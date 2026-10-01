Gerard Mestrallet huwa wieħed mill-mexxejja li l-aktar iffurmaw ix-xenarju tal-enerġija Franċiż matul dawn l-aħħar tletin sena. Imwieled fl-1 ta' April 1949 f'Pariġi, mexxa t-trasformazzjoni ta' Compagnie de Suez fi grupp industrijali, orkestra l-għaqda ma' Gaz de France fl-2008, u mbagħad ippresieda GDF Suez, li ngħatat l-isem ġdid ta' Engie fl-2015. Din il-bijografija tirrakkonta l-karriera tiegħu, id-deċiżjonijiet ewlenin li mmarkawha, il-kontroversji li qajjem, u xi tfisser il-wirt tiegħu fl-2026 għall-investituri li jsegwu s-settur tal-enerġija.
Edukazzjoni: profil ta' inġinier u impjegat ċivili anzjan
Gérard Mestrallet segwa karriera tipika tal-elit amministrattiva Franċiża, b'fokus xjentifiku qawwi. Huwa eks student tal-École Polytechnique (klassi tal-1968), gradwat mill-École Nationale de l'Aviation Civile (1971), l-Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), u mbagħad mill-ENA, li minnha ggradwa fl-1978 bil-klassi "Pierre Mendès France".
Wara li ggradwa mill-ENA (Skola Nazzjonali tal-Amministrazzjoni), ingħaqad mad-Dipartiment tat-Teżor bħala amministratur ċivili. Minn Settembru 1982 sa Lulju 1984, serva bħala konsulent tekniku dwar l-affarijiet industrijali fl-uffiċċju ta’ Jacques Delors, li dak iż-żmien kien Ministru tal-Ekonomija u l-Finanzi. Din l-esperjenza f’Bercy (il-Ministeru tal-Finanzi) ipprovdietlu fehim profond tar-relazzjoni bejn il-gvern u l-korporazzjonijiet il-kbar, assi li kien se jkun imprezzabbli matul il-karriera sussegwenti tiegħu.
Mill-Kumpanija Finanzjarja Suez għas-Soċjetà Ġenerali tal-Belġju
Fl-1984, ingħaqad mas-Suez Financial Company bħala maniġer tal-proġetti. Malajr tela’ fil-gradi: Deputat Delegat Ġenerali għall-Affarijiet Industrijali fl-1986, Direttur Maniġerjali tal-European Rights Company (sussidjarja ta’ Suez) fl-1987, imbagħad Deputat Direttur Maniġerjali tal-kumpanija fl-1991. Sussegwentement, sar Direttur Maniġerjali u President tal-Kumitat Eżekuttiv tal- Société Générale de Belgique, waħda mill-eqdem kumpaniji holding industrijali fl-Ewropa, li l-iżvilupp tagħha qed imexxi.
Din l-esperjenza Belġjana kienet kruċjali: Suez kellha ishma fl-elettriku (Electrabel), fil-finanzi, u fl-industrija hemmhekk. Dan jispjega għaliex il-Belġju għadu, sal-lum, pedament tal-attivitajiet tal-grupp, li aktar tard sar Engie.
1995-2008: It-trasformazzjoni ta' Suez fi grupp ta' servizzi
Fl-1995, Gérard Mestrallet ħa f'idejh ir-rwol ta' kap ta' Compagnie de Suez. L-istrateġija tiegħu kienet ċara: li jerġa' jiffoka konglomerat finanzjarju fuq tliet negozji ewlenin, l-enerġija, l-ilma u l-indafaBiex jikseb dan, huwa beda l-għaqda ma' Lyonnaise des Eaux. Fl-1997, inħolqot Suez Lyonnaise des Eaux, li tagħha huwa ppresieda l-bord maniġerjali, filwaqt li Jérôme Monod, il-kap storiku ta' Lyonnaise, ippresieda l-bord superviżorju.
Il-grupp imbagħad reġa’ lura għall-isem Suez. Fl-2003, adotta struttura ta’ governanza bbażata fuq bord tad-diretturi, b’Gérard Mestrallet isir il-president u l-Kap Eżekuttiv tiegħu. Matul dan il-perjodu, Suez gradwalment biegħet l-attivitajiet finanzjarji tagħha u poġġiet ruħha bħala attur Ewropew fis-servizzi pubbliċi, jiġifieri, servizzi essenzjali (elettriku, gass, ilma, skart).
2008: L-għaqda tal-GDF Suez, żwieġ statali
L-għaqda bejn Gaz de France u Suez, iffinalizzata f'Lulju 2008, hija l-aktar operazzjoni emblematika tal-karriera tiegħu. Imħabbra sa mill-2006 fil-kuntest ta' offerta mhedda ta' xiri barrani għal Suez, din kienet teħtieġ leġiżlazzjoni li tippermetti lill-istat Franċiż inaqqas is-sehem tiegħu f'Gaz de France taħt il-limitu minimu li kien meħtieġ iżomm. Il-grupp il-ġdid, GDF Suez, issir waħda mill-kumpaniji ewlenin tal-enerġija fid-dinja. Gérard Mestrallet kien is-CEO tagħha minn Lulju 2008 sa Mejju 2016, filwaqt li baqa' president tal-bord tad-diretturi ta' Suez Environnement, il-fergħa tal-ilma u l-iskart li kienet elenkata fil-borża separatament.
Għall-investituri, din il-fużjoni turi punt ewlieni: f'setturi regolati, il-valur ta' kumpanija jiddependi kemm fuq l-istrateġija industrijali tagħha kif ukoll fuq ir-relazzjoni tagħha mal-istat bħala azzjonist. Dan huwa kriterju li għandu jiġi kkunsidrat meta jiġu analizzati l-...Azzjoni Engieli minnhom l-istat Franċiż jibqa' azzjonist ewlieni.
2015: GDF Suez issir Engie
Fl-2015, GDF Suez biddlet isimha u saret EngieLil hinn mit-tibdil tal-marka, il-grupp qed iħabbar bidla lejn enerġiji rinnovabbli, servizzi tal-enerġija, u t-tneħħija gradwali tal-faħam. Madankollu, din il-bidla qed tasal tard, skont diversi osservaturi: f'artiklu ta' Frar 2020, Le Monde Irreferiet għal "żbalji strateġiċi" li fixklu t-tranżizzjoni tal-grupp, filwaqt li nnotat li l-bidla "ekoloġika" kienet verament bdiet biss fl-2013.
Fit-3 ta' Mejju 2016, Gérard Mestrallet irrinunzja l-maniġment ġenerali biex Isabelle Kocher u jżomm il-presidenza tal-bord tad-diretturi. Fl-2018, huwa għadda l-presidenza lil Jean-Pierre ClamadieuMill-2021, Catherine MacGregor ilha l-maniġer ġenerali ta' Engie.
Il-kontroversji: kumpens u pjanijiet ta' pensjoni supplimentari
Bħal ħafna CEOs tas-CAC 40 tal-ġenerazzjoni tiegħu, Gérard Mestrallet kien fil-qalba tad-dibattiti dwar il-kumpensazzjoni eżekuttiva:
- 2012 : ir-remunerazzjoni totali tiegħu laħqet it-€3,005,079, tnaqqis żgħir (-2,7%) meta mqabbel mal-2011, li mbagħad poġġietu fit-8 pożizzjoni fis-CAC 40 (ċifri meħuda minn Wikipedia bbażati fuq l-istampa ekonomika).
- Ottubru 2014 L-ammont tal-pensjoni supplimentari tiegħu, stmat għal 21 miljun ewro u ppubblikat mis-CGT, qed jikkawża kontroversja fi żmien meta l-grupp qed jirreġistra telf kbir għas-sena finanzjarja 2013. Il-Kumitat Għoli dwar il-Governanza Korporattiva jqis l-iskema bħala konformi mal-kodiċi Afep-Medef; Emmanuel Macron, li dak iż-żmien kien Ministru tal-Ekonomija, jindika li l-Istat se jivvota kontra dan it-tip ta’ riżoluzzjoni fil-futur.
- Mejju 2016 Wara li sar president mhux eżekuttiv, iħabbar li qed jirrinunzja għas-salarju ta' president tiegħu (€350,000 fis-sena), li jitħallas lill-fondazzjoni korporattiva Engie.
Dawn l-avvenimenti kkontribwew għal bidliet fil-governanza tal-kumpaniji Franċiżi elenkati: voti vinkolanti tal-azzjonisti dwar il-kumpens eżekuttiv ("say on pay," liġi Sapin 2 tal-2016), u regolamenti aktar stretti dwar il-pensjonijiet supplimentari. Għal azzjonist individwali, il-qari tat-taqsima "governanza korporattiva" tad-dokument ta' reġistrazzjoni universali issa huwa parti minn kwalunkwe rieżami tal-governanza korporattiva. analiżi fundamentali serji.
Paris Europlace, FACE u diplomazija ekonomika
Minbarra d-dmirijiet operattivi tiegħu, Gérard Mestrallet ippreseda Pariġi Europlace, l-assoċjazzjoni li tippromwovi lil Pariġi bħala ċentru finanzjarju, kif ukoll il- Fondazzjoni għall-Azzjoni Kontra l-Esklużjoni (FACE) Mill-2007 sal-2020. Fl-2015, inħatar “ambaxxatur għat-tagħlim”; f’April 2016, Ségolène Royal fdatlu missjoni dwar il-prezz tal-karbonju fl-Ewropa, b’segwitu għall-COP21.
Wara Engie, sar president eżekuttiv tal-Aġenzija Franċiża għall-Iżvilupp ta' AlUla (Afalula), responsabbli għall-kooperazzjoni Franko-Sawdija madwar dan is-sit ta' wirt. Fi Frar 2024, Emmanuel Macron ħatru bħala r-rappreżentant ta' Franza għall-proġett. Kuritur ekonomiku bejn l-Indja, il-Lvant Nofsani u l-Ewropa (IMEC). Huwa serva wkoll f'bosta bordijiet: Société Générale, il-bord superviżorju ta' Siemens, ir-Round Table Ewropea tal-Industrijalisti, u diversi bordijiet konsultattivi internazzjonali fiċ-Ċina u f'Ħong Kong.
Huwa Kmandant tal-Leġjun tal-Unur (2016) u Kmandant tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu.
Dak li l-vjaġġ tiegħu jgħallem lill-investitur fl-2026
Il-karriera ta’ Gérard Mestrallet titfa’ dawl fuq tliet realtajiet li huma utli għal kull min jinvesti fil-valuri tal-enerġija u s-servizzi pubbliċi:
- Fużjonijiet kbar jibdlu n-natura ta' stokk. L-azzjonist ta’ Suez fl-1995 kellu kumpanija holding finanzjarja; l-azzjonist tal-2008, kumpanija tal-enerġija integrata; u l-azzjonist tal-2026, grupp iffukat fuq l-enerġija rinnovabbli u l-infrastruttura. It-teżi tal-investiment trid tiġi riveduta f’kull stadju.
- It-tqassim tal-attivitajiet xi kultant joħloq valur. Suez Environnement, li ilha ppreseduta minn Gérard Mestrallet, saret pubblika fl-2008 qabel ma saret ċentrali għall-offerta ta' xiri ta' Veolia fl-2020-2022. Dawk li jsegwu l-ishma Veolia Huma familjari sew ma’ dan l-episodju, li fassal mill-ġdid is-settur tal-ilma u l-iskart fi Franza.
- Il-governanza tiġi bi prezz. Il-kontroversji dwar ir-remunerazzjoni waħedhom ma biddlux it-trajettorja tas-suq tal-ishma ta' Engie, iżda aċċelleraw l-involviment tal-azzjonisti fid-deċiżjonijiet tal-bord.
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Gérard Mestrallet f'dati ewlenin
|Sena
|Pass
|1949
|Imwieled f'Pariġi (l-1 ta' April)
|1978
|Iggradwa mill-ENA, ingħaqad mad-Dipartiment tat-Teżor
|1982-1984
|Konsulent tekniku għal Jacques Delors, Ministru tal-Ekonomija
|1984
|Ingħaqad mas-Suez Financial Company
|1995
|Jieħu t-tmexxija tal-Kumpanija Suez
|1997
|Twelid ta' Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Fużjoni ta' GDF Suez, CEO tal-grupp il-ġdid
|2015
|GDF Suez issir Engie
|2016
|Isabelle Kocher issir CEO; hu jibqa' chairman
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu jieħu postu bħala president ta' Engie
|2024
|Ir-rappreżentant ta' Franza għall-kuritur tal-IMEC
FAQ
X'kien ir-rwol ta' Gérard Mestrallet fil-ħolqien ta' Engie?
Huwa mexxa l-għaqda bejn Gaz de France u Suez fl-2008, imbagħad mexxa lil GDF Suez sal-2016. Il-grupp ħa l-isem Engie fl-2015, taħt il-presidenza tiegħu.
Min ħa post Gérard Mestrallet f'Engie?
Isabelle Kocher ħadet postu bħala maniġer ġenerali f'Mejju 2016, u Jean-Pierre Clamadieu bħala president tal-bord tad-diretturi fl-2018.
Għaliex il-paraxut tad-deheb tiegħu qajjem kontroversja?
F'Ottubru 2014, iċ-ċifra msemmija (€21 miljun) ġiet ippubblikata waqt li GDF Suez kienet qed tirreġistra telf rekord u tħejji pjan ta' tnaqqis tal-ispejjeż. L-arranġament tqies konformi mal-kodiċi Afep-Medef, iżda dan kebbes id-dibattitu dwar ir-regolamentazzjoni tal-kumpens eżekuttiv.