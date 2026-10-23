Bruno Lafont, imwieled fit-8 ta' Ġunju 1956 f'Boulogne-Billancourt, iddedika l-karriera kollha tiegħu lil grupp wieħed: Lafarge, li tela' pożizzjoni wara pożizzjoni għal tletin sena qabel ma ħa f'idejh il-kariga ta' CEO fl-2006, imbagħad mexxa l-għaqda storika mal-kumpanija Żvizzera Holcim fl-2015. Il-karriera tiegħu ntemmet brutalment f'April 2026 b'sentenza ta' sitt snin ħabs fil-każ ta' finanzjament ta' gruppi terroristiċi fis-Sirja — każ uniku għal CEO ta' kumpanija CAC 40.
Edukazzjoni: HEC imbagħad ENA
Wara li attenda l-Lycée Saint-Louis-de-Gonzague, Bruno Lafont ingħaqad ma' HEC Paris, fejn iggradwa fl-1977, u mbagħad mal-École Nationale d'Administration (klassi tal-1982). Dan il-profil klassiku ta' uffiċjal pubbliku anzjan b'orjentazzjoni kummerċjali jimmarka l-karriera kollha tiegħu: rigorożità finanzjarja, togħma għall-affarijiet internazzjonali, u lealtà totali lejn istituzzjoni waħda.
Tletin sena ta’ tkabbir f’Lafarge
Huwa beda l-karriera tiegħu f’Lafarge fl-1983 bħala awditur intern fid-dipartiment tal-finanzi. Il-karriera tiegħu mbagħad ħaditu għal rwoli internazzjonali: direttur amministrattiv u finanzjarju tad-diviżjoni sanitarja fil-Ġermanja, direttur finanzjarju u mbagħad direttur tal-iżvilupp internazzjonali bbażat fil-Ġermanja, u direttur tal-operazzjonijiet tas-siment għat-Turkija u l-Lvant tal-Mediterran fl-1990. Fl-1995, ingħaqad mal-kumitat eżekuttiv bħala deputat uffiċjal finanzjarju ewlieni; fl-1998, sar president tan-negozju tal-ġibs, imbagħad ikko-mexxi n-negozju tas-siment, u aċċellera l-iżvilupp tiegħu fl-Asja—notevolment permezz tal-impriża konġunta ma’ Shui On fiċ-Ċina. Mill-2003 sa tmiem l-2005, serva bħala deputat uffiċjal kap eżekuttiv tal-grupp.
CEO ta' Lafarge (2006-2015): l-era ta' akkwisti kbar
Fl-1 ta' Jannar 2006, Bruno Lafont sar CEO ta' Lafarge u nieda l-pjan strateġiku "Excellence 2008". Żewġ operazzjonijiet ewlenin immarkaw il-mandat tiegħu: ix-xiri ta' azzjonisti minoritarji f'Lafarge North America u, fuq kollox, l-akkwist ta'Siment Orascom F'Diċembru 2007, għal €8,8 biljun, Lafarge saret il-produttur ewlieni tas-siment fil-Lvant Nofsani u s-swieq emerġenti. Fit-3 ta' Mejju 2007, żied il-presidenza tal-bord tad-diretturi mar-rwol tiegħu bħala CEO. Dawn l-operazzjonijiet ta' ċessjoni huma dettaljati fil-paġna tagħna dwar tiegħu salarju f'Lafarge, għamlu wieħed mill-boxxli bl-ogħla paga fl-SBF 120.
2015: L-għaqda bejn Lafarge u Holcim u ħruġ rapidu
Fl-2015, huwa mexxa l-għaqda bejn kumpaniji ugwali mal-kumpanija Żvizzera Holcim, li wasslet għal LafargeHolcim, il-kumpanija ewlenija fid-dinja tal-materjali tal-bini. L-implimentazzjoni kienet ta’ żmien qasir: skont it-termini ta’ ftehimiet stretti mal-azzjonisti, huwa rriżenja minn ko-president f’April 2017, filwaqt li l-integrazzjoni ttieħdet mit-tim maniġerjali minn Holcim. Huwa żamm rwol bħala viċi-president tal-bord tad-diretturi sa dakinhar. Fl-istess ħin, huwa serva fuq il-bordijiet ta’ ArcelorMittal u EDF, ippresieda l-Kumitat għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-Medef (Konfederazzjoni tan-Negozji Franċiżi) sal-irriżenja tiegħu f’Jannar 2018, u mexxa flimkien ix-xogħol tal-WBCSD (Istrateġija Dinjija għall-Bini u l-Iżvilupp Sostenibbli) fuq l-effiċjenza enerġetika tal-bini.
L-affari tas-Sirja u s-sentenza tal-2026
L-episodju li biddel drastikament il-karriera legali tiegħu: biex iżżomm l-impjant Sirjan tagħha operattiv minkejja l-gwerra, is-sussidjarja Lafarge Cement Syria ħallset madwar €5,6 miljun bejn l-2012 u l-2014 lil fazzjonijiet armati, inkluż l-Istat Iżlamiku, skont rapport intern ikkummissjonat mill-grupp. Akkużat f'Diċembru 2017 talli "ffinanzja organizzazzjoni terroristika" u "qed jipperikola l-ħajjiet ta' ħaddieħor," Bruno Lafont deher il-qorti għall-proċess f'Novembru-Diċembru 2025. Fit-13 ta' April 2026, il-Qorti Kriminali ta' Pariġi sabitu ħati u kkundannatu għal... sitt snin ħabs b'mandat ta' arrest immedjat u multa ta' 225,000 ewro Lafarge ġiet immultata bl-ammont massimu ta’ €1,125 miljun. Il-kumpanija appellat, u talbet ir-rilaxx – għalhekk il-proċedimenti għadhom għaddejjin fil-ħin tal-kitba.
Dak li tiftakar
Bruno Lafont juri lezzjoni doppja: is-suċċess sħiħ ta’ karriera intragrupp (minn awditur għal CEO tal-mexxej dinji) u l-aktar daqqa ta’ ħarta legali severa esperjenzata minn eks CEO ta’ kumpanija CAC 40. Għal karrieri oħra ta’ bennejja ta’ gruppi fis-setturi tal-kostruzzjoni u industrijali, ara l- bijografija ta' Jean-Louis Beffa (Saint-Gobain) jew tagħna sezzjoni tal-bijografiji.
Sorsi
Artiklu tal-Wikipedija "Bruno Lafont" (aċċessat fit-23/10/2026), b'referenzi primarji: stqarrijiet għall-istampa ta' Lafarge (2006-2015), Le Monde (20/11/2025, 16/12/2025 u 13/04/2026), Le HuffPost (13/04/2026), RTS (13/04/2026), Sfidi. Id-deċiżjoni tal-qorti tista' tinbidel f'appell.
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