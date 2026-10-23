John McCain, imwieled fid-29 ta' Awwissu 1936, fiż-Żona tal-Kanal tal-Panama u miet fil-25 ta' Awwissu 2018, f'Arizona, kien senatur Repubblikan għal aktar minn tletin sena, kandidat għall-President tal-Istati Uniti fl-2008, u—fatt ftit magħruf—figura ewlenija f'żewġ episodji ewlenin tar-regolamentazzjoni finanzjarja Amerikana: l-iskandlu tal-Keating Five u r-riforma tal-finanzjament tal-kampanji. Ħarsa lura lejn karriera li tkopri l-gwerra, il-politika, u Wall Street.
Imwieled f'familja ta' uffiċjali militari ta' grad għoli—missieru u nannuh kienu t-tnejn ammiragli ta' erba' stilel—John McCain iggradwa mill-Akkademja Navali f'Annapolis fl-1958 u sar avjatur navali. Mibgħut il-Vjetnam, l-ajruplan tiegħu twaqqa' fuq Hanoi f'Ottubru 1967. Priġunier tal-gwerra għal ħames snin u nofs, irrifjuta r-rilaxx bikri offrut mill-kaptaturi tiegħu minħabba l-grad ta' missieru. Ittorturat, irritorna b'ġrieħi fiżiċi permanenti—esperjenza li kienet se ssawwar il-karattru politiku u morali tiegħu.
Il-Keating Five: l-iskandlu finanzjarju li biddel il-karriera tiegħu
Elett fil-Kamra tad-Deputati fl-1982 u mbagħad fis-Senat fl-1986, John McCain esperjenza l-akbar daqqa ta’ ħarta fil-karriera tiegħu fl-1989: il- L-iskandlu tal-ħames KeatingFlimkien ma’ erba’ senaturi oħra, huwa kien iltaqa’ mar-regolaturi federali f’isem Charles Keating, il-kap ta’ Lincoln Savings and Loan, korporazzjoni ta’ tfaddil u self fil-qalba tal-kriżi tat-tfaddil u s-self—diżastru li kien se jiswa biljuni lill-kontribwenti Amerikani. McCain, li kien irċieva kontribuzzjonijiet għall-kampanja mingħand Keating, ġie mċanfar mill-Kumitat tal-Etika tas-Senat għal “ġudizzju indebolit,” iżda ma tressqu l-ebda akkużi. Immarkat mill-episodju, huwa kien se jagħmlu l-forza ewlenija wara l-ġlieda tiegħu għat-trasparenza finanzjarja fil-ħajja politika—lezzjoni fil-governanza li tirresona mad-dibattiti dwar ir-regolamentazzjoni tas-suq li nkopru fil-kolonna tagħna. Bourse.
McCain-Feingold: Riforma tal-Finanzjament tal-Kampanji
Minn din l-esperjenza ħarġet il-firma leġiżlattiva tiegħu: il-liġi McCain-Feingold (Bipartisan Campaign Reform Act, 2002), miktub flimkien mad-Demokratiku Russell Feingold, li jirrestrinġi d-donazzjonijiet korporattivi u tal-unjoni u jirregola r-reklamar politiku — l-akbar riforma tal-finanzjament tal-kampanji Amerikani mis-snin sebgħin. Din il-pożizzjoni "riformista" kontra l-flus fil-politika tagħmlu wieħed mill-ftit senaturi Repubblikani li regolarment jikkontradixxu l-partit tiegħu, għalhekk il-laqam tiegħu "maverick".
2008: il-kandidatura presidenzjali
Il-kandidat presidenzjali Repubblikan fl-2008, wara li tilef kontra George W. Bush fl-2000, għażel lill-Gvernatur tal-Alaska Sarah Palin bħala l-kandidata tiegħu għall-kandidatura fil-kandidatura parlamentari—għażla li spiss tiġi interpretata bħala li tenfasizza d-diviżjoni populista tal-partit. Huwa ġie megħlub minn Barack Obama (45,7% għal 52,9%). Matul il-kampanji, iddistingwa ruħu billi kkoreġa pubblikament stqarrijiet estremi li saru kontra l-avversarju tiegħu, f'xeni li saru ikoniċi.
Snin riċenti: vuċi indipendenti fis-Senat
Bħala president tal-Kumitat tas-Servizzi Armati tas-Senat, John McCain sar wieħed mill-aktar vuċijiet indipendenti fil-Kungress matul is-snin 2010: il-vot famuż tiegħu kontra t-tħassir tal-Obamacare fl-2017 (wasla storika li issa hija ta' appoġġ), u l-pożizzjonijiet kritiċi tiegħu dwar ir-Russja u t-tariffi. Wara li ġie djanjostikat bil-glioblastoma f'Lulju 2017, irtira t-trattament f'Awwissu 2018 u miet fil-25 ta' Awwissu fl-età ta' 81 sena, ġurnata qabel għeluq sninu. Il-funeral statali tiegħu f'Washington attendewh il-Presidenti Obama u Bush—skont ix-xewqat tiegħu, peress li l-president fil-kariga ma kienx mistieden.
Dak li tiftakar
Lil hinn mill-eroj tal-gwerra u l-kandidat, John McCain jibqa' fl-istorja finanzjarja r-raġel li ttrasforma skandlu personali f'riforma strutturali tal-finanzjament politiku—każ ta' governanza mill-aqwa, mill-Keating Five sa McCain-Feingold. Għal karrieri oħra ta' figuri pubbliċi li ħallew il-marka tagħhom fuq ir-regolamentazzjoni u s-swieq, ara l-artiklu tagħna. sezzjoni tal-bijografiji.
Sorsi
Wikipedia "John McCain" u sorsi primarji tas-soltu: Kumitat tal-Etika tas-Senat tal-Istati Uniti (Rapport tal-Ħames Keating, 1991), Att dwar ir-Riforma tal-Kampanji Bipartisan (2002), riżultati uffiċjali tal-elezzjoni presidenzjali tal-2008 (Kummissjoni Elettorali Federali). Paġna Evergreen — fatti stabbiliti u verifikabbli.
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