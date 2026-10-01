Jean-Cyril Spinetta Huwa wieħed mill-ftit uffiċjali pubbliċi anzjani Franċiżi li b'suċċess bdew it-tieni karriera tagħhom fit-tmexxija ta' korporazzjonijiet ewlenin. Imwieled fl-4 ta' Ottubru 1943, fil-15-il arrondissement ta' Pariġi, huwa ppresieda Air Inter, imbagħad Air France għal aktar minn ħdax-il sena, mexxa l-privatizzazzjoni parzjali tal-kumpanija u l-għaqda tagħha ma' KLM fl-2004, qabel ma ppresieda l-bord superviżorju ta' Areva. Fl-2018, ismu reġa' deher fl-aħbarijiet bir-"Rapport Spinetta" dwar il-futur tat-trasport ferrovjarju. Hawnhekk hawn il-karriera tiegħu, id-deċiżjonijiet ewlenin tiegħu, u x'għadhom ifissru għall-investituri fis-settur tal-avjazzjoni.
Oriġini u formazzjoni
Jean-Cyril Spinetta trabba f’familja impenjata ħafna fis-soċjaliżmu. Nannuh, Cyrille Spinetta, inġinier mill-iskola Arts et Métiers, mexxa l-Albi Workers' Glassworks mill-1911 u kien qrib ta’ Jean Jaurès. Ommu, Antoinette Brignoli, għalliema tal-iskola oriġinarjament minn Corsica, u missieru, Adrien Spinetta, inġinier ċivili, stabbilew ruħhom f’Pariġi, fejn twieled Jean-Cyril.
Student fil-Lycée Hoche f'Versailles, kiseb lawrja postgradwatorja fil-liġi pubblika mill-Fakultà tal-Liġi f'Pariġi, iggradwa minn Sciences Po Paris, u mbagħad daħal fl-ENA (Skola Nazzjonali tal-Amministrazzjoni) fil-klassi ta' Charles de Gaulle. Kien membru tal-Partit Soċjalista sal-1977.
Karriera bħala uffiċjal pubbliku anzjan (1969-1990)
Il-karriera amministrattiva tiegħu hija estensiva u varjata. Wara li ħadem bħala assistent tat-tagħlim, huwa suċċessivament kellu karigi fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Nazzjonali (kap tal-uffiċċju tal-investiment u l-ippjanar, imbagħad direttur tal-kulleġġi), fil-Kunsill tal-Istat bħala awditur, fis-Segretarjat Ġenerali tal-Gvern u fis-servizz tal-informazzjoni tal-Prim Ministru.
Imbagħad resaq eqreb lejn is-settur tat-trasport, fejn darbtejn sar il-kap tal-persunal ta’ Michel Delebarre, notevolment meta dan tal-aħħar kien Ministru tat-Trasport u l-Affarijiet Marittimi, u aktar tard Ministru tal-Infrastruttura. Din l-esperjenza tatu għarfien intimu tal-avjazzjoni ċivili u l-isfidi regolatorji tagħha.
Air Inter imbagħad Air France: ristrutturar u ftuħ tal-kapital
Mill-1990 sal-1993, kien president u CEO ta'Air Inter, il-linja tal-ajru domestika Franċiża, fi żmien meta kienu għaddejjin it-tħejjijiet għall-ftuħ tal-ispazju tal-ajru Ewropew għall-kompetizzjoni. Wara missjoni mal-President François Mitterrand u perjodu fil-Kummissjoni Ewropea, inħatar kap ta'Air France ix-22 ta 'Settembru 1997.
Il-pjan direzzjonali tiegħu kien doppju: li jkompli l-irkupru ta’ kumpanija li kienet ħierġa minn snin ta’ telf, u li jħejji l-ftuħ tagħha għas-suq. Fl-1999, huwa mexxa l- privatizzazzjoni parzjali ta' Air France, bl-offerta pubblika inizjali tal-kumpanija. Matul dan il-perjodu, Air France ingħaqdet ukoll mal-alleanza SkyTeam, imwaqqfa fl-2000 ma’ Delta, Aeromexico u Korean Air.
2004: il-ħolqien ta' Air France-KLM
L-aktar operazzjoni sinifikanti tal-karriera tiegħu kienet l-għaqda mal-kumpanija Olandiża. KLML-għaqda, li tlestiet fl-2004, kienet l-ewwel għaqda transkonfinali ewlenija fit-trasport bl-ajru Ewropew. L-istruttura magħżula ppreservat żewġ linji tal-ajru u żewġ marki, b'żewġ ċentri (Paris-Charles-de-Gaulle u Amsterdam-Schiphol), taħt kumpanija konġunta u nnegozjata pubblikament. L-operazzjoni wasslet ukoll għall-privatizzazzjoni ta' Air France, bis-sehem tal-istat Franċiż jaqa' taħt il-limitu tal-maġġoranza.
Jean-Cyril Spinetta baqa' CEO tal-grupp sal-31 ta' Diċembru 2008, imbagħad sar President tal-Bord tad-Diretturi ta' Air France-KLM u Air France mill-1 ta' Jannar 2009, b'Pierre-Henri Gourgeon jieħu f'idejh ir-rwol ta' CEO. Fis-17 ta' Ottubru 2011, wara t-tluq ta' Gourgeon, Spinetta reġa' ħa r-rwol ta' CEO sal-2013, meta Alexandre de Juniac ħa postu.
Il-mudell b'żewġ naħat maħsub fl-2004 ġie diskuss spiss, partikolarment matul it-tensjonijiet bejn Pariġi u The Hague fl-2019, meta l-istat Olandiż akkwista sehem fil-kumpanija. Biex nifhmu kif dan il-wirt għadu jiżen fuq il-valutazzjoni tal-grupp, l-analiżi tagħna tal-Stokk tal-Air France-KLM jirrevedi l-istruttura tal-kapital u l-kwistjonijiet tal-flotta.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: amministratur meħtieġ
Fl-istess ħin, Jean-Cyril Spinetta huwa membru ta’ diversi bordijiet. Huwa jippresiedi l- Il-bord superviżorju ta' Areva Minn April 2009 sa Ġunju 2013, perjodu mmarkat minn diffikultajiet bir-reattur EPR u mistoqsijiet dwar l-istrateġija tal-grupp nukleari (li sar Orano għaċ-ċiklu tal-fjuwil). Huwa jservi wkoll bħala direttur ta' Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (mill-2005), Unilever, u GDF Suez.
Il-preżenza tiegħu fil-bord ta’ Saint-Gobain poġġietu ħdejn figuri bħal Jean-Louis Beffa; dawk interessati fil-grupp tal-materjali jistgħu jikkonsultaw il-profil tagħna fuqStokk ta' Saint-Gobain.
Kawża legali magħluqa mingħajr prosekuzzjoni.
F'Lulju 2006, Jean-Cyril Spinetta ġie msejjaħ mill-qrati bħala parti minn investigazzjoni mmirata lejn eks sottokuntrattur tal-Air France li jispeċjalizza fis-sigurtà tal-avjazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar ġie interrogat bħala xhud assistit u ma ġiex akkużat formalment. Huwa dejjem sostna l-innoċenza tiegħu f'dan il-każ.
2018: Ir-rapport Spinetta dwar il-futur tal-ferroviji
Fil-15 ta' Frar 2018, huwa ppreżenta rapport dwar "il-futur tat-trasport ferrovjarju" lill-Prim Ministru Édouard Philippe. L-aktar rakkomandazzjonijiet diskussi tiegħu kienu dwar it-tmiem tal-prattika li jiġu impjegati impjegati ġodda taħt l-istatus ta' ħaddiem tal-ferrovija, it-trasformazzjoni tal-SNCF f'kumpanija pubblika limitata, it-tħejjija għall-ftuħ tan-netwerk ferrovjarju għall-kompetizzjoni, u t-tnaqqis tal-għadd ta' linji tal-fergħa. Uħud minn dawn il-proposti ġew inkorporati fil-liġi għal patt ferrovjarju ġdid adottat fl-2018, wara moviment twil ta' strajk.
Minn Ottubru 2013 'l hawn, huwa ppresieda wkoll il-Kunsill Nazzjonali tal-Edukazzjoni u l-Ekonomija, inkarigat li jressaq l-iskejjel u d-dinja tan-negozju aktar lejn xulxin.
Premjijiet
Jean-Cyril Spinetta huwa Kmandant tal-Leġjun tal-Unur u l-Ordni Nazzjonali tal-Mertu, u Uffiċjal tal-Palmi Akkademiċi. Huwa ġie elett "Maniġer tas-Sena" minn L-Ekonomista l-Ġdid fl-2003 u rċieva l-Premju Icare mill-Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti Professjonali tal-Ajrunawtika u l-Ispazju fl-2004.
Dak li l-vjaġġ tiegħu jgħallem lill-investitur
Is-settur tal-linji tal-ajru huwa wieħed mill-aktar ċikliċi fis-suq tal-ishma. Il-karriera ta’ Jean-Cyril Spinetta turi diversi minn dawn il-fatturi:
- Il-konsolidazzjoni hija s-sors primarju tal-ħolqien tal-valur. Air France-KLM, imbagħad IAG (British Airways-Iberia) u l-Lufthansa Group inbnew permezz ta' fużjonijiet. Is-suq japprezza gruppi kapaċi jissimplifikaw in-netwerks tagħhom.
- Il-preżenza tal-istat tbiddel kollox. L-istati Franċiż u Olandiż għadhom azzjonisti ta' Air France-KLM; dan jipprovdi appoġġ fi żminijiet ta' kriżi, bħal fl-2020, iżda jillimita wkoll il-libertà strateġika u jista' jwassal għal dilwizzjonijiet waqt ir-rikapitalizzazzjonijiet.
- Il-kumpaniji jiddependu fuq il-manifatturi. Id-dewmien fil-kunsinna u d-disponibbiltà tal-magni qed jaffettwaw il-kapaċità. Ħafna investituri jippreferu jiksbu espożizzjoni għas-settur permezz tal-manifatturi, kif muri fl-analiżi tagħna tal-...sehem Airbus.
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Jean-Cyril Spinetta f'dati ewlenin
|Sena
|Pass
|1943
|Imwieled f'Pariġi (4 ta' Ottubru)
|1990-1993
|CEO ta' Air Inter
|1997
|Maħtur CEO ta' Air France (22 ta' Settembru)
|1999
|Privatizzazzjoni parzjali u elenkar tal-Air France
|2004
|Rabtiet aktar mill-qrib ma' KLM, it-twelid ta' Air France-KLM
|2009
|President tal-bord tal-Air France-KLM u tal-bord superviżorju tal-Areva
|2011-2013
|Huwa jerġa' jibda dmirijietu bħala CEO ta' Air France-KLM
|2018
|Rapport dwar il-futur tat-trasport ferrovjarju
FAQ
X'għamel Jean-Cyril Spinetta fl-Air France?
Huwa mexxa lil Air France mill-1997 sal-2008, wettaq il-privatizzazzjoni parzjali tagħha fl-1999 u orkestra l-għaqda ma' KLM fl-2004, li wasslet għall-bidu tal-grupp Air France-KLM.
X'inhu r-rapport Spinetta?
Rapport ippreżentat lill-gvern fi Frar 2018 dwar il-futur tat-trasport ferrovjarju, li ispira r-riforma tal-SNCF adottata fl-istess sena.
Jean-Cyril Spinetta kien il-president ta' Areva?
Iva, huwa ppresieda l-bord superviżorju ta' Areva minn April 2009 sa Ġunju 2013.