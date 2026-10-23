GSK hija waħda mill-kumpaniji farmaċewtiċi ewlenin fid-dinja, maħluqa fl-2022 mill-qsim ta' GlaxoSmithKline: il-kura tas-saħħa għall-konsumatur marret għand Haleon, filwaqt li GSK iffokat mill-ġdid fuq vaċċini, mediċini speċjalizzati u mard infettiv, inkluż l-HIV permezz tas-sussidjarja tagħha ViiV Healthcare. Elenkata f'Londra taħt it-ticker GSK Bħala membru tal-FTSE 100, l-istokk huwa partikolarment attraenti għar-rendiment tiegħu. Din il-folja informattiva tagħti dettalji dwar il-prezz dirett tal-ishma, ir-riżultati tal-grupp, id-dividend tiegħu, il-litigazzjoni ta' Zantac li issa hija fil-biċċa l-kbira solvuta, u kif tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma tal-GSK f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' GSK bħalissa huwa £ 18,94, avec une variation de -1,05 % sur la séance. Environ 4 466 441 titres ont été échangés aujourd’hui, et sur les douze derniers mois, le titre évolue entre 15,92 £ et 22,82 £ pence.
Fil-ħarifa tal-2026, il-prezz tal-ishma kien ta’ madwar 1,895 pence (madwar £22), qrib il-quċċata tal-medda ta’ tnax-il xahar tiegħu, wara sena mmarkata minn irkupru fil-bejgħ tal-vaċċini u r-riżoluzzjoni tal-litigazzjoni ta’ Zantac. Il-kapitalizzazzjoni tas-suq tal-grupp qabżet is-£70 biljun. Ta’ min jinnota li GSK ikkonsolidat l-ishma tagħha fi tmiem l-2025, li jispjega xi diskrepanzi bejn il-prezzijiet storiċi tal-ishma murija minn websajts finanzjarji differenti.
Données financières — GSK plc
|Post tal-elenkar
|LSE — ticker gsk.l
|settur
|Healthcare — Drug Manufacturers – General
|Sedil
|Ir-Renju Unit — Site Uffiċjali
|kapitalizzazzjoni
|≈ 75,89 biljun GBp (mill-24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 16,1 (mill-24.10.2026)
|dividend
|0,68 kull sehem — rendiment ≈ 3,5%
Riżultati annwali riċenti
|eżerċizzju
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025
|32,67 biljun GBP
|5,72 biljun GBP
|2024
|31,38 biljun GBP
|2,58 biljun GBP
|2023
|30,33 biljun GBP
|4,93 biljun GBP
Storja tad-dividend għal kull sehem
|Data tas-sekondament
|dividend
|13.08.2026
|17,00
|14.05.2026
|17,00
|19.02.2026
|18,00
|13.11.2025
|16,00
|14.08.2025
|16,00
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
GSK: Preżentazzjoni tal-laboratorju
Mill-firda f'Lulju 2022, GSK kienet attur pur fil-bijofarmaċewtiċi organizzata madwar tliet pilastri:
- Drogi speċjalizzatiL-ixprun ewlieni tat-tkabbir huwa l-onkoloġija (Jemperli, Blenrep…), l-immunoloġija-infjammazzjoni, u speċjalment l-HIV permezz ta’ ViiV Kura tas-Saħħa, 76,5% proprjetà ta’ kumpanija, li t-trattamenti tagħhom fuq distanzi twal Dovato u Cabenuva kull wieħed jaqbeż il-biljun lira f’bejgħ annwali;
- Vaċċini, b'Shingrix (ħruq ta' Sant'Antnin, madwar £3,6 biljun fl-2025), Arexvy (RSV, l-ewwel vaċċin kontra l-virus respiratorju sinċizjali) u vaċċini meninġokokkali;
- Mediċini ġenerali, portafoll matur iċċentrat madwar il-kumpanija respiratorja Trelegy, qrib it-£3 biljun.
L-Istati Uniti jirrappreżentaw ftit aktar minn nofs id-dħul (52% fl-2025), bl-Ewropa tirrappreżenta madwar kwart. Il-kwartieri ġenerali jinsabu f'Londra, il-forza tax-xogħol hija ta' madwar 65,000 ruħ, u l-maniġment biddel idejh fil-bidu tal-2026. Luqa Miels is-suċċessur ta' Emma Walmsley bħala kap eżekuttiv, bil-missjoni li tieħu l-grupp lejn l-objettiv iddikjarat ta' aktar minn £40 biljun f'bejgħ sal-2031.
Storja: Minn GlaxoSmithKline għal GSK
GSK hija l-eredi tal-għaqda tal-kumpaniji Brittaniċi Glaxo Wellcome u SmithKline Beecham fl-2000, li ħolqot it-tieni l-akbar kumpanija farmaċewtika fid-dinja dak iż-żmien. Għoxrin sena wara, il-grupp għażel li jinqasam: f'Lulju 2022, in-negozju tal-kura tas-saħħa għall-konsumatur (Panodil, Sensodyne, Voltaren, eċċ.) ġie mifrud f'... HaleonId-diviżjonijiet farmaċewtiċi u tal-vaċċini ġew elenkati separatament, filwaqt li l-kumpanija prinċipali żammet in-negozji farmaċewtiċi u tal-vaċċini taħt l-isem qasir GSK. Din is-simplifikazzjoni ppermettiet lill-grupp jiddedika r-riżorsi kollha tiegħu għall-bijofarmaċewtiċi, b'aġenda minn dakinhar immarkata mill-kisba ta' awtorizzazzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni u ffukar ġeografiku mill-ġdid fuq swieq bi prezzijiet għoljin.
Ir-Riċerka u l-Iżvilupp, il-mutur tal-ħolqien tal-valur
Il-valur ta' GSK jinsab fil-proċessi tagħha ta' żvilupp, u s-sena fiskali 2025-2026 kienet partikolarment produttiva: ħames approvazzjonijiet ewlenin tal-FDA fl-2025 (Blenrep fl-onkoloġija, Exdensur, Nucala fis-COPD, il-vaċċin pentavalenti meningokokkali Penmenvy, u Blujepa), segwiti fil-ħarifa tal-2026 minn żewġ avvanzi sinifikanti: l-awtorizzazzjoni tal-Istati Uniti ta' bepirovirsen għall-epatite B kronikaIl-kumpanija kisbet privattiva fil-21 ta' Ottubru 2026, wara l-ewwel darba fid-dinja fil-Ġappun, u espansjoni ewlenija ta' Jemperli fil-kanċer rettali. Il-grupp saħħaħ ukoll il-portafoll tiegħu permezz ta' akkwiżizzjonijiet immirati, inkluż dak ta' Nuvalent, iffinalizzat f'Lulju 2026, u investa f'ċentru ta' riċerka ewlieni f'Cambridge, imħabbar fis-sajf tal-2026. B'mod parallel, pjan ta' ffrankar ta' £1,9 biljun fis-sena sal-2029 u ristrutturar tas-sit Belġjan tagħha (madwar 1,200 impjieg) juru l-isforzi ta' produttività li jakkumpanjaw dan l-aġġornament terapewtiku.
Riżultati: Tkabbir b'żewġ ċifri fil-profitti ewlenin
Pubblikazzjonijiet reċenti jikkonfermaw momentum qawwi:
- Eżerċizzju 2025 (ippubblikat fl-4 ta' Frar 2026): dħul ta' £32,7 biljun (+4%, +7% b'rati tal-kambju kostanti), li qed jikber fit-tliet pilastri kollha; profitt operattiv ewlieni ta' £9,8 biljun (+11% b'rati tal-kambju kostanti, marġni ta' 29,9%); qligħ ewlieni għal kull sehem ta' 172 pence (+12%); fluss ta' flus kontanti ħieles ta' £4 biljun;
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fit-28 ta' Lulju): bejgħ ta' 16-il biljun lira, tkabbir ewlieni miżmum; madankollu, it-trimestru rreġistra ħlas ta' indeboliment ta' 1,3 biljun fuq il-kandidat camlipixant, li twaqqaf wara provi diżappuntanti — tfakkira utli li r-riċerka farmaċewtika tibqa' imprevedibbli;
- Vaċċini Arexvy qed terġa' tiżdied grazzi għall-espansjoni tagħha fil-Ġappun fost l-adulti ta' bejn it-18 u d-59 sena, Shingrix qed tikkonsolida t-tmexxija tagħha fost l-anzjani.
Le Iċ-ċifri tat-tielet kwart tal-2026 se jiġu ppubblikati fit-28 ta' Ottubru 2026., b'fokus fuq iż-żieda tal-ħames approvazzjonijiet tal-Istati Uniti miksuba fl-2025-2026, inklużi tnejn reċenti ħafna: it-trattament għall-epatite B kronika bepirovirsen, approvat mill-FDA fil-21 ta' Ottubru 2026 wara l-ewwel darba fid-dinja fil-Ġappun, u estensjoni ewlenija ta' Jemperli fl-onkoloġija rettali.
Vaċċini: mutur imġedded tat-tkabbir
In-negozju tal-vaċċini, li għal żmien twil kien immexxi biss minn Shingrix, qed isib momentum ġdid. Shingrix (shingles) ikkonferma l-istatus ta’ blockbuster tiegħu b’bejgħ ta’ £3,6 biljun fl-2025, żieda ta’ 8%, appoġġjata mill-espansjoni tar-rakkomandazzjonijiet għall-adulti immunokompromessi. L-aktar importanti, Arexvy, l-ewwel vaċċin kontra l-virus sinċizjali respiratorju (RSV), ra qawmien mill-ġdid: wara tnedija aktar bil-mod milli mistenni fl-Istati Uniti fost l-anzjani, it-tneħħija tar-restrizzjonijiet tal-età fl-Istati Uniti u, fuq kollox, l-awtorizzazzjoni Ġappuniża għall-adulti f’riskju ta’ bejn it-18 u d-59 sena reġgħu taw il-ħajja lit-tkabbir—aktar mid-doppju fit-tieni kwart tal-2026. Il-vaċċin issa huwa approvat f’madwar 69 suq, u l-franchise meningokokkali (madwar £1,6 biljun) tkompli t-trajettorja ’l fuq tagħha, immexxija minn Penmenvy. Għal GSK, l-isfida fis-snin li ġejjin se tkun li t-tilqim għall-adulti jsir drawwa annwali jew staġjonali, suq li għadu fil-biċċa l-kbira mhux penetrat biżżejjed meta mqabbel mal-pedjatrija.
Zantac: it-tilwima legali dwar l-istokk kważi solvuta
Għal snin sħaħ, l-ostaklu ewlieni għall-prezz tal-ishma ta’ GSK kien il-litigazzjoni ta’ Zantac (ranitidine), li kienet tinvolvi antaċidu akkużat li fih impurità potenzjalment karċinoġenika. Il-grupp warrab £1,8 biljun fi tmiem l-2024 biex jiffinanzja soluzzjonijiet, ħallas £1,2 biljun fl-2025, u ħabbar bir-riżultati annwali tiegħu li l-“maġġoranza l-kbira” tal-każijiet kienu ġew solvuti jew miċħuda: ftit biss baqgħu. 13-il każ quddiem il-qrati tal-istat sa tmiem l-2025, kif ukoll appell federali (ħdax-il miljun każ miċħud fl-ewwel istanza fl-2022) li d-deċiżjoni tiegħu għadha pendenti. Ir-riskju mhux kompletament żero, iżda issa huwa limitat — dan it-tnaqqis fl-arretrati ġudizzjarji, flimkien mar-riżultati tajbin, jispjega l-irkupru tal-istokk fl-2026.
Dividend tal-GSK: wieħed mir-rendimenti tal-ishma Brittaniċi simili għas-CAC
GSK tħallas dividend kull tliet xhur, rarità milqugħa għall-investituri li qed ifittxu dħul regolari. Id-dividend għas-sena fiskali 2025 ammonta għal 66 ċenteżmu għal kull sehemu l-gwida tad-direzzjoni fuq 70 ċenteżmu għall-2026 (17-il ċenteżmu kull kwart): bi prezz ta’ madwar 1,895 ċenteżmu, ir-rendiment huwa ta’ madwar 3,5 għal 3,7%Barra minn hekk, hemm programm ta’ xiri lura ta’ ishma ta’ £2 biljun, imniedi fil-bidu tal-2025 u tlesta fl-ewwel nofs tal-2026. Madankollu, kun konxju tal-implikazzjonijiet tat-taxxa: id-dividendi minn kumpaniji Brittaniċi huma soġġetti għal taxxa minn ras il-għajn u s-sehem mhuwiex eliġibbli għall-PEA (pjan Franċiż ta’ tfaddil tal-ekwità) — għalhekk ir-redditu nett jiddependi fuq is-sitwazzjoni tat-taxxa personali tiegħek.
Analiżi: Punti ta' saħħa u oqsma għal titjib
Il-każ tal-GSK jippreżenta bilanċ interessanti: xprunaturi tat-tkabbir identifikati (titjiriet twal kontra l-HIV, onkoloġija, vaċċin kontra l-RSV, pipeline tal-epatite B), marġni ewlieni qrib it-30%, dividend imqajjem mill-ġdid, u tilwima legali storika kważi solvuta. Il-punti ta’ tħassib huma daqstant ċari: il-konċentrazzjoni Amerikana tesponi l-grupp għall-politika federali tal-ipprezzar tal-mediċini—ftehim li ntlaħaq f’Diċembru 2025 mal-amministrazzjoni tal-Istati Uniti assigura tliet snin ta’ eżenzjoni minn tariffi ġodda bi skambju għal tnaqqis fil-prezzijiet; it-telf ta’ privattivi inevitabbilment se jiżen fuq ċerti prodotti maturi; u l-falliment tal-camlipixant iservi bħala tfakkira tar-riskju ta’ falliment kliniku, inerenti għas-settur, li huwa familjari wkoll ma’... Sanofi fi Franza milli laboratorji Żvizzeri. Dawn l-elementi ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni ta' investiment. Fis-settur tal-assigurazzjoni tas-saħħa, GSK tista' tikkompeti ma' profili differenti, bħal Sandoz fil-ġeneriċi u l-bijosimilari.
Kif nista' nixtri ishma ta' GSK minn Franza?
L-istokk huwa nnegozjat f'Londra f'pence, b'elenkar sekondarju fi New York. Għal investitur Franċiż, ix-xiri jsir f' titoli tal-kontijiet ordinarja (il-kumpanija hija rregolata mil-liġi Brittanika, mhijiex eliġibbli għall-PEA):
- Iċċekkja l-aċċess għall-Borża ta' Londra permezz tal-broker tiegħek — kważi l-brokers online Franċiżi kollha joffru dan;
- Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi GSK;
- Poġġi ordni ta' limitu Is-suq ta’ Londra huwa kkwotat f’pence, u l-likwidità tal-istokk hija eċċellenti;
- Antiċipa r-rata tal-kambju bejn il-lira sterlina u l-ewro. u t-taxxa minn ras il-għajn Brittanika fuq id-dividendi, li tista' tiġi kkreditata fid-dikjarazzjoni tat-taxxa Franċiża skont it-trattat tat-taxxa bejn iż-żewġ pajjiżi.
L-erba’ pagamenti annwali (Marzu, Ġunju, Settembru, Diċembru) jiġu kkreditati awtomatikament fil-kont tal-flus kontanti f’ewro wara l-konverżjoni mill-broker.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk tal-GSK
Il-GSK tħallas dividend tajjeb?
Id-dividend tal-2025 huwa ta’ 66 ċenteżmu għal kull sehem, li żdied għal madwar 70 ċenteżmu fil-gwida tal-2026, li jirrappreżenta rendiment ta’ 3,5 sa 3,7% bil-prezz tal-ishma ta’ Ottubru 2026. Dan jitħallas kull tliet xhur, f’erba’ pagamenti.
Jista' GSK jinżamm f'PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil f'ekwità)?
Le, il-kumpanija hija rregolata mil-liġi Brittanika: l-ishma jistgħu jinxtraw biss f'kont regolari ta' titoli.
X'inhi ViiV Healthcare?
Is-sussidjarja speċjalizzata fl-HIV, 76,5% proprjetà ta' GSK b'Pfizer u Shionogi bħala azzjonisti minoritarji. It-trattamenti injettabbli fuq distanzi twal tagħha (Cabenuva) u l-kombinazzjonijiet orali (Dovato) kull wieħed jaqbeż il-biljun lira f'bejgħ annwali u jiffurmaw il-bażi tat-tkabbir tal-grupp.
X'inhu l-istatus attwali tal-litigazzjoni ta' Zantac?
Fil-biċċa l-kbira magħluq: wara £1,8 biljun fi provvedimenti u £1,2 biljun imħallsa fl-2025, kien għad fadal 13-il każ statali fi tmiem l-2025 u appell federali wieħed kien pendenti. Ir-riskju residwu huwa kkunsidrat limitat mis-suq.
Min ilu jmexxi GSK mill-2026?
Luke Miels ħa f'idejh il-kariga ta' CEO fil-bidu tal-2026, u ħa post Emma Walmsley, li baqgħet mal-grupp matul it-tranżizzjoni fl-aħħar tal-2025.
X'inhu s-sehem tal-bejgħ tal-Istati Uniti?
Madwar 52% tad-dħul tal-2025, li jesponi lill-grupp għar-regolamentazzjoni tal-prezzijiet tal-Istati Uniti — ftehim li ntlaħaq f'Diċembru 2025 ikopri din l-espożizzjoni għal tliet snin.
Il-GSK tinsab f'riskju li titlef il-brevetti tagħha?
Iva, bħal-laboratorji kollha: xi prodotti maturi jiffaċċjaw kompetizzjoni minn ġeneriċi, li l-grupp jikkumpensa għalihom biż-żieda ta' speċjalizzazzjonijiet (HIV, onkoloġija) u vaċċini ġodda.
Għaliex l-istokk irkupra daqshekk b'saħħtu fl-2026?
Permezz tal-kombinazzjoni ta’ tliet fatturi: ir-riżoluzzjoni tal-litigazzjoni ta’ Zantac, tkabbir b’żewġ ċifri fil-profitt operattiv ewlieni u ż-żieda fid-dividend akkumpanjata minn xiri lura ta’ ishma ta’ £2 biljun.
Għandna nistennew aktar akkwisti?
Il-maniġment jiffavorixxi akkwisti mmirati ta’ liċenzji u kumpaniji tal-bijoteknoloġija, bħal Nuvalent, iffinalizzati f’Lulju 2026, jew l-assi tal-onkoloġija akkwistati fl-2025-2026, aktar milli fużjonijiet u akkwisti. L-għan huwa li l-pipeline jiġi arrikkit mingħajr ma jitnaqqas id-dividend jew ir-riakkwisti ta’ ishma.
Meta se tippubblika r-riżultati li jmiss tagħha l-GSK?
Ir-riżultati tat-tielet kwart tal-2026 se jiġu ppubblikati fit-28 ta' Ottubru 2026.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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