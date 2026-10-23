Sandoz hija l-mexxejja dinjija fil-mediċini ġeneriċi u bijosimili. Separata minn Novartis f'Ottubru 2023, il-kumpanija bbażata f'Basel saret waħda mill-aktar stokks dinamiċi fil-Borża Żvizzera fi tliet snin biss, b'żieda ta' aktar minn 20% fl-2026 biss, immexxija mill-isplużjoni tal-bijosimili. Elenkata taħt it-ticker SDZ Bl-inklużjoni tagħha fl-SMI f'Settembru 2026, tinkorpora logħba industrijali unika: li tagħmel l-aktar trattamenti għaljin aċċessibbli għall-aktar udjenza wiesgħa possibbli. Din il-folja informattiva tippreżenta l-prezz tal-ishma ta' Sandoz, il-mudell tan-negozju tal-grupp, il-prospetti tagħha, u kif tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma ta' Sandoz f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Sandoz bħalissa huwa ta' 80,66 CHF (francs suisses), avec une variation de 2,10 % sur la séance. Environ 1 179 682 titres ont été échangés aujourd’hui, et sur les douze derniers mois, le titre évolue entre 48,15 CHF et 81,10 CHF CHF.
Fil-ħarifa tal-2026, il-prezz tal-ishma huwa ta’ madwar €86 fi Frankfurt (fi franki Svizzeri f’Zurich), għal kapitalizzazzjoni tas-suq ta’ madwar CHF 32 biljun. Il-kodiċi ISIN huwa CH1243598427Id-dħul ta' Sandoz fl-indiċi SMI, effettiv f'Settembru 2026 fl-istess ħin bħal dak ta' Galderma, wessa' l-bażi tal-azzjonisti istituzzjonali u kkontribwixxa għal-likwidità tal-istokk.
Données financières — Sandoz Group AG
|ISIN
|CH1243598427
|Post tal-elenkar
|Swiss — ticker sdz.sw
|settur
|Healthcare — Drug Manufacturers – Specialty & Generic
|Sedil
|l-Iżvizzera — Site Uffiċjali
|kapitalizzazzjoni
|≈ 34,90 Md CHF (au 24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 68,9 (mill-24.10.2026)
|dividend
|0,80 CHF par action — rendement ≈ 1,0 %
Riżultati annwali riċenti
|eżerċizzju
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025
|11,09 Md CHF
|914,0 M CHF
|2024
|10,36 Md CHF
|0 CHF
|2023
|9,65 Md CHF
|77,0 M CHF
Storja tad-dividend għal kull sehem
|Data tas-sekondament
|dividend
|13.04.2026
|0,80 CHF
|17.04.2025
|0,60 CHF
|03.05.2024
|0,45 CHF
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
Sandoz: Ħarsa Ġenerali lejn il-Kumpanija
Sandoz mhijiex xi ħadd ġdid fil-qasam: imwaqqfa fl-1886 f'Basel, akkwistata mill-imperu Sandoz li ngħaqad ma' Ciba-Geigy biex jifforma Novartis fl-1996, il-marka reġgħet dehret meta Novartis iddeċidiet li tbigħ in-negozju tal-mediċini ġeneriċi tagħha. Is-separazzjoni, effettiva minn... 4 octobre 2023, ta lill-azzjonisti ta’ Novartis sehem wieħed ta’ Sandoz għal kull ħames ishma li kellhom.
Il-grupp, immexxi minn Richard Saynor u ppreseduta minn Gilbert Ghostine, timpjega madwar 24,000 ruħ madwar id-dinja. Il-mudell tagħha jistrieħ fuq żewġ pilastri komplementari:
- Il-krediti tal-ftuħ kopji ta’ mediċini li saru ħielsa mir-royalties, prodotti fuq skala kbira għal sistemi tas-saħħa u pazjenti fl-Ewropa, l-Amerika u swieq emerġenti — negozju mmexxi mill-volum u sensittiv għall-prezz fejn il-vantaġġ jinsab f’idejn il-manifatturi integrati;
- Bijosimilari Dawn huma kopji ta’ drogi bijoloġiċi (antikorpi monoklonali, proteini terapewtiċi), li huma ħafna aktar kumplessi biex jiġu żviluppati u prodotti. Dan huwa l-mutur tat-tkabbir tal-grupp: il-bijosimilari rrappreżentaw madwar $1,5 biljun f’bejgħ fl-ewwel nofs tal-2025 u ilhom jaċċelleraw minn dakinhar.
Il-kwartieri ġenerali, li se jiġu inawgurati f'Basel fi tmiem l-2024, jissimbolizzaw it-twelid mill-ġdid ta' identità distinta wara seklu fid-dell ta' gruppi farmaċewtiċi ewlenin.
Iċ-ċiklu tad-deheb tal-bijosimilari
Id-deċennju attwali qed jara l-iskadenza tal-brevetti għal xi wħud mill-aktar mediċini bijoloġiċi mibjugħa fl-istorja—minn imblokkaturi tat-TNF u antikorpi PCSK9 għall-insulina u, sal-2026-2030, xi antikorpi amilojdi u interferoni. Kull skadenza tiftaħ suq ta’ diversi biljuni ta’ dollari għall-bijosimili, bi tnaqqis fil-prezzijiet ta’ 30% sa 60% li jżid il-volumi tal-bejgħ għall-benefiċċju tal-assiguraturi tas-saħħa u l-pazjenti. Sandoz, li nediet l-ewwel bijosimili fl-istorja Ewropea (growth omeritide fl-2006) u wieħed mill-ewwel bijosimili ta’ antikorpi (Hyrimoz, kopja ta’ Humira, fl-2023), hija pożizzjonata għall-biċċa l-kbira ta’ dawn l-iskadenzi. Il-grupp laħaq ukoll tragward simboliku fuq 18 ta' Settembru 2026, bl-approvazzjoni fil-Kanada tal-ewwel verżjoni ġenerika ta' semaglutide — il-molekula ta’ trattamenti kontra d-dijabete u l-obeżità kkummerċjalizzata taħt l-ismijiet Ozempic u Wegovy — l-ewwel darba f’suq ewlieni li jiftaħ opportunità konsiderevoli ta’ tkabbir meta l-brevetti u l-protezzjonijiet tad-dejta jippermettuha x’imkien ieħor.
Riżultati: Aċċelerazzjoni kkonfermata
Pubblikazzjonijiet reċenti jissuġġerixxu trajettorja 'l fuq:
- Eżerċizzju 2025 (ippubblikat fil-25 ta' Frar 2026): riżultati deskritti bħala solidi mill-maniġment, b'aċċelerazzjoni mistennija tat-tkabbir fl-2026 — il-marġni sottostanti kien diġà żdied f'Ottubru 2025 matul is-sena, sinjal ta' eżekuzzjoni li qabżet il-previżjonijiet inizjali;
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fil-5 ta' Awwissu): nofs deskritt bħala solidu, bi tkabbir eċċezzjonali fil-bijosimilari fit-tieni kwart, li jikkonferma l-miri annwali;
- Laqgħa li jmiss : il-pubblikazzjoni tal-bejgħ tat-tielet kwart, mistennija fis-27-28 ta' Ottubru, 2026.
Essenzjalment, l-analisti qed isegwu tliet indikaturi: it-tkabbir tal-bejgħ ta’ bijosimili fl-Ewropa u fl-Istati Uniti, il-marġni sottostanti tal-EBITDA — li t-trajettorja ’l fuq tiegħu tirrifletti ż-żidiet fil-produttività industrijali — u l-progress tal-pipeline ta’ madwar erbgħin assi fl-iżvilupp, regolarment arrikkit minn sħubijiet bħal dik konkluża ma’ mAbxience fuq emicizumab, bijosimili ta’ trattament għall-emofilja.
Is-suq tal-ġeneriċi: industrija ta’ volum għoli taħt pressjoni
L-industrija tal-mediċini ġeneriċi topera b'marġini dojoq, fejn il-kompetittività tiddependi fuq l-ispejjeż tal-produzzjoni, id-daqs tal-lottijiet, il-fond tal-portafoll, u l-parteċipazzjoni f'offerti nazzjonali. Fl-Ewropa, ħafna pajjiżi jixtru l-mediċini ġeneriċi tagħhom permezz ta' rkanti fejn l-orħos offerent jirbaħ il-kuntratt—sistema li kkonsolidat is-settur madwar numru żgħir ta' atturi globali, Sandoz ewlenija fosthom, li qed tiffaċċja kompetizzjoni minn produtturi Indjani u Ċiniżi. Din il-pressjoni kostanti fuq il-prezzijiet għandha vantaġġ selettiv: telimina atturi ta' daqs żgħir u tippremja gruppi kapaċi jipproduċu fl-Ewropa, qrib is-swieq, b'sigurtà tal-provvista li s-sistemi tal-kura tas-saħħa vvalutaw dejjem aktar mindu nqalgħu l-iskarsitajiet ta' wara l-Covid. Dan huwa preċiżament il-pożizzjonament ta' Sandoz: bażi industrijali Ewropea u Amerikana, portafoll li jkopri mijiet ta' molekuli, u l-abbiltà li tikkonverti l-impjanti tagħha f'bijosimilari aktar profittabbli hekk kif il-mediċina ġenerika ssir aktar kommoditizzata.
Kundl u l-peniċillina: is-simbolu ta’ kwistjoni Ewropea
Is-sit Awstrijak f'Kundl, wirt tal-industriji storiċi tar-reġjun, huwa l-aħħar fabbrika ewlenija tal-peniċillina tal-Punent. Sandoz ħabbret fil-bidu tal-2026 l-eliminazzjoni ta' madwar mitt impjieg hemmhekk, fost il-kompetizzjoni Ċiniża fis-suq tal-antibijotiċi bażiċi—kwistjoni mmonitorjata mill-qrib fi Brussell u Vjenna, peress li tqajjem il-kwistjoni tas-sovranità tas-saħħa tal-Ewropa: id-dipendenza fuq fornituri Asjatiċi għall-antibijotiċi tal-ewwel linja hija riskju li l-awtoritajiet pubbliċi qed jibdew jindirizzaw. Għall-azzjonist, din is-sitwazzjoni turi t-trasformazzjoni tal-grupp: iż-żamma ta' siti strateġiċi, l-investiment fejn jinħoloq il-valur (bijosimilari, ingredjenti attivi kumplessi), u l-iskjerament mill-ġdid tal-kapaċità ta' prodotti li saru komoditajiet. Il-komunikazzjoni tal-grupp rigward Kundl u l-investimenti Sloveni tiegħu tirrifletti l-istess strateġija: li jibqa' l-manifattur ewlieni ta' farmaċewtiċi bi prezz raġonevoli fil-Punent.
Bio100: il-pjan direzzjonali għall-2040
Fil-jum tal-investituri f'Settembru 2026, il-maniġment żvela l-viżjoni "Bio100" tiegħu: li jirdoppja d-dħul sal-2035 u tipproponi mitt bijosimilari sal-2040Il-pjan jiddependi fuq investimenti industrijali massivi, inkluż impjant ġdid ta’ bijosimilari ta’ $300 miljun fis-Slovenja u ċentru ta’ produzzjoni ta’ ingredjent farmaċewtiku attiv (API) li se jiftaħ fl-aħħar ta’ Settembru 2026 f’Lendava, ikkumplimentat mill-akkwist tal-kapaċitajiet bijoloġiċi ta’ Just-Evotec Biologics, li jinkludu impjant f’Toulouse. Din in-netwerk industrijali—l-unika waħda tat-tip tagħha barra l-Asja—tikkostitwixxi l-ostaklu għad-dħul għall-mudell: l-iżvilupp u l-produzzjoni ta’ bijosimilari li jissodisfaw l-istandards Amerikani u Ewropej jeħtieġu għexieren ta’ snin ta’ għarfien espert.
Dividend ta' Sandoz: Tkabbir qabel id-distribuzzjoni
Punt importanti għall-investitur tar-rendiment: Sandoz ma ħallset l-ebda dividendi minn mindu ġiet elenkata fil-borża.Il-maniġment jippreferi jalloka l-fluss tal-flus kontanti kollu għal investimenti industrijali u tkabbir—għażla konsistenti mal-fażi ta’ żvilupp tal-grupp, iżda waħda li teskludi l-istokk minn portafolli li jfittxu dħul immedjat. Ir-redditu tal-azzjonisti huwa mmexxi kompletament mill-apprezzament tal-prezz tal-ishma, appoġġjat mit-tkabbir tal-profitt. Jekk iċ-ċiklu tal-bijosimilari jaqbeż l-aspettattivi, dividend jista’ jiġi kkunsidrat mill-ġdid fi żmien medju, iżda sal-lum ma tħabbar xejn: kwalunkwe investiment f’Sandoz irid ikun motivat mill-prospett ta’ qligħ kapitali, mhux dħul.
Analiżi: Il-vantaġġi u r-riskji tal-imħatra bijosimili
Il-każ Sandoz jistrieħ fuq teżi sempliċi u dokumentata sew: mewġ ta’ skadenza ta’ privattivi skedati snin bil-quddiem, pożizzjoni globali ewlenija, bażi industrijali tal-Punent imfittxija minn xerrejja pubbliċi kkonċernati dwar is-sigurtà tal-provvista, u pipeline profond. Ir-riskji huma ugwalment identifikabbli: kompetizzjoni minn produtturi Asjatiċi fis-suq tal-ġeneriċi kimiċi, il-pressjoni kontinwa tas-sejħiet għall-offerti Ewropej fuq il-prezzijiet, l-inċertezza regolatorja inerenti għal kull bijosimili, u l-prospett fit-tul ta’ normalizzazzjoni tar-rata ta’ skadenza tal-privattivi. L-istokk, intenzjonalment volatili għal kumpanija Żvizzera ta’ dan id-daqs, huwa adattat għal profil ta’ tkabbir li jaċċetta n-nuqqas ta’ dividend, bħala għodda ta’ diversifikazzjoni fi ħdan portafoll tal-kura tas-saħħa—flimkien ma’, pereżempju, kumpanija farmaċewtika innovattiva bħal Novartis, il-kumpanija prinċipali oriġinali tagħha, jew il-Brittanika GSK f'vaċċini u prodotti speċjalizzati. Dawn l-elementi ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni ta' investiment.
Kif nista' nixtri ishma ta' Sandoz minn Franza?
Elenkati f'Zurich fi franki Żvizzeri, l-ishma ta' Sandoz jinxtraw f'kont standard ta' titoli — l-Iżvizzera mhijiex eliġibbli għall- PEA :
- Iċċekkja l-aċċess tiegħek għal SIX Swiss Exchange mas-sensar tiegħek, jew uża l-kwotazzjoni Ġermaniża f'ewro (Frankfurt) jekk is-sensar tiegħek joffriha bi ħlasijiet imnaqqsa;
- Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi SDZ (ISIN CH1243598427);
- Poġġi ordni ta' limitu, l-iskambju CHF/EUR qed jitwettaq mill-broker;
- Traċċar tal-bejgħ trimestrali — il-pass tal-bijosimilari huwa l-indikatur ewlieni — u aħbarijiet dwar l-approvazzjoni regolatorja.
Għal dawk li jippreferu jevitaw il-konverżjoni għal franki Żvizzeri, il-lista Ġermaniża tal-euro toffri alternattiva konvenjenti b'ħinijiet ta' negozjar u tariffi identiċi għal dawk ta' ishma Ewropej oħra. Fin-nuqqas ta' dividendi, m'hemm l-ebda taxxa minn ras il-għajn Żvizzera x'tirkupra u l-ebda dħul x'tiddikjara: it-tassazzjoni tiġi attivata biss mal-bejgħ, bħala qligħ kapitali.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk ta' Sandoz
Sandoz tħallas dividend?
Le. Minn mindu tpoġġa fil-lista f'Ottubru 2023, il-grupp ma qassam xejn u qed jiddedika l-fondi tiegħu għat-tkabbir industrijali u l-pipeline tal-bijosimilari.
X'inhi d-differenza bejn ġeneriku u bijosimilari?
Mediċina ġenerika hija kopja eżatta ta' droga kimika; bijosimilari hija kopja ta' droga bijoloġika — proteina jew antikorp prodott minn ċelloli ħajjin — li teknikament hija impossibbli li tirriproduċi b'mod identiku, għalhekk hija aktar għalja biex tiżviluppaha u għandha marġini ogħla minn ġeneriku kimiku.
Għaliex Sandoz ingħaqdet mal-SMI?
F'Settembru 2026, l-indiċi Żvizzeru inkorpora lil Sandoz u Galderma, u ħa post Kühne+Nagel u Swisscom, u dan jirrifletti ż-żieda fil-kapitalizzazzjoni tal-grupp minn mindu nqasam u l-espansjoni tal-panel industrijali Żvizzeru.
X'inhu Bio100?
Il-pjan direzzjonali ppreżentat f'Settembru 2026: li l-bejgħ jiġi rduppjat sal-2035 u li jitniedu mitt bijosimili sal-2040, appoġġjati minn investimenti industrijali fis-Slovenja u f'postijiet oħra fl-Ewropa.
Fejn tipproduċi Sandoz il-bijosimilari tagħha?
F'netwerk ta' fabbriki fl-Ewropa — inklużi siti Sloveni ġodda u kapaċitajiet bijoloġiċi akkwistati f'Toulouse permezz ta' Just-Evotec Biologics — u fl-Istati Uniti, dan jiddistingwi l-grupp minn produtturi purament Asjatiċi fuq il-kriterju tas-sigurtà tal-provvista.
Hija disponibbli l-verżjoni ġenerika ta' semaglutide?
L-ewwel darba dinjija seħħet fit-18 ta' Settembru 2026, bl-approvazzjoni fil-Kanada ta' verżjoni ġenerika ta' semaglutide żviluppata minn Sandoz. It-tnedija tagħha fi swieq ewlenin oħra tiddependi fuq il-protezzjonijiet tad-dejta u l-privattivi li fadal.
Għaliex tixtri Sandoz minflok laboratorju innovattiv?
Il-profili huma komplementari aktar milli kompetittivi: laboratorju innovattiv jimmonetizza n-novità bi prezzijiet għoljin, filwaqt li Sandoz jimmonetizza l-iskadenza tal-brevetti bi prezzijiet raġonevoli. Storikament, iż-żewġ attivitajiet jirreaġixxu b'mod differenti għaċ-ċikli ekonomiċi, u dan jagħmilhom jiddiversifikaw b'mod reċiproku fis-settur tal-kura tas-saħħa.
X'inhi d-data tal-pubblikazzjoni li jmiss?
Il-bejgħ għat-tielet kwart tal-2026 huwa mistenni fis-27-28 ta' Ottubru, 2026.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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