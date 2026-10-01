Eric Trappier ilu jmexxi lil Dassault Aviation minn Jannar 2013. Imwieled fl-1 ta' Ġunju 1960, ingħaqad mal-grupp fl-età ta' 24 sena u qatta' l-biċċa l-kbira tal-karriera tiegħu jbigħ ġettijiet tal-ġlied għall-esportazzjoni qabel ma ħa t-tmun. Taħt it-tmexxija tiegħu, il- flurryKienet meqjusa għal żmien twil bħala xi ħaġa li ma tistax tinbiegħ barra minn Franza, iżda saret suċċess kummerċjali globali. F'Jannar 2025, huwa ħa wkoll il-presidenza tal-Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Ritratt ta' mexxej diskret li d-deċiżjonijiet tiegħu huma importanti għal dawk kollha li jsostnu l-valuri tad-difiża.
Taħriġ u bidu
Éric Trappier huwa inġinier gradwat minn Télécom SudParis. Huwa temm is-servizz militari tiegħu bħala uffiċjal fil-Marina Franċiża fl-1983 u l-1984, imbagħad ingħaqad Dassault Aviation fl-1984. Issa huwa kaptan navali tar-riżerva. Miżżewweġ fl-1983, huwa missier ta’ tlett itfal.
Tletin sena fis-servizz tal-esportazzjoni
Il-karriera tiegħu f’Dassault Aviation kienet kważi kompletament iffukata fuq affarijiet internazzjonali:
- 1984-1987 : uffiċċju tad-disinn u ġestjoni tas-sistemi tal-armi.
- 1987-1991 : ġestjoni teknika internazzjonali, responsabbli għan-negozjati mal-Korea t'Isfel, Singapor, l-Arabja Sawdija, iċ-Ċilì u l-Ġermanja. Huwa involut fil-bejgħ tal-ajruplan tal-patrulja marittima tal-Atlantiku.
- 1991-1995 : responsabbli għall-bejgħ fl-Asja, inkluż il-kuntratt tal-Mirage mal-Indja.
- 1995-2000 : responsabbli għall-bejgħ fl-Emirati Għarab Magħquda, fejn jimmaniġġja l-kuntratt tal-Mirage 2000-9.
- 2000-2005 : direttur tar-reġjuni tal-Lvant Nofsani u l-Afrika, imbagħad direttur tal-esportazzjonijiet militari.
- 2006 : Maniġer ġenerali internazzjonali.
Huwa jinnegozja wkoll il-ftehimiet industrijali għad-dimostratur tad-drones tal-ġlied. nEUROnimmexxi minn Dassault Aviation ma’ Saab (l-Iżvezja), Alenia (l-Italja), RUAG (l-Iżvizzera), HAI (il-Greċja) u EADS (Spanja). Dan il-programm Ewropew serva bħala laboratorju għat-teknoloġiji tal-pilotaġġ stealth u awtonomu.
2013: L-iżgħar CEO fl-istorja ta’ Dassault Aviation
Maħtur bħala direttur fit-18 ta' Diċembru 2012, Éric Trappier inħatar president u CEO fi Jannar 8 2013wara Charles Edelstenne. Fl-età ta’ 52 sena, isir il-ħames CEO tal-kumpanija sa mill-ħolqien tagħha fl-1929, u l-iżgħar wieħed li okkupa din il-kariga.
Huwa wiret sitwazzjoni paradossali: ir-Rafale kien teknikament rikonoxxut, iżda l-ebda klijent barrani ma kien għadu xtrah, u l-ajruplan kien appoġġjat biss minn ordnijiet mill-gvern Franċiż. L-isfida tad-deċennju kienet għalhekk li jittrasforma programm nazzjonali f'suċċess fl-esportazzjoni.
Il-bejgħ ewlieni tar-Rafale taħt it-tmexxija tiegħu
Id-deċennju ta’ wara tah raġun. Il-kuntratti ewlenin iffirmati mill-2015 ’l hawn:
|Sena
|pajjiż
|Ordni
|2015
|Eġittu
|24 Rafale (l-ewwel klijent tal-esportazzjoni), supplimentat b'tieni ordni fl-2021
|2015
|Qatar
|24 Rafale, aktar tard miżjud għal 36
|2016
|Indipen
|36 ajruplan Rafale għall-Forza tal-Ajru Franċiża
|2021
|Grèce
|Ajruplani Rafale ġodda u użati
|2021
|Croatie
|12-il Rafale użati
|2021
|Unis Arabes Émirats
|80 ajruplan Rafale, l-akbar ordni ta' esportazzjoni fl-istorja tal-programm
|2022
|Indoneżja
|42 ajruplan Rafale, f'diversi lottijiet
|2024
|Serbie
|12 Fqigħ
|2025
|Indipen
|26 ajruplan Rafale Marine għall-Marina Indjana
Dawn is-suċċessi biddlu profondament il-wiċċ ta’ Dassault Aviation: ktieb tal-ordnijiet pluriennali, żieda fil-produzzjoni, u viżibilità bla preċedent fis-settur militari. Huma jibbenefikaw ukoll lis-sħab ewlenin tal-programm, Thales għall-elettronika u Safran għall-magni M88. L-investituri interessati f’din il-katina tal-valur jistgħu jikkonsultaw l-analiżi tagħna tal-...Stokk ta' Dassault Aviation, L-Azzjoni Thales u l-Stokk tas-Safran.
Fajls sensittivi: SCAF u Falcon
Mhux daqshekk sempliċi. Il-programm Ewropew ta' Sistema tal-Ajru tal-Ġlied tal-Ġejjieni (FCAS)Il-proġett, imniedi mal-Ġermanja u Spanja, kien immarkat minn nuqqas ta’ qbil industrijali ripetut dwar it-tqassim tal-kompiti bejn Dassault Aviation u Airbus. Éric Trappier iddefenda pubblikament il-ħtieġa għal kuntrattur ewlieni identifikat b’mod ċar għall-ġett tal-ġlied, pożizzjoni li regolarment kienet tqanqal tensjonijiet mas-sħab.
Min-naħa ċivili, il-firxa ta' ġettijiet tan-negozju Falcon Il-Falcon 6X esperjenza dewmien, partikolarment relatat mal-magni, qabel ma daħal fis-servizz u ġie żviluppat il-Falcon 10X. In-negozju tal-Falcon jibqa' aktar sensittiv għall-kundizzjonijiet ekonomiċi milli n-negozju militari.
President tal-GIMD u figura ewlenija fl-impjegaturi industrijali
Fid-9 ta' Jannar 2025, Éric Trappier ħa post Charles Edelstenne bħala president tal- Grupp Industrijali Marcel Dassault (GIMD)Il-kumpanija holding tal-familja Dassault, li tikkontrolla b'mod partikolari lil Dassault Aviation u għandha sehem sinifikanti f'Dassault Systèmes, hija nnifisha l-azzjonista maġġoritarja ta' Thales. Huwa għadu l-Kap Eżekuttiv ta' Dassault Aviation.
Huwa għandu wkoll diversi karigi rappreżentattivi:
- President tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Industriji tal-Aerospazju u d-Difiża (ASD), elett f'Mejju 2017;
- President tal-GIFAS (Assoċjazzjoni Franċiża tal-Industriji Aerospazjali), elett fit-8 ta' Ġunju 2017;
- President tas-CIDEF (Kunsill Franċiż tal-Industriji tad-Difiża) minn Marzu 2021 sa Jannar 2023;
- President tal-UIMM (Unjoni tal-Industriji u l-Kummerċji Metallurġiċi), elett fil-15 ta' April 2021.
Huwa ilu Kmandant tal-Leġjun tal-Unur minn Jannar 2025 u reċipjent tal-Midalja tal-Ajrunawtika (2023).
Id-difiża Ewropea fl-2026: għaliex ir-rwol tagħha huwa importanti għall-investitur
Mill-2022 'l hawn, iż-żieda fil-baġits militari fl-Ewropa għamlet l-ishma tad-difiża waħda mit-temi l-aktar segwiti mill-qrib fis-suq tal-ishma. F'dan il-kuntest, diversi punti jistħoqqilhom attenzjoni:
- Il-ktieb tal-ordnijiet : jipprovdi viżibilità fuq diversi snin, iżda l-profittabbiltà tiddependi fuq il-kapaċità li jitwasslu fil-ħin, għalhekk fuq il-katina tas-sottokuntrattar.
- L-istruttura ta' kontroll Dassault Aviation hija proprjetà maġġoritarja ta' GIMD, b'Airbus bħala azzjonist minoritarju sinifikanti. Għalhekk, il-flotazzjoni ħielsa hija limitata, u dan jista' jamplifika l-movimenti tal-prezz tal-ishma.
- Kuntratti ta' esportazzjoni : jiddependu fuq deċiżjonijiet politiċi, finanzjament u xi kultant trasferimenti ta’ teknoloġija, bi skeda ta’ implimentazzjoni li ħafna drabi tkun inċerta.
- Kriterji ESG xi fondi jeskludu l-armi, oħrajn integrawhom mill-ġdid mill-2022 'l hawn. Dan jinfluwenza d-domanda għal dawn it-titoli.
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FAQ
Minn meta ilu Eric Trappier inkarigat minn Dassault Aviation?
Huwa ilu President u CEO ta' Dassault Aviation mit-8 ta' Jannar 2013.
X'kien ir-rwol ta' Eric Trappier fil-bejgħ tar-Rafale?
Eks direttur maniġerjali internazzjonali, huwa mexxa l-istrateġija tal-esportazzjoni li ppermettiet l-ewwel kuntratti (l-Eġittu u l-Qatar fl-2015, l-Indja fl-2016), imbagħad l-ordni rekord ta' 80 Rafale mill-Emirati Għarab Magħquda fl-2021.
X'inhu l-GIMD ippresedut minn Éric Trappier?
Il-Marcel Dassault Industrial Group hija l-kumpanija holding tal-familja li tikkontrolla lil Dassault Aviation. Éric Trappier sar iċ-chairman tagħha fid-9 ta' Jannar 2025.
Éric Trappier hu l-president tal-UIMM?
Iva, ġie elett president tal-Unjin tal-Industriji u l-Kummerċ Metallurġiku fil-15 ta' April 2021.