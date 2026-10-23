Ishma tal-GSK: Prezz, Dividend u Prospetti għall-2026

billi Ippubblikat fuq

GSK hija waħda mill-kumpaniji farmaċewtiċi ewlenin fid-dinja, maħluqa fl-2022 mill-qsim ta' GlaxoSmithKline: il-kura tas-saħħa għall-konsumatur marret għand Haleon, filwaqt li GSK iffokat mill-ġdid fuq vaċċini, mediċini speċjalizzati u mard infettiv, inkluż l-HIV permezz tas-sussidjarja tagħha ViiV Healthcare. Elenkata f'Londra taħt it-ticker GSK Bħala membru tal-FTSE 100, l-istokk huwa partikolarment attraenti għar-rendiment tiegħu. Din il-folja informattiva tagħti dettalji dwar il-prezz dirett tal-ishma, ir-riżultati tal-grupp, id-dividend tiegħu, il-litigazzjoni ta' Zantac li issa hija fil-biċċa l-kbira solvuta, u kif tinvesti minn Franza.

Kontenut tal-paġna wiri

Prezz tal-ishma tal-GSK f'ħin reali

Il-prezz tal-ishma ta' GSK bħalissa huwa £ 18,94, avec une variation de -1,05 % sur la séance. Environ 4 466 441 titres ont été échangés aujourd’hui, et sur les douze derniers mois, le titre évolue entre 15,92 £ et 22,82 £ pence.

Fil-ħarifa tal-2026, il-prezz tal-ishma kien ta’ madwar 1,895 pence (madwar £22), qrib il-quċċata tal-medda ta’ tnax-il xahar tiegħu, wara sena mmarkata minn irkupru fil-bejgħ tal-vaċċini u r-riżoluzzjoni tal-litigazzjoni ta’ Zantac. Il-kapitalizzazzjoni tas-suq tal-grupp qabżet is-£70 biljun. Ta’ min jinnota li GSK ikkonsolidat l-ishma tagħha fi tmiem l-2025, li jispjega xi diskrepanzi bejn il-prezzijiet storiċi tal-ishma murija minn websajts finanzjarji differenti.

Données financières — GSK plc

Post tal-elenkar LSE — ticker gsk.l
settur Healthcare — Drug Manufacturers – General
Sedil Ir-Renju Unit — Site Uffiċjali
kapitalizzazzjoni ≈ 75,89 biljun GBp (mill-24.10.2026)
PER (TTM) ≈ 16,1 (mill-24.10.2026)
dividend 0,68 kull sehem — rendiment ≈ 3,5%

Riżultati annwali riċenti

eżerċizzju Chiffre d'affaires Profitt nett
2025 32,67 biljun GBP 5,72 biljun GBP
2024 31,38 biljun GBP 2,58 biljun GBP
2023 30,33 biljun GBP 4,93 biljun GBP

Storja tad-dividend għal kull sehem

Data tas-sekondament dividend
13.08.2026 17,00 
14.05.2026 17,00 
19.02.2026 18,00 
13.11.2025 16,00 
14.08.2025 16,00 

Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.

GSK: Preżentazzjoni tal-laboratorju

Mill-firda f'Lulju 2022, GSK kienet attur pur fil-bijofarmaċewtiċi organizzata madwar tliet pilastri:

  • Drogi speċjalizzatiL-ixprun ewlieni tat-tkabbir huwa l-onkoloġija (Jemperli, Blenrep…), l-immunoloġija-infjammazzjoni, u speċjalment l-HIV permezz ta’ ViiV Kura tas-Saħħa, 76,5% proprjetà ta’ kumpanija, li t-trattamenti tagħhom fuq distanzi twal Dovato u Cabenuva kull wieħed jaqbeż il-biljun lira f’bejgħ annwali;
  • Vaċċini, b'Shingrix (ħruq ta' Sant'Antnin, madwar £3,6 biljun fl-2025), Arexvy (RSV, l-ewwel vaċċin kontra l-virus respiratorju sinċizjali) u vaċċini meninġokokkali;
  • Mediċini ġenerali, portafoll matur iċċentrat madwar il-kumpanija respiratorja Trelegy, qrib it-£3 biljun.

L-Istati Uniti jirrappreżentaw ftit aktar minn nofs id-dħul (52% fl-2025), bl-Ewropa tirrappreżenta madwar kwart. Il-kwartieri ġenerali jinsabu f'Londra, il-forza tax-xogħol hija ta' madwar 65,000 ruħ, u l-maniġment biddel idejh fil-bidu tal-2026. Luqa Miels is-suċċessur ta' Emma Walmsley bħala kap eżekuttiv, bil-missjoni li tieħu l-grupp lejn l-objettiv iddikjarat ta' aktar minn £40 biljun f'bejgħ sal-2031.

Storja: Minn GlaxoSmithKline għal GSK

GSK hija l-eredi tal-għaqda tal-kumpaniji Brittaniċi Glaxo Wellcome u SmithKline Beecham fl-2000, li ħolqot it-tieni l-akbar kumpanija farmaċewtika fid-dinja dak iż-żmien. Għoxrin sena wara, il-grupp għażel li jinqasam: f'Lulju 2022, in-negozju tal-kura tas-saħħa għall-konsumatur (Panodil, Sensodyne, Voltaren, eċċ.) ġie mifrud f'... HaleonId-diviżjonijiet farmaċewtiċi u tal-vaċċini ġew elenkati separatament, filwaqt li l-kumpanija prinċipali żammet in-negozji farmaċewtiċi u tal-vaċċini taħt l-isem qasir GSK. Din is-simplifikazzjoni ppermettiet lill-grupp jiddedika r-riżorsi kollha tiegħu għall-bijofarmaċewtiċi, b'aġenda minn dakinhar immarkata mill-kisba ta' awtorizzazzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni u ffukar ġeografiku mill-ġdid fuq swieq bi prezzijiet għoljin.

Ir-Riċerka u l-Iżvilupp, il-mutur tal-ħolqien tal-valur

Il-valur ta' GSK jinsab fil-proċessi tagħha ta' żvilupp, u s-sena fiskali 2025-2026 kienet partikolarment produttiva: ħames approvazzjonijiet ewlenin tal-FDA fl-2025 (Blenrep fl-onkoloġija, Exdensur, Nucala fis-COPD, il-vaċċin pentavalenti meningokokkali Penmenvy, u Blujepa), segwiti fil-ħarifa tal-2026 minn żewġ avvanzi sinifikanti: l-awtorizzazzjoni tal-Istati Uniti ta' bepirovirsen għall-epatite B kronikaIl-kumpanija kisbet privattiva fil-21 ta' Ottubru 2026, wara l-ewwel darba fid-dinja fil-Ġappun, u espansjoni ewlenija ta' Jemperli fil-kanċer rettali. Il-grupp saħħaħ ukoll il-portafoll tiegħu permezz ta' akkwiżizzjonijiet immirati, inkluż dak ta' Nuvalent, iffinalizzat f'Lulju 2026, u investa f'ċentru ta' riċerka ewlieni f'Cambridge, imħabbar fis-sajf tal-2026. B'mod parallel, pjan ta' ffrankar ta' £1,9 biljun fis-sena sal-2029 u ristrutturar tas-sit Belġjan tagħha (madwar 1,200 impjieg) juru l-isforzi ta' produttività li jakkumpanjaw dan l-aġġornament terapewtiku.

Riżultati: Tkabbir b'żewġ ċifri fil-profitti ewlenin

Pubblikazzjonijiet reċenti jikkonfermaw momentum qawwi:

  • Eżerċizzju 2025 (ippubblikat fl-4 ta' Frar 2026): dħul ta' £32,7 biljun (+4%, +7% b'rati tal-kambju kostanti), li qed jikber fit-tliet pilastri kollha; profitt operattiv ewlieni ta' £9,8 biljun (+11% b'rati tal-kambju kostanti, marġni ta' 29,9%); qligħ ewlieni għal kull sehem ta' 172 pence (+12%); fluss ta' flus kontanti ħieles ta' £4 biljun;
  • L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fit-28 ta' Lulju): bejgħ ta' 16-il biljun lira, tkabbir ewlieni miżmum; madankollu, it-trimestru rreġistra ħlas ta' indeboliment ta' 1,3 biljun fuq il-kandidat camlipixant, li twaqqaf wara provi diżappuntanti — tfakkira utli li r-riċerka farmaċewtika tibqa' imprevedibbli;
  • Vaċċini Arexvy qed terġa' tiżdied grazzi għall-espansjoni tagħha fil-Ġappun fost l-adulti ta' bejn it-18 u d-59 sena, Shingrix qed tikkonsolida t-tmexxija tagħha fost l-anzjani.

Le Iċ-ċifri tat-tielet kwart tal-2026 se jiġu ppubblikati fit-28 ta' Ottubru 2026., b'fokus fuq iż-żieda tal-ħames approvazzjonijiet tal-Istati Uniti miksuba fl-2025-2026, inklużi tnejn reċenti ħafna: it-trattament għall-epatite B kronika bepirovirsen, approvat mill-FDA fil-21 ta' Ottubru 2026 wara l-ewwel darba fid-dinja fil-Ġappun, u estensjoni ewlenija ta' Jemperli fl-onkoloġija rettali.

Vaċċini: mutur imġedded tat-tkabbir

In-negozju tal-vaċċini, li għal żmien twil kien immexxi biss minn Shingrix, qed isib momentum ġdid. Shingrix (shingles) ikkonferma l-istatus ta’ blockbuster tiegħu b’bejgħ ta’ £3,6 biljun fl-2025, żieda ta’ 8%, appoġġjata mill-espansjoni tar-rakkomandazzjonijiet għall-adulti immunokompromessi. L-aktar importanti, Arexvy, l-ewwel vaċċin kontra l-virus sinċizjali respiratorju (RSV), ra qawmien mill-ġdid: wara tnedija aktar bil-mod milli mistenni fl-Istati Uniti fost l-anzjani, it-tneħħija tar-restrizzjonijiet tal-età fl-Istati Uniti u, fuq kollox, l-awtorizzazzjoni Ġappuniża għall-adulti f’riskju ta’ bejn it-18 u d-59 sena reġgħu taw il-ħajja lit-tkabbir—aktar mid-doppju fit-tieni kwart tal-2026. Il-vaċċin issa huwa approvat f’madwar 69 suq, u l-franchise meningokokkali (madwar £1,6 biljun) tkompli t-trajettorja ’l fuq tagħha, immexxija minn Penmenvy. Għal GSK, l-isfida fis-snin li ġejjin se tkun li t-tilqim għall-adulti jsir drawwa annwali jew staġjonali, suq li għadu fil-biċċa l-kbira mhux penetrat biżżejjed meta mqabbel mal-pedjatrija.

Zantac: it-tilwima legali dwar l-istokk kważi solvuta

Għal snin sħaħ, l-ostaklu ewlieni għall-prezz tal-ishma ta’ GSK kien il-litigazzjoni ta’ Zantac (ranitidine), li kienet tinvolvi antaċidu akkużat li fih impurità potenzjalment karċinoġenika. Il-grupp warrab £1,8 biljun fi tmiem l-2024 biex jiffinanzja soluzzjonijiet, ħallas £1,2 biljun fl-2025, u ħabbar bir-riżultati annwali tiegħu li l-“maġġoranza l-kbira” tal-każijiet kienu ġew solvuti jew miċħuda: ftit biss baqgħu. 13-il każ quddiem il-qrati tal-istat sa tmiem l-2025, kif ukoll appell federali (ħdax-il miljun każ miċħud fl-ewwel istanza fl-2022) li d-deċiżjoni tiegħu għadha pendenti. Ir-riskju mhux kompletament żero, iżda issa huwa limitat — dan it-tnaqqis fl-arretrati ġudizzjarji, flimkien mar-riżultati tajbin, jispjega l-irkupru tal-istokk fl-2026.

Dividend tal-GSK: wieħed mir-rendimenti tal-ishma Brittaniċi simili għas-CAC

GSK tħallas dividend kull tliet xhur, rarità milqugħa għall-investituri li qed ifittxu dħul regolari. Id-dividend għas-sena fiskali 2025 ammonta għal 66 ċenteżmu għal kull sehemu l-gwida tad-direzzjoni fuq 70 ċenteżmu għall-2026 (17-il ċenteżmu kull kwart): bi prezz ta’ madwar 1,895 ċenteżmu, ir-rendiment huwa ta’ madwar 3,5 għal 3,7%Barra minn hekk, hemm programm ta’ xiri lura ta’ ishma ta’ £2 biljun, imniedi fil-bidu tal-2025 u tlesta fl-ewwel nofs tal-2026. Madankollu, kun konxju tal-implikazzjonijiet tat-taxxa: id-dividendi minn kumpaniji Brittaniċi huma soġġetti għal taxxa minn ras il-għajn u s-sehem mhuwiex eliġibbli għall-PEA (pjan Franċiż ta’ tfaddil tal-ekwità) — għalhekk ir-redditu nett jiddependi fuq is-sitwazzjoni tat-taxxa personali tiegħek.

Analiżi: Punti ta' saħħa u oqsma għal titjib

Il-każ tal-GSK jippreżenta bilanċ interessanti: xprunaturi tat-tkabbir identifikati (titjiriet twal kontra l-HIV, onkoloġija, vaċċin kontra l-RSV, pipeline tal-epatite B), marġni ewlieni qrib it-30%, dividend imqajjem mill-ġdid, u tilwima legali storika kważi solvuta. Il-punti ta’ tħassib huma daqstant ċari: il-konċentrazzjoni Amerikana tesponi l-grupp għall-politika federali tal-ipprezzar tal-mediċini—ftehim li ntlaħaq f’Diċembru 2025 mal-amministrazzjoni tal-Istati Uniti assigura tliet snin ta’ eżenzjoni minn tariffi ġodda bi skambju għal tnaqqis fil-prezzijiet; it-telf ta’ privattivi inevitabbilment se jiżen fuq ċerti prodotti maturi; u l-falliment tal-camlipixant iservi bħala tfakkira tar-riskju ta’ falliment kliniku, inerenti għas-settur, li huwa familjari wkoll ma’... Sanofi fi Franza milli laboratorji Żvizzeri. Dawn l-elementi ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni ta' investiment. Fis-settur tal-assigurazzjoni tas-saħħa, GSK tista' tikkompeti ma' profili differenti, bħal Sandoz fil-ġeneriċi u l-bijosimilari.

Kif nista' nixtri ishma ta' GSK minn Franza?

L-istokk huwa nnegozjat f'Londra f'pence, b'elenkar sekondarju fi New York. Għal investitur Franċiż, ix-xiri jsir f' titoli tal-kontijiet ordinarja (il-kumpanija hija rregolata mil-liġi Brittanika, mhijiex eliġibbli għall-PEA):

  1. Iċċekkja l-aċċess għall-Borża ta' Londra permezz tal-broker tiegħek — kważi l-brokers online Franċiżi kollha joffru dan;
  2. Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi GSK;
  3. Poġġi ordni ta' limitu Is-suq ta’ Londra huwa kkwotat f’pence, u l-likwidità tal-istokk hija eċċellenti;
  4. Antiċipa r-rata tal-kambju bejn il-lira sterlina u l-ewro. u t-taxxa minn ras il-għajn Brittanika fuq id-dividendi, li tista' tiġi kkreditata fid-dikjarazzjoni tat-taxxa Franċiża skont it-trattat tat-taxxa bejn iż-żewġ pajjiżi.

L-erba’ pagamenti annwali (Marzu, Ġunju, Settembru, Diċembru) jiġu kkreditati awtomatikament fil-kont tal-flus kontanti f’ewro wara l-konverżjoni mill-broker.

Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk tal-GSK

Il-GSK tħallas dividend tajjeb?

Id-dividend tal-2025 huwa ta’ 66 ċenteżmu għal kull sehem, li żdied għal madwar 70 ċenteżmu fil-gwida tal-2026, li jirrappreżenta rendiment ta’ 3,5 sa 3,7% bil-prezz tal-ishma ta’ Ottubru 2026. Dan jitħallas kull tliet xhur, f’erba’ pagamenti.

Jista' GSK jinżamm f'PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil f'ekwità)?

Le, il-kumpanija hija rregolata mil-liġi Brittanika: l-ishma jistgħu jinxtraw biss f'kont regolari ta' titoli.

X'inhi ViiV Healthcare?

Is-sussidjarja speċjalizzata fl-HIV, 76,5% proprjetà ta' GSK b'Pfizer u Shionogi bħala azzjonisti minoritarji. It-trattamenti injettabbli fuq distanzi twal tagħha (Cabenuva) u l-kombinazzjonijiet orali (Dovato) kull wieħed jaqbeż il-biljun lira f'bejgħ annwali u jiffurmaw il-bażi tat-tkabbir tal-grupp.

X'inhu l-istatus attwali tal-litigazzjoni ta' Zantac?

Fil-biċċa l-kbira magħluq: wara £1,8 biljun fi provvedimenti u £1,2 biljun imħallsa fl-2025, kien għad fadal 13-il każ statali fi tmiem l-2025 u appell federali wieħed kien pendenti. Ir-riskju residwu huwa kkunsidrat limitat mis-suq.

Min ilu jmexxi GSK mill-2026?

Luke Miels ħa f'idejh il-kariga ta' CEO fil-bidu tal-2026, u ħa post Emma Walmsley, li baqgħet mal-grupp matul it-tranżizzjoni fl-aħħar tal-2025.

X'inhu s-sehem tal-bejgħ tal-Istati Uniti?

Madwar 52% tad-dħul tal-2025, li jesponi lill-grupp għar-regolamentazzjoni tal-prezzijiet tal-Istati Uniti — ftehim li ntlaħaq f'Diċembru 2025 ikopri din l-espożizzjoni għal tliet snin.

Il-GSK tinsab f'riskju li titlef il-brevetti tagħha?

Iva, bħal-laboratorji kollha: xi prodotti maturi jiffaċċjaw kompetizzjoni minn ġeneriċi, li l-grupp jikkumpensa għalihom biż-żieda ta' speċjalizzazzjonijiet (HIV, onkoloġija) u vaċċini ġodda.

Għaliex l-istokk irkupra daqshekk b'saħħtu fl-2026?

Permezz tal-kombinazzjoni ta’ tliet fatturi: ir-riżoluzzjoni tal-litigazzjoni ta’ Zantac, tkabbir b’żewġ ċifri fil-profitt operattiv ewlieni u ż-żieda fid-dividend akkumpanjata minn xiri lura ta’ ishma ta’ £2 biljun.

Għandna nistennew aktar akkwisti?

Il-maniġment jiffavorixxi akkwisti mmirati ta’ liċenzji u kumpaniji tal-bijoteknoloġija, bħal Nuvalent, iffinalizzati f’Lulju 2026, jew l-assi tal-onkoloġija akkwistati fl-2025-2026, aktar milli fużjonijiet u akkwisti. L-għan huwa li l-pipeline jiġi arrikkit mingħajr ma jitnaqqas id-dividend jew ir-riakkwisti ta’ ishma.

Meta se tippubblika r-riżultati li jmiss tagħha l-GSK?

Ir-riżultati tat-tielet kwart tal-2026 se jiġu ppubblikati fit-28 ta' Ottubru 2026.

Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.

Forex, indiċi, komoditajiet u kripto permezz ta' CFDs

Iftaħ kont ma Vantage →
Ritratt tal-awtur
Cristina Balan
Fundatur ta' BK SEO Marketing
Cristina Balan hija l-fundatriċi ta' BK SEO Marketing, il-kumpanija li tippubblika l-pjattaformi Edubourse.com u TraderFrancophone.fr. Għandha 15-il sena esperjenza fis-senserija online, inklużi 10 snin tmexxi timijiet tal-bejgħ f' XTB u l-Ammiragli (XTB 2011–2016, Admirals 2016–2021). Gradwata mill-ESCP Europe, għaddiet l-eżami taċ-ċertifikazzjoni professjonali tal-AMF (Jannar 2012) u l-eżami tas-CFA Livell I (CFA Institute, 2011). Hija tfassal u tissorvelja l-kontenut u l-analiżi għall-investituri, b'għan wieħed: informazzjoni affidabbli, strutturata u aċċessibbli.

 