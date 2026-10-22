Teknoloġiji ExailL-ispeċjalista Franċiż fit-teknoloġiji fotoniċi għad-difiża, l-ajruspazju u l-industrija daħal f'era ġdida: il-grupp tad-difiża Fis-6 ta' Lulju 2026, Thales ħabbret l-akkwist tas-sehem tal-familja Gorgé (35,51% tal-kapital) segwit minn offerta obbligatorja ta' xiri ta' flus kontanti. €134 kull sehemli vvaluta lil Exail għal madwar €3,9 biljun. L-istokk, membru tal- SBF 120L-ishma ta' Exail ilhom jiġu nnegozjati għal madwar €125, li jirrappreżenta skont ta' madwar 6,6% meta mqabbel mal-prezz tal-offerta. Dan id-dokument jispjega l-prezz tal-ishma ta' Exail f'ħin reali, it-termini preċiżi tal-offerta ta' Thales, l-iskeda ta' żmien mistennija, u xi tfisser it-tranżazzjoni f'termini konkreti għall-azzjonisti.
Prezz tal-ishma ta' Exail f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Exail bħalissa huwa ta' 125,30 €b'varjazzjoni ta' 0,08% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 44,930 sehem, u matul l-aħħar tnax-il xahar, il-prezz tal-ishma varja bejn €70,70 u €159,20.
F'nofs Ottubru 2026, l-ishma kienu qed jinnegozjaw madwar €125 (€125,20 fit-22 ta' Ottubru), ferm taħt l-ogħla prezz milħuq wara t-tħabbira tal-offerta, iżda b'mod sinifikanti 'l fuq mill-prezz ta' qabel it-tranżazzjoni: il-prezz ta' €134 offrut minn Thales irrappreżenta primjum ta' madwar 44% fuq il-prezz mhux affettwat tal-25 ta' Ġunju 2026. Id-differenza li fadal bejn il-prezz tas-suq tal-ishma u l-prezz offrut — madwar 6 sa 7% — tikkostitwixxi l-"primjum tal-arbitraġġ" li s-suq jitlob biex jikkumpensa għad-dewmien u l-kundizzjonijiet marbuta mat-tranżazzjoni, iddettaljati hawn taħt.
Données financières — Exail Technologies
|Post tal-elenkar
|Pariġi — ticker EXA.PA
|settur
|Industrijali — Aerospazjali u Difiża
|Sedil
|Franza — Site Uffiċjali
|kapitalizzazzjoni
|≈ €2,13 biljun (mill-23.10.2026)
Riżultati annwali riċenti
|eżerċizzju
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025
|€478,5-il miljun
|€3,0-il miljun
|2024
|€373,1-il miljun
|-€3641000
|2023
|€322,8-il miljun
|€15,9-il miljun
Exail Technologies: Ħarsa Ġenerali lejn il-Kumpanija
Exail Technologies twieldet mill-għaqda, fi ħdan il-grupp Gorgé, ta’ żewġ speċjalisti: iXblue, espert fin-navigazzjoni inerzjali u fotonika u robots taħt l-ilma, u Photonis, manifattur stabbilit ta’ tubi intensifikaturi tal-immaġni li minn dakinhar sar Eżosens Wara l-bejgħ tagħha, u wara li saret indipendenti mill-grupp Gorgé, Exail Technologies tiddisinja u tipproduċi sistemi ta’ teknoloġija għolja fi tliet oqsma:
- Navigazzjoni u pożizzjonament : sistemi ta' navigazzjoni inerzjali bil-fibra ottika użati fuq vapuri, sottomarini, satelliti u missili;
- Robots taħt l-ilma u sistemi marini : drones u tagħmir awtonomi għad-difiża navali, l-oċeanografija u offshore;
- Fotonika u strumenti tal-kejl : lejżers, ditekters u strumenti xjentifiċi għar-riċerka u l-industrija.
Il-grupp jimpjega madwar 2,000 ruħ, primarjament fi Franza, u l-ktieb tal-ordnijiet tiegħu jaqbeż il-biljun ewro. Il-klijenti tiegħu jinkludu navali nazzjonali, aġenziji spazjali, integraturi tad-difiża, u laboratorji tar-riċerka. L-istokk huwa elenkat fuq Euronext Paris, huwa eliġibbli għas-Servizz ta' Saldu Differit (SRD), u huwa inkluż fl-indiċi SBF 120 u CAC Mid 60 mit-30 ta' Settembru 2026.
L-offerta ta' xiri ta' Thales: it-termini eżatti tal-operazzjoni
L-operazzjoni mħabbra fis-6 ta' Lulju 2026 hija strutturata f'żewġ fażijiet, skont l-istqarrijiet għall-istampa ppubblikati minn Exail u Thales:
- Akkwist tal-blokka ta' kontroll Thales iffirmat ftehim sod mal-familja Gorgé biex tixtri lura s-sehem ikkombinat tagħha f’ 35,51% tal-kapitalDin il-bejgħa tibqa' soġġetta għall-kompetizzjoni tas-soltu u għall-approvazzjonijiet regolatorji;
- Offerta obbligatorja ta' teħid ta' kontroll fi flus kontanti Ladarba l-blokk jiġi akkwistat, ir-regolamenti Franċiżi jeħtieġu li Thales tniedi offerta pubblika ta' xiri għall-ishma kollha li jifdal, bl-istess prezz ta' €134 kull sehem, fi flus kontantiL-offerta tinkludi wkoll bonds konvertibbli ODIRNANE maħruġa minn Exail.
Fit-30 ta' Lulju 2026, iż-żewġ gruppi kkonfermaw l-iffirmar tal-ftehim ta' fużjoni bit-termini tiegħu mhux mibdula. Il-bord tad-diretturi ta' Exail ivvota unanimament favur tal-operazzjoni u ħatar espert indipendenti, id-ditta Ledouble, biex jixhed il-ġustizzja finanzjarja tal-offerta. Sal-lum, ma ġew irrappurtati l-ebda offerti kompetittivi.
Skeda ppjanata u kundizzjonijiet li fadal
L-iskeda kkomunikata miż-żewġ gruppi tinkludi:
- La tlestija tal-akkwist tal-blokka Gorgé sa mhux aktar tard mit-tielet kwart tal-2027soġġett għall-kompetizzjoni u l-approvazzjonijiet regolatorji (inkluż il-kontroll Ewropew tal-amalgamazzjonijiet);
- Le preżentazzjoni tal-abbozz tal-offerta mal-AMF wara l-finalizzazzjoni tal-blokk, bil-pubblikazzjoni tan-nota ta' tweġiba ta' Exail;
- La għeluq tal-offerta mhux aktar tard minn kmieni fl-2028.
Mit-22 ta' Ottubru 2026, l-offerta għadha ma ġietx ippreżentata lill-AMF (l-Awtorità Franċiża tas-Swieq Finanzjarji) — din hija l-iskeda ta' żmien normali, peress li l-preżentazzjoni sseħħ biss wara li jkun tlesta l-blokk ta' ishma. Diġà jeżisti fajl ta' monitoraġġ fuq il-websajt tal-AMF (referenza BDIF 226C1773). Sa dakinhar, l-ishma ta' Exail ikomplu jiġu nnegozjati normalment fuq Euronext Paris u jistgħu jinxtraw jew jinbiegħu fi kwalunkwe ħin.
X'jiġri minn azzjonist li jżomm l-ishma tiegħu?
Tliet xenarji għandhom jiġu mifhuma qabel ma jinxtraw jew jinbiegħu l-ishma ta' Exail illum:
- Xenarju ċentrali L-operazzjoni qed tipproċedi kif ippjanat. Wara l-offerta ta' xiri, kull azzjonist li joffri l-ishma tiegħu jirċievi €134 fi flus kontanti għal kull sehem, irrispettivament mill-prezz li bih inxtara. Jekk Thales tilħaq il-limitu tat-tneħħija mil-lista (meta l-limiti previsti mir-regolamenti jinqabżu), tista' ssegwi proċedura ta' tneħħija mil-lista, bl-istess prezz jew bi prezz ikkonfermat minn espert;
- Xenarju ta' falliment : l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni jirrifjutaw l-operazzjoni jew il-partijiet jabbandunawha. L-istokk imbagħad għandu jerġa' lura għal livelli qrib dawk ta' qabel it-tħabbira (madwar €93 fil-25 ta' Ġunju 2026), jew saħansitra taħthom jekk il-prinċipji fundamentali jkunu ddeterjoraw — dan huwa r-riskju ewlieni ta' pożizzjoni ta' arbitraġġ b'dan il-prezz;
- Xenarju intermedju skedar mill-ġdid jew negozjar mill-ġdid tal-prezz, li jtawwal il-perjodu ta' inċertezza.
Fl-aħħar nett, għandu jiġi nnutat li Exail ma tiddistribwixxix l-ebda dividend Il-politika tal-grupp, ikkonfermata minn dikjarazzjonijiet ta’ kunsens ippubblikati, hija li ma jqassam l-ebda dividend għas-snin finanzjarji 2025 sa 2027. Investitur li jixtri llum għalhekk m’għandux jistenna xi dħul interim — kwalunkwe redditu potenzjali fuq it-tranżazzjoni ġej biss mid-differenza bejn il-prezz tax-xiri u l-€134 offruti.
Riżultati reċenti: negozju li qed jikber malajr
Pubblikazzjonijiet reċenti juru attività dinamika, immexxija minn baġits tad-difiża navali:
- Eżerċizzju 2025 : dħul ta’ 478,5 miljun ewro u profitt operattiv ta’ 31,7 miljun ewro, għal profitt nett tal-grupp ta’ 3,0 miljun ewro;
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fid-9-10 ta' Ottubru, 2026): tkabbir qawwi fl-EBITDA attwali u ordnijiet li jiswew 228 miljun ewro il-kontijiet ta’ nofs sena ġew iddikjarati mill-ġdid biex iqisu impenn ta’ 329 miljun ewro magħmul lil sieħeb finanzjarju istituzzjonali;
- It-tielet kwart tal-2026 (ippubblikat fl-14 ta' Ottubru 2026): dħul ta' 121 miljun ewro, bi tkabbir organiku ta' 21%, b'miri annwali kkonfermati;
- 21 ta 'Ottubru, 2026 tħabbira ta' ordni sinifikanti għal sistemi ta' navigazzjoni inerzjali tal-firxa Marins għall-flotta ta' drones tal-wiċċ ta' marina tal-ewwel klassi.
Dawn il-fatturi jispjegaw għaliex Thales, li diġà hija sieħba industrijali ta' Exail, riedet tintegra dawn it-teknoloġiji kritiċi fl-ambitu tagħha: in-navigazzjoni inerzjali ta' prestazzjoni għolja u d-drones taħt l-ilma huma fost il-pedamenti essenzjali tal-programmi tad-difiża Ewropej għad-deċennju.
Għaliex Thales trid takkwista lil Exail
L-akkwist ta' Exail huwa parti mill-mewġa ta' konsolidazzjoni fl-industrija Ewropea tad-difiża. Għal Thales, li diġà hija preżenti fl-elettronika tad-difiża u s-sistemi navali, Exail iġġib magħha żewġ assi rari: dominanza teknoloġika fis-settur unitajiet ta' kejl inerzjali tal-fibra ottika, preżenti f'bosta programmi navali u missilistiċi fl-Ewropa, u pożizzjoni ewlenija fuq il- drones taħt l-ilmaDan huwa segment mistenni li jikber bil-monitoraġġ tal-infrastruttura sottomarina u l-kejbils strateġiċi. Il-ftehim ġie diskuss inizjalment ma' Safran, li studjat il-proposta qabel ma rtirat mid-diskussjonijiet, skont l-istampa speċjalizzata f'Lulju 2026. Għall-familja Gorgé, storikament l-azzjonist maġġoritarju permezz tal-grupp tal-familja, il-ħruġ b'€134 kull sehem jivvaluta deċennju ta' investiment f'dawn it-teknoloġiji u jiżgura l-iżvilupp industrijali tal-grupp fi ħdan integratur ta' klassi dinjija.
Nifhmu l-mekkaniżmi ta' offerta pubblika obbligatorja
Għall-investituri individwali, huwa utli li jiftakru kif jaħdem dan it-tip ta’ tranżazzjoni. Meta xerrej jieħu l-kontroll ta’ kumpanija elenkata billi jixtri blokk sinifikanti ta’ ishma, ir-regolamenti Franċiżi jeħtieġu li mbagħad joffru li jixtru. l-azzjonisti l-oħra kollha, bl-istess prezz u fi flus kontanti Din hija l-hekk imsejħa offerta ta' xiri obbligatorja, imfassla biex tipproteġi lill-azzjonisti minoritarji. Il-proċess huwa sorveljat mill-AMF (l-Awtorità Franċiża tas-Swieq Finanzjarji): il-kumpanija li qed takkwista tissottometti abbozz ta' offerta, il-kumpanija fil-mira tippubblika dokument ta' rispons li fih l-opinjoni motivata tal-bord tagħha u l-konklużjonijiet tal-espert indipendenti, imbagħad l-offerta tiġi ddikjarata konformi u jibda perjodu ta' offerti. Matul dan il-perjodu, kull azzjonist jagħżel liberament jekk joffrix l-ishma tiegħu—u b'hekk jirċievi l-prezz offrut—jew iżommhom. Jekk il-kumpanija li qed takkwista tirnexxi fl-offerta tagħha u tilħaq il-limiti tat-tneħħija mil-lista, l-ishma li jifdal jistgħu jiġu mixtrija mill-ġdid awtomatikament u l-kummerċ jiġi sospiż. Bejn it-tħabbira u l-għeluq tal-proċess tal-offerti, il-prezz tal-ishma jirrifletti kontinwament il-probabbiltà li s-suq jassenja lis-suċċess tat-tranżazzjoni: dan il-mekkaniżmu jispjega d-differenza persistenti bejn il-prezz tal-ishma u l-prezz tal-offerta għal Exail.
Kif nista' nixtri l-ishma ta' Exail waqt li nistenna l-offerta?
L-ishma ta' Exail normalment jiġu nnegozjati fuq Euronext Paris sakemm potenzjalment jitneħħew mil-lista, permezz ta' kont standard ta' titoli jew PEAIl-kwartieri ġenerali tal-kumpanija jinsabu fi Franza. Huma meħtieġa xi prekawzjonijiet speċifiċi:
- Poġġi ordni ta' limitu : id-differenzi fil-prezzijiet jistgħu jkunu sinifikanti fil-jiem tat-tħabbira regolatorja;
- Integra l-kalendarju il-prezz offrut se jkun disponibbli biss fi flus kontanti fi tmiem il-proċess, fl-aħjar każ fi tmiem l-2027, aktar probabbli fil-bidu tal-2028 — il-kapital huwa marbut matul dan il-perjodu kollu;
- Iżen ir-riskju ta' falliment : id-differenza ta’ bejn 6 u 7% bejn il-prezz u l-offerta hija qligħ biss jekk l-operazzjoni tirriżulta fil-kundizzjonijiet imħabbra;
- Limita l-piż tal-pożizzjoni f'portafoll: strateġija ta' arbitraġġ ikkonċentrata fuq operazzjoni waħda tesponi lil dak li jkun għal riskju binarju.
Biex tibqa' infurmat dwar din il-kwistjoni, is-sorsi uffiċjali huma l-istqarrijiet għall-istampa minn Exail u Thales, ippubblikati fuq il-websajts rispettivi tagħhom u mqassma mill-AMF (l-Awtorità Franċiża tas-Swieq Finanzjarji), kif ukoll il-fajl tal-BDIF (l-Awtorità Franċiża tas-Swieq Finanzjarji). Kwalunkwe deċiżjoni ta' xiri jew bejgħ għandha tqis iċ-ċirkostanzi personali tiegħek; din il-folja ta' informazzjoni ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-ishma ta' Exail u l-offerta ta' xiri ta' Thales
X'prezz qed toffri Thales għall-ishma ta' Exail?
€134 kull sehem, fi flus kontanti, bħala parti minn offerta pubblika obbligatorja wara l-akkwist tas-sehem ta’ 35,51% miżmum mill-familja Gorgé. Dan il-prezz irrappreżenta primjum ta’ madwar 44% fuq il-prezz tal-ishma fil-25 ta’ Ġunju 2026.
Sa meta jistgħu jinxtraw l-ishma ta' Exail?
L-istokk se jkompli jiġi nnegozjat normalment fuq Euronext Paris sakemm tiġi implimentata l-offerta, li hija mistennija wara li jiġi finalizzat il-blokk ta' ishma (mhux aktar tard mit-tielet kwart tal-2027, bl-offerta tagħlaq mhux aktar tard mill-bidu tal-2028). Matul dan il-perjodu, l-istokk se jinxtara u jinbiegħ bħal kull stokk ieħor.
X'jiġri jekk ma nikkontribwixxix it-titoli tiegħi għall-offerta?
Jekk l-offerta tkun ta’ suċċess u l-prezz tal-ishma ta’ Thales jaqbeż il-limiti tat-tneħħija mil-lista, tista’ tinbeda proċedura ta’ tneħħija mil-lista: l-ishma tiegħek imbagħad jerġgħu jinxtraw awtomatikament, ġeneralment bil-prezz tal-offerta jew bi prezz meqjus ġust minn espert. Madankollu, huwa aktar sempliċi li toffri l-ishma tiegħek matul il-perjodu tal-offerta.
Għaliex il-prezz tal-ishma huwa taħt il-€134?
Minħabba li l-operazzjoni għadha mhix finalizzata: tiddependi fuq l-approvazzjonijiet regolatorji u l-iskeda ta' żmien tagħha testendi sal-2028. L-iskont ta' madwar 6 sa 7% jikkumpensa għal dan id-dewmien u dan ir-riskju ta' falliment.
Exail tħallas dividend matul il-perjodu ta' stennija?
Le. Il-grupp ma jqassamx dividend u l-istimi ta' kunsens ippubblikati ma jantiċipaw l-ebda wieħed għall-2025-2027.
Għaliex Thales minflok Safran?
Skont il-midja speċjalizzata, Safran kienet ilha f’diskussjonijiet biex takkwista lil Exail qabel ma abbandunat il-ftehim. Thales, is-sieħeb industrijali ta’ żmien twil ta’ Exail fis-sistemi navali, fl-aħħar mill-aħħar aċċettat l-akkwist, li tippreżenta bħala komplementari għall-attivitajiet tagħha fl-elettronika tad-difiża.
Min hu l-espert indipendenti fuq l-offerta?
Id-ditta Ledouble ġiet maħtura mill-bord tad-diretturi ta' Exail, li vvota unanimament favur l-operazzjoni.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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