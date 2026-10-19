Bernard Michel huwa wieħed minn dawk l-eżekuttivi li isimhom mhux magħruf sew, iżda li l-mandati tagħhom immarkaw is-setturi finanzjarji u tal-proprjetà immobbli elenkati Franċiżi għal aktar minn tletin sena. Huwa direttur ta' GecinaHuwa ppresieda l-bord tad-diretturi tal-kumpanija tal-proprjetà immobbli elenkata fid-distrett ta' La Défense mill-2010 sal-2018 u serva bħala CEO interim minn Ottubru 2011 sa Ġunju 2013. Huwa ppresieda wkoll Viparis, operatur ta' ċentru tal-konvenzjonijiet. Dan l-artiklu jittraċċa l-karriera tiegħu, il-mandati tiegħu u t-tagħlimiet li azzjonist jista' jitgħallem minnhom.
Min hu Bernard Michel?
Imwieled fil-25 ta' Frar 1948, f'Metz, Bernard Michel huwa eżekuttiv tan-negozju Franċiż, president tal-bord tad-diretturi ta' Gecina mill-2010 sal-2018, u sussegwentement president ta' Viparis u Real Estate Europe. Huwa ngħata l-unur ta' Kmandant tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fl-2019.
Oriġinarjament minn Lorraine, għandu lawrja fl-ekonomija u huwa gradwat minn...Skola Nazzjonali tat-TaxxaDan it-taħriġ doppju ekonomiku u amministrattiv immarka l-ewwel parti kollha tal-karriera tiegħu, li kienet imsejsa ħafna fuq funzjonijiet ta’ kontroll u regolatorji qabel ma qaleb għas-settur privat.
Taħriġ: L-Iskola Nazzjonali tat-Taxxa u l-Ispettorat tal-Finanzi
Bernard Michel beda l-karriera tiegħu fil- Direttorat Ġenerali tat-Taxxi, fejn ħadem mill-1970 sal-1983 bħala spettur tat-taxxa. Imbagħad ingħaqad mal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi bħala Ispettur Ġenerali tal-Finanzi mill-1983 sal-1987, perjodu li matulu wettaq missjonijiet ta' awditjar u kontroll.
Dan il-profil ta' spettur huwa klassiku tas-servizz ċivili għoli Franċiż: imbagħad iwassal b'mod naturali għal pożizzjonijiet ta' maniġment ġenerali fi ħdan gruppi kbar, partikolarment banek, li jfittxu kompetenza soda fit-taxxa u l-finanzi.
Minn GAN għal Crédit Agricole
Fl-1987, Bernard Michel ingħaqad mal-grupp GANfejn sar Deputat Direttur Maniġerjali ta' Insurance France.
Imbagħad ingħaqad mal-grupp Crédit Agricole Fl-1996, ingħaqad mal-kumitat eżekuttiv ta' Crédit Agricole SA. Sussegwentement kellu diversi karigi ewlenin hemmhekk:
- deputat kap eżekuttiv;
- Direttur tas-sistemi operattivi mill-1999, bil-ħolqien tal-kumpanija PROĠIKA (PROgiciels Crédit Agricole) responsabbli għall-ġestjoni tal-assi tal-pakketti tas-softwer tal-grupp;
- president ta ' Crédit Agricole Immobilier ;
- maniġer ġenerali ta' Predica, il-kumpanija ta' kapitalizzazzjoni tal-grupp;
- maniġer ġenerali ta' Assigurazzjoni ta' Crédit Agricole.
Huwa serva wkoll bħala amministratur ta' Sopra Group (li sar Sopra Steria Group) mill-aħħar tal-2003. Huwa kien responsabbli b'mod partikolari għat-tmexxija tar-ristrutturar tal-bank reġjonali Crédit Agricole f'Korsika.
Din l-esperjenza fl-assigurazzjoni tal-ħajja u l-ġestjoni tal-assi mhijiex insinifikanti għal qarrej ta' Edubourse: tagħti lill-perspettiva tagħhom dwar il-prodotti finanzjarji bl-imnut minn ġewwa.
Gecina: Mill-Maniġment għall-Presidenza (2010-2018)
Bernard Michel jingħaqad Gecina fl-2010 bħala president tal-bord. Gecina hija kumpanija ta' investiment fil-proprjetà immobbli elenkata (SIIC) elenkata fuq Euronext Paris, li tispeċjalizza fil-proprjetà immobbli kummerċjali fir-reġjun ta' Île-de-France.
Minn Ottubru 2011 sa Ġunju 2013, wara t-tluq ta' Christophe Clamageran u sakemm wasal Philippe Depoux, kellu r-rwoli doppji ta' president u CEOHuwa ġie kkonfermat bħala president tal-bord fl-2013, il-mandat tiegħu bħala direttur ġie mġedded f'April 2014 u ġie maħtur mill-ġdid bħala president ta' Gecina, pożizzjoni li żamm sal-2018.
Mandati oħra: Viparis, MEDEF Paris u s-CCI
Apparti Gecina, Bernard Michel huwa ċ-chairman Viparis, wieħed mill-operaturi ewlenin taċ-ċentri tal-konvenzjonijiet fi Franza, u għandu responsabbiltajiet konsulari u ta' min iħaddem: president tal-bord tad-diretturi tal- MEDEF Pariġi Mill-2015, amministratur ta' Real Estate Europe, imbagħad delegat tal-president tal-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija reġjonali ta' Pariġi Île-de-France għal fieri kummerċjali, wirjiet u turiżmu tan-negozju, u president ta' PROMOSALONS.
Dak li l-vjaġġ tiegħu jgħallem lill-investitur
Il-karriera ta' Bernard Michel turi tliet punti utli meta wieħed ikun qed isegwi proprjetà immobbli jew assi finanzjarju:
Il-governanza hija sinjal. President ta' kumpanija tal-proprjetà immobbli li ġej mill-assigurazzjoni u l-kontroll intern iġib miegħu kultura ta' riskju u solvenza, kwistjonijiet kruċjali f'settur daqstant ingranat bħal dak tal-proprjetà immobbli elenkata.
Funzjonijiet imħallta huma komuni iżda għandhom jiġu mmonitorjati. Li żżomm kemm il-pożizzjoni ta' president kif ukoll dik ta' CEO għal kważi sentejn (2011-2013) issimplifika t-teħid tad-deċiżjonijiet iżda neħħiet il-kontroll fuq is-setgħa tal-president mhux eżekuttiv. Is-separazzjoni tar-rwoli issa hija l-istandard rakkomandat mill-kodiċijiet ta' governanza.
L-għarfien tal-prodotti finanzjarji għall-bejgħ bl-imnut huwa importanti. Karriera fi ħdan Predica u Crédit Agricole Assurance tipprovdi fehim konkret ta’ dak li fil-fatt iġorru dawk li jiffrankaw.
Bernard Michel f'dati ewlenin
|Sena
|avveniment
|1948
|Imwieled fil-25 ta' Frar f'Metz
|1970-1983
|Spettur tat-Taxxi fid-Direttorat Ġenerali tat-Taxxi
|1983-1987
|Ispettur Ġenerali tal-Finanzi
|1987
|Ingħaqad ma' GAN, Deputat Direttur Maniġerjali, Insurance France
|1996
|Membru tal-kumitat eżekuttiv ta' Crédit Agricole SA
|2008
|President ta' Viparis
|2010
|President tal-Bord tad-Diretturi ta' Gecina
|2011-2013
|President u CEO Interim ta' Gecina
|2015
|President tal-Bord tad-Diretturi ta' MEDEF Paris
|2018
|Tmiem il-presidenza ta' Gecina
|2019
|Kmandant tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu
FAQ
Min hu Bernard Michel fid-dinja tal-finanzi?
Bernard Michel huwa eżekuttiv tan-negozju Franċiż, president tal-bord tad-diretturi tal-kumpanija tal-proprjetà immobbli elenkata Gecina mill-2010 sal-2018, wara karriera fl-awtorità tat-taxxa Franċiża, GAN u Crédit Agricole. Huwa president ta' Viparis.
Bernard Michel kien imexxi lil Gecina?
Iva, temporanjament. Minn Settembru/Ottubru 2011 sa Ġunju 2013, serva bħala President u CEO ta' Gecina, filwaqt li baqa' President tal-Bord sal-2018.
X'inhi r-rabta bejn Bernard Michel u Crédit Agricole?
Ingħaqad mal-grupp fl-1996 bħala membru tal-kumitat eżekuttiv ta' Crédit Agricole SA u kellu diversi karigi fil-maniġment ġenerali, inklużi Predica u Crédit Agricole Assurance.
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