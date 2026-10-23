Ishma ta' Iberdrola (IBE): Prezz, Dividend u Prospetti għall-2026

Iberdrola hija l-akbar kumpanija skont il-kapitalizzazzjoni tas-suq fi Spanja u waħda mill-kumpaniji ewlenin tal-elettriku fid-dinja: l-akbar produttur tal-enerġija mir-riħ fid-dinja, il-kumpanija stabbiliet ruħha bħala mudell għat-tranżizzjoni għal taħlita ta' enerġija b'livell baxx ta' karbonju, appoġġjata minn grilji tal-elettriku investiti bil-kbir. Elenkata fil-Borża ta' Madrid taħt it-ticker IBE Bħala komponent ewlieni tal-indiċi IBEX 35, huwa inkluż ukoll fil-kompożizzjoni uffiċjali segwita minn Euronext. Din il-folja informattiva tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-prezz tal-ishma ta' Iberdrola, ir-riżultati tagħha, id-dividend attraenti tagħha, u kif tixtri ishma minn Franza.
Prezz tal-ishma ta' Iberdrola f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Iberdrola bħalissa huwa... 21,90 €b'varjazzjoni ta' 0,74% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 7,638,559 ishma, u matul l-aħħar tnax-il xahar, il-prezz tal-ishma varja bejn €16,98 u €22,08.
F'nofs Ottubru 2026, il-prezz tal-ishma kien ta' madwar €21,65, għal kapitalizzazzjoni tas-suq ta' madwar €140 biljun—livell li jagħmel lil Iberdrola waħda mit-tlieta jew erba' kumpaniji ewlenin skont il-kapitalizzazzjoni tas-suq fis-settur globali tal-elettriku. Il-kodiċi ISIN tal-ishma huwa ES0144580Y14 u l-kwotazzjoni ewlenija ssir f'Madrid, f'ewro.
Données financières — Iberdrola, S.A.
|ISIN
|ES0144580Y14
|Post tal-elenkar
|MCE — ticker ibe.mc
|settur
|Utilities — Utilities – Diversified
|Sedil
|Spanja — Site Uffiċjali
|kapitalizzazzjoni
|≈ €146,12 biljun (mill-24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 29,6 (mill-24.10.2026)
|dividend
|€0,68 kull sehem — rendiment ≈ 3,1%
Riżultati annwali riċenti
|eżerċizzju
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025
|€45,55 biljun
|€6,29 biljun
|2024
|€44,74 biljun
|€5,61 biljun
|2023
|€49,33 biljun
|€4,80 biljun
Storja tad-dividend għal kull sehem
|Data tas-sekondament
|dividend
|06.07.2026
|€ 0,43
|21.05.2026
|€ 0,01
|12.01.2026
|€ 0,25
|04.07.2025
|€ 0,41
|22.05.2025
|€ 0,01
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
Iberdrola: Preżentazzjoni tal-grupp
Ibbażata f'Bilbao, fejn il-kwartieri ġenerali tagħha jħarsu fuq il-belt mit-torri Iberdrola, il-kumpanija timpjega madwar 45,000 ruħ u tistruttura l-mudell tagħha madwar żewġ pilastri komplementari:
- Netwerks elettriċi — trasport u distribuzzjoni — fir-Renju Unit (ScottishPower, u mill-2024 Electricity North West), fl-Istati Uniti (Avangrid, fil-Grigal), fil-Brażil (Neoenergia) u fi Spanja: attivitajiet regolati, bid-dħul indiċjat fuq bażi ta’ assi, li jipprovdu stabbiltà tar-riżultat;
- Produzzjoni dekarbonizzata : riħ fuq l-art u fuq il-baħar, idro, solari — bl-istatus tal-produttur ewlieni tar-riħ fid-dinja — supplimentat b'gass ta' ċiklu kkombinat bħala backup.
Il-grupp għandu preżenza fi Spanja, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti, il-Brażil, il-Ġermanja, Franza, u l-Awstralja. Madankollu, ħareġ mill-Messiku f'April 2026, billi biegħ l-operazzjonijiet lokali tiegħu għal madwar $4 biljun sabiex jerġa' jiffoka l-kapital fuq pajjiżi b'klassifikazzjoni A. Il-governanza tibqa' stabbli: Ignacio Galán jippresiedi l-bord, u Pedro Azagra mexxa l-operazzjonijiet mill-2024.
Riżultati: magna regolata li tagħmel profitt li taċċelera
Pubblikazzjonijiet reċenti jikkonfermaw ir-robustezza tal-mudell:
- Eżerċizzju 2025 (ippubblikat fil-25 ta' Frar 2026): dħul nett ta' 6,285 miljun ewro, żieda ta' 12%, fuq dħul ta' madwar 45 biljun; l-investimenti laħqu l-14,5 biljun ewro, li 85% minnhom kienu kkonċentrati f'pajjiżi b'klassifikazzjoni A;
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fit-22 ta' Lulju): riżultat nett ta' 4,34 biljun ewro (+22%), imsaħħaħ mill-kontribuzzjoni tal-attivitajiet Messikani li ġew divestiti u mit-tkabbir tan-netwerks Brittaniċi, Amerikani u Brażiljani;
- Disa' xhur 2026 (ippubblikat fil-21 ta' Ottubru): dħul nett ta' 5,82 biljun (+9,6%), dħul aġġustat li żdied bi 8,8% għal 5,14 biljun, u fuq kollox mira annwali miżjuda : il-maniġment issa qed jimmira għal tkabbir fil-profitt aġġustat ta' mill-inqas 10% fl-2026.
Din il-konsistenza—Iberdrola rduppjat il-profitti tagħha f'sitt snin—tistrieħ fuq mekkaniżmu sempliċi: il-grilji regolati jikbru skont il-pjanijiet ta' investiment awtorizzati mir-regolaturi, filwaqt li s-sorsi rinnovabbli jipprovdu ingranaġġ fuq il-prezzijiet tal-elettriku u ċ-ċertifikati ħodor. Il-pjan strateġiku ppreżentat f'Settembru 2025 jantiċipa 58 biljun ewro ta’ investimenti bejn l-2026 u l-2028 (inklużi 20 fir-Renju Unit, 16 fl-Istati Uniti, 9 fil-Peniżola Iberika u 7 fil-Brażil), estiżi b'trajettorja ta' 45 biljun addizzjonali matul l-2029-2031.
Dividend ta' Iberdrola: rendiment ta' riferiment fis-settur
Il-politika ta' remunerazzjoni tal-azzjonisti hija waħda mill-punti ewlenin tal-bejgħ tal-istokk. Għas-sena fiskali 2025, ir-remunerazzjoni totali kienet tirrappreżenta madwar €0,68 kull sehem, imħallas kompletament fi flus kontanti f'żewġ pagamenti (€0,253 f'Jannar 2026 u €0,427 f'Lulju 2026), għal ammont totali ta' madwar €4,5 biljun. Matul il-ħarifa tal-2026, ir-rendiment mistenni jkun ta' madwar 3,1% — inqas spettakolari milli meta l-prezz tal-ishma kien aktar baxx, iżda appoġġjat minn tkabbir tad-dividendi ta’ madwar 9% fis-sena. L-ewwel dividend interim għall-2026 żdied ukoll bi 8,7% għal €0,275 kull sehem, li se jitħabbar flimkien mar-riżultati tad-disa’ xhur fil-21 ta’ Ottubru 2026. Nota: il-grupp ma jħallasx dividendi f’ishma — id-dividend jitħallas kollu kemm hu fi flus kontanti, garanzija tal-kwalità tad-distribuzzjoni.
Storja: Minn Bilbao sas-summit dinji tal-enerġija mir-riħ
Imwielda mill-għaqda tal-1992 ta' Hidroeléctrica Española u Iberdrola—li hija nnifisha r-riżultat ta' għaqda bejn żewġ kumpaniji idroelettriċi Iberiċi stabbiliti għal żmien twil—il-kumpanija inizjalment operat bħala fornitur reġjonali tal-elettriku Spanjol li kien diskretment profittabbli f'suq iddominat minn Endesa. Il-punt ta' bidla wasal fil-bidu tas-snin 2000, immexxi minn Ignacio Galán: ċaħda tal-akkwisti massivi ta' enerġija termali mwettqa mill-kompetituri tagħha, imħatra kuntrarja fuq turbini tar-riħ, idroelettriċi, u tal-gass b'ċiklu kkombinat, segwita minn espansjoni internazzjonali metodika fir-Renju Unit, l-Istati Uniti, u l-Brażil. Dan l-approċċ kuntrarju ta l-frott matul it-tranżizzjoni tal-enerġija: filwaqt li gruppi li baqgħu impenjati għall-faħam kellhom iwarrbu biljuni fi tnaqqis fil-valur, Iberdrola segwiet ċikli ta' investiment suċċessivi f'sorsi rinnovabbli u grids, u eventwalment saret it-tieni l-akbar kumpanija tal-elettriku fid-dinja skont il-kapitalizzazzjoni tas-suq, wara l-State Grid taċ-Ċina, esklużi l-intrapriżi tal-istat.
Netwerks u sorsi rinnovabbli: għaliex dan il-mudell huwa ta’ serħan il-moħħ
Il-karatteristika unika ta' Iberdrola tinsab fil-bilanċ bejn żewġ tipi ta' dħul. In-netwerks tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni—li jirrappreżentaw kważi nofs l-investiment fil-pjan 2026-2028—jiġġeneraw dħul regolat: ir-regolatur jawtorizza redditu bbażat fuq l-assi, indiċjat mal-inflazzjoni, u b'hekk ir-riżultat isir relattivament insensittiv għall-varjazzjonijiet ekonomiċi. Dan il-fluss ta' dħul jiffinanzja d-dividend u jserraħ ras l-investituri fir-rendiment. L-enerġija rinnovabbli, min-naħa l-oħra, tipprovdi l-potenzjal ta' tkabbir: kull razzett tar-riħ jew tax-xemx li jitqiegħed online jespandi portafoll diġà vast u jaqbad il-prezzijiet tas-suq jew kuntratti fit-tul ma' kumpaniji kbar li qed ifittxu elettriku dekarbonizzat. F'kuntest Ewropew fejn l-elettrifikazzjoni tal-użi tal-enerġija—karozzi, pompi tas-sħana, ċentri tad-dejta—inevitabbilment se żżid it-traffiku tal-grilja, din l-istruttura b'żewġ livelli hija preċiżament dak li qed ifittxu l-maniġers tal-assi fit-tul, il-fondi tal-pensjonijiet, u l-assiguraturi tal-ħajja, li jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-azzjonisti.
Sehem u xiri lura
Il-kapital ta' Iberdrola huwa likwidu ħafna u predominantement istituzzjonali. L-akbar azzjonist huwa l-fond sovran ta' ġid. Awtorità tal-Investiment tal-Qatarli s-sehem tagħhom kien ta’ madwar 7% fil-bidu tal-2026 wara ċessjonijiet modesti. L-ebda azzjonist ta’ kontroll ma jiddomina: hija struttura ta’ governanza mmexxija mis-suq, b’bord fil-biċċa l-kbira mġedded madwar it-tim maniġerjali oriġinali. Il-grupp ma niediex programm ewlieni ta’ xiri lura ta’ ishma: il-prijorità tal-kapital tibqa’ l-investiment industrijali u d-dividendi fi flus kontanti, bit-tkabbir tal-profitt jintuża primarjament biex jiffinanzja t-tkabbir tad-dividendi u jnaqqas l-ingranaġġ.
Analiżi: Il-punti sodi u r-riskji ta' champion tal-vetturi elettriċi
Il-każ ta' Iberdrola jikkombina kwalitajiet difensivi—assi regolati, pajjiżi b'klassifikazzjoni A, dividend fi flus kontanti li qed jikber—ma' espożizzjoni għat-tkabbir għan-netwerks u s-sorsi ta' enerġija rinnovabbli, li l-viżibilità tagħhom hija garantita minn pjanijiet tal-gvernijiet Ewropej u Amerikani. Ir-riskji mhumiex assenti: ir-rati tal-imgħax jaffettwaw il-valutazzjoni tal-assi tal-infrastruttura; iċ-ċiklu politiku Amerikan reġa' ħareġ fil-ħarifa tal-2026, bl-amministrazzjoni federali titlob fl-aħħar ta' Ottubru l-eżami mill-ġdid ta' permess għal razzett tar-riħ offshore (Vineyard Wind), tfakkira li s-settur għadu espost għal arbitraġġ regolatorju; u l-integrazzjoni kontinwa ta' akkwisti ta' netwerks—bħas-sehem ta' 80% fil-kumpanija Finlandiża Caruna akkwistata f'Lulju 2026 għal madwar €2,3 biljun—teħtieġ eżekuzzjoni bla difetti. Meta mqabbla ma' ishma Franċiżi fis-settur bħal EngieIberdrola tispikka minħabba proporzjon akbar ta’ assi regolati barra ż-żona tal-ewro u tkabbir aktar mgħaġġel tal-qligħ. Dawn il-fatturi ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni ta’ investiment. Stokks oħra ta’ dividendi difensivi Ewropej jinkludu... Assigurazzjoni ta' Zurich fl-assigurazzjoni.
Iberdrola f'ħames figuri ewlenin li wieħed għandu jiftakar
- €6 miljun riżultat nett 2025, żieda ta' 12%;
- 14,5 biljun euro investimenti sal-2025, b’85% f’pajjiżi b’klassifikazzjoni A;
- 58 biljun euro il-pjan ta’ investiment għall-2026-2028 ippreżentat f’Settembru 2025;
- €0,68 kull sehem dividend 2025, kompletament fi flus kontanti;
- mill-inqas +10% : il-mira tat-tkabbir tal-qligħ aġġustat għall-2026, imqajma fil-21 ta' Ottubru 2026.
Dawn il-ħames parametri referenzjarji jiġbru fil-qosor il-proposta ta' valur: tkabbir fil-qligħ b'żewġ ċifri mmexxi minn assi regolati, dividend fi flus kontanti li qed jiżdied b'mod kostanti u viżibilità industrijali ta' tmien snin — karatteristiċi li għamlu l-istokk għażla ta' konvinzjoni għal portafolli ta' rendiment fl-Ewropa.
Kif nista' nixtri ishma ta' Iberdrola minn Franza?
Iberdrola, kumpanija Spanjola elenkata f'euro f'Madrid, hija eliġibbli għall-PEA u jistgħu jinxtraw ukoll f'kont ta' titoli permezz tal- pjan ta’ tfaddil tal-istokk :
- Iċċekkja l-aċċess għall-Borża ta' Madrid — standard fost is-sensara online Franċiżi;
- Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi IBE (ISIN ES0144580Y14);
- Poġġi ordni ta' limitu : il-likwidità hija eċċellenti, bl-istokk ikun wieħed mill-aktar innegozjati fi Spanja;
- Antiċipa l-iskeda tad-dividendi ħlas bil-quddiem f'Jannar, il-bilanċ f'Lulju, wara l-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali.
L-ordnijiet imqiegħda matul il-ħinijiet tal-kummerċ fil-Borża ta' Madrid jiġu eżegwiti fl-istess ħinijiet bħal f'Pariġi, u l-likwidità tal-istokk tippermetti wkoll xiri regolari skedat—strateġija adattata sew għal stokk li jħallas dividendi li d-dħul tiegħu fis-suq huwa gradwali. Għar-residenti Franċiżi, Spanja ma żżommx it-taxxa fuq id-dividendi ta' Iberdrola mqassma permezz ta' kanali Ewropej standard (japplika r-reġim ta' eżenzjoni transkonfinali), bit-tassazzjoni Franċiża mbagħad tapplika skont il-pjan ta' tfaddil magħżul (vantaġġ sinifikanti tal-PEA għal stokk li jħallas dividendi).
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-ishma ta' Iberdrola
X'inhu r-rendiment tad-dividend ta' Iberdrola?
Madwar 3,1% bil-prezz tal-għeluq ta' Ottubru 2026, ibbażat fuq dividend tal-2025 ta' €0,68 kull sehem imħallas kompletament fi flus kontanti. Id-dividend interim tal-2026 żdied bi 8,7%.
Iberdrola hija eliġibbli għall-PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil f'ekwità)?
Iva: Kumpanija Spanjola elenkata f'euro, l-ishma jistgħu jinżammu f'PEA Franċiża.
Għaliex Iberdrola telqet mill-Messiku?
Biex terġa' tiffoka l-kapital tagħha fuq pajjiżi b'klassifikazzjoni A. Il-bejgħ, iffinalizzat f'April 2026 għal madwar $4 biljun, saħħaħ l-istruttura finanzjarja u ssimplifika l-grupp.
X'inhu l-pjan ta' investiment tal-grupp?
58 biljun ewro matul l-2026-2028, 85% f'pajjiżi b'klassifikazzjoni A (ir-Renju Unit, l-Istati Uniti, Spanja, il-Brażil), estiżi b'45 biljun ippjanati għall-2029-2031, prinċipalment iddedikati għal netwerks tal-elettriku u sorsi rinnovabbli.
X'rwol għandhom in-netwerks fir-riżultat?
Il-grupp ma jippubblikax perċentwal wieħed, iżda n-netwerks regolati Brittaniċi, Amerikani, Brażiljani u Spanjoli jikkostitwixxu l-but ewlieni ta’ stabbiltà, u huwa lejhom li l-biċċa l-kbira tal-pjan ta’ investiment 2026-2028 tikkonverġi. L-enerġija rinnovabbli tipprovdi l-lieva tat-tkabbir komplementari.
Hemm programm ta' xiri lura ta' ishma?
Il-grupp jipprijoritizza d-dividendi fi flus kontanti u l-investiment industrijali; l-ebda programm ewlieni ta’ xiri lura mhu għaddej, bit-tkabbir iservi primarjament id-dividendi u t-tnaqqis tad-dejn.
Min hu l-azzjonist primarju?
Il-fond sovran tal-Awtorità tal-Investiment tal-Qatar, b'madwar 7% tal-kapital, huwa aħjar mill-maniġers tal-assi internazzjonali ewlenin. L-ebda azzjonist wieħed m'għandu l-kontroll.
Id-dividend huwa mhedded mill-investimenti?
Le: l-istrateġija tal-grupp hija li jżid id-dividend fi flus kontanti b'madwar 9% fis-sena, marbut mat-tkabbir fil-qligħ aġġustat, filwaqt li jżomm l-ingranaġġ finanzjarju fil-medda kkomunikata lill-investituri. Il-bejgħ ta' assi mhux strateġiċi, bħall-ħruġ mill-Messiku, jappoġġja aktar dan l-objettiv.
X'inhi d-data tal-pubblikazzjoni li jmiss?
Wara r-riżultati tad-disa’ xhur ippubblikati fil-21 ta’ Ottubru 2026, ir-riżultati annwali tal-2026 se jiġu ppreżentati fi Frar 2027.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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