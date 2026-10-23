Guillaume Faury, imwieled fit-22 ta' Frar 1968, f'Cherbourg, huwa inġinier ċivili li sar il-kap tal-akbar manifattur tal-ajruplani fid-dinja. Bħala CEO ta' Airbus minn April 2019, huwa mexxa l-kriżi tal-Covid, nieda mill-ġdid il-produzzjoni tal-familja A320, u mexxa l-grupp lejn l-idroġenu. Huwa wkoll mexxej prattiku: pilota tat-test iċċertifikat b'aktar minn 1,300 siegħa ta' titjira.
Familja u edukazzjoni: Polytechnique, Supaéro, EPNER
Iben inġinier industrijali mill-École Polytechnique li mexxa t-tarzni tal-Ateliers et Chantiers du Havre u omm li kienet uffiċjal eletta lokali taċ-ċentrista f'Le Havre, Guillaume Faury attenda l-iskola sekondarja Ġiżwita Sainte-Geneviève f'Versailles, imbagħad il-École polytechnique (Klassi tal-1987) u ISAE-Supaéro. Huwa temm it-taħriġ tiegħu fl-EPNER f'Istres — l-iskola statali tat-testijiet u l-aċċettazzjoni tal-piloti — u b'lawrja postgradwatorja fil-maniġment mill-IAE Aix-en-Provence. Dan ir-rwol doppju bħala inġinier u pilota tat-testijiet kien se jsawwar il-karriera kollha tiegħu.
Il-bidu: DGA u Eurocopter (1993-2009)
Fl-1993, ingħaqad mal-Aġenzija Franċiża tal-Akkwist tad-Difiża (DGA) fiċ-ċentru tat-testijiet tat-titjir ta' Istres bħala inġinier tat-testijiet tat-titjir tal-ħelikopters. Ingħaqad ma' Eurocopter fl-1998: inġinier ewlieni — notevolment responsabbli għall-ittestjar tal-EC225 tqil (il-futur H225) — imbagħad direttur taċ-ċentru tan-negozju tal-Ħelikopters Kummerċjali u membru tal-kumitat eżekuttiv fl-2008 bħala direttur tal-programmi kummerċjali u r-Riċerka u l-Iżvilupp.
L-interludju tal-PSA (2009-2013)
Fl-2009, billi ma qabilx mal-maniġment ta' Eurocopter, irriżenja u ngħaqad mal-Grupp PSA: membru tal-bord ta' PSA Peugeot Citroën minn Ġunju 2009 bħala deputat direttur tekniku u industrijali, imbagħad direttur tar-riċerka u l-iżvilupp minn Settembru 2010. Din il-perjodu ta' erba' snin fl-industrija tal-karozzi matul perjodu ta' taqlib jagħmlu wieħed mill-ftit kapijiet aeronawtiċi li kienu jafu l-industrija tal-karozzi minn ġewwa.
Ir-ritorn: Airbus Helicopters, dak iż-żmien il-kap tal-grupp
Fl-2013, Thomas Enders ġabu lura biex isir CEO ta' Eurocopter, li qabel saret Airbus Helicopters. Hemmhekk, huwa mexxa l-kriżi wara l-ħabta ta' H225 fin-Norveġja (2016), irristruttura l-programm X4 li wassal għall-H160, u nieda r-RACER u ċ-CityAirbus elettriku. Fi Frar 2018, huwa sar CEO ta' Airbus Commercial Aircraft—it-tieni l-akbar kumpanija tal-grupp—u mbagħad tal- Fl-10 ta' April 2019, sar CEO tal-Airbus Group.Wara Tom Enders, u kkonfermat mill-ġdid mil-laqgħa tal-azzjonisti tal-2022, huwa mexxa l-grupp biex jirreġistra kunsinni u ordnijiet, immaniġġja l-irkupru tal-produzzjoni wara l-Covid, u mexxa l-programm tal-inġenji tal-ajru li jaħdmu bl-idroġenu. F'Lulju 2021, huwa żied il-presidenza tal-GIFAS, u mbagħad f'Ġunju 2023, dik tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Industriji Aerospazjali (ASD). Huwa wkoll membru tal-bord tad-diretturi tal-AXA.
Distinzjonijiet u privatezza
Kavallier tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu (2010), se jiġi promoss għal Uffiċjal tal-Leġjun tal-Unur f'Lulju 2025. Miżżewweġ u missier ta' tlett itfal, jitkellem bil-Franċiż, bl-Ingliż, u bil-Ġermaniż u qed jitgħallem iċ-Ċiniż; atleta mwettaq (maratona, ġiri fit-trails, alpiniżmu, tbaħħir), jgħix primarjament f'Pariġi minkejja li l-kwartieri ġenerali tal-grupp jinsabu f'Blagnac. Għall-aspetti finanzjarji tar-rwol tiegħu, jekk jogħġbok ara l-paġna ddedikata tagħna. Is-salarju ta' Guillaume Faury jiddettalja l-mekkaniżmu ta' kumpens għall-kap ta' Airbus SE.
Dak li tiftakar
Guillaume Faury jinkorpora l-profil tal-inġinier-mexxej: taħriġ elite, esperjenza fl-ittestjar tat-titjiriet, perjodi ta’ suċċess fl-industriji tal-karozzi u tal-ħelikopters qabel ma ħa t-tmexxija tal-grupp aerospazjali Ewropew ikoniku. Il-prestazzjoni tal-grupp li jmexxi hija analizzata fil-profil tagħna. Stokk tal-Airbus (AIR.PA)u karrieri oħra tal-eżekuttivi tas-CAC 40 jinsabu fil-websajt tagħna sezzjoni tal-bijografiji.
Sorsi
Wikipedia “Guillaume Faury” (aċċessata fit-23/10/2026), b’referenzi primarji: Stqarrija għall-istampa tal-Airbus tat-8 ta’ Ottubru 2018 (ħatra), Le Monde (10/04/2019), Challenges, Capital, Legifrance (dekorazzjonijiet), AXA (bord tad-diretturi).
Forex, indiċi, komoditajiet u kripto permezz ta' CFDsIftaħ kont ma Vantage →