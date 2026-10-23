Jean-Michel Aulas, imwieled fit-22 ta' Marzu 1949, f'L'Arbresle (Rhône), huwa wieħed mill-ftit mexxejja tan-negozju Franċiżi li ħalla l-marka tiegħu f'żewġ setturi differenti daqs il-pubblikazzjoni tas-softwer u l-futbol professjonali. Il-fundatur ta' Cegid, president ta' Olympique Lyonnais għal sitta u tletin sena, huwa kunsillier tal-belt ta' Lyon u l-ewwel viċi president taż-żona metropolitana minn Marzu 2026. Din il-bijografija tittraċċa l-karriera tiegħu, mill-ħolqien ta' kumpanija tas-softwer sal-kap ta' imperu sportiv innegozjat pubblikament.
Iż-żgħażagħ u l-edukazzjoni: minn Beaujolais sat-teknoloġija tal-informazzjoni
Iben għalliem tal-letteratura u għalliem tal-matematika fl-iskola medja ta' L'Arbresle, Jean-Michel Aulas inġibed lejn ix-xjenza minn età żgħira ħafna. Huwa kiseb lawrja teknika ta' sentejn fix-xjenza tal-kompjuter mil-Lycée La Martinière f'Lyon, segwita minn lawrja ta' baċellerat fl-ekonomija. Delegat tal-unjoni tal-istudenti fl-1968, huwa jsostni li pparteċipa fl-avvenimenti ta' Mejju '68 flimkien ma' Daniel Cohn-Bendit. Flimkien mal-istudji tiegħu, huwa lagħab handball għal madwar għaxar snin, u laħaq il-livell Nazzjonali 1 mal-ASCEM Lyon, imbagħad mal-HBC Villefranche—esperjenza bħala atleta ta' livell għoli li parzjalment tispjega l-fehim tiegħu tad-dinja sportiva.
Cegid: l-intraprenditur tal-pubblikazzjoni tas-softwer
Meta kellu 19-il sena, u kien għadu minorenni dak iż-żmien, fittex l-emanċipazzjoni biex joħloq l-ewwel kumpanija tiegħu, Cegi (Ċentru għall-Istudji u l-Ġestjoni permezz tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni), li biegħha sentejn wara lil Cegos. Fi Sligos, żviluppa netwerk ta’ referrijiet li sar it-trademark tiegħu: ditti tal-kontabilità. Fl-1983, waqqaf Cegid (Kumpanija Ewropea għall-Ġestjoni permezz ta' IT Deċentralizzata) ma' Jean-Claude Sansoe, speċjalizzata f'softwer ta' ġestjoni għal professjonisti tal-kontabilità. Il-kumpanija saret mexxejja fis-settur. F'Ottubru 2007, huwa biegħ lil Cegid lill-grupp tal-assigurazzjoni Groupama filwaqt li baqa' president għal diversi snin. Il-fortuna personali tiegħu hija stmata għal €450 miljun fl-2025, u dan ipoġġih fit-309 post fost l-aktar individwi sinjuri ta' Franza skont ir-rivista Challenges.
1987-2023: Sitta u tletin sena fit-tmexxija ta' Olympique Lyonnais
Fil-15 ta' Ġunju 1987, Jean-Michel Aulas sar president ta' Olympique Lyonnais mimli dejn, li kien jilgħab fid-Diviżjoni 2. Huwa wiegħed kwalifikazzjoni Ewropea fi żmien tliet snin—wegħda miżmuma fl-1991. Fuq kollox, huwa ttrasforma l-klabb sportiv f'negozju modern: strutturah bħala kumpanija limitata (SAOS) u ħoloq kumpanija holding. Grupp OL li tagħha kien president u CEO mill-1999 sal-2023, l-offerta pubblika inizjali (IPO) tal-klabb wara li kiseb it-tneħħija fl-2006 tal-projbizzjoni fuq il-klabbs Franċiżi milli jikkwotaw ruħhom fil-borża, u d-diversifikazzjoni tad-dħul madwar il-marka OL. Fil-grawnd, ir-riżultati ġew: wara s-sensiela storika ta’ titli fil-bidu tas-snin 2000, il-klabb stabbilixxa ruħu b’mod permanenti fil-quċċata tal-kampjonati Franċiżi u Ewropej.
Fl-1999, huwa ġab lil Jérôme Seydoux (Pathé) fil-kapital ta' OL Groupe għal €16-il miljun. Fl-2004, huwa ħoloq is-sezzjoni tan-nisa, li saret l-aktar waħda dominanti fl-Ewropa, fejn b'mod partikolari laħqet disa' finali taċ-Champions League u rebħet seba' titli. Huwa assigura wkoll, wara snin ta' battalji amministrattivi, il-kostruzzjoni tal-Groupama Stadium (2016), għalkemm il-finanzjament tiegħu huwa mifrux sal-2044. Internazzjonalment, huwa ppresieda l-G14 fl-2007 u mbagħad serva fil-kumitat eżekuttiv tal-ECA, fejn ħadem fuq il-fair play finanzjarju.
It-tluq tal-2023: bejgħ lil Eagle Football u tilwim legali
Fl-2022, il-klabb inbiegħ lil Eagle Football, il-kumpanija holding tal-Amerikan John Textor, li ħabbar it-tluq f'daqqa tiegħu fit-8 ta' Mejju 2023—tliet snin qabel it-tlestija skedata tal-akkwist. It-tluq kien jinkludi pakkett ta' tkeċċija ta' €10 miljun u t-titlu ta' president onorarju. Inqalgħet tilwima finanzjarja: Jean-Michel Aulas kiseb iffriżar fuq €14,5 miljun li jikkorrispondu għar-riakkwist ta' 4,826,540 sehem tal-kumpanija holding tal-familja tiegħu bi prezz ta' €3 kull sehem. Intlaħaq ftehim fil-11 ta' Diċembru 2023 ma' OL Groupe, li temm il-proċedimenti legali. Għall-investituri li qed isegwu s-sitwazzjoni tal-klabb elenkat, aħna niddettaljaw iċ-ċifri ta' dan il-ħruġ fil-paġna ddedikata tagħna. remunerazzjoni ta’ Jean-Michel Aulasu r-rapport sħiħ tal-istokk fl-analiżi tagħna Grupp OL (Grupp tal-Futbol tal-Ajkli).
Mill-2023: il-korpi governattivi tal-futbol u l-politika ta' Lyon
Għalkemm telaq lil Olympique Lyonnais, ma telaqx il-futbol għalkollox: viċi president tal-Federazzjoni Franċiża tal-Futbol minn Diċembru 2023, sar president tal-Women's Professional Football League li kienet għadha kif iffurmata f'Lulju 2024. Fl-2025, daħal fil-politika: ikkontesta bħala kandidat indipendenti (appoġġjat mil-lemin u ċ-ċentru) għas-sindku ta' Lyon, u ilu meqjus bħala l-favorit fil-votazzjonijiet, ġie megħlub b'2,762 vot fit-tieni rawnd tal-elezzjonijiet muniċipali ta' Marzu 2026 mis-sindku attwali, Grégory Doucet. Madankollu ngħaqad mal-kunsill tal-belt u sar l-ewwel viċi president taż-żona metropolitana ta' Lyon fil-maġġoranza ta' Véronique Sarselli—qabel ma l-immaniġġjar tiegħu ta' akkuża kontra d-direttur tal-komunikazzjonijiet tiegħu swielu r-responsabbiltajiet tiegħu ftit xhur wara.
Dak li tiftakar
Jean-Michel Aulas jibqa' każ ta' ktieb: minn imprenditur tas-softwer li sar eżekuttiv sportiv, huwa ttrasforma lil Olympique Lyonnais fl-aqwa klabb Franċiż immaniġġjat tad-deċennju u mudell ta' "negozju tal-futbol"—ammirat għall-maniġment tiegħu, ikkritikat għall-istess. Il-karriera tiegħu turi wkoll il-vulnerabbiltà tal-mexxejja kariżmatiċi għall-azzjonisti: sitta u tletin sena ta' tmexxija li ntemmu b'tluq negozjat li jiswa 10 miljun ewro. Għal karrieri oħra ta' mexxejja Franċiżi prominenti, ara tagħna sezzjoni tal-bijografiji jew il-każ ta' Bernard Michel, trasferiment minn Crédit Agricole għal Gecina.
Sorsi
Entrata tal-Wikipedija għal "Jean-Michel Aulas" (aċċessata fit-23/10/2026), b'referenzi primarji: Sfidi (klassifika tal-ġid tal-2025), stqarrijiet għall-istampa tal-OL Groupe (2023), Le Monde, Le Progrès, L'Équipe. Id-dħul tal-klabb u l-valutazzjoni tal-OL Groupe huma traċċati fil-paġni tagħna. Bourse.
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