Andre Citroen (1878-1935) huwa wieħed mill-ismijiet kbar fl-industrija Franċiża. Gradwata mill-École Polytechnique, ma vvintax il-karozza, iżda kien wieħed mill-ewwel fl-Ewropa li pproduċieha bil-massa, biegħha bħala prodott għas-suq tal-massa, u użaha bħala għodda ta' kummerċjalizzazzjoni. Ħajtu hija wkoll lezzjoni fl-ekonomija: suċċess industrijali spettakolari, iffinanzjat minn dejn dejjem jikber, li spiċċa f'falliment u fl-akkwist tal-kumpanija minn Michelin. Fl-2026, ismu reġa' deher fl-aħbarijiet bil-kampanja għad-difna tiegħu fil-Panthéon.
Tfulija: iben immigranti b'passjoni għat-teknoloġija
André Citroën twieled fil-5 ta' Frar 1878, f'Pariġi, f'44 rue Laffitte, fid-9 arrondissement. Huwa kien il-ħames u l-aħħar tifel ta' Levie Citroen, merkant tad-djamanti Lhudi Olandiż li kien stabbilixxa ruħu f'Pariġi fl-1873, u Amalia Kleinmann, oriġinarjament minn Varsavja. L-isem tal-familja ġej minn antenat li kien merkant taċ-ċitru fl-Olanda ("citroen" tfisser lumi bl-Olandiż); kien André li adotta d-dieresi fuq l-"e".
It-tfulija tiegħu kienet immarkata minn traġedja: fl-1884, missieru kkommetta suwiċidju wara investiment diżastruż f'minjiera tad-djamanti fl-Afrika t'Isfel. Bħala student brillanti fil-Lycée Condorcet, affaxxinat minn Jules Verne u l-kostruzzjoni tat-Torri Eiffel, André daħal fl-École polytechnique fil 1898.
Gerijiet herringbone: it-twelid ta' logo
Fl-1900, waqt vjaġġ lejn il-Polonja, skopra proċess ta' manifattura għal gerijiet b'kanal V. Dawn il-gerijiet, aktar kwieti u kapaċi jittrażmettu qawwa għolja, kienu jeħtieġu preċiżjoni għolja fil-magni. André Citroën xtara l-liċenzja u żviluppa proċess ta' produzzjoni industrijali bl-użu tal-azzar. Fl-1901, hu u żewġ ħbieb tal-iskola sekondarja waqqfu kumpanija tal-manifattura tal-gerijiet fid-distrett ta' Faubourg Saint-Denis f'Pariġi.
Dan iċ-chevron doppju aktar tard sar l-emblema tal-marka tal-karozzi: wieħed mill-logos l-aktar rikonoxxibbli fl-industrija globali oriġina minn parti mekkanika.
Mors, l-Amerika, u l-Iskoperta tal-Produzzjoni tal-Massa
Mill-1906 'il quddiem, ġie msejjaħ biex jgħin lill-manifattur tal-karozzi Morse, li dak iż-żmien kienet tinsab f'diffikultà. Huwa organizza mill-ġdid il-ġestjoni u l-firxa tal-prodotti tagħha: il-produzzjoni żdiedet minn 300 karozza fl-1908 għal 800 fl-1913. Fl-1912, vjaġġ lejn l-Istati Uniti affettwah profondament: żar il-fabbrika ta' Ford u skopra l-produzzjoni tal-linja tal-assemblaġġ. L-ambizzjoni tiegħu saret li jsir "Henry Ford Ewropew".
1915-1918: Il-fabbrika tal-qxur fuq il-Quai de Javel
Mobilizzat fl-1914 bħala uffiċjal tal-artillerija, huwa osserva n-nuqqas ta’ munizzjon. F’Jannar 1915, huwa ppropona lill-Ministeru tal-Gwerra l-bini, fi żmien ftit xhur, ta’ fabbrika kapaċi tipproduċi qxur ta’ 75mm b’rata bla preċedent. Abbażi ta’ Baċir ta' JavelF’Pariġi, bena fabbrika ultramoderna li timpjega sa 13,000 mara. Din ipproduċiet total ta’ madwar 23 miljun qoxra. Il-fabbrika hija magħrufa wkoll għas-servizzi soċjali tagħha, li kienu rari dak iż-żmien: kantin, infermerija, u nursery.
1919: It-Tip A u l-ewwel karozza Ewropea prodotta bil-massa
Immedjatament wara l-armistizju, il-fabbrika tilfet l-ordnijiet militari tagħha. André Citroën antiċipa dan: huwa kkonverta s-sit f'fabbrika tal-karozzi fi ftit xhur. F'Jannar 1919, huwa ħabbar lill-istampa karozza bi prezz ta' 7,250 frank, bejn wieħed u ieħor nofs il-prezz tal-irħas fis-suq. Il-kampanja ġġenerat aktar minn 16,000 inkjesta f'ġimagħtejn.
La Citroën Tip AIs-Citroën 2CV, iddisinjata mill-inġinier Jules Salomon, ġiet rilaxxata fl-istess sena. Ġiet ippreżentata bħala l-ewwel karozza Ewropea manifatturata f'serje kbira, b'mira ta' 30 karozza kuljum. Fl-1929, Citroën ipproduċiet 102,891 karozza, kważi terz tal-produzzjoni Franċiża, u impjegat madwar 32,000 ħaddiem fil-fabbriki tagħha f'Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, u Grenelle.
Ġenju tal-marketing qabel żmienu
André Citroën fehem qabel oħrajn li r-reklamar ibigħ:
- Fl-4 ta' Ottubru 1922, ajruplan kiteb "Citroën" b'ittri tad-duħħan 'il fuq mill-Arc de Triomphe waqt il-Motor Show;
- Mill-1925 sal-1933, sinjal imdawwal ġgantesk magħmul minn torri Eiffel billboard tar-reklamar ġgantesk;
- L-ispedizzjonijiet ta' nofs binarji tal-Kégresse ħallew impressjoni qawwija fuq l-opinjoni pubblika: il-qsim tas-Saħara (1922-1923), Kruċiera Sewda fl-Afrika (1924), Kruċiera Safra fl-Asja (1931);
- Tiġġedded ukoll fil-qasam ta' wara l-bejgħ: manwal tas-sewwieq, netwerk ta' negozjanti, spare parts oriġinali garantiti.
It-Traction Avant u l-falliment tal-1934
Fl-1933, biex jibqa' kompetittiv kontra Louis Renault, André Citroën reġa' bena l-fabbrika ta' Javel fi ftit xhur biss, u ttrasformaha f'waħda mill-aktar moderni fl-Ewropa. Huwa qabbad lill-inġinier André Lefebvre, li ddisinja l-... f'sena. Trazzjoni Avant, ippreżentata fl-24 ta' Marzu 1934. Il-karozza hija rivoluzzjonarja, iżda l-kumpanija hija eżawrita finanzjarjament: rapport mill-Bank ta' Franza ppubblikat f'Mejju 1934 jirrapporta telf ta' 200 miljun frank.
Il-banek jirrifjutaw li jkomplu jappoġġjawh, u l-gvern ma jixtieqx jintervjeni. 21 décembre 1934Il-kumpanija Citroën tqiegħdet f'likwidazzjoni ġudizzjarja. Il-kreditur ewlieni, MichelinHuwa ħa l-kumpanija f'idejh. F'Jannar 1935, André Citroën biegħ l-ishma tiegħu; Pierre Michelin ħa postu bħala president f'Lulju. Wara li kien marid, André Citroën miet fit-3 ta' Lulju 1935, f'Pariġi, fl-età ta' 57 sena.
Il-wirt: minn Michelin għal Stellantis
Il-marka baqgħet ħajja u rnexxiet taħt is-sjieda ta’ Michelin, b’mudelli ikoniċi bħat-2CV (1948) u d-DS (1955). Fl-1976, Peugeot akkwistat lil Citroën, u b’hekk twieldet il-grupp. PSA Peugeot CitroënF'Jannar 2021, il-fużjoni ta' PSA u Fiat Chrysler ħolqot Stellarili minnhom Citroën hija waħda mill-erbatax-il marka.
F’Pariġi, il-Quai de Javel ingħata l-isem ġdid ta’ Quai André-Citroën fl-1958, u l-fabbrika ta’ qabel ġiet sostitwita bil-Parc André-Citroën. Għal diversi snin, il-familja, partikolarment in-neputi tiegħu Henri-Jacques Citroën, ilha tappoġġja d-difna tiegħu fil-Panthéon. Fis-26 ta’ Awwissu 2026, il-president tal-Medef (Konfederazzjoni tan-Negozju Franċiża), Patrick Martin, appoġġja pubblikament din il-kandidatura fl-iskola tas-sajf tal-organizzazzjoni.
Dak li l-istorja ta’ André Citroën tgħallem lill-investitur
It-trajettorja ta' Citroën toffri lezzjonijiet li għadhom rilevanti għall-analiżi tal-manifatturi tal-karozzi elenkati:
- Il-volum mhux biżżejjed. Citroën biegħet ħafna, iżda bi prezzijiet baxxi ħafna biex tirbaħ is-suq. Mingħajr marġini suffiċjenti, it-tkabbir iffinanzjat bid-dejn sar fraġli. Fis-suq tal-ishma, tħares lejn il-marġni operattiv u l-fluss tal-flus kontanti, mhux biss il-bejgħ.
- L-industrija tal-karozzi teħtieġ ħafna kapital. Il-bini mill-ġdid ta’ fabbrika jew it-tnedija ta’ mudell rivoluzzjonarju jiswew somom konsiderevoli. Dan huwa minnu fl-2026 bit-tranżizzjoni għal vetturi elettriċi, li qed tpoġġi pressjoni fuq il-finanzi tal-manifatturi kollha.
- Is-sieħeb finanzjarju huwa importanti. Michelin, il-kreditur, sar is-sid. Ir-rabtiet bejn il-manifatturi u l-fornituri għadhom mill-qrib; l-analiżi tagħna tal-Stokk Michelin juri kif il-manifattur tat-tajers minn dakinhar 'l hawn iddiversifika.
Biex issegwi lill-eredi attwali tal-marka chevron, ikkonsulta l-profil tagħna fuqStokk ta' Stellantisu biex tqabbel mar-rivali storiku kbir ta' Citroën, dak fuq il-Stokk ta' RenaultDawn l-analiżijiet huma għal skopijiet informattivi biss u ma jikkostitwixxux parir dwar l-investiment.
André Citroën f'dati ewlenin
|Sena
|avveniment
|1878
|Imwieled f'Pariġi (5 ta' Frar)
|1898
|Dħul fl-École Polytechnique
|1901
|Twaqqif ta' kumpanija tal-irkaptu herringbone
|1906
|Jieħu t-tmexxija fl-irkupru ta' Mors
|1915
|Kostruzzjoni tal-fabbrika tal-qxur tal-moll ta' Javel
|1919
|Tnedija tas-Citroën Type A
|1924
|Kruċiera Sewda
|1934
|Traction Avant (Marzu), likwidazzjoni ġudizzjarja (21 ta' Diċembru)
|1935
|Meħuda minn Michelin; miet fit-3 ta' Lulju
|1976
|It-twelid ta' PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën issir marka ta' Stellantis
FAQ
Għaliex il-logo ta' Citroën għandu żewġ chevrons?
Ifakkar fil-gerijiet f'forma ta' V (herringbone) li André Citroën immanifattura fil-bidu tal-karriera tiegħu, qabel ma daħal fl-industrija tal-karozzi.
Għaliex Citroën falliet fl-1934?
Il-kumpanija kienet ħadet dejn sinifikanti biex tiffinanzja t-tkabbir tagħha, ir-rikostruzzjoni tal-fabbrika ta' Javel, u l-iżvilupp tat-Traction Avant, filwaqt li l-prezzijiet baxxi tal-bejgħ tagħha llimitaw il-marġini ta' profitt tagħha. Il-banek irrifjutaw li jappoġġjawha, u tqiegħdet f'idejn amministrazzjoni fil-21 ta' Diċembru 1934.
Min hu s-sid ta' Citroën illum?
Citroën hija marka tal-grupp Stellantis, maħluqa fl-2021 mill-għaqda bejn PSA u Fiat Chrysler Automobiles.