Philippe Crouzet ippreseda l-bord ta' VallourecL-ispeċjalista Franċiż fit-tubi mingħajr saldaturi, mill-2009 sal-2020. Imwieled fit-18 ta' Ottubru 1956, f'Neuilly-sur-Seine, iggradwa bl-aqwa prestazzjoni mill-ENA (Skola Nazzjonali tal-Amministrazzjoni), ħadem fil-Kunsill tal-Istat, u mbagħad qatta' aktar minn għoxrin sena f'Saint-Gobain. Huwa ħa t-tmexxija ta' Vallourec fl-aqwa żmien ta' boom taż-żejt, qabel ma għadda minn waħda mill-agħar kriżijiet fl-istorja tal-grupp. Il-karriera tiegħu hija eżempju ċar ta' kif wieħed jifhem l-istokks ċikliċi u r-riskji assoċjati mad-dejn.
Edukazzjoni: Sciences Po, ENA u l-Kunsill tal-Istat
Student fil-Lycée Pasteur f'Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet iggradwa minn Sciences Po Paris (1976, sezzjoni tas-Servizz Pubbliku). Imbagħad daħal fil-Skola Nazzjonali tal-Amministrazzjoniminn fejn joħroġ l-aqwa tal-klassi tiegħu fl-1981. Huwa beda l-karriera tiegħu f’ Bord tal-istat, bħala awditur u mbagħad bħala kaptan tat-talbiet.
Fl-1983, iżżewweġ lil Sylvie Hubac, uffiċjal pubbliku anzjan li kienet il-kap tal-persunal tal-President François Hollande mill-2012 sal-2015.
Tnejn u għoxrin sena f'Saint-Gobain (1986-2008)
Fl-1986, Philippe Crouzet ingħaqad Saint-Gobain, dak iż-żmien immexxi minn Jean-Louis Beffa, bħala direttur tal-pjan. Huwa kellu diversi karigi hemmhekk, kemm operattivi kif ukoll finanzjarji:
- 1989-1992 : maniġer ġenerali tal-fabbriki tal-karta Condat;
- 1992-1996 : delegat ġenerali għal Spanja u l-Portugall;
- minn 1996 : direttur tad-diviżjoni taċ-ċeramika industrijali;
- minn 2000 Deputat maniġer ġenerali inkarigat mill-finanzi, ix-xiri u l-IT, imbagħad tad-diviżjoni tad-Distribuzzjoni tal-Bini.
Din il-karriera tatu esperjenza komprensiva fi gruppi industrijali globali: ġestjoni tal-fabbriki, sorveljanza finanzjarja, u distribuzzjoni. Biex tifhem aħjar il-kumpanija li ħarrġitu, ara l-analiżi tagħna ta'...Stokk ta' Saint-Gobain.
2009: Assunzjoni ta' pożizzjoni f'Vallourec
F'April 2008, Philippe Crouzet ingħaqad mal-bord superviżorju ta' Vallourec; sena wara, fi 2009Huwa nħatar president tal-bord. Il-mandat tiegħu ġie mġedded għal erba’ snin f’Marzu 2012. Huwa serva wkoll bħala direttur tal-EDF mill-2009 għal ħames snin, u ppresieda l-kumitat li jimmonitorja l-impenji nukleari.
Vallourec dak iż-żmien kien fl-aqwa tiegħu. Il-grupp kien jimmanifattura tubi tal-azzar mingħajr saldaturi, użati primarjament għat-tħaffir għaż-żejt u l-gass (l-hekk imsejħa tubi OCTG), iżda wkoll għall-impjanti tal-enerġija u l-industrija. Bil-prezzijiet taż-żejt baqgħu konsistentement għoljin, id-domanda kienet qawwija u l-istokk kien fost l-ishma ewlenin fil-Borża ta' Pariġi.
2009-2014: Investiment għat-Tkabbir
L-istrateġija għal dan il-perjodu hija li tissaħħaħ il-preżenza ta' Vallourec f'żoni ta' tkabbir qawwi fil-produzzjoni tal-idrokarburi: il-Brażil (b'impjant tal-azzar ġdid u rolling mill mibnija fi sħubija mas-Sumitomo tal-Ġappun), l-Istati Uniti (fejn iż-żieda fil-gass tax-shale u ż-żejt qed tappoġġja d-domanda), u l-Lvant Nofsani. Dawn l-investimenti qed iżidu l-kapaċità u d-dejn tal-grupp, ibbażati fuq is-suppożizzjoni li d-domanda se tibqa' qawwija.
Fl-2010, ir-remunerazzjoni tiegħu kienet stmata għal 2,73 miljun ewro, ammont ikkritikat minn xi azzjonisti, skont l-istampa ta’ dak iż-żmien, li qiesu l-istrateġija ambizzjuża wisq.
2014-2020: Il-kriżi taż-żejt u l-inżul tas-suq tal-ishma fl-infern
It-tnaqqis qawwi fil-prezzijiet taż-żejt mit-tieni nofs tal-2014 biddel kollox. Il-kumpaniji taż-żejt naqqsu drastikament l-investimenti tagħhom fit-tħaffir, il-volumi u l-prezzijiet tal-pajpijiet niżlu drastikament, u Vallourec, mgħobbija bi spejjeż fissi u dejn, sofriet sensiela ta’ telf. Il-grupp nieda pjanijiet ta’ tnaqqis fl-ispejjeż u l-kapaċità, partikolarment fl-Ewropa.
Fl-2016, Vallourec wettqet żieda fil-kapital ta’ madwar biljun ewro, bid-dħul ta’ Nippon Steel & Sumitomo Metal u l-appoġġ ta’ Bpifrance, azzjonist pubbliku. Din l-operazzjoni ppermettiet lill-kumpanija tegħleb l-isfidi tagħha, għad-detriment ta’ dilwizzjoni sinifikanti għall-azzjonisti eżistenti.
Il-perjodu kien immarkat ukoll mill-każ tal-impjanti tal-azzar.Ascoval, f'Saint-Saulve (Tramuntana), li tagħha Vallourec kienet azzjonista u klijent. Ir-rwol tal-grupp fit-tentattivi biex jieħu f'idejh is-sit ġie kkritikat ħafna, b'mod partikolari fid-dokumentarju Ascoval, il-battalja għall-azzar minn Éric Guéret.
Philippe Crouzet iħalli l-bord 2020Édouard Guinotte ħa postu.
Wara Crouzet: ristrutturar u bidu ġdid
Fl-2021, Vallourec għaddiet minn ristrutturar finanzjarju kbir: porzjon kbir mid-dejn tagħha ġie kkonvertit f'ekwità, u l-kredituri, inkluż il-fond Apollo, saru l-azzjonisti maġġoritarji. L-ishma eżistenti tal-azzjonisti tnaqqsu b'mod sinifikanti. Taħt it-tmexxija ta' Philippe Guillemot, maħtur fl-2022, il-grupp għalaq l-impjanti Ġermaniżi tiegħu, iffoka mill-ġdid fuq is-siti l-aktar profittabbli tiegħu (il-Brażil, l-Istati Uniti), u naqqas drastikament id-dejn tiegħu. Fl-2025, ArcelorMittal ħabbret l-akkwist tas-sehem ta' madwar 28% miżmum minn Apollo.
Biex issegwi s-sitwazzjoni attwali tal-grupp, ir-riżultati u l-prospetti tiegħu, ara l-analiżi tagħna tal-Stokk ta' Vallourec.
Lezzjonijiet għall-investitur
Il-prestazzjoni ta' Vallourec matul il-mandat ta' Philippe Crouzet hija waħda mill-aktar eżempji studjati fil-Borża ta' Pariġi. Erba' punti ewlenin:
- Stokk ċikliku jiġi ġġudikat fuq iċ-ċiklu sħiħ. Profitti rekord fil-quċċata ta' ċiklu mhumiex sostenibbli. Li wieħed jivvaluta grupp bħal Vallourec abbażi tar-riżultati tiegħu tal-2008 jew tal-2013 kien ifisser li jinsa li l-prezz taż-żejt jista' jonqos.
- Id-dejn jamplifika kollox. F'fażi ta' żieda qawwija, dan iqanqal it-tkabbir; f'fażi ta' tnaqqis ekonomiku, jhedded is-sopravivenza. Il-proporzjon tad-dejn nett għall-qligħ qabel l-imgħax, it-taxxi, id-deprezzament u l-amortizzazzjoni (EBITDA) huwa indikatur ewlieni li għandu jiġi mmonitorjat.
- Iż-żidiet fil-kapital u l-konverżjonijiet tad-dejn jiddilwixxu. Azzjonist li jżomm l-ishma tiegħu waqt ristrutturar jista' jitlef il-biċċa l-kbira tal-investiment tiegħu, anke jekk il-kumpanija tibqa' ħajja.
- Il-governanza hija importanti. Bord ta' ġestjoni kkontrollat minn bord superviżorju, b'azzjonist pubbliku fil-kapital, ma jipproteġix kontra żbalji strateġiċi.
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Philippe Crouzet f'dati ewlenin
|Sena
|Pass
|1956
|Imwieled f'Neuilly-sur-Seine (18 ta' Ottubru)
|1981
|Iggradwa mill-ENA, l-aqwa fil-klassi tiegħu; ingħaqad mal-Kunsill tal-Istat
|1986
|Ingħaqad ma' Saint-Gobain
|2000
|Viċi Kap Eżekuttiv ta' Saint-Gobain
|2008
|Membru tal-bord superviżorju ta' Vallourec
|2009
|President tal-bord ta' Vallourec; direttur ta' EDF
|2012
|Mandat imġedded għal erba' snin
|2016
|Żieda fil-kapital ma' Nippon Steel u Bpifrance
|2020
|Huwa se jħalli l-presidenza tal-bord
FAQ
Meta Philippe Crouzet mexxa lil Vallourec?
Huwa ppresieda l-bord maniġerjali ta' Vallourec mill-2009 sal-2020, wara li serva fil-bord superviżorju tiegħu minn April 2008.
Għaliex niżel il-prezz tal-ishma ta' Vallourec matul il-mandat tiegħu?
Primarjament minħabba l-kollass fil-prezzijiet taż-żejt mill-2014 'il quddiem, li naqqas id-domanda għat-tħaffir ta' tubi, filwaqt li l-grupp kien f'dejn kbir wara l-investimenti tat-tkabbir tiegħu.
X'kienet il-karriera ta' Philippe Crouzet qabel ma ngħaqad ma' Vallourec?
Wara li ggradwa mill-ENA fl-1981, beda jaħdem fil-Kunsill tal-Istat qabel ma qatta’ aktar minn għoxrin sena f’Saint-Gobain, fejn eventwalment sar deputat direttur maniġerjali.