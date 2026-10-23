Sehem ta' Syensqo (SYENS): Prezz, Dividend u Prospetti għall-2026

Syensqo hija d-diviżjoni tal-kimiċi speċjalizzati li rriżultat mill-ispin-off ta' Solvay f'Diċembru 2023: polimeri ta' prestazzjoni għolja, materjali komposti, u soluzzjonijiet ta' formulazzjoni għall-aktar industriji impenjattivi, mill-ajruspazju sal-batteriji elettriċi. Elenkata fuq Euronext Brussels taħt it-ticker SYENS Bħala membru tal-indiċi BEL 20, l-istokk esperjenza IPO diffiċli, twissija ta’ profitt fil-bidu tal-2026, segwita minn irkupru qawwi. Din il-folja informattiva tippreżenta l-prezz tal-ishma f’ħin reali, l-attività tan-negozju, ir-riżultati, l-ewwel dividend fl-istorja tiegħu, u l-passi li għandhom jiġu segwiti biex tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma ta' Syensqo f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Syensqo bħalissa huwa ta' 77,35 €b'varjazzjoni ta' 0,26% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 44,930 sehem, u matul l-aħħar tnax-il xahar, il-prezz tal-ishma varja bejn €41,76 u €83,40.
Il-kodiċi ISIN għall-istokk huwa BE0974464977 u l-elenkar ewlieni tiegħu huwa fi Brussell, f'ewro. Wara t-tħabbira ta' riżultati annwali diżappuntanti fis-26 ta' Frar 2026 — akkumpanjati minn reviżjoni 'l isfel tal-miri li kienet ikkawżat li l-prezz tal-ishma jonqos b'madwar 20% matul is-sessjoni — l-istokk irkupra gradwalment grazzi għar-ritorn tat-tkabbir fl-ewwel nofs u r-reviżjoni 'l fuq tal-prospetti mħabbra f'Lulju 2026.
Données financières — Syensqo SA/NV
|ISIN
|BE0974464977
|Post tal-elenkar
|Brussels — ticker syens.br
|settur
|Basic Materials — Chemicals
|Sedil
|Belġju — Site Uffiċjali
|kapitalizzazzjoni
|≈ €7,89 biljun (mill-24.10.2026)
|dividend
|€1,62 kull sehem — rendiment ≈ 2,1%
Riżultati annwali riċenti
|eżerċizzju
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025
|€6,14 biljun
|-€62000000
|2024
|€6,56 biljun
|-€5000000
|2023
|€6,83 biljun
|€193,0-il miljun
Storja tad-dividend għal kull sehem
|Data tas-sekondament
|dividend
|14.05.2026
|€ 1,62
|15.05.2025
|€ 1,62
|29.05.2024
|€ 1,62
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
Syensqo: X'qed jiġri lin-negozju tal-kimiċi speċjalizzati ta' Solvay
Il-firda tal-grupp Belġjan il-qadim Solvay, effettiva minn 9 décembre 2023, qasam il-kumpanija fi tnejn: Solvay Solvay żammet in-negozju kimiku ewlieni tagħha (soda kawstika, perossidi, speċjalitajiet industrijali maturi), filwaqt li Syensqo ħadet f'idejha l-attivitajiet b'valur miżjud ogħla. Fiż-żmien tal-ispin-off, Solvay żammet madwar 37,6% tal-kapital tas-sussidjarja tagħha, sehem maħsub biex jiġi monetizzat fis-snin ta' wara.
Syensqo timpjega madwar 13,000 ruħ f'madwar tletin pajjiż u, mid-data tar-rappurtar tal-2026, hija organizzata f'żewġ segmenti ewlenin wara l-bejgħ tas-servizzi taż-żejt tagħha:
- materjali polimeri speċjalizzati (fluworinati, ta' prestazzjoni ultra-għolja) u materjali komposti, li l-applikazzjonijiet ewlenin tagħhom huma batteriji elettriċi (elettroliti, sustanzi li jgħaqqdu), aeronawtika u semikondutturi;
- Prestazzjoni u Kura : formulazzjonijiet speċjalizzati għas-swieq tal-konsumatur u industrijali (Novecare, Technology Solutions).
Il-kwartieri ġenerali jinsabu fi Brussell. Fl-aħħar tal-2025, il-maniġment għadda r-riedni f'idejh. Ilham Kadri, il-perit tal-firda, ċeda l-kariga ta’ direttur maniġerjali biex Mike Radossich sa 1er 2026 f'Jannar.
Riżultati: wara t-twissija, irkupru
Il-kontijiet ta' Syensqo juru sena diffiċli fl-2025 segwita minn l-ewwel nofs tal-2026 ferm aħjar:
- Eżerċizzju 2025 (ippubblikat fis-26 ta' Frar 2026): dħul pro forma ta' €6,14 biljun inklużi s-servizzi taż-żejt (-6,5% kif irrappurtat, -3,2% organikament); EBITDA sottostanti ta' €1,21 biljun (marġni ta' 19,7%); profitt sottostanti ta' €381 miljun; fluss ta' flus kontanti ħieles ta' €356 miljun, 'il fuq mill-aspettattivi;
- Twissija intenzjonata l-istess pubblikazzjoni kienet akkumpanjata minn miri mnaqqsa għall-2026, li ma ntlaqgħux tajjeb mis-suq, f'kuntest ta' domanda industrijali dgħajfa u tneħħija tal-istokks fost il-klijenti kimiċi;
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fit-30 ta' Lulju): dħul ta' €2,953 miljun, bi tkabbir organiku ta' +1,6%, b'ritorn għat-tkabbir fil-polimeri speċjalizzati u żieda ta' +18% fil-materjali komposti; EBITDA sottostanti ta' €562 miljun (marġni ta' 19%);
- L-għanijiet intlaħqu : il-maniġment issa jistenna EBITDA sottostanti għall-2026 ta' mill-inqas 1,1 biljun għal operazzjonijiet kontinwi, u dan jikkonferma t-trajettorja ta' rkupru.
Tiġdid kbir u intenzjonat tax-xenarju finanzjarju
Kif spiss jiġri wara spin-off, Syensqo qed taġġusta l-ambitu tagħha. In-negozju tas-servizzi taż-żejt u l-gass inbiegħ lill-grupp SNF (imħabbar fil-31 ta' Ottubru 2025, tlesta f'Jannar 2026, valur tal-intrapriża ta' €135 miljun). Il-maniġment beda l-bejgħ tan-negozju tat-togħmiet u, l-aktar importanti, ħabbar f'Mejju 2026 reviżjoni strateġika tas-segment tal-Prestazzjoni u l-Kurama’ bankiera ta’ investiment maħtura — biżżejjed biex iqanqal l-ispekulazzjoni dwar trasformazzjoni aktar profonda tal-grupp. Fl-istess ħin, programm ta’ tnaqqis tal-ispejjeż ta’ €200 miljun fis-sena sal-aħħar tal-2026 għandu l-għan li jipproteġi l-marġini waqt li jistenna l-irkupru ċikliku tad-domanda industrijali globali.
Dividend Syensqo: distribuzzjoni li qed tibda
Għas-sena finanzjarja 2025, Syensqo pproponiet id-dividend tagħha, li jammonta għal€1,62 kull sehem, li jikkorrispondi għal proporzjon ta' ħlas ta' madwar 44% tal-qligħ sottostanti. Il-grupp nieda wkoll programm ta' xiri lura ta' ishma fl-2024 b'mira potenzjali ta' €300 miljun, li minnhom madwar €116-il miljun kienu ġew eżegwiti sal-2025. Din il-politika prudenti ta' distribuzzjoni hija konsistenti mal-istadju attwali ta' żvilupp tal-grupp: it-tnaqqis tad-dejn u l-finanzjament tat-tkabbir tal-polimeri u l-kompożiti jibqgħu l-prijoritajiet. Syyensqo hija kumpanija Belġjana elenkata f'ewro. eliġibbli għall-PEA Ewropew — vantaġġ sinifikanti fit-taxxa meta mqabbel ma' ishma Żvizzeri jew Brittaniċi fis-settur.
Swieq tal-kimiċi speċjalizzati: fejn qed iseħħ l-irkupru
Il-polimeri u l-kompożiti ta' Syensqo huma indikaturi ewlenin tal-industrija globali. Tliet swieq qed jiġbdu l-attenzjoni tal-analisti. Il-batterija elettrika L-ewwel: elettroliti, sustanzi li jgħaqqdu u separaturi ta' prestazzjoni għolja huma komponenti kritiċi taċ-ċelloli tal-jone tal-litju, u l-programmi ta' rilokazzjoni tal-manifattura tal-batteriji Ewropej u tal-Amerika ta' Fuq qed imexxu kanal ta' tkabbir pluriennali. Aeronawtika Li jmiss: il-kompożiti kkwalifikati għal ċelloli u magni tal-inġenji tal-ajru jsegwu l-kotba tal-ordnijiet rekord ta' Airbus u Boeing, b'effett ta' dewmien ta' sentejn sa tliet snin — ir-rebound ta' +18% osservat fl-ewwel nofs tal-2026 jirrifletti preċiżament dan id-dewmien. Elettronika u semikondutturi Fl-aħħar nett, il-fluworopolimeri ta’ purità għolja qed jibbenefikaw minn investimenti massivi fil-fabbriki taċ-ċipep. Bil-maqlub, is-settur jibqa’ espost għall-kompetizzjoni Ċiniża fl-aktar segmenti kommoditizzati u għas-saħħa taċ-ċiklu tat-tneħħija tal-istokk: wara sentejn li fihom il-klijenti naqqsu l-inventarji tagħhom, in-normalizzazzjoni tal-istokks hija fattur ewlieni fir-ritorn għat-tkabbir osservat fl-2026.
Minn Solvay għal Syensqo: wirt industrijali ta’ mitt sena
L-istorja tmur lura għall-1863, meta Ernest Solvay industrijalizza l-proċess tal-manifattura tas-soda tiegħu. Il-grupp tal-familja Belġjana bena n-negozju tiegħu fuq kimiċi bażiċi qabel ma mexa 'l fuq fis-suq fl-aħħar tas-seklu 20.e seklu. Meta ffaċċja l-iskont applikat għall-konglomerati kimiċi, l-azzjonist appoġġja l-firda mixtieqa minn Ilham Kadri: żewġ kumpaniji trasparenti oħra, kull waħda bl-allokazzjoni tal-kapital tagħha stess. Għall-investitur individwali, din il-linja għandha konsegwenza prattika: il-valuri ta' referenza storiċi, it-tqabbil tal-prezzijiet, u d-dividendi qabel Diċembru 2023 jappartjenu lil Solvay, u Syyensqo għandha biss storja tas-suq tal-ishma mill-ħolqien tagħha—li tagħmel l-ewwel dividend imħallas għall-2025 u x-xiri lura tal-ishma li għaddej aktar siewja bħala sinjali tal-maturità tal-grupp il-ġdid.
Analiżi: kwistjoni ċiklika u trasformazzjonali
Syensqo tgħaqqad żewġ stejjer ta' investiment. L-ewwel waħda hija ċiklika: is-settur tal-kimiċi speċjalizzati qed joħroġ minn reċessjoni industrijali globali, u l-istokk jaġixxi bħala lieva għall-irkupru fl-ordnijiet fl-ajruspazju, l-elettromobbiltà, u l-elettronika—il-materjali komposti diġà qed jirkupraw bil-qawwa. It-tieni waħda hija trasformazzjonali: ir-reviżjoni strateġika ta' Performance & Care tista' twassal għal ċessjonijiet li jnaqqsu l-grupp għall-aktar attivitajiet teknoloġikament avvanzati tiegħu, u b'hekk iħallu impatt fuq il-valutazzjoni tiegħu. Bil-maqlub, ir-riskji huma ċari: dipendenza fuq ċikli industrijali, eżekuzzjoni li se jkollha bżonn tilħaq miri ogħla, u provvista żejda potenzjali ta' ċerti polimeri. L-istokk huwa adattat għal profil li jaċċetta l-volatilità ta' stokk ċikliku ta' kapitalizzazzjoni medja, u mhux għal dawk li qed ifittxu rendiment difensiv. Dawn il-fatturi ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni. It-tema tat-tranżizzjoni tal-enerġija taqsam ma' stokks oħra f'din l-għażla, bħal Iberdrola fl-elettriku dekarbonizzat.
Syensqo f'ħames figuri ewlenin li wieħed għandu jiftakar
- 6,14 biljun euro tal-fatturat tal-2025 (format pro forma);
- 19,7% marġni EBITDA sottostanti 2025;
- +% 18 It-tkabbir tal-materjali komposti fl-ewwel nofs tal-2026, li wassal għall-irkupru;
- Euro 1,62 dividend għal kull sehem imħallas għall-2025, l-ewwel wieħed fl-istorja tal-grupp;
- 300 miljun ewro : l-ammont massimu tal-programm ta’ xiri lura ta’ ishma li sar, li minnu aktar minn terz se jitlesta sa tmiem l-2025.
Dawn l-indikaturi jiġbru fil-qosor is-sitwazzjoni: kumpanija ta’ daqs medju, marġini solidi fis-settur tal-kimiċi, azzjonisti li qed jibdew jirċievu qligħ, u pipeline ta’ tkabbir immexxi minn tranżizzjonijiet industrijali—batteriji, ajruplani, u ċipep elettroniċi. Il-ftit kwarti li ġejjin se jiżvelaw jekk l-irkupru li deher fl-ewwel nofs tas-sena jsirx xejra dejjiema, prerekwiżit għal rivalutazzjoni sostnuta tal-multiplu tal-valutazzjoni tal-kumpanija.
Kif nista' nixtri stokk ta' Syensqo minn Franza?
L-istokk huwa elenkat fi Brussell f'euro, f' PEA jew kont ta' titoli, skont il-preferenza tiegħek:
- Iċċekkja l-aċċess għal Euronext Brussell — offruti mill-biċċa l-kbira tal-brokers online Franċiżi, ħafna drabi bl-istess kundizzjonijiet bħal Pariġi;
- Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi SYENS (ISIN BE0974464977);
- Poġġi ordni ta' limitu : il-likwidità hija adegwata iżda aktar baxxa minn dik tal-istokks Pariġini ewlenin;
- Segwi l-pubblikazzjonijiet : riżultati ta' nofs is-sena, aġġornament dwar ir-reviżjoni strateġika ta' Performance & Care u komunikazzjoni dwar id-divestimenti.
Id-dividend annwali, imħallas wara l-laqgħa ġenerali tar-rebbiegħa, jiġi kkreditat awtomatikament mingħajr taxxa minn ras il-għajn Belġjana għall-individwi Franċiżi koperti mit-trattat tat-taxxa bejn iż-żewġ pajjiżi. F'PEA (pjan ta' tfaddil fuq l-ekwità), la d-dividendi u lanqas il-qligħ kapitali ma jiġu ntaxxati sakemm il-fondi jibqgħu fil-pjan, li jtejjeb b'mod sinifikanti r-redditu kompost nett maż-żmien; f'kont ta' titoli, it-taxxa fissa ta' 30% tapplika għad-dħul u l-qligħ skont ir-regoli standard. Fl-aħħar nett, jekk is-sensar tiegħek jitlob ħlas għal swieq barranin, ftakar li tiċċekkja li Brussell hija trattata bħala Euronext u mhux bħala suq eżotiku.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk ta' Syensqo
X'inhi d-differenza bejn Solvay u Syensqo?
Mid-9 ta' Diċembru 2023, kienu żewġ kumpaniji elenkati separati: Syensqo tiffoka fuq kimiċi speċjalizzati (polimeri, kompożiti, formulazzjonijiet avvanzati), filwaqt li Solvay iżżomm il-kimiċi ewlenin. Mal-qsim, kull azzjonist ta' Solvay irċieva ishma ta' Syensqo.
Syensqo tħallas dividend?
Iva: 1,62 ewro għal kull sehem għas-sena finanzjarja 2025, li jirrappreżenta rata ta’ distribuzzjoni ta’ madwar 44% tar-riżultat sottostanti, supplimentat b’xiri lura ta’ ishma sa 300 miljun ewro.
Jista' Syensqo jinxtara fi ħdan PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil f'ekwità)?
Iva, peress li l-kumpanija hija rregolata mil-liġi Belġjana, l-ishma tagħha huma eliġibbli għall-PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil f'ekwità) taħt l-iskema Ewropea tat-titoli.
Għaliex l-istokk waqa' fil-bidu tal-2026?
Ir-riżultati annwali li ħarġu fis-26 ta' Frar 2026 ġew b'miri mnaqqsa għall-2026, u dan ikkawża tnaqqis ta' madwar 20% f'sessjoni waħda ta' negozjar. Ir-ritorn għat-tkabbir fl-ewwel nofs tas-sena minn dakinhar ippermetta rkupru sinifikanti.
X'inhi r-reviżjoni strateġika tal-Prestazzjoni u l-Kura?
Imħabbra f'Mejju 2026, din ir-reviżjoni tesplora l-għażliet kollha għal dan is-segment tal-formulazzjoni, inklużi ċ-ċessjonijiet. Qed tiġi segwita mill-qrib mis-suq bħala preludju possibbli għall-iffukar mill-ġdid tal-grupp fuq materjali avvanzati.
X'inhuma l-avvenimenti li ġejjin tas-suq tal-ishma?
Il-monitoraġġ jiffoka fuq pubblikazzjonijiet semiannwali, komunikazzjonijiet relatati ma' ċessjonijiet (togħmiet, reviżjoni tal-Prestazzjoni u l-Kura) u aġġornamenti dwar il-progress tal-programm ta' tfaddil ta' €200 miljun imħabbar għal tmiem l-2026.
X'proporzjon tal-attivitajiet huma relatati mal-batteriji elettriċi?
Il-grupp ma jippubblikax dan it-tqassim separatament, iżda l-polimeri u l-elettroliti għall-batteriji huma fost l-oqsma ta’ tkabbir prijoritarji għas-segment tal-Materjali, flimkien mal-industrija aerospazjali u l-elettronika. Il-maniġment jippreżenta regolarment il-progress tal-proġetti tiegħu fir-rapporti semiannwali tiegħu.
Għaliex tagħżel Syensqo minflok kumpanija kimika integrata kbira?
Il-profil huwa differenti: iżgħar, aktar speċjalizzat, aktar espost għal ċikli industrijali u proġetti ta’ tkabbir teknoloġiku. Hija għażla bbażata fuq konvinzjoni rigward it-titjib tal-industrija kimika Ewropea, li għandha tiġi diversifikata ma’ stokks oħra fis-settur.
L-istokk huwa likwidu?
Iva, mingħajr ma tkun mega-cap: il-volumi ta' kuljum huma suffiċjenti għal investitur partikolari, iżda xorta waħda hija rakkomandata ordni limitata, partikolarment fil-jiem tal-qligħ.
Min imexxi Syensqo?
Mike Radossich, CEO mill-1er Jannar 2026, u ħa post Ilham Kadri, li baqa' fil-bord tad-diretturi.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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