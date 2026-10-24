Analiżi u Prospettivi tal-Ishma ta' Dassault Aviation (AM.PA)

Dassault Aviation Stock (AM): Prezz Live u Dejta Ewlenija
Dassault Aviation L-ishma jinnegozjaw fuq Euronext Paris taħt it-ticker AM (AM.PA, kodiċi ISIN FR0014004L86). Il-prezz tal-ishma bħalissa huwa ta’ €, b’moviment ta’ % matul is-sessjoni. Matul l-aħħar tnax-il xahar, l-ishma nnegozjaw bejn € u €, b’volumi ta’ kuljum ta’ madwar ishma. għalhekk iġorr kapitalizzazzjoni tas-suq ta’ diversi għexieren ta’ biljuni ta’ ewro u jikklassifika fost il-kbar tas-suq ta’ Pariġi.
L-istokk jiġi nnegozjat kontinwament mid-9am sal-5:30pm ħin ta’ Pariġi u huwa kkwotat f’ewro, mingħajr ebda ostaklu sinifikanti ta’ likwidità għal investitur privat: il-ktieb tal-ordnijiet huwa mmexxi minn istituzzjonijiet Franċiżi u internazzjonali kif ukoll minn free float ta’ madwar terz tal-kapital, bil-bqija jinżamm fuq bażi stabbli mill-familja fundatriċi u Airbus, kif iddettaljat hawn taħt.
Il-prezz tal-ishma ta' Dassault Aviation muri fuq bażi kontinwa jikkorrispondi għall-aħħar negozju eżegwit fuq Euronext: jiċċaqlaq mal-fluss tal-ordnijiet, b'firxiet usa' fil-ftuħ, meta s-sessjoni tiddiġerixxi l-aħbarijiet tal-lejl, u madwar ir-rilaxxi tal-qligħ.
Tliet punti ta' referenza huma biżżejjed biex wieħed jara l-istokk: il-moviment tal-ġurnata, utli għan-negozjanti; il-prestazzjoni ta' tnax-il xahar, li tpoġġi s-sessjoni f'xejra usa'; u d-distakk mill-ogħla livell tas-sena, indikatur ta' pressjoni għax-xiri jew għall-bejgħ. Ordnijiet istituzzjonali kbar xi kultant jistgħu jibdlu ktieb tal-ordnijiet kwiet f'sessjoni mqallba fi ftit minuti — it-traduzzjoni viżibbli tal-float ħieles skars deskritt aktar 'il quddiem.
Dassault Aviation f'daqqa t'għajn: Seklu ta' Aerospazjali Franċiża
Werriet ta’ seklu ta’ aerospazjali Franċiża — l-avventura industrijali ta’ Marcel Dassault, imwieled Marcel Bloch, bdiet matul l-Ewwel Gwerra Dinjija — Dassault Aviation hija waħda mill-aħħar produtturi kbar ta’ ajruplani indipendenti fl-Ewropa.
Il-grupp jiddisinja u jibni żewġ familji ta’ ajruplani komplementari: il- flurry, ajruplan tal-ġlied omnirole mibjugħ lil Franza u lil klijenti tal-esportazzjoni, u l- Falcon firxa, ġettijiet tan-negozju fost l-aktar operati fid-dinja, mill-Falcon 2000LX sal-Falcon 8X b'firxa ultra-twila u l-Falcon 6X introdott reċentement, filwaqt li l-Falcon 10X, l-akbar tal-familja, jinsab taħt żvilupp.
Din id-duwalità — difiża u avjazzjoni kummerċjali — tifforma r-riżultati tal-grupp: l-ordnijiet tal-armi mifruxa fuq snin twal bid-depożiti mħallsa hekk kif jiġu ffirmati l-kuntratti, filwaqt li s-suq tal-ġettijiet kummerċjali jsegwi ċ-ċikli ekonomiċi globali, b'sensittività qawwija għall-prodott domestiku gross tal-Istati Uniti u l-movimenti tar-rati tal-imgħax. Ma' dan tiżdied it-tielet parti, aktar kwieta iżda prezzjuża għal investitur: appoġġ għal flotot fis-servizz.
Il-partijiet ta’ riżerva, il-manutenzjoni, it-taħriġ u l-aġġornamenti jiġġeneraw dħul rikorrenti matul il-ħajja tal-ajruplan — diversi deċennji għal Falcon kif ukoll għal Rafale — u b’hekk itaffu x-xokkijiet taċ-ċikli tal-bejgħ ta’ ajruplani ġodda.
Ibbażata f'Pariġi, il-kumpanija tiddependi fuq netwerk industrijali Franċiż — Bordeaux-Mérignac għall-assemblaġġ finali tal-Falcon, Martignas, Argonay, Seclin u Biarritz għas-subassemblaġġi — u timpjega aktar minn 10,000 ruħ, ħafna minnhom fi Franza.
Erba’ sewwieqa jispjegaw il-biċċa l-kbira tal-movimenti tal-istokk. L-ewwel wieħed huwa l-ordnijiet tar-Rafale: kull firma ta’ esportazzjoni hija avveniment importanti. L-Eġittu u l-Qatar fl-2015, l-Indja fl-2016, il-Greċja, l-Emirat ta’ Abu Dhabi bl-akbar ordni ta’ esportazzjoni fl-istorja tal-programm, u mbagħad l-Indoneżja biddlu ajruplan li kien ilu riservat għall-forzi armati Franċiżi f’suċċess kummerċjali internazzjonali, b’kunsinni mifruxa fuq aktar minn għaxar snin.
It-tieni mutur huwa s-suq tal-ġettijiet tan-negozju: L-ordnijiet tal-Falcon jirreaġixxu għall-klima ekonomika, u l-ħinijiet tal-kunsinna — diversi snin għall-aħħar mudelli — iżidu d-dħul mis-servizzi ladarba l-flotta tkun fis-servizz. It-tielet huwa baġitarju: Il-pjanijiet ta’ riarmament Ewropej u Franċiżi, imsaħħa mill-gwerra fl-Ukrajna, jiżguraw id-domanda militari domestika fit-tul.
Ir-raba’ waħda, aktar diskreta, hija teknika u operattiva: iż-żamma tal-iskedi taċ-ċertifikazzjoni skont it-triq it-tajba, l-ispejjeż tal-iżvilupp tal-Falcon 10X, il-pass tal-kunsinni u l-marġini fuq il-lottijiet tal-esportazzjoni għandhom impatt dirett fuq il-profittabbiltà.
Għall-investitur, dawn ix-xufiera jistgħu jinqraw fi tliet dokumenti pubbliċi: il-ktieb tal-ordnijiet ippubblikat bir-riżultati tas-sena sħiħa u ta’ nofs is-sena, ir-rapport tan-negozju trimestrali u l-avviżi tal-ordnijiet rilaxxati matul is-sena. Il-fehim ta’ dawn il-pubblikazzjonijiet huwa parti mill-bażi ta’ fundamentali analiżi applikat għal stokk industrijali.
Stokk ta' Dassault Aviation: Storja u Prestazzjoni tas-Suq
Fis-swieq, Dassault Aviation għaddiet minn diversi reġimi distinti. Immexxija għal żmien twil mill-bażi industrijali Franċiża tagħha biss u minn suq matur tal-ġettijiet tan-negozju, l-istokk ra ċikli mmarkati: is-snin 2010, b'kotba tal-ordnijiet militari rqaq u l-Falcons li qed jiffaċċjaw kompetizzjoni iebsa, ċedew wara l-pandemija għal fażi ta' riarmament Ewropew u żieda qawwija fl-ordnijiet tal-esportazzjoni tar-Rafale li ġibdu mill-ġdid it-trajettorja tal-istokk.
L-istokk huwa parti mis-CAC 40 u jikklassifika fost il-kapitalizzazzjonijiet tas-suq industrijali sinifikanti fuq il-borża ta' Pariġi, li tesponih għal flussi ta' fondi tal-indiċi u għal rotazzjonijiet tas-settur mill-maniġers tal-fondi.
Biex tiġġudika l-prestazzjoni tas-suq tal-ishma, żewġ drawwiet huma essenzjali: raġunament fir-redditu totali — dividendi investiti mill-ġdid inklużi, peress li Dassault Aviation tħallas wieħed kull sena — u qabbel l-istokk mas-settur tiegħu matul l-istess perjodu, mhux mas-CAC 40 biss. L-ishma tad-difiża Franċiżi ma jirreaġixxux bħall-banek jew l-ismijiet tat-teknoloġija: iċ-ċikli tagħhom jingħaddu fi snin, bħall-programmi li jwasslu.
Id-Dividend ta' Dassault Aviation: Rendiment Regolari
Dassault Aviation tħallas dividend annwali
Dassault Aviation tħallas dividend annwali fis-sena fiskali tagħha, propost fil-laqgħa ġenerali annwali fir-rebbiegħa u mħallas ftit ġimgħat wara. L-aħħar dividend propost huwa ta’ € kull sehem, rendiment ta’ madwar % bil-prezz attwali — livell fil-medda ta’ fuq tal-istokks industrijali tas-CAC 40, mingħajr ma jaqa’ fil-kategorija ta’ rendiment għoli ħafna.
Il-politika ta' distribuzzjoni, storikament prudenti, għandha l-għan li tippremja lill-azzjonisti filwaqt li tippreserva r-riżorsi industrijali tal-grupp: is-sehem tal-qligħ imħallas ivarja matul is-snin, iżda d-dividend mhux maħsub li jisparixxi, peress li l-mudell tan-negozju jiġġenera l-flus kontanti mill-mument li jiġu ffirmati l-ordnijiet.
Għal min ifaddilha u jfittex dħul, l-istokk jista' jidħol f'għażla ta' stokks ta ’dividendi, sakemm tirraġuna f'rendiment nett tat-taxxa u f'regolarità fuq ċiklu sħiħ, mhux biss l-aħħar sena.
L-istruttura tal-kapital tipproteġi l-kumpanija minn dawk li jattakkawha kif ukoll minn pressjonijiet fuq medda qasira ta’ żmien. Il-familja Dassault tikkontrolla madwar żewġ terzi tal-ishma permezz tal-kumpanija holding tagħha, ċifra li ma nbidlitx għal għexieren ta’ snin, u Airbus għandha kważi 10% tal-kapital, sehem storiku li ntiret mir-ristrutturar tal-industrija aerospazjali Ewropea fil-bidu tas-snin 2020, soġġett għal limitu fuq il-parteċipazzjoni tagħha.
Għalhekk, il-free float attwalment disponibbli fis-suq jirrappreżenta madwar kwart sa terz tal-kapital: din l-iskarsezza relattiva ta' ishma tista' tamplifika l-movimenti tal-prezzijiet fiż-żewġ direzzjonijiet.
Din il-governanza tal-familja għandha konsegwenza konkreta għall-azzjonist minoritarju: id-deċiżjonijiet industrijali — investimenti, skedi, trasferimenti — jittieħdu bil-kontinwità f'moħħhom, li storikament iffavorixxiet is-saħħa finanzjarja, bil-prezz ta' inqas aġilità minn xi kompetituri elenkati li huma aktar esposti għas-swieq.
Bħala detentur ta' sehem, għandek l-istess drittijiet bħal kwalunkwe azzjonist: tivvota fil-laqgħa ġenerali annwali dwar il-kontijiet, l-allokazzjoni tal-qligħ u l-ħatriet, aċċess għal dokumenti finanzjarji, u d-dritt għad-dividend propost. B'azzjonist ta' referenza li jkollu żewġ terzi tal-voti, l-influwenza ta' detentur individwali fuq ir-riżoluzzjonijiet hija simbolika — il-punt tal-Laqgħa Ġenerali Annwali jinsab x'imkien ieħor: tagħti lill-maniġment pjattaforma biex jitkellem dwar il-ktieb tal-ordnijiet, il-marġini u l-istrateġija, sessjoni ta' informazzjoni li ħafna drabi tkun aktar istruttiva minn stqarrija għall-istampa.
Il-Kompetituri ta' Dassault Aviation fid-Difiża u l-Avjazzjoni Kummerċjali
Fis-suq tal-ajruplani tal-ġlied, ir-Rafale jikkompeti mal-Eurofighter Typhoon tal-Ewropa, l-F-35 Amerikan ta’ Lockheed Martin u s-Saab Gripen tal-Iżvezja; fil-ġettijiet tan-negozju, il-Falcons jitqabblu mal-ġettijiet Gulfstream ta’ General Dynamics, l-ajruplani Global ta’ Bombardier u l-familja Cessna Citation ta’ Textron. Fi Franza nnifisha, l-ekosistema aerospazjali elenkata toffri profili differenti: Ishma tal-Airbus, il-mexxej fl-avjazzjoni ċivili, Ishma ta' Thales, l-ispeċjalista tal-elettronika tad-difiża, aktar Ishma ta' Lockheed Martin u, Ishma tal-Boeing fuq in-naħa Amerikana.
It-tqabbil ta' dawn il-valutazzjonijiet — multiplu tal-qligħ, multiplu tal-valur tal-intrapriża, rendiment tad-dividend — jgħin biex il-primjum jew l-iskont ta' Dassault Aviation jiġi pożizzjonat fis-settur tiegħu.
Klassifikazzjonijiet tal-Analisti u Miri tal-Prezzijiet għall-Ishma ta' Dassault Aviation
Il-banek ta’ investiment li jkopru l-istokk jippubblikaw rakkomandazzjonijiet — xiri, żamma jew bejgħ — flimkien ma’ miri tal-prezzijiet għal tnax-il xahar. Dawn l-analiżijiet huma bbażati fuq mudelli ta’ fluss ta’ flus kontanti skontati kkalibrati għall-ktieb tal-ordnijiet, il-marġini tal-produzzjoni u r-ritmu tal-kunsinna: it-tixrid tal-miri bejn l-istituzzjonijiet jirrifletti prinċipalment is-suppożizzjonijiet adottati għal ordnijiet ta’ esportazzjoni futuri u l-irkupru tal-marġini fuq l-aħħar lottijiet ta’ Rafale.
Il-kunsens tal-analisti jiġbor dawn ir-rakkomandazzjonijiet f'klassifikazzjoni medja, ħafna drabi espressa fuq erba' jew ħames livelli (xiri qawwi, xiri, żomm, tnaqqas, bejgħ). L-interpretazzjoni tagħha teħtieġ tliet prekawzjonijiet: il-kunsens isegwi l-prezz aktar milli jantiċipah — it-titjib fil-miri jasal faċilment wara ż-żidiet; huwa strutturalment preġudikat lejn il-klassifikazzjonijiet tax-xiri; u jiġi mħawwad mill-ġdid malajr wara avveniment ewlieni, bħal ordni kbira ta' esportazzjoni jew inċident industrijali.
Ftakar il-loġika aktar milli ċ-ċifra: mira tal-prezz hija stampa datata, riveduta f'kull pubblikazzjoni, qatt wegħda.
|Punt ta' referenza
|Dak li jkejjel
|Prekawzjoni tal-qari
|Mira tal-prezz medjan
|L-analisti tal-prezzijiet qed jimmiraw fi żmien 12-il xahar
|Rivedut wara kull rilaxx tal-qligħ jew ordni
|Klassifikazzjoni tal-kunsens
|Ir-rakkomandazzjoni medja (xiri → bejgħ)
|Preġudizzju strutturali lejn klassifikazzjonijiet tax-xiri
|Numru ta' analisti
|Il-fond tal-kopertura tal-istokk
|Jvarja skont l-interess tal-investitur
Għandek Tixtri l-Ishma ta' Dassault Aviation fl-2026? Il-Punti Tajbin u r-Riskji
Il-punti sodi tal-każ huma sodi. Ktieb tal-ordnijiet mimli b'snin ta' produzzjoni; pożizzjoni unika bħala produttur indipendenti tal-ajruplani kapaċi jbigħ kemm l-ajruplan kif ukoll l-appoġġ tul il-ħajja tiegħu; baġits tad-difiża Ewropej li qed jogħlew; governanza stabbli u karta tal-bilanċ ħafifa f'dejn; u diviżjoni tal-ġettijiet tan-negozju li l-aħħar mudelli tagħha jġeddu l-firxa għal għaxar snin.
Ir-riskji jeżistu u jridu jiġu kkunsidrati. Id-dipendenza fuq l-ordnijiet tal-istat u n-negozjati tal-esportazzjoni, li huma irregolari min-natura tagħhom; il-kompetizzjoni diretta mill-F-35 f'ċerti swieq; l-eżekuzzjoni industrijali — kwalunkwe dewmien jew spejjeż żejda fuq il-Falcon 10X ikunu ta' piż fuq il-marġini; is-sensittività tas-suq tal-ġettijiet tan-negozju għal tnaqqis ekonomiku; u fl-aħħar nett valutazzjoni li diġà tipprezza sehem kbir minn din l-aħbar tajba, li tillimita l-marġni ta' sigurtà f'każ ta' diżappunt.
Bħal kull stokk elenkat, l-ebda waħda minn dawn il-vantaġġi ma tiggarantixxi l-prezz ta’ għada: id-diversifikazzjoni tal-portafoll tibqa’ r-risposta għar-riskju idjosinkratiku.
|Qawwiet
|Riskji
|Ktieb tal-ordnijiet li jkopri diversi snin ta' produzzjoni
|Ordnijiet ta' esportazzjoni li huma irregolari u politiċi min-natura tagħhom
|Il-baġits tad-difiża Ewropej fuq triq sostenibbli 'l fuq
|Kompetizzjoni mill-F-35 fl-offerti
|Governanza stabbli tal-familja, karta tal-bilanċ soda
|Free float imnaqqas li jamplifika l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet
|Il-firxa Falcon imġedda sal-Falcon 10X
|Dewmien possibbli jew spejjeż żejda matul l-iżvilupp
|Dividend imħallas kull sena
|Il-valutazzjoni diġà għandha aspettattivi għoljin
Dassault Aviation, stokk Franċiż elenkat fuq Euronext Paris, huwa eliġibbli għall- Pjan ta' tfaddil bl-ekwità Franċiż (PEA), l-aktar pakkett effiċjenti mit-taxxa għal resident Franċiż wara ħames snin ta’ żamma, kif ukoll għal kont ta' titoli ordinarji jekk diġà eżawrejt il-limitu massimu tal-kontribuzzjoni.
Il-proċess jinżel fi tliet passi: iftaħ il-kont mas-sensar tal-għażla tiegħek, iffinanzjah permezz ta' trasferiment bankarju, imbagħad poġġi ordni ta' xiri fuq it-ticker AM — it-tipi ta' ordnijiet (suq, limitu) huma dettaljati fil-gwida tagħna għal ordnijiet tas-suq tal-ishma.
Min-naħa tal-ispejjeż, ix-xiri ta’ stokk CAC 40 huwa fost l-irħas snajja’: il-biċċa l-kbira tal-brokers online jesegwixxuh għal ftit ewro massimu għal kull ordni, u t-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji tapplika għax-xiri ta’ ishma Franċiżi b’kapitalizzazzjoni kbira. Żewġ drawwiet inaqqsu aktar il-kont: li tiġbor ix-xiri tiegħek fi grupp minflok ma timmultiplika ordnijiet żgħar, u li twaqqaf pjan ta’ investiment regolari jekk trid tibni l-pożizzjoni gradwalment — metodu li jillixxa l-bażi tal-ispejjeż matul iċ-ċikli speċifiċi għas-settur tad-difiża.
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Mistoqsijiet Frekwenti Dwar l-Ishma ta' Dassault Aviation
X'inhi l-Prospettiva għal Dassault Aviation?
Il-prospettiva industrijali tibqa’ bbażata fuq żewġ pilastri: ir-Rafale, li l-kotba tal-ordnijiet Franċiżi u tal-esportazzjoni tiegħu qed jimlew il-produzzjoni lil hinn mid-deċennju, u t-tiġdid tal-firxa Falcon sal-Falcon 10X. Il-grupp jieħu sehem ukoll f’diskussjonijiet Ewropej dwar sistemi ta’ ġlied futuri, li jestendi t-trajettorja tiegħu lil hinn mill-programmi attwali.
Dassault Aviation hija Investiment Tajjeb?
Jiddependi fuq l-orizzont taż-żmien tiegħek u l-allokazzjoni tal-assi: l-istokk jikkombina profil industrijali difensiv ma' ċikli ta' ordnijiet irregolari. Il-punti ta' saħħa — ktieb tal-ordnijiet mimli, governanza stabbli, dividend — huma mqabbla mar-riskji ta' eżekuzzjoni u valutazzjoni. L-analiżi tal-għanijiet u d-diversifikazzjoni tiegħek stess hija aktar importanti minn kwalunkwe rakkomandazzjoni ġenerali.
X'inhu r-Rendiment tad-Dividend Attwali ta' Dassault Aviation?
Ir-rendiment jinkiseb billi d-dividend annwali jiġi diviż bil-prezz tal-ishma: bl-aħħar dividend ta’ € u l-prezz ta’ €, joħroġ madwar %. Din iċ-ċifra tiċċaqlaq kuljum bil-prezz u ma’ kull avviż ta’ dividend.
X'inhi t-Tbassir tal-Prezz għall-Ishma ta' Dassault Aviation?
L-analisti jippubblikaw miri tal-prezzijiet għal tnax-il xahar, mifruxa skont is-suppożizzjonijiet tagħhom dwar l-ordnijiet u l-marġni. Dawn it-tbassir jiġu riveduti f'kull rilaxx tal-qligħ: ittrattahom bħala punti ta' referenza tax-xogħol, qatt bħala ċertezzi, u ivverifikahom mal-prinċipji fundamentali tal-ktieb tal-ordnijiet.
Dassault Aviation tinsab fis-CAC 40?
Iva: l-istokk jappartjeni lill- CAC 40 indiċi, li jgħaqqad flimkien l-akbar kapitalizzazzjonijiet tas-suq fuq Euronext Paris. Din is-sħubija tiggarantixxi likwidità għolja ta’ kuljum u preżenza fil-biċċa l-kbira tal-fondi tal-indiċi Franċiżi, inklużi l-ETFs li jirreplikaw l-indiċi.
Iva: bħala kumpanija Franċiża elenkata fuq Euronext Paris, hija eliġibbli għall-PEA. Id-dividendi u l-qligħ kapitali huma eżentati mit-taxxa fuq id-dħul wara ħames snin ta’ żamma; l-imposti tas-sigurtà soċjali biss japplikaw għall-irtirar lil hinn minn dak il-perjodu.
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