Assigurazzjoni ta' Zurich huwa wieħed mill-assiguraturi ewlenin fid-dinja: preżenti f'aktar minn 200 pajjiż, il-grupp Żvizzeru jkopri kemm individwi kif ukoll kumpaniji kbar, b'ispeċjalità issa globali fl-assigurazzjoni tar-riskju professjonali minn mindu ġie akkwistat il-kumpanija Brittanika Beazley, li ġie ffinalizzat f'Ottubru 2026. Elenkat taħt it-ticker ZURN u pilastru tal-SMI — fejn jitħallat ma’ piżijiet tqal Żvizzeri oħra bħal Sandoz(Li se jiżdied mal-indiċi f'Settembru 2026), l-istokk jikkombina wieħed mill-ogħla rendimenti fost l-istokks Żvizzeri ewlenin ma' profittabbiltà rekord. Din il-folja informattiva tippreżenta l-prezz tal-ishma f'ħin reali, ir-riżultati tal-grupp, id-dividend tiegħu, l-akkwist ta' Beazley, u kif tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma ta' Zurich Insurance f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Zurich bħalissa huwa 615,60 CHF (franki Żvizzeri), b'varjazzjoni ta' -0,45% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 95,352 sehem, u matul l-aħħar tnax-il xahar, il-prezz tal-ishma varja bejn CHF 521,00 u CHF 627,40.
Fil-ħarifa tal-2026, l-istokk qed jinnegozja għal madwar 590 sa 620 frank Żvizzeru. Il-kodiċi ISIN huwa CH0011075394Wara żieda fil-kapital f'Marzu 2026 maħsuba biex tiffinanzja l-akkwist ta' Beazley, l-ishma komplew it-trajettorja 'l fuq tagħhom, appoġġjati minn riżultati rekord ta' nofs sena.
Dejta finanzjarja — Zurich Insurance Group AG
|ISIN
|CH0011075394
|Post tal-elenkar
|Żvizzeru — ticker zurn.sw
|settur
|Servizzi Finanzjarji — Assigurazzjoni – Diversifikata
|Sedil
|l-Iżvizzera — Site Uffiċjali
ZURN.SW Żvizzeru
|L-eżerċizzju ngħalqet fi
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025-12-31
|48,80 biljun CHF
|5,27 biljun CHF
|2024-12-31
|53,56 biljun CHF
|5,23 biljun CHF
|2023-12-31
|49,46 biljun CHF
|3,84 biljun CHF
|2022-12-31
|54,13 biljun CHF
|4,23 biljun CHF
|Data tas-sekondament
|Ammont għal kull sehem
|2026-04-10
|30,000 CHF
|2025-04-11
|28,000 CHF
|2024-04-12
|26,000 CHF
|2023-04-12
|24,000 CHF
|2022-04-08
|22,000 CHF
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
Zurich Insurance: Preżentazzjoni tal-Grupp
Ibbażat f'Mythenquai fuq ix-xatt tal-Lag ta' Zurich, il-grupp jimpjega aktar minn 65,000 ruħ u jservi għexieren ta' miljuni ta' klijenti madwar id-dinja. Il-profil tiegħu huwa dak ta' assiguratur b'ħafna linji ta' assigurazzjoni b'fokus fuq assigurazzjoni tal-proprjetà u tal-inċidenti.
- Assigurazzjoni tal-proprjetà u tal-inċidenti (P&C), qalba storika li tirrappreżenta madwar tliet kwarti tad-dħul: assiguratur ta' kumpaniji, professjonisti u individwi, b'underwriting dixxiplinat rinomat;
- assigurazzjoni tal-ħajja (madwar wieħed minn kull ħamsa tad-dħul), l-aktar fl-Ewropa u fl-Amerika Latina;
- bdiewa : il-ġestjoni (mhux is-sjieda) tal-iskambji tal-assigurazzjoni tal-Bdiewa fl-Istati Uniti, mudell ibbażat fuq tariffi li jimmonetizza l-kompetenza operattiva tal-grupp mingħajr ma jġorr ir-riskju.
Bl-akkwist ta' Beazley finalizzat fl-1 ta'er u t-2 ta' Ottubru 2026 — madwar $10,8 biljun, l-akbar tranżazzjoni fl-istorja tagħha — Zurich issir l-assiguratur ewlieni fid-dinja fl-ispeċjalità: riskji ċibernetiċi, responsabbiltà professjonali, marittima, enerġija u linji ta' speċjalità, b'ċentru tat-teħid tad-deċiżjonijiet f'Londra li jsaħħaħ il-preżenza tagħha fis-suq tal-Belt.
Riżultati: serje ta' rekords
L-aħħar rilaxxi tal-grupp qed jilħqu b'mod konsistenti l-aqwa livelli fl-istorja tiegħu.
- Eżerċizzju 2025 (ippubblikat fid-19 ta' Frar 2026): profitt operattiv ta' $8,9 biljun (+14%, rekord), dħul nett ta' $6,8 biljun (+17%), qligħ ewlieni għal kull sehem ta' $45,1 (+13%); il-proporzjon ikkombinat għan-negozju tal-proprjetà u l-inċidenti huwa ta' 92,6% — eċċellenti għas-settur — u l-primjums grossi maħruġa jaqbżu l-$50 biljun għall-ewwel darba;
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fis-6 ta' Awwissu): profitt operattiv ta' 4,8 biljun (+13%, rekord ġdid ta' nofs sena), profitt nett ta' 3,5 biljun (+14%), u reviżjoni 'l fuq tal-miri għall-fergħa tal-assigurazzjoni tal-ħajja;
- Solidità : il-proporzjon tal-SST Żvizzera huwa ta' 259%, ferm ogħla mir-rekwiżiti, u dan jikkonferma l-kapaċità ta' assorbiment tal-akkwist ta' Beazley.
Għal assiguratur, dawn iċ-ċifri jirriflettu sottoskrizzjoni selettiva—primjums ipprezzati b'mod korrett, talbiet miżmuma għall-minimu—u redditu kostanti fuq l-assi. L-integrazzjoni tan-negozju tal-ivvjaġġar akkwistat minn AIG, li żiedet il-proporzjon tal-ispejjeż fl-2025, kienet mistennija li tiġġenera sinerġiji fl-2026-2027, anke qabel ma Beazley ġiet inkluża fl-ambitu tal-operazzjonijiet.
Zurich Dividend: Rendiment Żvizzeru ewlieni
Zurich hija waħda minn dawk il-kumpaniji Żvizzeri li tippremja bil-paċenzja lill-azzjonisti tagħha. Id-dividend propost għall-2025 jammonta għal 30 frank Żvizzeru għal kull sehem, żieda ta’ 7% — tkabbir kostanti li jakkumpanja t-tkabbir tal-qligħ ewlieni għal kull sehem. Bi prezz ta’ madwar 590 frank, ir-rendiment huwa bejn 5 u 5,5 %Dan huwa livell notevoli għal grupp li r-redditu fuq l-ekwità tiegħu jaqbeż il-25%. Ma’ dan jiżdiedu r-riakkwisti rikorrenti ta’ ishma—madwar CHF 1,1 biljun fl-2024, l-istess ammont fl-2025, u programm ta’ CHF 1,8 biljun imħabbar għall-2026—li jnaqqsu mekkanikament in-numru ta’ ishma pendenti. L-unika twissija rigward dan ir-redditu hija li l-akkwist ta’ Beazley kien parzjalment iffinanzjat minn żieda fil-kapital ta’ CHF 3,9 biljun f’Marzu 2026, li l-effett dilwiv tiegħu huwa kkumpensat fis-snin ta’ wara mill-profitti konsolidati tal-entità l-ġdida.
Storja: Minn assiguratur lokali għal champion tad-dinja
Imwaqqfa fl-1872 bħala Zurich Marine, il-kumpanija oriġinat mill-inizjattiva tas-sidien tal-vapuri Żvizzeri li fittxew li jassiguraw il-bastimenti tagħhom mingħajr ma jgħaddu minn Londra. Minn assigurazzjoni marittima, espandiet biex tkopri r-riskji kollha: nar, inċidenti, responsabbiltà ċivili, u mbagħad assigurazzjoni internazzjonali fis-seklu 20.e seklu u diversifikazzjoni fl-assigurazzjoni tal-ħajja u l-Istati Uniti ma’ Farmers. L-istorja reċenti tagħha hija waħda ta’ dixxiplina skoperta mill-ġdid: wara eċċessi fl-assigurazzjoni tal-ħajja b’rata garantita fis-snin 2000, li kienu għaljin biex jiġu kkoreġuti, il-grupp reġa’ bena lilu nnifsu fuq l-underwriting tal-proprjetà u l-inċidenti—in-negozju fejn il-kultura tar-riskju tiegħu tispikka—u strateġija eżiġenti ta’ allokazzjoni tal-kapital. L-akkwist ta’ Beazley fl-2026 jikkuruna dan il-vjaġġ: jagħtih il-pożizzjoni ewlenija mad-dinja kollha fil-linji speċjalizzati ta’ Lloyd’s, is-suq fejn beda kollox għall-assigurazzjoni moderna, u jlesti ċ-ċirku li fetħu l-fundaturi tiegħu aktar minn 150 sena ilu.
Is-suq tal-assigurazzjoni: x'jiddistingwi l-assiguraturi
Għal investitur, mhux l-assiguraturi kollha huma maħluqa bl-istess mod, u l-għodda essenzjali ta' tqabbil hija l-proporzjon ikkombinat: is-somma tat-talbiet imħallsa u l-ispejjeż, diviża bil-primjums miġbura. Taħt il-100%, l-assiguratur jagħmel il-flus fuq l-attività ta' sottoskrizzjoni tiegħu nnifsu, anke qabel ma jinvesti l-primjums; 'il fuq minn dan, irid jiddependi fuq l-investimenti tiegħu biex jikkumpensa. Id-92,6% ta' Zurich projettat għall-2025 ipoġġih fost il-mexxejja tad-dinja, flimkien ma' ftit sħabu Amerikani u Żvizzeri. It-tieni kriterju huwa d-dixxiplina ċiklika. Il-prezzijiet tal-assigurazzjoni jvarjaw f'mewġ - mewġ iebes meta l-kapital jirtira wara katastrofi, mewġ artab meta terġa' lura l-kompetizzjoni. L-assiguraturi kbar elenkati llum jiffavorixxu tkabbir organiku profittabbli fuq akkwisti għaljin, u Zurich turi din il-prudenza: Beazley huwa l-ewwel akkwist ewlieni tiegħu fi snin, iffinanzjat fi żmien meta s-saħħa tal-karta tal-bilanċ tiegħu ppermettielu jiġbor 3,9 biljun frank f'ishma mingħajr ma jaggrava l-proporzjonijiet regolatorji tiegħu.
Dak li jiżvela t-tieni nofs tal-2026 dwar it-trajettorja
Iċ-ċifra rekord ippubblikata fis-6 ta' Awwissu 2026—$4,8 biljun fi profitt operattiv—hija aktar minn sempliċi numru impressjonanti: tivvalida l-istrateġija tat-tliet snin li għaddew. In-negozju tal-ivvjaġġar li wiret mingħand AIG issa qed jopera b'kapaċità sħiħa, in-negozju tal-assigurazzjoni tal-ħajja ra l-miri tiegħu jogħlew, u n-negozju tal-proprjetà u l-inċidenti qed iżomm l-eċċellenza tiegħu fl-underwriting minkejja l-ewwel nofs ta' żmien ikkaratterizzat minn avvenimenti tat-temp li għaljin għas-settur. Fi kliem ieħor, il-grupp assorba akkwist kbir filwaqt li tejjeb il-profittabbiltà organika tiegħu. Dan huwa preċiżament ix-xenarju li l-maniġment irid jirreplika ma' Beazley: jekk, fi żmien sentejn, il-grupp konsolidat jikseb l-istess proporzjon ikkombinat b'żieda fid-dħul mill-ispeċjalità, il-ħolqien tal-valur għall-azzjonisti se jkun tanġibbli. Is-suq se jsegwi, rapport wara rapport, il-konverġenza lejn dan l-objettiv.
Analiżi: Il-kwalità tal-abbonament u l-integrazzjoni ta' Beazley
It-teżi tal-investiment fuq Zurich tistrieħ fuq żewġ pilastri. L-ewwel wieħed huwa difensiv: assiguratur ewlieni tal-proprjetà u l-inċidenti, li l-proporzjon kombinat tiegħu taħt it-93% juri dixxiplina tal-ipprezzar, b'rendiment tad-dividend 'il fuq minn 5%—profil mixtieq meta r-rati tal-imgħax jonqsu. It-tieni huwa l-ħolqien tal-valur mistenni minn Beazley: billi tgħaqqad il-linji ta' speċjalità taż-żewġ gruppi, Zurich timmira għal dħul rikorrenti b'marġni għoli fl-assigurazzjoni ċibernetika u tar-responsabbiltà professjonali, tnejn mill-aktar segmenti dinamiċi tas-suq ta' Lloyd's. Ir-riskji, għall-kuntrarju, huma l-eżekuzzjoni tal-integrazzjoni—iż-żamma tal-underwriters talentużi ta' Beazley u l-kultura ta' Lloyd's fi ħdan grupp Żvizzeru—u ċ-ċiklu tal-katastrofi naturali, li jista' jiddegrada temporanjament il-proporzjon kombinat, kif ukoll il-varjazzjonijiet fil-munita, peress li porzjon sinifikanti tal-qligħ huwa denominat f'dollari. Dawn il-fatturi ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni ta' investiment. B'rendiment komparabbli, Iberdrola joffri espożizzjoni difensiva differenti, f'netwerks elettriċi regolati.
Kif nista' nixtri ishma ta' Zurich Insurance minn Franza?
L-istokk huwa elenkat f'Zurich fi franki Żvizzeri. Bħala kumpanija Żvizzera, mhuwiex eliġibbli għal PEA u jinkiseb f'kont regolari ta' titoli:
- Iċċekkja l-aċċess tiegħek għal SIX Swiss Exchange — standard fost is-sensara Franċiżi;
- Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi ZURN (ISIN CH0011075394);
- Poġġi ordni ta' limitu l-istokk huwa likwidu, iżda l-prezz għoli tiegħu għal kull unità (aktar minn 500 frank) jirrikjedi kalkolu tal-lott skont dan;
- Antiċipa t-tassazzjoni Taxxa Żvizzera minn ras il-għajn ta' 35% fuq id-dividend, li parti minnha tiġi rkuprata permezz tal-formola tat-taxxa Franko-Żvizzera, bil-bilanċ ikun taxxabbli skont ir-reġim tiegħek (taxxa fissa awtomatikament).
Id-dividend jiġi propost kull sena fil-laqgħa ġenerali tar-rebbiegħa u jitħallas ftit wara; l-ammont ikkreditat jiddependi mir-rata tal-kambju CHF/EUR fil-jum tal-ħlas.
Zurich Insurance f'ħames figuri ewlenin li għandek tiftakar
- 8,9 biljuni ta 'dollari : profitt operattiv rekord għall-2025, żieda ta' 14%;
- 92,6% : il-proporzjon kombinat tal-2025, firma tad-dixxiplina ta' sottoskrizzjoni tal-grupp;
- 50 biljuni ta 'dollari : l-istadju importanti li ntlaħaq għall-ewwel darba mill-primjums tal-ħsara maħruġa;
- 30 frank Żvizzeru id-dividend propost għall-2025 (+7%), għal rendiment ta’ aktar minn 5%;
- 10,8 biljuni ta 'dollari : l-ammont tal-akkwist ta' Beazley, iffinalizzat f'Ottubru 2026.
Dawn il-parametri referenzjarji jpinġu stampa ċara tal-grupp: profittabbli, dixxiplinat, remunerattiv, u issa msaħħaħ fil-linji speċjalizzati tiegħu. Il-monitoraġġ tat-trimestri li ġejjin se juri jekk l-integrazzjoni żżommx il-wegħda tagħha—dan huwa l-mutur primarju tal-ħolqien tal-valur matul is-sentejn li ġejjin.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk ta' Zurich Insurance
X'inhu r-rendiment tad-dividend ta' Zurich?
Bejn 5% u 5,5% fil-ħarifa tal-2026, ibbażat fuq id-dividend propost għall-2025 ta’ 30 frank Żvizzeru, żieda ta’ 7%. Dan minbarra programm ta’ xiri lura ta’ ishma ta’ 1,8 biljun frank imħabbar għall-2026.
Tista' Zurich Insurance tinżamm f'PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil f'ekwità)?
Le, il-kumpanija hija rregolata mil-liġi Żvizzera: l-ishma jinxtraw f'kont ta' titoli ordinarji, bi skambju fi franki Żvizzeri u taxxa minn ras il-għajn parzjalment irkuprabbli.
X'ġġib magħha l-akkwist ta' Beazley?
Finalizzat fil-bidu ta' Ottubru 2026 għal madwar $10,8 biljun, dan jagħmel lil Zurich l-assiguratur ewlieni fid-dinja fl-ispeċjalità (ċibernetika, responsabbiltà professjonali, marittima, enerġija), b'ċentru operattiv f'Londra u dħul rikorrenti b'marġni għoli.
X'inhu l-mudell tal-Bdiewa?
Zurich timmaniġġja l-iskambji tal-Farmers fl-Istati Uniti bi ħlas, mingħajr ma ġġorr ir-riskju tal-assigurazzjoni: mudell ta’ servizz li jipprovdi dħul stabbli u preżenza ta’ distribuzzjoni tal-massa.
X'rwol għandha r-rata tal-kambju fir-riżultati?
Il-grupp jippubblika r-rapporti tiegħu f'dollari, peress li porzjon sinifikanti tan-negozju tiegħu huwa fl-Istati Uniti; l-azzjonisti li għandhom ishma f'euro jew franki Żvizzeri għalhekk jesperjenzaw effett doppju tal-munita, li jaffettwa kemm il-qligħ kif ukoll il-prezz tal-ishma. Din hija karatteristika kondiviża mill-assiguraturi internazzjonali ewlenin u għandha tiġi kkunsidrata fid-deċiżjonijiet ta' investiment.
Il-grupp huwa finanzjarjament sod?
Iva: il-proporzjon regolatorju Żvizzeru tal-SST huwa ta’ 259%, ferm ogħla mil-limiti, u l-proporzjon ikkombinat tal-fergħa tal-proprjetà u l-inċidenti (92,6% fl-2025) juri sottoskrizzjoni dixxiplinata.
Għaliex il-prezz unitarju huwa daqshekk għoli?
Zurich qatt ma offriet ishma frazzjonali: b'aktar minn 500 frank kull sehem, pożizzjoni sħiħa tirrappreżenta investiment sinifikanti. Xi sensara joffru xiri ta' ishma frazzjonali biex jadattaw l-ammont investit għall-baġit tiegħek.
X'inhi d-data tal-pubblikazzjoni li jmiss?
Wara l-ewwel nofs rekord ippubblikat fis-6 ta' Awwissu 2026, ir-riżultati għad-disa' xhur se jiġu ppubblikati f'Novembru, qabel is-sena fiskali sħiħa mistennija fi Frar 2027.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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