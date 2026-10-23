Sherwin-Williams hija l-kumpanija ewlenija fid-dinja taż-żebgħa u l-kisi: eluf ta’ ħwienet tal-kumpanija fl-Istati Uniti, marki ikoniċi għall-konsumaturi, u diviżjoni industrijali li tipproteġi pontijiet, ajruplani, u fabbriki. Elenkata fil-Borża ta’ New York taħt it-ticker SHW Bħala membru tad-Dow Jones Industrial Average, l-istokk huwa assi diskret iżda notevoli li jipproduċi rendiment: disgħa u erbgħin sena konsekuttiva ta’ żidiet fid-dividendi. Din il-folja informattiva tippreżenta l-prezz tal-ishma f’ħin reali, il-qligħ, id-dividend, u kif tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma ta' Sherwin-Williams f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Sherwin-Williams bħalissa huwa... 337,06 $b'varjazzjoni ta' -2,48% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 1,479,553 ishma, u matul l-aħħar tnax-il xahar, l-istokk varja bejn $289,86 u $377,77.
Fil-ħarifa tal-2026, l-istokk kien qed jinnegozja madwar $337, għal kapitalizzazzjoni tas-suq ta' madwar $85 biljun. Il-kodiċi ISIN huwa US8243481061L-istokk irkupra fl-2026 minħabba l-irkupru tal-industrija tal-kostruzzjoni Amerikana u l-akkumulazzjoni ta’ proġetti u dejta industrijali.
Données financières — The Sherwin-Williams Company
|ISIN
|US8243481061
|Post tal-elenkar
|NYSE — ticker shw
|settur
|Materjali Bażiċi — Kimiċi Speċjalizzati
|Sedil
|Stati Uniti - Site Uffiċjali
|kapitalizzazzjoni
|≈ $81,82 biljun (mill-18 ta' Ottubru 2026)
|PER (TTM)
|≈ 31,1 (mill-24.10.2026)
|dividend
|$3,20 kull sehem — rendiment ≈ 0,9%
Riżultati annwali riċenti
|eżerċizzju
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025
|$23,57 biljun
|$2,57 biljun
|2024
|$23,10 biljun
|$2,68 biljun
|2023
|$23,05 biljun
|$2,39 biljun
Storja tad-dividend għal kull sehem
|Data tas-sekondament
|dividend
|21.08.2026
|$0,80
|22.05.2026
|$0,80
|02.03.2026
|$0,80
|14.11.2025
|$0,79
|15.08.2025
|$0,79
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
Sherwin-Williams: Ħarsa Ġenerali lejn il-Kumpanija
Imwaqqfa fl-1866 fi Cleveland, fejn għadhom jinsabu l-kwartieri ġenerali tagħha, Sherwin-Williams timpjega madwar 64,000 ruħ u hija organizzata fi tliet segmenti:
- Grupp tal-Ħwienet taż-Żebgħa : in-netwerk ta’ ħwienet tal-kumpanija — diversi eluf ta’ punti ta’ bejgħ fl-Amerika ta’ Fuq — li jbigħ lil pitturi professjonali u individwi; dan huwa l-qalba tal-mudell, b’densità ta’ distribuzzjoni li l-ebda kompetitur ma jista’ jirreplika;
- Marki tal-Konsumatur : marki għall-konsumatur, inklużi liċenzji għal ħwienet DIY, u attivitajiet ta’ sottokuntrattar industrijali;
- Kisi tal-Prestazzjoni : kisi industrijali u speċjalizzat — protezzjoni kontra l-korrużjoni, marittimu, enerġija, imballaġġ — mibjugħ mad-dinja kollha.
Il-mudell tan-negozju huwa dak ta' produttur industrijali ta' komposti: il-marka, in-netwerk esklussiv, u r-relazzjoni diretta mal-professjonist jippermettu l-iffissar tal-prezzijiet, it-trasferiment tal-inflazzjoni tal-materja prima, u l-ġenerazzjoni ta' tkabbir kostanti. Il-ġestjoni hija pprovduta minn Heidi G. Petz, president tal-bord, president u uffiċjal kap eżekuttiv.
Riżultati: It-tkabbir reġa’ lura u l-gwida tjiebet.
Pubblikazzjonijiet reċenti jikkonfermaw l-irkupru:
- Eżerċizzju 2025 (kontijiet annwali ppreżentati fi Frar 2026): dħul ta’ $23,6 biljun (+2,1%), dħul nett ta’ $2,57 biljun, qligħ dilwit għal kull sehem ta’ $10,26;
- It-tieni kwart tal-2026 (ippubblikat fit-28 ta' Lulju): il-bejgħ żdied b'7,5% għal $6,79 biljun, immexxi minn ħwienet u kisi industrijali; profitt dilwit ta' $3,43 (+14,3%) u profitt aġġustat ta' $3,70 (+9,5%);
- L-għanijiet intlaħqu Il-maniġment issa jistenna qligħ aġġustat ta’ $11,80 sa $12,20 kull sehem għall-2026, hekk kif il-kumpanija qed tirkeb il-mewġa tal-irkupru fi proġetti ta’ rinnovazzjoni tad-djar u industrijali fl-Istati Uniti.
Ir-riżultati għat-tielet kwart huma mistennija fi 27 octobre 2026, b'enfasi fuq il-konsum ta' pitturi professjonali, indikatur ewlieni tas-suq tar-rinnovazzjoni tal-Istati Uniti.
Dividend ta' Sherwin-Williams: żgħir, iżda impekkabbli
Id-dividend trimestrali żdied għal $0,80 kull sehem minn Marzu 2026, jew $3,20 għas-sena — redditu modest ta’ madwar 0,95% fil-livell attwali. Dak li jimporta hawnhekk mhuwiex il-livell iżda l-konsistenza: disgħa u erbgħin sena konsekuttiva ta’ żiedaDan huwa klabb esklussiv ħafna li jinkludi ftit ishma Amerikani ta’ kwalità għolja. Ir-rendiment limitat tad-dividendi jħalli l-biċċa l-kbira tal-profitti biex jiffinanzjaw it-tkabbir—ħwienet, fabbriki, akkwisti mmirati bħall-kumpanija Brażiljana Suvinil (żebgħa dekorattiva, madwar $1,15 biljun, li għandha tiġi ffinalizzata f’Ottubru 2025)—li tħaddem it-tkabbir fil-qligħ għal kull sehem, il-mutur storiku tal-ishma. Għal resident Franċiż, ix-xiri jsir permezz ta’ kont standard tat-titoli, bit-taxxa minn ras il-għajn tal-Istati Uniti mnaqqsa għal 15% permezz tal-formola W-8BEN.
Storja: Mija u sittin sena ta’ pittura Amerikana
L-istorja ta’ Sherwin-Williams tibda fl-1866 f’Ohio, meta Henry Sherwin u Edward Williams ingħaqdu biex ibigħu ż-żebgħa fi Cleveland. Żewġ innovazzjonijiet fundamentali mmarkaw l-ewwel deċennji: żebgħa lesta għall-użu—fi żmien meta l-pigmenti kienu mitħunin fuq il-post—u l-landa taż-żebgħa li terġa’ tingħalaq, brevettata mill-kumpanija, li rrivoluzzjonat il-preservazzjoni tal-prodott. Is-seklu 20e Is-seklu espandiet l-imperu: kopertura nazzjonali permezz ta’ ħwienet tal-kumpanija, diversifikazzjoni industrijali, u mbagħad internazzjonalizzazzjoni. L-akkwist ta’ Valspar fl-2017, għal aktar minn ħdax-il biljun dollaru, kien il-qabża ewlenija reċenti, li rdoppja d-daqs tad-diviżjoni industrijali u estenda l-preżenza globali tagħha. Minn dakinhar, il-grupp ikkultiva n-negozju ewlieni tiegħu: ir-rinovazzjoni tan-netwerk tal-ħwienet, l-integrazzjoni tal-akkwisti, ix-xiri lura tal-ishma tiegħu stess—akkumulazzjoni paċenzjuża ta’ vantaġġi żgħar li, mibnija matul għexieren ta’ snin, tispjega l-prestazzjoni qawwija tal-istokk.
Is-suq tal-kisi: struttura u dinamika kompetittiva
Is-suq globali taż-żebgħa u l-kisi huwa maqsum fi tliet mudelli ewlenin. L-ewwel wieħed huwa dak tad-distribuzzjoni proprjetarja—Sherwin-Williams fl-Istati Uniti, bl-eluf ta’ ħwienet tagħha ddedikati għall-professjonisti: ir-relazzjoni diretta, il-pariri tekniċi, u l-kreditu tal-fornitur joħolqu lealtà li l-bejjiegħa bl-imnut il-kbar ma jistgħux jirreplikaw. It-tieni wieħed huwa dak tal-marka tal-konsumatur mibjugħa kullimkien, bħal PPG jew AKZO Nobel fl-Ewropa, li tipprijoritizza d-distribuzzjoni wiesgħa. It-tielet wieħed huwa dak tal-ispeċjalizzazzjoni industrijali, fejn il-kisi tekniku—il-protezzjoni tal-infrastruttura, il-finituri tal-ajruspazju, l-ippakkjar tal-ikel—jinbiegħ abbażi tal-approvazzjoni u l-prestazzjoni. Sherwin-Williams hija l-uniku attur ewlieni li żżomm pożizzjoni ewlenija fit-tliet mudelli kollha, li għamlitha aktar reżiljenti għaċ-ċikli ekonomiċi mill-pari tagħha: meta l-kostruzzjoni ġdida tonqos, ir-rinnovazzjoni u l-industrijalizzazzjoni jieħdu f’idejhom. Hija din il-komplementarjetà, aktar minn kwalunkwe prodott individwali, li tifforma l-bażi tat-tkabbir fit-tul tagħha.
Analiżi: Il-kwalità kwieta ta' valur Dow
Sherwin-Williams hija waħda minn dawk l-ishma Amerikani li s-suq rarament isemmi iżda li l-portafolli fit-tul iżommu għażiża: pożizzjoni dominanti fis-suq, poter tal-ipprezzar, dividendi li ilhom jiżdiedu b'mod kostanti għal kważi nofs seklu, u espożizzjoni doppjament favorevoli—għas-suq Amerikan tar-rinnovazzjoni residenzjali, li ċ-ċikli tiegħu huma mtaffija mis-settur professjonali, u għall-industrijalizzazzjoni tal-pajjiż, mill-fabbriki saċ-ċentri tad-dejta, li teħtieġ kisi tekniku. Ir-riskji huma proporzjonalment moderati: iċ-ċikliċità tas-suq Amerikan tal-kostruzzjoni, l-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-materja prima (reżini, pigmenti), ir-rata tal-kambju għal azzjonist f'ewro, u valutazzjoni premium li teħtieġ kummerċ regolari. Hija l-antiteżi ta' stokk ta' valur Ewropew: ftit distribuzzjoni, ħafna tkabbir kompost. Dawn il-fatturi ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni ta' investiment.
Sherwin-Williams f'ħames figuri ewlenin li wieħed għandu jiftakar
- 23,6 biljuni ta 'dollari : il-fatturat tal-2025;
- +% 7,5 : tkabbir fil-bejgħ fit-tieni kwart tal-2026;
- $3,20 kull sehem : id-dividend annwali, 'il fuq għad-49e sena konsekuttiva;
- 1,15 biljun : l-akkwist tal-kumpanija Brażiljana Suvinil, iffinalizzat fi tmiem l-2025;
- $11,80 sa $12,20 : il-mira tal-qligħ aġġustat għal kull sehem għall-2026.
Dawn il-parametri referenzjarji jiġbru fil-qosor il-profil: tkabbir kostanti, remunerazzjoni diskreta iżda mingħajr interruzzjoni, tmexxija industrijali — id-definizzjoni stess ta’ valur kompost ta’ kwalità.
Dak li jiżvela d-dossier dwar il-valuri tal-kwalità komposta
Sherwin-Williams tappartjeni għall-kategorija li Benjamin Graham sejjaħ stokks ta’ tkabbir kompost u li Wall Street issa tirreferi għaliha bħala aristokratiċi tad-dividendi: kumpaniji li d-dividendi tagħhom ilhom jikbru għal aktar minn 25 sena—f’dan il-każ, 49. Il-mekkaniżmi ta’ dawn l-istokks huma dokumentati sew: il-ħlas inizjali baxx jippermetti investiment mill-ġdid massiv fin-negozju, it-tkabbir tal-qligħ imexxi t-tkabbir tad-dividendi, u ż-żieda konsistenti ġġiegħel lill-maniġment iżomm dixxiplina kapitali kostanti—ma tkissirx sensiela ta’ 49 sena għal nefqa kapitali dubjuża. Għall-investitur Franċiż, l-appell huwa doppju: espożizzjoni għall-konsumaturi u l-industrija Amerikani f’stokk wieħed, u skont potenzjali fuq il-munita meta d-dollaru jiddgħajjef, li jtejjeb ir-redditu f’ewro. Il-kompromess huwa n-nuqqas ta’ dħul immedjat sinifikanti: dan l-investiment huwa ġġudikat fuq għaxar snin, mhux sena fiskali waħda.
It-trimestru li ġej: x'jistenna s-suq
Ir-rilaxx tal-qligħ tas-27 ta' Ottubru 2026 se jiġi segwit mill-qrib għal tliet raġunijiet. L-ewwel, tkabbir komparabbli fil-bejgħ fl-Amerika ta' Fuq, li jrid jikkonferma l-irkupru tar-rebbiegħa—il-professjonisti taż-żebgħa huma indikatur ewlieni affidabbli tas-suq tar-rinnovazzjoni. It-tieni, il-marġni gross: it-tnaqqis sena wara sena fl-ispejjeż tar-reżina u l-pigment għandu jkompli jkollu impatt fuq ir-riżultati, hekk kif il-maniġment wiegħed espansjoni gradwali. Fl-aħħar nett, l-għadd ta' proġetti industrijali: iċ-ċentri tad-dejta Amerikani, il-fabbriki tas-semikondutturi, u s-siti tal-enerġija jużaw kisi tekniku b'marġni għoli, u kull kwart iġib miegħu grupp ġdid ta' kuntratti. Rapport konformi mal-aspettattivi awtomatikament jimbotta l-qligħ annwali lejn it-tarf ta' fuq tal-medda riveduta—u l-ħamsin sena konsekuttiva ta' żidiet fid-dividendi tkun fit-triq it-tajba għall-2027.
Kif nista' nixtri ishma ta' Sherwin-Williams minn Franza?
Sherwin-Williams, stokk Amerikan elenkat fuq in-NYSE, jinxtara f'kont regolari ta' senserija, peress li l-istokks Amerikani mhumiex eliġibbli għall- PEA :
- Iċċekkja l-aċċess għas-swieq tal-Istati Uniti — standard fost il-brokers online kollha;
- Fittex għat-titlu taħt is-simbolu SHW (ISIN US8243481061);
- Poġġi ordni ta' limitu matul is-sessjoni tal-Istati Uniti, il-likwidità tkun fl-ogħla livell tagħha fil-ftuħ;
- Imla l-formola W-8BEN Ikkuntattja lis-sensar tiegħek biex tnaqqas it-taxxa minn ras il-għajn fuq id-dividendi għal 15%.
Il-pożizzjoni tista' tinbena gradwalment, bħal kull stokk espost għaċ-ċiklu tal-kostruzzjoni tal-Istati Uniti, bil-varjazzjonijiet fir-rata tal-imgħax joffru punti tad-dħul aktar favorevoli perjodikament. L-erba' pagamenti ta' dividendi trimestrali jiġu kkreditati awtomatikament f'euro wara l-konverżjoni; l-istokk jiġi mmonitorjat skont ir-riżultati trimestrali tal-Istati Uniti, b'attenzjoni partikolari għad-dejta tas-suq tar-rinnovazzjoni residenzjali.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk ta' Sherwin-Williams
X'inhu r-rendiment tad-dividend?
Madwar 0,95% — jidher baxx, iżda d-dividend ilu jiżdied kontinwament għal disgħa u erbgħin sena u t-tkabbir tal-qligħ għal kull sehem jibqa' l-mutur tal-valutazzjoni.
Jista' Sherwin-Williams jinxtara f'PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil f'ekwità)?
Le: il-valur huwa Amerikan; ix-xiri jsir f'kont ordinarju ta' titoli bit-taxxa minn ras il-għajn imnaqqsa għal 15% permezz tal-formola W-8BEN.
X'inhu s-sehem tal-Istati Uniti f'din l-attività?
Kbira ħafna: in-netwerk ta’ ħwienet u l-klijentela professjonali Amerikana jikkostitwixxu l-biċċa l-kbira tal-profitti, bid-diviżjoni Performance Coatings tipprovdi diversifikazzjoni internazzjonali u industrijali — ikkomplementata mill-aħħar tal-2025 mill-Brażil permezz ta’ Suvinil.
Għaliex in-netwerk tal-ħwienet huwa daqshekk importanti?
Għax joħloq relazzjoni diretta u esklussiva mal-pitturi professjonali, li jikkostitwixxu l-biċċa l-kbira tal-volum: dan il-kanal proprjetarju, impossibbli li jiġi replikat malajr, jifforma l-bażi tal-poter tal-grupp li jiffissa l-prezzijiet.
Kif qed jirreaġixxi l-grupp għall-inflazzjoni tal-materja prima?
Billi jgħaddu ż-żidiet lill-prezzijiet, bħal fl-2021-2023: il-poter tal-iffissar tal-prezzijiet tan-netwerk proprjetarju għamilha possibbli li jiġu protetti l-marġini, qabel ma t-tnaqqis fl-ispiża tar-reżini u l-pigmenti wessa’ l-marġni gross mill-ġdid fl-2025-2026.
X'ġab magħha l-akkwist ta' Suvinil?
It-tmexxija fil-Brażil, it-tieni l-akbar suq taż-żebgħa dekorattiva fl-Ameriki, ġiet iffinalizzata f'Ottubru 2025 għal madwar $1,15 biljun — l-ewwel ftehim internazzjonali ewlieni tal-grupp f'bosta snin.
Min imexxi l-kumpanija?
Heidi G. Petz għandha r-rwoli kkombinati ta' president tal-bord, president u CEO, fejn tmexxi tim promoss minn ġewwa, u tiżgura l-kontinwità kulturali.
L-istokk huwa sensittiv għar-rati tal-imgħax?
Indirettament: Il-kostruzzjoni residenzjali fl-Istati Uniti tirreaġixxi għar-rati tal-ipoteki. Iżda l-bażi professjonali, ir-rinnovazzjoni, u d-diviżjonijiet industrijali jnaqqsu b'mod sinifikanti din is-sensittività, kif muri mit-tkabbir fil-bejgħ fl-2026 minkejja r-rati li għadhom għoljin.
X'inhi d-data tal-pubblikazzjoni li jmiss?
Ir-riżultati għat-tielet kwart se jiġu ppubblikati fit-27 ta' Ottubru 2026.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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