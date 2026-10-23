galderma est le leader mondial de la dermatologie : soins prescrits contre l’acné, la rosacée ou le psoriasis, médecine esthétique avec les fillers Restylane et la toxine botulique Dysport, et soins dermo-cosmétiques vendus en pharmacie. Introduite en Bourse à Zurich en mars 2024, la société a connu une entrée en fanfare puis une consécration : résultats en forte croissance, premier dividende versé en 2026 et entrée au SMI en septembre 2026, aux côtés de Sandoz. Cette fiche présente le cours de l’action Galderma, ses comptes, son dividende naissant et la manière d’investir depuis la France.
Prezz tal-ishma ta' Galderma f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Galderma bħalissa huwa ta' 191,05 CHF (franki Żvizzeri), b'varjazzjoni ta' 2,33% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 365,322 sehem, u matul l-aħħar tnax-il xahar, il-prezz tal-ishma varja bejn CHF 136,30 u CHF 191,20.
L-istokk huwa elenkat f'Zurich fi franki Żvizzeri, fejn kien wieħed mill-aqwa IPOs tad-deċennju. Fil-ħarifa tal-2026, l-inklużjoni tiegħu fl-SMI flimkien ma' Sandoz—effettiva f'Settembru—wessgħet il-bażi tal-azzjonisti istituzzjonali tiegħu u kkonfermat postu fost l-elite industrijali tal-Iżvizzera.
Données financières — Galderma Group AG
|Post tal-elenkar
|Swiss — ticker gald.sw
|settur
|Healthcare — Drug Manufacturers – Specialty & Generic
|Sedil
|l-Iżvizzera — Site Uffiċjali
|kapitalizzazzjoni
|≈ 44,55 Md CHF (au 24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 65,9 (mill-24.10.2026)
|dividend
|0,35 CHF par action — rendement ≈ 0,2 %
Riżultati annwali riċenti
|eżerċizzju
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025
|5,21 Md CHF
|613,0 M CHF
|2024
|4,41 Md CHF
|231,0 M CHF
Storja tad-dividend għal kull sehem
|Data tas-sekondament
|dividend
|24.04.2026
|0,35 CHF
|25.04.2025
|0,15 CHF
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
Galderma: Preżentazzjoni tal-kumpanija
Imwaqqfa fl-1981 bħala impriża konġunta bejn Nestlé u L'Oréal, Galderma biddlet is-sidien diversi drabi qabel ma reġgħet kisbet l-indipendenza tagħha: akkwistata minn konsorzju ta' investituri fl-2019, ġiet elenkata fis-SIX Swiss Exchange f'Marzu 2024. Il-kwartieri ġenerali tagħha jinsabu f'Zug, l-Iżvizzera, u n-negozju tagħha huwa organizzat fi tliet segmenti komplementari:
- Dermatoloġija preskritta trattamenti għall-akne, rosacea, psorjasi u mard ieħor tal-ġilda, inkluż il-blockbuster emerġenti Nemluvio (nemolizumab), approvat għal dermatite atopika u prurigo nodularis;
- Mediċina estetika : fillers ibbażati fuq l-aċidu hyaluronic (firxa Restylane), tossina botulinum Dysport u stimulaturi tal-kollaġen — suq li qed jikber li qed jingħata spinta mill-popolazzjoni li qed tixjieħ u t-trivializzazzjoni tal-proċeduri kożmetiċi;
- Trattamenti dermo-kosmetiċi : marki mibjugħa fi spiżeriji u bejjiegħa bl-imnut kbar speċjalizzati, li jibbenefikaw minn rikonoxximent mediku u kanal ta' distribuzzjoni uniku.
Din l-arkitettura—l-istess pazjent, mit-trattament preskritt sal-estetika u l-kura ta’ kuljum—hija fil-qalba tal-mudell: it-tliet segmenti jaqsmu l-kanali tad-dermatoloġisti, u d-dejta tal-pazjent tħeġġeġ l-innovazzjoni transfunzjonali. Innota l-istruttura tal-azzjonisti: L'Oréal żiedet is-sehem tagħha għal 20% tal-kapital, operazzjoni li ġiet iffinalizzata fi Frar 2026, sinjal strateġiku qawwi mill-kumpanija tas-sbuħija numru wieħed fid-dinja dwar il-konverġenza tad-dermatoloġija u l-kura tal-ġilda.
Riżultati: Tkabbir b'żewġ ċifri bħala firma
Il-kontijiet tal-2025, ippubblikati fil-5 ta' Marzu 2026, jikkonfermaw it-trajettorja:
- Bejgħ nett ta' $5,21 biljun (+17,7% b'rati tal-kambju kostanti), u qabżu l-marka ta' ħames biljuni għall-ewwel darba;
- EBITDA ewlieni ta' 1,21 biljun, marġni ta' 23,3%, titjib notevoli;
- Dħul nett tal-IFRS ta' $613 miljun, wara 231 miljun fl-2024 — il-profittabbiltà qed tieħu l-kontroll; id-dħul nett ewlieni jiżdied b'75% għal 871 miljun, jew $3,69 kull sehem;
- Id-dejn tnaqqas għal 1,5 darbiet l-EBITDA, irkupru b'suċċess wara snin ta' ekwità privata.
Il-forza ewlenija wara din l-eżekuzzjoni hija doppja: il-mediċina estetika, li qed tarrikkixxi l-firxa tagħha u qed tikseb sehem mis-suq, u t-tnedija globali ta’ Nemluvio, li l-bejgħ tiegħu laħaq $452 miljun sal-2025 u li l-ogħla bejgħ tiegħu huwa stmat għal aktar minn erba’ biljuni — potenzjal rari għal prodott dermatoloġiku.
Dividend ta' Galderma: l-ewwel pagament, politika kawta
Simbolu tal-maturità mġedda tagħha, Galderma ħallset il-primjum tagħha f'April 2026 l-ewwel dividend mill-introduzzjoni tiegħu : 0,35 frank Żvizzeru għal kull sehemIl-fondi jinġibdu mir-riżervi kapitali—status tat-taxxa li jfisser, għall-investitur, li ma jkun hemm l-ebda taxxa Żvizzera minn ras il-għajn fuq dan il-ħlas. L-ammont jibqa' intenzjonalment modest (limitat għal madwar $135 miljun b'kollox), hekk kif il-grupp jipprijoritizza l-finanzjament tat-tkabbir tiegħu u, mill-2025, programm ta' xiri lura ta' ishma—$363 miljun eżegwiti matul is-sena fiskali. Ir-rendiment apparenti huwa għalhekk baxx; l-appell tal-istokk jinsab fit-tkabbir tal-qligħ għal kull sehem, li r-rata attwali tiegħu—għexieren ta' fil-mija fis-sena—hija tipika ta' kumpanija li għadha fil-bidu taċ-ċiklu tal-profittabbiltà tagħha.
Is-suq tad-dermatoloġija: tkabbir strutturali mmexxi minn tliet fatturi
Id-dermatoloġija qed tibbenefika minn konverġenza rari ta’ xejriet demografiċi u soċjetali. L-ewwel mutur huwa t-tixjiħ—il-mard infjammatorju tal-ġilda u l-bżonnijiet estetiċi jiżdiedu bl-età, u l-popolazzjoni 'l fuq minn 60 sena mistennija kważi tirdoppja sal-2050 fil-pajjiżi żviluppati. It-tieni mutur huwa l-medikalizzazzjoni tat-trattamenti estetiċi, li mxew minn tabù għal manutenzjoni ta’ rutina għal klijentela dejjem aktar wiesgħa u iżgħar—is-suq globali għall-mediċina estetika qed jikber b’rata ta’ żewġ ċifri, b’aċċettazzjoni soċjali li qed tiżdied b’mod kostanti. It-tielet mutur huwa l-innovazzjoni terapewtika, bil-wasla ta’ bijoloġiċi bħal Nemluvio li qed jittrasformaw il-ħajja ta’ kuljum ta’ pazjenti li qabel kienu jiġu kkurati ħażin—dermatite atopika severa u prurigo nodularis jaffettwaw miljuni ta’ nies madwar id-dinja. F’dan ix-xenarju, il-pożizzjoni ta’ Galderma hija unika: b’differenza mil-laboratorji ġeneralisti kbar, hija ffukata 100 fil-mija fuq il-ġilda, b’forza tal-bejgħ dermatoloġika li tkopri s-swieq ewlenin — vantaġġ ta’ speċjalizzazzjoni li l-investituri jidentifikaw bħala ostaklu għad-dħul.
Mid-dellijiet tal-ekwità privata għas-suċċess fis-suq tal-ishma
L-istorja reċenti ta' Galderma tispjega kemm il-prinċipji fundamentali attwali tagħha kif ukoll il-viġilanza li tispira. Il-kumpanija, li ġiet akkwistata fl-2019 minn konsorzju ta' fondi ta' investiment, għaddiet minn trasformazzjoni profonda: iffukar mill-ġdid fuq id-dermatoloġija, investimenti fil-mediċina estetika, u rivitalizzazzjoni tal-pipeline tagħha. Dan il-perjodu taħt ġestjoni finanzjarja ħalla l-marka tiegħu—dejn għoli u impazjenza tal-azzjonisti—iżda ħejja wkoll lill-kumpanija għall-pressjoni biex tagħti riżultati. L-IPO ta' Marzu 2024, li ppermettiet lill-fondi jimmonetizzaw gradwalment is-sehem tagħhom, kienet suċċess: l-istokk stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-aqwa atturi fis-suq Żvizzeru, sal-punt li ġie inkluż fl-SMI ftit li xejn sentejn u nofs wara l-elenkar tiegħu—trajettorja li titkellem kemm dwar il-kwalità tal-eżekuzzjoni kif ukoll dwar is-saħħa tat-tema tad-dermatoloġija. Il-fondi oriġinali tal-azzjonisti naqqsu b'mod sinifikanti l-ishma tagħhom, u fetħu l-kapital għas-suq u għal L'Oréal, issa t-tieni l-akbar azzjonist.
Analiżi: Il-punti sodi u r-riskji ta' plejer pur
L-istokk ta' Galderma jiftaħar b'diversi vantaġġi mhux tas-soltu: suq globali tad-dermatoloġija u l-estetika li qed jesperjenza tkabbir strutturali b'żewġ ċifri, pożizzjoni ewlenija fit-tliet segmenti kollha, prodott li qed jiżdied b'rata mgħaġġla (Nemluvio), karta tal-bilanċ b'saħħitha, u azzjonist prestiġjuż ta' 20%. Jeżistu riskji, għalkemm imkejla: kompetizzjoni minn laboratorji estetiċi Amerikani u Koreani, il-falliment potenzjali ta' indikazzjonijiet kliniċi ġodda, u dipendenza relattiva fuq il-konsumatur Amerikan—il-mediċina estetika hija ffinanzjata mill-pazjenti nfushom, u għalhekk sensittiva għall-kundizzjonijiet ekonomiċi. Fl-aħħar nett, il-valutazzjoni tassumi eżekuzzjoni bla difetti: kwalunkwe tnaqqis fit-tkabbir ikun penalizzat. Għall-investituri Franċiżi, l-istokk jirrappreżenta opportunità ta' tkabbir fis-settur tal-kura tas-saħħa, distinta mill-istokks li jiġġeneraw dħul tas-settur. Dawn il-fatturi ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni ta' investiment.
Galderma f'ħames figuri ewlenin li wieħed għandu jiftakar
- 5,21 biljuni ta 'dollari bejgħ nett fl-2025, b'tkabbir organiku ta' kważi 18%;
- 23,3% il-marġni ewlieni tal-EBITDA, li qed jitjieb kontinwament;
- 452 miljun dollaru : 2025 bejgħ ta 'Nemluvio, il-blockbuster dermatoloġiku ġdid;
- 20% Il-parteċipazzjoni ta' L'Oréal fil-kapital, iffinalizzata fi Frar 2026;
- 0,35 frank Żvizzeru : l-ewwel dividend fl-istorja tal-kumpanija elenkata, imħallas f'April 2026.
Dawn l-indikaturi jpinġu stampa ta’ kumpanija f’fażi ta’ konkwista: tkabbir mgħaġġel, marġini li qed jogħlew, karta tal-bilanċ b’saħħitha u qligħ inizjali lill-azzjonisti — il-profil tipiku ta’ stokk ta’ valur ta’ tkabbir b’saħħtu.
Il-mediċina estetika, il-qalba tal-magna tat-tkabbir
Il-fehim ta' Galderma jirrikjedi li wieħed jiffoka fuq is-segment l-aktar profittabbli tiegħu: il-mediċina estetika injettabbli. Il-fillers Restylane, pijunieri fis-suq tal-aċidu hyaluronic mis-snin disgħin, u t-tossina Dysport jiffurmaw portafoll ikkumplimentat minn stimulaturi tal-kollaġen, din il-ġenerazzjoni ġdida ta' prodotti li jirristrutturaw il-ġilda fil-fond fuq diversi snin. Il-mudell tan-negozju tas-segment huwa l-għira tal-industrija kollha: il-prodotti jinbiegħu lil prattikanti—dermatologi, tobba estetiċi, kliniċi—li mbagħad jerġgħu jbigħuhom għal proċeduri fatturati għal diversi mijiet ta' ewro, katina tal-valur fejn il-marka u t-taħriġ ta' dawk li jippreskrivu jrawmu l-lealtà. Il-pazjenti jħallsu mill-but tagħhom, mingħajr rimborż: is-segment b'hekk jaħrab mill-pressjonijiet tal-prezzijiet tas-sistemi tal-kura tas-saħħa, iżda huwa espost għal varjazzjonijiet fil-konsumaturi—dan huwa l-punt ewlieni ta' tħassib ċikliku. Fl-aħħar nett, fil-pajjiżi emerġenti, l-estetika qed issir dejjem aktar aċċessibbli, u toffri lill-grupp riżerva ta' tkabbir għad-deċennju li ġej.
Kif nista' nixtri ishma ta' Galderma minn Franza?
Elenkati f'Zurich fi franki Żvizzeri, l-ishma ta' Galderma jinxtraw f'kont standard ta' titoli, peress li l-Iżvizzera mhijiex eliġibbli għall- PEA :
- Iċċekkja l-aċċess tiegħek għal SIX Swiss Exchange mas-sensar online tiegħek;
- Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi GALD;
- Poġġi ordni ta' limitu, il-kambju CHF/EUR jitwettaq mill-broker bir-rata tal-kambju tal-ġurnata;
- Segwi r-riżultati trimestrali — ir-ritmu tal-bejgħ tal-mediċina estetika u Nemluvio huwa l-indikatur ewlieni — u komunikazzjonijiet dwar ir-riakkwist ta’ ishma.
Għal portafoll orjentat lejn it-tkabbir, il-pożizzjoni hija strutturata bħal dik ta' kwalunkwe stokk tal-kura tas-saħħa li qed jespandi: porzjon dedikat fl-allokazzjoni tal-ekwità, potenzjalment mibni f'diversi tranches biex tittaffa l-volatilità inerenti f'titoli ta' valur għoli. Id-dividend, li issa jitħallas kull sena fir-rebbiegħa, jiġi kkreditat awtomatikament; in-natura speċifika tiegħu (miġbud mir-riżervi tal-kapital) tissimplifika t-trattament tat-taxxa għall-azzjonisti mhux residenti.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk ta' Galderma
X'jagħmel eżattament Galderma?
Dermatoloġija fil-forom kollha tagħha: mediċini bir-riċetta għal mard tal-ġilda, mediċina estetika (fillers Restylane, tossina Dysport), u prodotti dermo-kosmetiċi mibjugħa fl-ispiżeriji. It-tliet segmenti kollha jimmiraw lejn l-istess ekosistema ta’ dermatologi li jippreskrivu.
X'inhu r-rendiment tad-dividend ta' Galderma?
Baxx ħafna għalissa: l-ewwel dividend, 0,35 frank Żvizzeru mħallas f'April 2026, huwa simboliku. Ir-redditu tal-azzjonisti jiddependi fuq it-tkabbir tal-prezz tal-ishma u x-xiri lura tal-ishma.
Għaliex L'Oréal hija azzjonista f'Galderma?
L'Oréal, il-kofundatur storiku tal-marka, żied is-sehem tiegħu għal 20% tal-kapital fi Frar 2026: investiment strateġiku fil-konverġenza bejn id-dermatoloġija medika u l-kura tas-sbuħija.
X'inhu Nemluvio?
Nemolizumab, antikorp monoklonali approvat għal dermatite atopika u prurigo nodularis, tnieda fl-2024-2025 u kiseb $452 miljun f'bejgħ sal-2025, b'potenzjal massimu li jaqbeż l-erba' biljuni.
Jista' jinxtara Galderma fi ħdan PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil f'ekwità)?
Le, il-kumpanija hija taħt il-liġi Żvizzera: kont ta' titoli ordinarji biss, bi skambju fi franki Żvizzeri.
Galderma tagħmel profitt?
Iva, u dejjem aktar: id-dħul nett tal-IFRS żdied minn $231 miljun fl-2024 għal $613-il miljun fl-2025, u d-dħul nett ewlieni żdied b'75%. It-trajettorja tal-profittabbiltà hija waħda mill-argumenti ewlenin fil-każ.
Għaliex l-istokk daħal fl-SMI daqshekk malajr?
Minħabba li l-kapitalizzazzjoni u l-likwidità tiegħu laħqu malajr l-istandards tal-indiċi: introdott f'Marzu 2024, l-istokk esperjenza tkabbir tant kbir li l-kumitat tal-SMI inkludieh f'Settembru 2026, flimkien ma' Sandoz, u b'hekk ħa post ishma aktar tradizzjonali.
X'inhi d-data tal-pubblikazzjoni li jmiss?
Wara r-riżultati annwali tal-5 ta' Marzu 2026 u d-dħul fl-SMI f'Settembru, il-grupp jippubblika l-kontijiet trimestrali tiegħu skont skeda kkomunikata fuq il-websajt tal-investituri tiegħu.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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