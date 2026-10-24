Assigurazzjoni tal-Ħajja: Gwida għall-Investiment fl-Assigurazzjoni tal-Ħajja fi Franza

Kif Taħdem l-Assigurazzjoni tal-Ħajja? Definizzjoni Sempliċi
il assigurazzjoni tal-ħajja — miktub ukoll bħala assurance-vie — huwa, fi Franza, fuq kollox kuntratt ta' tfaddilInti tħallas flus, imsejħa “primjums”, lil assiguratur. L-assiguratur jinvestihom fil-vetturi ta’ investiment li tkun għażilt u jimpenja ruħu li jirritorna l-iffrankar tiegħek, inklużi l-qligħ, jew bħala kapital jew bħala annwità. Jekk tmut, iħallas is-somom lill-persuni msemmija fil- klawżola tal-benefiċjarju.
Minkejja ismu, dan mhuwiex sempliċement assigurazzjoni kontra riskju. Fil-qalba tiegħu, il-prodott huwa investiment fuq medda medja sa twila ta' żmien: flessibbli, ħieles minn kwalunkwe limitu ta' kontribuzzjoni u rregolat mill-qafas fiskali tiegħu stess. Huwa għalhekk li jibqa' wieħed mill-investimenti favoriti tal-familji Franċiżi, flimkien mal-kont ta' tfaddil regolat Livret A u l-pjan ta' tfaddil tal-ishma PEA.
Erba’ partijiet huma involuti f’kuntratt. Te titolari tal-polza jiffirma l-kuntratt u jagħmel il-ħlasijiet. Te persuna assigurata hija l-persuna li fuq ħajjitha huwa miktub il-kuntratt; fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, huwa d-detentur tal-polza. Te assiguratur jimmaniġġja l-fondi. Fl-aħħar nett, il- benefiċjarju jew il-benefiċjarji jirċievu l-kapital meta l-persuna assigurata tmut.
Assigurazzjoni tal-Ħajja għall-Espatjati: Tħawduhiex mal-Assigurazzjoni tal-Ħajja Anglo-Sassona
Ħafna kontenut tradott mill-Ingliż iħawwad l-assigurazzjoni Franċiża mal-“assigurazzjoni tal-ħajja” Anglo-Sassona, bil-poloz tagħha għal żmien determinat, eżamijiet mediċi u primjums ibbażati fuq ir-riskju. Madankollu, l-assigurazzjoni tal-ħajja li Franza toffri taħt dan l-isem hija prodott kompletament differenti. Assigurazzjoni tal-mewt (assigurazzjoni tal-mewt) hija l-prodott ta' protezzjoni: inti tħallas primjum sabiex somma kapitali titħallas lill-maħbubin tiegħek jekk tmut matul il-perjodu ta' kopertura. Jekk tkun għadek ħaj fi tmiem it-terminu, il-kontribuzzjonijiet jintilfu, bħal polza ta' assigurazzjoni tad-dar mingħajr ebda talba.
Assigurazzjoni tal-ħajja Franċiża, għall-kuntrarju, huma tfaddil li jappartjenu tiegħek: tista’ tirkuprah fi kwalunkwe ħin matul ħajtek. L-Autorité des marchés financiers (AMF) u s-Service-Public jiddedikaw paġna kull wieħed għal din id-distinzjoni. Il-kwestjonarji mediċi jikkonċernaw il-kopertura tal-mewt u l-assigurazzjoni tal-min jissellef, mhux il-ftuħ ta’ kuntratt standard ta’ tfaddil tal-assigurazzjoni tal-ħajja.
Kif Tiffinanzja Kuntratt ta' Assurance Vie
Il-kuntratt huwa ffinanzjat mill-pagamenti tiegħek. Skont il-folja informattiva uffiċjali tas-Servizz Pubbliku, hemm tliet modi kif tħallas il-primjums tiegħek fi:
- Ħlasijiet bla ħlasinti tħallas meta trid, kwalunkwe ammont li trid, soġġett għal kwalunkwe minimu li jista' jistabbilixxi l-assiguratur. Din hija l-formula l-aktar mifruxa.
- Primjums skedati: ammont fiss ipprogrammat kull xahar, kwart jew sena. Ideali biex tiffranka mingħajr ma taħseb dwaru u biex tiffaċilita l-punti tad-dħul tiegħek fis-swieq.
- Primjum wieħedħlas wieħed meta ssir is-sottoskrizzjoni, pereżempju wara l-bejgħ ta’ proprjetà jew ir-riċevuta ta’ wirt.
Hemm l-ebda limitu legali fuq il-pagamenti, għall-kuntrarju tal-kontijiet ta’ tfaddil regolati. Il-liġi titlob biss li l-primjums ma jkunux manifestament eċċessivi fid-dawl tas-sitwazzjoni finanzjarja u familjari tiegħek. Lanqas m’hemm minimu legali għall-ewwel pagament: kull assiguratur jistabbilixxi tiegħu. Skont il-kuntratt, dan ivarja minn madwar mitt ewro sa diversi eluf.
Għaliex Għandek “Tissettja l-Arloġġ Jaħdem” Kmieni Kemm Jista’ jkun
L-ewwel pagament jiffissa l-kuntratt data effettiva, li jimmarka l-punt tat-tluq tal-anzjanità tiegħu. Madankollu hija dik l-anzjanità — mhux id-data ta’ kull ħlas — li fil-parti l-kbira tiddetermina t-trattament tat-taxxa tal-irtirar: il-limitu ewlieni huwa stabbilit għal tmien snin. Il-ftuħ ta’ kuntratt b’somma żgħira, anke mingħajr pjan immedjat, għalhekk, jagħti bidu għall-arloġġ. Tista’ tiffinanzjah aktar tard, fil-jum li jkollok tfaddil biex tinvesti.
Fejn Imorru Flusek: Spjegazzjoni tal-Fondi tal-Assigurazzjoni tal-Ħajja
Kuntratt jista' jkun vettura waħda, b'appoġġ wieħed biss — ħafna drabi fond tal-ewro — jew vettura b'ħafna vetturi, li llum huwa l-każ għall-maġġoranza l-kbira tal-kuntratti. Fl-aħħar każ, inti tifrex l-iffrankar tiegħek fuq diversi familji ta’ vetturi bi profili ta’ qligħ/riskju differenti ħafna.
Il-Fond tal-Ewro: Is-Sigurtà u l-Effett Ratchet
il fond tal-euro huwa l-vettura storika. L-assiguratur jinvesti prinċipalment f'bonds u assi b'riskju baxx u jiggarantixxi l-kapital inti tpoġġi hemm, apparti l-miżati skont il-kuntratt. L-imgħax jiġi kkreditat kull sena u, sakemm il-kuntratt ma jiddikjarax mod ieħor, isir definittivament tiegħek: dan huwa l- effett ratchetSena diffiċli fis-swieq ma tħassarx il-qligħ tas-snin ta’ qabel.
Il-kompromess huwa redditu moderat, imħabbar kull sena mill-assiguratur u varjabbli ħafna minn kuntratt għal ieħor. Jiddependi mir-rati tal-imgħax prevalenti, l-età tal-portafoll tal-assiguratur u l-politika tiegħu li jwarrab ir-riżervi. Ir-redditi mħallsa s-sena l-oħra ma jiggarantixxu xejn għall-futur. Xi assiguraturi jeħtieġu wkoll sehem minimu ta’ fondi marbuta ma’ unitajiet qabel ma tkun tista’ taċċessa l-fond tal-euro tagħhom jew rata ta’ bonus.
Fondi Unit-Linked: Potenzjal ta' Prestazzjoni, B'Riskju Mehmuż
Fondi marbuta ma' unitajiet (unitajiet ta' kont, jew UC) huma vetturi mhux garantiti: fondi ta' ekwità jew bonds (UCITS), ishma f'fondi ta' proprjetà SCPI, trackers, fondi alternattivi, prodotti strutturati. L-iffrankar tiegħek m'għadux espress f'ewro iżda f'unitajiet. L-assiguratur jiggarantixxi n-numru ta' unitajiet, mhux il-valur tagħhom, li jsegwi s-swieq tal-ishma u tal-proprjetà kemm 'il fuq kif ukoll 'l isfel.
Matul perjodi twal, il-vetturi tal-ekwità storikament offrew potenzjal akbar mill-fond tal-euro, bil-prezz ta’ volatilità reali. Ħafna kuntratti online jagħtu aċċess għal L-ETFs, it-trackers bi prezz baxx li jirreplika indiċi bħas-CAC 40 jew l-MSCI World. Dan spiss ikun l-irħas mod biex tikseb espożizzjoni għas-swieq ġewwa assigurazzjoni.
Il-liġi tobbliga wkoll lill-assiguraturi biex joffru mill-inqas fond wieħed marbut ma' unitajiet bit-tikketta ISR, fond wieħed bit-tikketta Greenfin u fond wieħed ta' solidarjetà: inti tibqa' liberu li tagħżilhom jew le.
Euro-Croissance: Kompromess fuq Orizzont Fiss
Fondi ta' tkabbir fl-Ewro joffru garanzija kapitali, totali jew parzjali, iżda biss f'data ta' maturità partikolari, mill-inqas tmien snin 'il quddiem. Bi skambju għal din il-garanzija differita, l-assiguratur jista' jinvesti aktar f'assi dinamiċi. Il-formula hija adattata għal tfaddil li int ċert li mhux se jkollok bżonnu qabel il-maturità.
|kriterju
|Fond tal-Ewro
|Fondi marbuta ma' unitajiet
|Tkabbir fl-Ewro
|Garanzija tal-kapital
|Iva, f'kull ħin
|Nru
|Iva, mal-maturità (totali jew parzjali)
|Potenzjal ta' ritorn
|Moderat
|Għoli, varjabbli
|Intermedju
|Riskju ta 'telf
|baxxa ħafna
|Real
|Possibbli qabel il-maturità
|Orizzont rakkomandat
|Terminu qasir għal twil
|Fit-tul (8 snin u aktar)
|Mill-inqas 8 sena
Awto-Immaniġġjat jew Immaniġġjat: Liema Stil ta' Ġestjoni Għandek Tagħżel?
Ladarba tkun taf liema vetturi huma disponibbli, trid tiddeċiedi li jidderieġi l-allokazzjoni tagħhom.
- Ġestita waħedhainti tagħżel il-vetturi tiegħek stess u twettaq ir-riallokazzjonijiet tiegħek stess — it-trasferimenti tiegħek minn vettura għal oħra. Din hija l-irħas formula, adattata għal dawk li jiffrankaw u jsegwu s-swieq.
- Portafolli ġestiti (taħt mandat): inti tiddelega d-deċiżjonijiet lill-assiguratur jew lil kumpanija ta' ġestjoni, skont profil definit miegħek. Konvenjenti, iżda ħafna drabi akkumpanjat minn tariffi żejda.
- Ġestjoni profilata jew tad-data fil-mira: formuli intermedji offruti minn xi kuntratti. L-ishma riskjużi jiċkienu awtomatikament hekk kif joqrob mira — tipikament l-irtirar.
Mill-liġi tal-Industrija Ekoloġika 'l hawn, il-portafolli ġestiti jsegwu allokazzjonijiet sorveljati stabbilit skont il-profil. Il-profil kawteljuż irid ikun fih mill-inqas 50% vetturi b'riskju baxx, jew 30% jekk l-orizzont jaqbeż l-għaxar snin. Il-profil bilanċjat ikun fih mill-inqas 30%, jew 20% lil hinn mill-għaxar snin. Il-profil dinamiku jkun fih mill-inqas 20%, jew 10% lil hinn mill-għaxar snin.
Il-profili bbilanċjati u dinamiċi jinkludu wkoll ammont żgħir ta’ ekwità privata mhux elenkata. Tista’ taqleb minn portafolli awtoġestiti għal portafolli ġestiti fi kwalunkwe ħin.
Regola waħda sempliċi tiggwida l-allokazzjoni: iktar ma jkun twil l-orizzont tiegħek, iktar ikun kbir is-sehem ta' fondi marbuta ma' unitajiet. Hekk kif joqrob il-mument li jkollok bżonn il-fondi, huwa prudenti li tiżgura qligħ progressivament billi talloka mill-ġdid fil-fond tal-ewro.
Tariffi tal-Assigurazzjoni tal-Ħajja: Il-Fattur li Jiżen l-Aktar
Fuq perjodu ta’ ħmistax jew għoxrin sena, il-miżati jnaqqsu porzjon konsiderevoli mill-prestazzjoni. Is-Servizz Pubbliku jiddistingwi erba’ familji:
- Ħlasijiet ta' setup, fiss, imħallas mal-ftuħ — rari llum.
- Miżati ta' ħlas (jew tariffi tad-dħul), imnaqqsa minn kull somma li tħallas. Dawn jistgħu jilħqu diversi perċentwali fin-netwerks bankarji tradizzjonali, filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-kuntratti online neħħewhom.
- Ħlasijiet ta 'ġestjoni, imposta kull sena fuq l-assi miżmuma, ħafna drabi ogħla fuq fondi marbuta ma' unitajiet milli fuq il-fond tal-euro.
- Tariffi ta' riallokazzjoni, applikat meta ċċaqlaq il-flus iffrankati minn vettura għal oħra.
Minbarra dawn il-miżati tal-kuntratt bħal dawk tal-vetturi nfushom: l-ispejjeż kontinwi ta’ fond marbut ma’ unitajiet huma miżjuda mal-miżati tal-ġestjoni tal-kuntratt. Għalhekk, fond attiv jista’ jiswa diversi drabi aktar minn ETF fl-istess suq. Assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi bħall-UFC-Que Choisir joħorġu regolarment it-tfakkira: kuntratt bi ħlasijiet għoljin tad-dħul u fondi interni għaljin jibda b’żvantaġġ li l-ebda wegħda ta’ bejgħ ma tista’ tpatti. Qabel ma tiffirma, aqra l- dokument b'informazzjoni ewlenija u t-tabella tat-tariffi ta’ kull fond sottostanti.
Kif Toħroġ Flusek: Irtirar Parzjali, Ċediment Sħiħ jew Avvanz
Kuntrarju għal ħrafa iebsa, il-flus imqiegħda f'kuntratt ta' assigurazzjoni huma mhux imsakkar, barra minn kuntratti speċifiċi. Id-detentur tal-polza għandu tliet għodod.
L-Irtirar Parzjali
Inti tirtira parti mill-iffrankar u l-kuntratt jibqa' għaddej. Mekkanikament, kull irtirar fih sehem mill-kapital imħallas, li mhux taxxabbli, u sehem mill-qligħ, li biss huwa taxxabbli, pro rata. Xi kuntratti jippermettu irtirar parzjali skedat, sabiex tkun tista' tħallas lilek innifsek dħul regolari addizzjonali.
Iċ-Ċediment Sħiħ
Inti tirkupra l-valur ta' ċediment kollu u l-kuntratt jingħalaq, bit-telf tas-seniorità tat-taxxa tiegħu. Kwalunkwe penali ta' ċediment ma jistgħux jaqbżu l-5% tal-iffrankar u huma pprojbiti wara għaxar snin tal-kuntratt. Ladarba tkun waslet it-talba bil-miktub, l-assiguratur ikollu xahrejn biex iħallas il-fondi, u fin-nuqqas ta’ dan japplika imgħax miżjud għal ħlas tard.
Il-Quddiem
Jekk il-kuntratt jipprevedi dan, l-assiguratur jsellef jagħtik somma, limitata għal perċentwal tal-valur ta’ ċediment, mingħajr ma tmiss l-iffrankar tiegħek. L-avvanz iġorr imgħax u jrid jitħallas lura. Mhuwiex taxxabbli fih innifsu, iżda avvanz li jitħalla mhux imħallas jista’ jiġi kklassifikat mill-ġdid bħala rtirar. Dan jiffrankalek milli “tikser” kuntratt antik għal ħtieġa ta’ darba biss.
Oqgħod attent għal każ speċjali wieħed: jekk benefiċjarju jkun formalment aċċettati wara d-deżinjazzjoni tagħhom, il-kunsens tagħhom isir neċessarju għal kwalunkwe rtirar jew avvanz. Dan japplika għall-aċċettazzjonijiet magħmula mid-19 ta' Diċembru 2007 'l hawn fil-forom preskritti mil-liġi.
Benefiċċji tat-Taxxa tal-Assigurazzjoni tal-Ħajja: Ir-Regoli li Għandek Tkun Taf
It-tassazzjoni hija waħda mill-vantaġġi kbar tal-kuntratt, iżda tobdi regoli preċiżi. Il-punti hawn taħt jiddeskrivu r-reġim fis-seħħ f'Ottubru 2026. Ir-regoli tat-taxxa jistgħu jinbidlu ma' kull abbozz ta' liġi finanzjarju: qabel kwalunkwe deċiżjoni ewlenija, iċċekkja l-paġna uffiċjali. Kif jiġi ntaxxat id-dħul minn kuntratt tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja (Bil-franċiż).
Waqt li l-Kuntratt Qed Jiġi Eżegwut
Sakemm ma tirtira xejn, il-qligħ li jikkombina mhuwiex soġġett għat-taxxa fuq id-dħul. Kontribuzzjonijiet soċjali jitnaqqsu kull sena mill-imgħax tal-fond tal-euro. Fuq fondi marbuta ma' unitajiet, dawn isiru dovuti biss meta jsir irtirar. Huwa dan l-investiment kompost protett mit-taxxa li jagħti lill-kuntratt is-setgħa tiegħu fuq perjodi twal.
Fl-Irtirar: Il-Pass Passiv ta’ Tmien Snin
Biss qligħ li jinsabu fl-irtirar huma ntaxxati — qatt il-kapital li ħallast. It-tassazzjoni tagħhom tiddependi fuq żewġ parametri: l-età tal-kuntratt u d-data tal-pagamenti. Għal primjums imħallsa mis-27 ta' Settembru 2017 'l hawn, ir-reġim huwa kif ġej, esklużi l-kontribuzzjonijiet soċjali, li japplikaw f'kull każ:
|Età tal-kuntratt
|Taxxa fuq id-dħul applikata għall-qligħ
|Taħt il-8 sena
|Imposta waħda b'rata fissa ta' 12.8%, jew l-iskala progressiva taħt għażla globali
|8 snin u aktar
|Allowance annwali ta' €4,600 (€9,200 għal koppja ntaxxata b'mod konġunt), imbagħad 7.5% fuq qligħ marbut ma' €150,000 ta' primjums netti, u 12.8% 'il fuq minn hekk
Il-ħlasijiet li saru qabel is-27 ta' Settembru 2017 jibqgħu soġġetti għar-reġim il-qadim — l-iskala progressiva jew l-imposta liberatorja regressiva b'rata fissa, skont l-anzjanità — bl-istess allowance wara tmien snin. Konkretament, wara tmien snin, persuna waħda li tfaddal tista' tirtira qligħ sa €4,600 kull sena mingħajr taxxa fuq id-dħul. Il-kontribuzzjonijiet soċjali biss jibqgħu dovuti. Huwa għalhekk li l-kuntratt spiss jingħad li "jsir ta' siwi" mit-tmien anniversarju tiegħu.
It-Trasmissjoni tal-Ġid Bil-Klawżola tal-Benefiċjarju
L-assigurazzjoni tal-ħajja Franċiża hija wkoll għodda tal-ewwel grad għal it-trażmissjoni tal-ġidMeta l-persuna assigurata tmut, il-kapital jitħallas lill-benefiċjarji magħżula u, fil-parti l-kbira, barra l-proprjetà: ma jidħolx fid-diviżjoni bejn il-werrieta, sakemm il-primjums ma jkunux manifestament eċċessivi. Tista' tinnomina lil min tixtieq, membru tal-familja jew le.
It-tassazzjoni mal-mewt tiddependi fuq l-età tal-persuna assigurata fil-ħin ta' kull pagament:
- Primjums imħallsa qabel l-età ta' 70 sena (Artikolu 990 I tal-Kodiċi Ġenerali tat-Taxxa Franċiż): kull benefiċjarju jgawdi minn allowance ta' €152,500 fil-kuntratti kollha flimkien. Lil hinn minn dan, tapplika imposta ta' 20% sa €700,000 ta' ammonti taxxabbli, imbagħad 31.25%.
- Primjums imħallsa wara l-età ta' 70 sena (Artikolu 757 B tal-Kodiċi Ġenerali tat-Taxxa Franċiż): il-primjums huma soġġetti għat-taxxa standard fuq il-wirt wara allowance ġenerali ta' €30,500, kondiviża bejn il-benefiċjarji kollha. qligħ Madankollu, dawk iġġenerati minn dawn il-primjums huma eżentati.
Il-konjuġi superstiti u s-sieħeb/sieħba tal-Pacs Ċivili huma eżentati għalkollox. Il-klawżola benefiċjarja għalhekk jistħoqqilha tiġi abbozzata b'attenzjoni u riveduta f'kull avveniment tal-ħajja — żwieġ, twelid, divorzju jew mewt. Il-formula standard "il-konjuġi tiegħi, fin-nuqqas ta' dan it-tfal tiegħi, fin-nuqqas ta' dan il-werrieta tiegħi" ma ssegwix kull sitwazzjoni familjari. Jekk għandek xi dubju, nutar jista' jgħinek tabbozzaha.
Għaliex Tieħu Assigurazzjoni fuq il-Ħajja? L-Għanijiet li Taqbel magħhom
Il-Ministeru Franċiż tal-Ekonomija jiġbor fil-qosor l-attrazzjoni tal-kuntratt fi tliet użi: il-bini ta' kapital, it-tħejjija għall-irtirar b'introjtu addizzjonali, u t-trasferiment tal-ġid f'qafas favorevoli. B'mod konkret, l-assigurazzjoni tal-ħajja hija adattata tajjeb għal:
- tinvesti l-iffrankar li jaqbeż il-limiti fuq kontijiet regolati, ladarba tiegħek fond ta 'emerġenza inbniet;
- il-finanzjament ta' proġett fuq medda medja jew twila ta' żmien: l-edukazzjoni tat-tfal, depożitu għad-dar, tranżizzjoni fil-karriera;
- il-bini ta’ dħul żejjed għall-irtirar, permezz ta’ rtirar parzjali jew annwità tal-ħajja;
- l-organizzazzjoni tat-trasferiment tal-ġid, b'mod partikolari għall-benefiċċju ta' nies li mhumiex werrieta legali;
- id-diversifikazzjoni tal-investimenti tiegħek f'pakkett wieħed, f'fondi garantiti, ekwitajiet, bonds u proprjetà immobbli.
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Kif Tagħżel l-Aqwa Kuntratt tal-Assigurazzjoni tal-Ħajja
Ir-rappreżentazzjonijiet annwali jiġu wieħed wara l-ieħor, iżda l-klassifiki tagħhom jinbidlu skont ir-ritorni u l-promozzjonijiet kurrenti. Minflok isem fiss wieħed, hawn huma l-kriterji dejjiema li jiddistingwu kuntratt tajjeb:
- Żero ħlasijiet fuq il-pagamenti, jew tariffi negozjati sal-minimu.
- Tariffi ta' ġestjoni annwali inklużi, kemm fuq fondi marbuta ma' unitajiet kif ukoll fuq il-fond tal-euro.
- Il-kwalità tal-fond tal-euro: konsistenza tar-redditu fuq diversi snin, kundizzjonijiet ta' aċċess (jiġi impost sehem ta' fondi marbuta ma' unitajiet?), is-solidità tal-assiguratur.
- L-għażla tal-vetturi: ETFs bi prezz baxx, fondi ta' proprjetà SCPI u firxa varjata ta' fondi, aktar milli firxa limitata għal fondi interni.
- Għażliet ta 'ġestjoni: portafolli ġestiti bi prezz raġonevoli, riallokazzjonijiet bla ħlas, irtirar parzjali skedat, teħid awtomatiku tal-profitti.
- servizz: ġestjoni online, ħlasijiet u riallokazzjonijiet veloċi, kwalità tal-appoġġ.
Xejn ma jwaqqafk milli żżomm diversi kuntratti ma' assiguraturi differenti. Dan jippermettilek tifrex ir-riskju tal-assiguratur, tibbenefika minn fondi distinti tal-euro u tfassal kull kuntratt għal għan speċifiku jew sett ta' benefiċjarji. Kuntratt antik iżda għali mhux bilfors irid jingħalaq: iżomm l-anzjanità fiskali tiegħu. Tista' twaqqaf il-finanzjament tiegħu u tiftaħ kuntratt irħas miegħu għal pagamenti ġodda. Ladarba l-kuntratt jiġi ffirmat, ikollok 30 jiem biex tibdel fehmtek u tirċievi rifużjoni sħiħa.
Assigurazzjoni tal-Ħajja, PEA, Kontijiet ta' Tfaddil jew PER: Liema Għandek Tagħżel?
L-assigurazzjoni tal-ħajja mhijiex l-uniku investiment fit-tul. Kull pakkett iwieġeb għal għan differenti, u ħafna drabi jaħdmu tajjeb flimkien:
|Kebbeb
|qawwa
|Limitu
|L-aħjar għal liema għan?
|Kont tat-Tfaddil A / LDDS
|Disponibbli u mingħajr riskju
|Redditu limitat u regolat
|Iffrankar ta 'emerġenza
|Assigurazzjoni tal-ħajja
|Flessibbiltà, mingħajr limitu, trasferiment tal-ġid
|Tariffi tal-kuntratt, tassazzjoni ottimali wara 8 snin
|Proġetti, irtirar, wirt
|PEA
|Vantaġġi tat-taxxa wara 5 snin, tariffi baxxi ta' senserija
|Limitata, prinċipalment ishma Ewropej
|Investiment f'ekwità fit-tul
|PER (pjan ta' tfaddil għall-irtirar)
|Pagamenti li jistgħu jitnaqqsu mid-dħul taxxabbli
|Tfaddil imsakkar sal-irtirar, ħlief fil-każijiet previsti
|Tħejjija għall-irtirar, tnaqqis fil-kont tat-taxxa tiegħek
|Kont tat-titoli
|L-ebda restrizzjoni fuq il-vetturi
|Tassazzjoni standard tad-dħul kapitali
|Investiment mingħajr limiti
Għall-investitur li jixtieq iżomm ishma direttament, il-pjan ta’ tfaddil fuq l-ishma tal-PEA ħafna drabi huwa komplementari għal assigurazzjoni fuq il-ħajja. Aħna niddettaljaw kif jaħdem permezz ta’ għażla ta’ Ishma eliġibbli għall-PEAU jekk qed tibda fis-swieq, tagħna gwida għall-prinċipjanti dwar is-suq tal-ishma jispjega l-mekkaniżmi bażiċi qabel ma tagħżel il-vetturi unit-linked tiegħek.
Ir-Riskji u l-Iżbalji li Għandek Tevita
- Nemmen li kollox huwa garantitIl-fondi f'euro biss — u l-croissance f'euro mal-maturità — jipproteġu l-kapital tiegħek. Il-fondi marbuta ma' unitajiet jistgħu jitilfu l-valur, xi kultant b'mod dejjiemi.
- Traskurar tal-miżati: ftit għaxriet ta' punt fis-sena jammontaw għal miljuni ta' ewro fuq għoxrin sena.
- It-tqegħid ta' kollox f'fondi marbuta ma' unitajiet fuq orizzont qasirIl-ħtieġa tal-flus waqt tnaqqis fis-suq iġġiegħlek tbigħ fl-agħar mument possibbli.
- Insew il-klawżola tal-benefiċjarjuklawżola skaduta tista' tagħti l-kapital lil nies li ma kontx tagħżel aktar.
- L-għeluq ta' kuntratt antik mingħajr ma taħseb sew dwaru: titlef l-anzjanità fiskali tagħha, meta ħafna drabi jkun biżżejjed irtirar parzjali.
- Injorar tar-riskju tal-assiguratur: jekk jonqos assiguratur, il-Fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP) ikopri sa €70,000 għal kull persuna assigurata u għal kull assiguratur, il-kuntratti kollha flimkien. Lil hinn minn dan, it-tixrid ta’ flusek fuq diversi kumpaniji jnaqqas l-esponiment. Il-liġi Sapin 2 tippermetti wkoll lill-awtoritajiet li jillimitaw l-irtirar temporanjament f’każ ta’ kriżi severa fis-settur.
Mistoqsijiet Frekwenti: Il-Mistoqsijiet Tiegħek Dwar l-Assigurazzjoni tal-Ħajja
Kif taħdem l-assigurazzjoni tal-ħajja, f'sentenza waħda?
Inti tħallas flus f'kuntratt miftuħ ma' assiguratur, li jinvestihom f'vetturi garantiti jew mhux garantiti skont l-għażliet tiegħek. Tista' tirkuprahom fi kwalunkwe ħin u, meta tmut, jgħaddu għand il-benefiċjarji magħżula b'tassazzjoni favorevoli.
Tista' titlef il-flus bl-assigurazzjoni tal-ħajja?
Iva, fuq il-porzjon investit f'fondi unit-linked, li l-valur tagħhom isegwi s-swieq. Il-fond tal-ewro, min-naħa l-oħra, jiggarantixxi l-kapital investit, skont il-kundizzjonijiet tal-kuntratt.
Flusni huma msakkra għal tmien snin?
Le. Il-marka ta’ tmien snin tikkonċerna biss it-tassazzjoni tal-qligħ irtirat, li ssir aktar favorevoli wara dak il-punt. L-irtirar huwa possibbli fi kwalunkwe ħin, ħlief fuq ċerti kuntratti speċifiċi jew jekk benefiċjarju jkun aċċetta d-deżinjazzjoni tiegħu/tagħha.
Kemm għandek bżonn biex tiftaħ assigurazzjoni fuq il-ħajja?
M'hemm l-ebda minimu legali. Skont l-assiguratur, l-ewwel ħlas ivarja minn ftit għexieren jew mijiet ta' ewro sa diversi eluf għal ċerti kuntratti premium.
Tista' jkollok diversi kuntratti tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja?
Iva, mingħajr limitu fuq in-numru. L-allowances tat-taxxa — €4,600 ta’ qligħ fis-sena wara tmien snin u €152,500 għal kull benefiċjarju fil-każ ta’ mewt — madankollu japplikaw fil-kuntratti kollha flimkien.
L-assigurazzjoni fuq il-ħajja u l-assigurazzjoni fuq il-mewt huma l-istess ħaġa?
Le. Assigurazzjoni fuq il-ħajja hija investiment ta’ tfaddil li tista’ tirkupra. L-assigurazzjoni tal-mewt hija kuntratt ta’ protezzjoni li jħallas il-kapital biss jekk tmut matul il-perjodu kopert, mingħajr ebda rifużjoni tal-kontribuzzjonijiet mod ieħor.
X'jiġri meta d-detentur tal-polza jmut?
L-assiguratur iħallas il-kapital lill-benefiċjarji msemmija fil-klawżola, fil-parti l-kbira barra mill-wirt. It-tassazzjoni tiddependi fuq l-età tad-detentur tal-polza meta saru l-pagamenti — qabel jew wara l-età ta' 70 sena — u l-konjuġi jew is-sieħeb tal-PACS huwa eżentat.
Sorsi uffiċjali: Service-Public, skedi informattivi F15274 “Kuntratt tal-assigurazzjoni tal-ħajja: operazzjoni” (iċċekkjati fil-25 ta’ Settembru 2026) u F22414 dwar it-tassazzjoni tal-kuntratti; AMF, żona tat-tfaddil. Dan l-artiklu għandu skop edukattiv u ma jikkostitwixxix parir personalizzat dwar l-investiment.