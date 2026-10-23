Endesa hija l-kumpanija ewlenija tal-elettriku Spanjola: tipproduċi, tqassam u tforni l-elettriku u l-gass lil madwar għaxar miljun klijent fi Spanja, taħt il-kontroll storiku tal-kumpanija Taljana Enel. Elenkata f'Madrid taħt it-ticker HU Bħala attur ewlieni fl-IBEX 35, il-kumpanija tgħaqqad assi regolati—l-akbar netwerk ta’ distribuzzjoni tal-pajjiż—ma’ portafoll ta’ produzzjoni li għaddej minn bidla sinifikanti lejn sorsi rinnovabbli. Din il-folja informattiva tippreżenta l-prezz tal-ishma ta’ Endesa, it-tkabbir qawwi tal-qligħ tagħha, id-dividend ġeneruż tagħha, u kif tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma ta' Endesa f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Endesa bħalissa huwa ta' 43,70 €b'varjazzjoni ta' 2,08% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 44,930 sehem, u matul l-aħħar tnax-il xahar, il-prezz tal-ishma varja bejn €28,93 u €43,80.
Fil-ħarifa tal-2026, l-istokk kien qed jiġi nnegozjat għal madwar €43,70. Il-kodiċi ISIN tal-istokk huwa ES0130670112 Il-lista ewlenija hija f'Madrid, f'ewro. Il-prezz tal-ishma reġa' tela' b'aktar minn 6% fil-jum li ġew ippubblikati r-riżultati annwali tal-2025, u b'hekk intlaqa' tajjeb ir-ritorn għat-tkabbir tal-profitt wara sentejn ta' tnaqqis.
Données financières — Endesa, S.A.
|ISIN
|ES0130670112
|Post tal-elenkar
|MCE — ticker ele.mc
|settur
|Utilities — Utilities – Regulated Electric
|Sedil
|Spanja — Site Uffiċjali
|kapitalizzazzjoni
|≈ €44,35 biljun (mill-24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 17,2 (mill-24.10.2026)
|dividend
|€1,58 kull sehem — rendiment ≈ 3,7%
Riżultati annwali riċenti
|eżerċizzju
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025
|€21,42 biljun
|€2,20 biljun
|2024
|€21,31 biljun
|€1,89 biljun
|2023
|€25,46 biljun
|€742,0-il miljun
Storja tad-dividend għal kull sehem
|Data tas-sekondament
|dividend
|08.07.2026
|€ 1,08
|08.01.2026
|€ 0,50
|27.06.2025
|€ 0,82
|06.01.2025
|€ 0,50
|27.06.2024
|€ 0,50
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
Endesa: Preżentazzjoni tal-kumpanija
Ibbażata f'Madrid, Endesa timpjega kważi 9,000 ruħ u tistruttura l-attività tagħha f'żewġ blokki komplementari:
- Id-distribuzzjoni, il-qalba regolata tal-kumpanija: l-akbar netwerk ta’ distribuzzjoni tal-elettriku ta’ Spanja, li d-dħul tiegħu huwa ffissat mir-regolatur fuq bażi ta’ assi — ammont ta’ stabbiltà li issa jirrappreżenta madwar nofs l-EBITDA;
- Produzzjoni u provvista flotta ta’ ġenerazzjoni fi tranżizzjoni aċċellerata — għeluq gradwali tal-faħam, żieda fir-riħ u x-xemx — u bażi ta’ klijenti residenzjali u kummerċjali ta’ madwar għaxar miljun punt ta’ provvista.
L-azzjonist ewlieni huwa Enel, li għandha 70,1% tal-kapital — sehem li żied dan l-aħħar permezz ta’ xiri lura ta’ ishma u afferma mill-ġdid fil-ħarifa tal-2026, u b’hekk ċaħad ix-xnigħat ta’ tnaqqis. Il-free float, ta’ madwar 30%, jibqa’ biżżejjed għal likwidità komda. Gianni Armani huwa l-CEO.
Riżultati: Ir-rebound ikkonfermat
Pubblikazzjonijiet reċenti jimmarkaw bidu mill-ġdid ċar:
- Eżerċizzju 2025 (ippubblikat fl-24 ta' Frar 2026): dħul ta' €21,4 biljun, EBITDA ta' €5,76 biljun, dħul nett ta' €2,20 biljun — u fuq kollox Id-dħul nett ordinarju żdied bi 18% għal 2,35 biljun, l-ewwel irkupru reali wara l-kriżi tal-enerġija u t-tmiem tal-bejgħ eċċezzjonali;
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fid-29 ta' Lulju): dħul nett ta' 1,47 biljun, żieda ta' 41%, EBITDA żieda ta' 20% għal 3,24 biljun, b'sehem regolat stabbilizzat madwar nofs id-dħul operattiv u titjib fil-profittabbiltà tas-sorsi rinnovabbli;
- L-għanijiet intlaħqu għall-2026, immexxija mill-kontribut ta’ kapaċitajiet ġodda solari u mir-riħ u mill-indiċjar tad-dħul mid-distribuzzjoni.
Le pjan strateġiku 2026-2028Il-pjan, ippreżentat fi Frar 2026, jipprevedi investimenti rekord ta’ 10,6 biljun ewro (+10%), li minnhom 5,5 biljun — aktar minn nofs — huma ddedikati għan-netwerk ta’ distribuzzjoni: l-imħatra tal-grupp hija li jirregola aktar il-profil tiegħu, fi Spanja bħal fis-swieq l-oħra tiegħu.
Dividend ta' Endesa: il-qalba tal-kwistjoni
Endesa hija waħda mill-ishma ta' riferiment li jħallsu dividendi fil-borża ta' Madrid. Għas-sena finanzjarja 2025, id-dividend ammonta għal €1,584 kull sehem, żieda ta' 20% meta mqabbel mal-2024 (€1,32), imħallas f'żewġ pagamenti — €0,50 ħlas interim f'Jannar 2026 u €1,084 ħlas finali f'Lulju wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali. Minn Ottubru 2026, ir-rendiment huwa ta' madwar 3,6%Dan huwa appoġġjat minn proporzjon ta' ħlas ta' madwar 70% tad-dħul nett ordinarju—politika espliċita, adottata kemm mill-maniġment ta' Enel kif ukoll ta' Endesa, li tiddependi fuq il-prevedibbiltà tal-attivitajiet regolati. Ta' min jinnota li l-grupp issupplimenta din l-istrateġija b'xiri lura ta' ishma li tlesta f'Settembru 2025 u tnaqqis fil-kapital approvat mil-laqgħa tal-azzjonisti f'April 2026, żewġ operazzjonijiet li jnaqqsu n-numru ta' ishma pendenti u jappoġġjaw id-dividend għal kull sehem.
Storja: Minn champion nazzjonali għal sussidjarja tal-Enel
Endesa, stabbilita fl-1944 bħala l-kumpanija nazzjonali tal-elettriku, ilha żmien twil tirrappreżenta l-enerġija Spanjola kollha: digi, impjanti tal-enerġija termali, u mbagħad espansjoni internazzjonali ambizzjuża fis-snin 2000 fl-Amerika Latina u l-Ewropa. Il-punt ta' bidla ewlieni wasal fl-aħħar tas-snin 2000: privatizzata u mfittxija ħafna, il-kumpanija kienet is-suġġett ta' battalja memorabbli ta' akkwist bejn l-E.ON tal-Ġermanja, il-GDF Suez ta' Franza, u l-Acciona ta' Spanja, qabel ma Enel ħadet il-kontroll fl-2009. Taħt sjieda Taljana, Endesa reġgħet iffokat: biegħet l-assi tagħha tal-Amerika Latina u tal-Mediterran, ikkonċentrat fuq is-suq Iberiku, aċċellerat it-tranżizzjoni lejn sorsi rinnovabbli, u tat prijorità lill-infrastruttura tal-grilja. Din l-istorja tispjega l-istruttura attwali: kumpanija kkonċentrata fuq suq domestiku wieħed kbir, b'kontroll stabbli tal-azzjonisti u strateġija ddettata kemm minn Turin kif ukoll minn Madrid.
Is-suq tal-elettriku Spanjol: karatteristiċi u sfidi speċifiċi
Spanja għandha profil uniku tal-elettriku fl-Ewropa. Il-produzzjoni hija fil-biċċa l-kbira dekarbonizzata—l-enerġija solari, mir-riħ, mill-idro, u nukleari flimkien ikopru l-biċċa l-kbira tad-domanda—li tagħmel il-prezzijiet bl-ingrossa vulnerabbli għall-volatilità meta x-xemx u r-riħ ikunu skarsi, iżda tiggarantixxi wkoll elettriku kompetittiv fi żmien meta ċ-ċentri tad-dejta u l-industrija qed ifittxu siti b'livell baxx ta' karbonju. Il-pajjiż qed jesperjenza wkoll trasformazzjoni fid-domanda tiegħu: l-elettrifikazzjoni tat-trasport, iż-żieda fil-pompi tas-sħana, u proġetti industrijali u diġitali attirati minn enerġija solari abbundanti. Għal distributur-produttur bħal Endesa, din id-dinamika tippreżenta sfida doppja: l-investiment fil-grilja biex jassorbi dawn il-flussi ġodda u l-pożizzjonament tal-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli tiegħu kemm jista' jkun qrib il-konsumaturi ewlenin il-ġodda. Fl-aħħar nett, ir-regolamenti Spanjoli jibqgħu fattur sinifikanti—taxxi eċċezzjonali matul żminijiet ta' kriżi, dibattiti rikorrenti dwar ir-remunerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-enerġija nukleari: l-istorja reċenti għallmet lill-investituri biex jikkunsidraw dan ir-riskju politiku fir-redditu meħtieġ.
Analiżi: Konsistenza Spanjola u tranżizzjoni kkontrollata
It-teżi ta' Endesa tista' tiġi mqassra fi tliet linji: netwerk ta' distribuzzjoni insostitwibbli li d-dħul tiegħu jikber b'investimenti regolati; flotta ta' ġenerazzjoni li d-dekarbonizzazzjoni tagħha qed tnaqqas gradwalment l-esponiment għall-prezzijiet volatili tal-elettriku bl-ingrossa; u dividend għoli, imħallas fi flus kontanti, kopert minn attivitajiet predominantement regolati. Ir-riskji huma simmetriċi: iċ-ċiklu politiku u regolatorju Spanjol—taxxi fuq l-enerġija, dibattiti dwar il-prezzijiet bl-ingrossa—jibqa' r-riskju storiku ewlieni; it-tranżizzjoni tal-impjanti tal-enerġija termali teħtieġ provvedimenti u dekummissjonar li jiswew ħafna flus; u l-estensjoni tal-impjanti tal-enerġija nukleari ta' Almaraz sal-2030, formalizzata fis-sajf tal-2026, turi l-flessibbiltà meħtieġa tal-grupp fit-taħlita tal-enerġija tiegħu. Meta mqabbel ma' Iberdrola, sa grande concurrente domestique, Endesa offre un rendement légèrement supérieur et une exposition plus purement espagnole, là où Iberdrola a internationalisé ses réseaux. Dans le rendement ibérique, on peut aussi citer CaixaBank dans la banque. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.
Endesa f'ħames figuri ewlenin li wieħed għandu jiftakar
- 2,35 biljun euro : dħul nett ordinarju 2025, żieda ta' 18%;
- €1,584 kull sehem : id-dividend tal-2025, żieda ta’ 20%, għal rendiment ta’ madwar 3,6%;
- 10,6 biljun euro il-pjan ta’ investiment tal-2026-2028, li aktar minn nofsu huwa għan-netwerks;
- Ambjent 50 % : il-porzjon regolat tal-EBITDA, il-bażi għall-prevedibbiltà tar-riżultat;
- 70,1% : il-parteċipazzjoni ta' Enel, azzjonist ta' referenza stabbli.
Dawn il-parametri referenzjarji jiġbru fil-qosor l-ekwazzjoni: redditu solidu appoġġjat minn assi regolati, ritorn għat-tkabbir u azzjonist ta' kontroll impenjat għad-distribuzzjoni.
It-tranżizzjoni tal-park: faħam magħluq, enerġija solari aċċellerata
It-trasformazzjoni industrijali ta' Endesa tiġġustifika ħarsa aktar mill-qrib lejn iċ-ċifri. F'għaxar snin, il-grupp għalaq il-biċċa l-kbira tal-impjanti tal-enerġija tiegħu li jaħdmu bil-faħam—il-biċċa l-kbira tal-impjanti tal-enerġija termali storiċi tiegħu—naqqas id-dipendenza tiegħu fuq it-turbini tal-gass b'ċiklu kkombinat għal rwol supplimentari, u investa ħafna fl-enerġija solari, li saret il-mutur ewlieni tat-tkabbir għall-produzzjoni Spanjola. Il-pjan 2026-2028 jestendi din ix-xejra: kapaċitajiet rinnovabbli ġodda qed jissostitwixxu l-volumi termali residwi, filwaqt li d-dħul mid-distribuzzjoni qed jiżdied skont l-investimenti awtorizzati fil-grilja. Għall-azzjonisti, din il-bidla hija riflessa b'mod ċar fil-kontijiet: il-porzjon tal-qligħ espost għall-volatilità tal-prezzijiet bl-ingrossa qed jonqos, filwaqt li l-porzjon tad-dħul regolat u kuntrattat qed jiżdied—trasformazzjoni tal-profil tar-riskju li, skont il-maniġment, tiġġustifika ż-żieda fid-dividend mibdija fl-2026.
Endesa u użi ġodda: ċentri tad-dejta fil-futur qarib
Bħal fi swieq Ewropej oħra, il-kwistjoni taċ-ċentri tad-dejta qed issir suġġett ewlieni fid-dibattitu Spanjol dwar l-elettriku. Il-peniżola, bl-enerġija solari abbundanti tagħha u l-ispejjeż kompetittivi tal-konnessjoni, hija fost id-destinazzjonijiet li qed jiġu kkunsidrati mill-operaturi diġitali ewlenin għaċ-ċentri tad-dejta futuri tagħhom—suġġett immonitorjat mill-qrib mill-analisti tal-industrija, anke jekk il-proġetti għadhom gradwali f'dan l-istadju. Għal Endesa, kull konsumatur kbir imqabbad mal-grid isaħħaħ it-tkabbir tal-volumi distribwiti u l-profittabbiltà tal-investimenti fin-netwerk: żieda fid-domanda li, jekk timmaterjalizza, testendi l-viżibilità tal-pjan ta' investiment lil hinn mill-2028.
Kif nista' nixtri ishma ta' Endesa minn Franza?
Endesa, kumpanija Spanjola elenkata f'euro, hija eliġibbli għall-PEA u jistgħu jinxtraw ukoll f'kont ta' titoli permezz tal- pjan ta’ tfaddil tal-istokk :
- Iċċekkja l-aċċess għall-Borża ta' Madrid — standard fost is-sensara online Franċiżi;
- Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi ELE (ISIN ES0130670112);
- Poġġi ordni ta' limitu : il-likwidità hija tajba ħafna f'dan il-pilastru tal-IBEX;
- Antiċipa l-iskeda : dividend interim imħallas f'Jannar, bilanċ f'Lulju wara l-laqgħa.
Il-kalendarju tad-dividendi Spanjol jallinja ma’ dak ta’ ishma Iberiċi ewlenin oħra, u b’hekk jissimplifika l-ġestjoni ta’ portafoll ta’ dividendi Ewropej; il-likwidità għolja tal-ishma tippermetti wkoll żieda gradwali tal-pożizzjoni. Spanja ma żżommx it-taxxa fuq id-dividendi ta’ Endesa għall-azzjonisti Franċiżi li jirċevuhom permezz ta’ kanali Ewropej standard; imbagħad tapplika t-tassazzjoni Franċiża, bil-benefiċċju miżjud ta’ pjan ta’ tfaddil tal-ekwità Franċiż (PEA) għal ishma li jħallsu dividendi.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-ishma ta' Endesa
X'inhu r-rendiment tad-dividend ta' Endesa?
Madwar 3,6% bil-prezz tal-ishma ta' Ottubru 2026, ibbażat fuq id-dividend tal-2025 ta' €1,584 kull sehem, żieda ta' 20%. Il-politika ta' distribuzzjoni timmira lejn madwar 70% tad-dħul nett ordinarju.
L-Endesa hija eliġibbli għall-PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil bl-ekwità)?
Iva, bħall-istokks Spanjoli kollha elenkati f'euro: l-ishma jistgħu jinżammu f'PEA Franċiża, vantaġġ sinifikanti għal stokk b'rendiment.
X'inhu r-rwol ta' Enel fl-ishma?
Enel tikkontrolla 70,1% ta' Endesa u affermat mill-ġdid l-impenn tagħha lejn il-kapital tal-kumpanija fil-ħarifa tal-2026, filwaqt li ċaħdet ix-xnigħat ta' bejgħ. Il-free float ta' madwar 30% jipprovdi likwidità komda għall-investituri minoritarji.
L-istokk huwa volatili?
Moderatament: in-nofs regolat tar-riżultat itaffi x-xokkijiet, iżda l-istokk jibqa' sensittiv għat-tħabbiriet regolatorji Spanjoli u għall-varjazzjonijiet fil-prezzijiet bl-ingrossa tal-elettriku, li jaffettwaw il-parti mhux regolata tal-produzzjoni.
L-enerġija nukleari Spanjola għandha rwol?
Iva, marġinali iżda reali: l-estensjoni tal-unitajiet ta' Almaraz sal-2030, miftiehma fis-sajf tal-2026, tippreserva sors ta' produzzjoni b'livell baxx ta' karbonju u profittabbli matul it-tranżizzjoni tal-park.
Għaliex huwa importanti s-sehem regolat?
Minħabba li d-dħul mid-distribuzzjoni huwa stabbilit mir-regolatur u indiċjat mal-bażi tal-assi, dan jagħmel dik in-nofs tal-EBITDA stabbli u prevedibbli — il-pedament li jiżgura d-dividend.
Endesa tħallas id-dividend tagħha f'ishma jew fi flus kontanti?
Fi flus kontanti, kompletament, f'żewġ pagamenti annwali. Din hija waħda mill-karatteristiċi apprezzati tal-istokk: l-ebda dilwizzjoni permezz ta' skritt, distribuzzjoni reali, appoġġjata mill-flussi tal-flus kontanti ta' attivitajiet regolati.
X'inhi d-data tal-pubblikazzjoni li jmiss?
Ir-riżultati għad-disa’ xhur se jiġu ppubblikati fit-28 ta’ Ottubru 2026.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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