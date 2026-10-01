Jean Louis Beffa Huwa mexxa lil Saint-Gobain għal aktar minn żewġ deċennji, mill-1986 sal-2007, qabel ma serva bħala President tal-Bord sal-2010. Imwieled fil-11 ta' Awwissu 1941, f'Nizza, gradwat mill-iskola tal-inġinerija Corps des Mines, huwa jinkorpora ġenerazzjoni ta' eżekuttivi tan-negozju Franċiżi ewlenin imħarrġa fl-ogħla livelli tas-servizz ċivili u konvinti mir-rwol strateġiku tal-industrija. Lil hinn minn Saint-Gobain, huwa influwenza d-dibattitu pubbliku permezz tar-rapporti u l-kotba tiegħu dwar il-politika industrijali. Ħarsa lura lejn karriera li tkompli tinforma l-għażliet tal-gruppi industrijali tas-CAC 40.
Edukazzjoni: Politeknika, Minjieri u Xjenzi Po
Iben inġinier u għalliem, Jean-Louis Beffa pprepara għal eżamijiet kompetittivi fil-Lycée Masséna f’Nizza u ġie aċċettat fil-...École polytechnique fl-1960. Sar inġinier ta' Korp tal-Minjieri Fl-1963, studja wkoll fl-École nationale supérieure du pétrole et des moteurs u kiseb diploma mill-Institut d'études politiques de Paris (1966, sezzjoni Ekonomija-Finanzi).
Bidu fl-amministrazzjoni tal-enerġija
Beda l-karriera tiegħu bħala inġinier tal-minjieri f'Clermont-Ferrand, imbagħad mill-1967 sal-1974 ingħaqad mad-dipartiment tal-fjuwils tal-Ministeru tal-Industrija, fejn sar kap tas-servizz tar-"raffinar u l-użu" u mbagħad deputat direttur. Din l-esperjenza tatu għarfien fil-fond tal-enerġija u r-relazzjoni bejn l-Istat u l-industrija, żewġ temi li kienu se jkomplu l-karriera tiegħu kollha.
1974-1986: It-Tlugħ f'Saint-Gobain
Fl-1974, Jean-Louis Beffa ngħaqad Saint-Gobain bħala direttur tal-ippjanar. Imbagħad ħa f'idejh il-kariga ta' direttur ġenerali, imbagħad bħala president ta' Pont-a-Mousson, sussidjarja speċjalizzata fil-pajpijiet tal-ħadid fondut, filwaqt li mexxa wkoll il-fergħa "pajpijiet u mekkaniżmi" tal-grupp mill-1979 sal-1982. F'Marzu 1982, is-sena tan-nazzjonalizzazzjoni ta' Saint-Gobain, sar id-direttur maniġerjali tagħha.
F'Jannar 1986, huwa s-suċċessur ta' Roger Fauroux bħala president u CEOMaħtur taħt il-presidenza ta' François Mitterrand u kkonfermat minn Jacques Chirac, li dak iż-żmien kien il-Prim Ministru, huwa mexxa l-privatizzazzjoni ta' Saint-Gobain, l-ewwel privatizzazzjoni ewlenija tal-gvern tal-koabitazzjoni, fl-aħħar tal-1986.
1986-2007: Għoxrin sena fit-tmexxija ta' Saint-Gobain
Taħt it-tmexxija tiegħu, Saint-Gobain għaddiet minn trasformazzjoni profonda. Il-grupp, storikament iffukat fuq il-ħġieġ, espandiet il-preżenza tiegħu fil-materjali tal-kostruzzjoni u d-distribuzzjoni tal-materjali, u sar internazzjonalizzat ħafna. Fost l-istadji ewlenin matul dan il-perjodu kien hemm l-akkwist tal-kumpanija Amerikana Norton fl-1990, li għamlet lill-grupp mexxej dinji fl-abrażivi, segwit mill-akkwist tal-kumpanija Brittanika BPB, speċjalista fil-plasterboard, fl-2005.
Din l-istrateġija għamlet lil Saint-Gobain wieħed mill-ispeċjalisti ewlenin fid-dinja fl-akkomodazzjoni u l-kostruzzjoni, pożizzjonament li s-suċċessuri tiegħu komplew u saħħew. Jean-Louis Beffa baqa' CEO sa Ġunju 2007, imbagħad President tal-Bord sal-2010; Pierre-André de Chalendar ħa postu bħala CEO. Minn Lulju 2021, il-grupp tmexxa minn Benoit Bazin.
Għall-investituri, l-istorja ta’ Saint-Gobain taħt Beffa turi kif kumpanija industrijali ta’ mitt sena tista’ terġa’ tivvinta lilha nnifisha permezz ta’ akkwisti suċċessivi. L-analiżi tagħna tal-Stokk ta' Saint-Gobain tiddeskrivi l-profil attwali tagħha, li huwa ffukat fuq kostruzzjoni sostenibbli u rinnovazzjoni effiċjenti fl-enerġija.
Id-dibattitu dwar il-pagi u l-asbestos
Bħal eżekuttivi oħra tal-ġenerazzjoni tiegħu, Jean-Louis Beffa ffaċċja kritika fuq diversi fronti. Fl-2007, kien fost is-CEOs Franċiżi bl-ogħla paga, b'kumpens stmat ta' €10,2 miljun skont il-klassifiki tal-istampa ta' dik is-sena. Barra minn hekk, matul il-mandat tiegħu fit-tmexxija ta' Pont-à-Mousson, kien fil-mira ta' avversarji tal-użu tal-asbestos, f'nofs kontroversji li ħakmu l-industrija kollha tal-materjali. Il-kwistjoni tal-asbestos kellha impatt negattiv dejjiemi fuq l-immaġni u l-pożizzjoni legali tal-grupp, partikolarment fl-Istati Uniti.
Ħassieb dwar il-politika industrijali
Jean-Louis Beffa stabbilixxa ruħu bħala vuċi influwenti dwar il-futur tal-industrija Franċiża:
- Fl-2004, Jacques Chirac fdalu l-missjoni li jagħti ħajja ġdida lill-politika industrijali. Ir-rapport tiegħu ta’ Jannar 2005, Lejn politika industrijali ġdida, wassal għall-ħolqien tal-Aġenzija għall-Innovazzjoni Industrijali, li tagħha huwa ppresieda l-bord superviżorju minn Settembru 2005;
- Fl-2002, huwa waqqaf flimkien mar-rebbieħ tal-Premju Nobel fl-ekonomija Robert Solow iċ-ċentru Saint-Gobain għar-riċerka fl-ekonomija, li sar iċ-ċentru Cournot, imbagħad il-Fondazzjoni Cournot (2010), li huma kko-presidenza;
- Huwa ppubblika diversi esejs ma' Seuil: Franza trid tagħżel (2012), Franza trid taġixxi (2013), Iċ-Ċwievet għall-Qawwa (2015) u Ittrasforma jew imut: korporazzjonijiet kbar kontra negozji ġodda (2017).
It-teżi ċentrali tiegħu: meta jiffaċċja d-duo bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina, il-poter ta' pajjiż jiddependi fuq l-industrija tal-esportazzjoni tiegħu, it-teknoloġiji tiegħu, l-enerġija tiegħu, u l-kapaċitajiet militari tiegħu. Huwa jirrakkomanda strateġija industrijali koerenti mmexxija mill-istat u jikkritika d-deindustrijalizzazzjoni ta' Franza. Xi wħud minn dawn l-ideat kellhom influwenza kbira mill-kriżi tas-saħħa 'l hawn, b'dibattiti dwar is-sovranità industrijali u r-rilokalizzazzjoni.
Lazard, Engie, Le Monde: it-tieni karriera bħala membru tal-bord
Wara Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa sar konsulent anzjan tal-bank LazardHuwa serva fuq il-bordijiet ta' GDF Suez u mbagħad ta' Engie mill-2008 sal-2015, fejn ippresieda l-kumitat tan-nominazzjonijiet u r-remunerazzjoni, fuq il-bord superviżorju ta' Siemens (2008-2013), fuq il-bord ta' Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), u fuq il-bord superviżorju ta' Caisse des Dépôts (2014-2019). Huwa serva wkoll bħala direttur ta' BNP Paribas u Gaz de France. Huwa ilu membru tal-bord superviżorju tal-grupp mill-1994. Le MondeHuwa sar il-president tagħha fil-5 ta' Ottubru 2017.
Ir-rwol tiegħu f'Engie jressqu eqreb lejn kwistjonijiet ewlenin tal-enerġija, settur li nanalizzaw b'mod partikolari fil-karta informattiva tagħna dwar...Azzjoni Engie.
Premjijiet
Jean-Louis Beffa huwa Uffiċjal il-Kbir tal-Leġjun tal-Unur (2007), Gran Salib tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu (2016), u Kmandant tal-Ordni tal-Arti u l-Ittri (2005). Huwa rċieva bosta distinzjonijiet barranin, inkluż l-Ordni tax-Xemx Tlugħ (il-Ġappun). Bħala dilettant tal-opra, huwa ppresieda l-assoċjazzjoni għall-promozzjoni tal-Opera Nazzjonali ta' Pariġi.
Dak li l-vjaġġ tiegħu jgħallem lill-investitur
- Il-gruppi industrijali qed jivvintaw lilhom infushom mill-ġdid fi stadji. Saint-Gobain biddlet iċ-ċentru tal-gravità tagħha mingħajr ma biddlet isimha: trid tħares lejn it-tqassim tad-dħul skont il-linja tan-negozju biex tifhem il-valur tagħha.
- Akkwisti kbar huma logħob tal-azzard. Dawn joħolqu valur jekk l-integrazzjoni tirnexxi, iżda huma ta' piż fuq id-dejn fuq medda qasira ta' żmien.
- Il-kuntest politiku huwa importanti. Nazzjonalizzazzjoni, privatizzazzjoni, politika industrijali: id-deċiżjonijiet pubbliċi influwenzaw profondament it-trajettorja ta' Saint-Gobain.
Saint-Gobain u Engie huma eliġibbli għal PEAL-istrument ta' investiment standard b'vantaġġ fiskali għal investiment fit-tul f'ekwitajiet Franċiżi. Dan l-artiklu huwa għal skopijiet informattivi biss u ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
FAQ
Kemm dam Jean-Louis Beffa jmexxi lil Saint-Gobain?
Huwa kien il-president u l-Kap Eżekuttiv tagħha minn Jannar 1986 sa Ġunju 2007, imbagħad president tal-bord sal-2010.
Liema kotba kiteb Jean-Louis Beffa?
Speċjalment Franza trid tagħżel (2012), Franza trid taġixxi (2013), Iċ-Ċwievet għall-Qawwa (2015) u Ittrasforma jew imut (2017), kollha ppubblikati minn Seuil.
X'inhi l-Aġenzija għall-Innovazzjoni Industrijali?
Entità pubblika maħluqa fl-2005 wara r-rapport tiegħu dwar il-politika industrijali, maħsuba biex tappoġġja proġetti ewlenin ta' riċerka u innovazzjoni. Huwa ppresieda l-bord superviżorju tagħha.