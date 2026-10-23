XAU/USD: Il-Prezz tad-Deheb f'Dollari u Kif Tinnegozjah

XAU/USD huwa s-simbolu ta' prezz tad-deheb espress f'dollari Amerikani, għal uqija troy waħda. Huwa wieħed mill-assi l-aktar innegozjati minn negozjanti bl-imnut, it-tieni biss wara l-EUR/USD, u l-aktar volatili mis-swieq ewlenin traċċati fuq il-pjattaformi Forex. Din il-paġna tispjega kif taqra l-prezz XAUUSD, x'jagħmlu jiċċaqlaq, meta jkun l-aktar attiv, u kif tinnegozjah filwaqt li timmaniġġja r-riskju.
Rata tal-kambju XAU/USD live: Grafika tad-deheb f'dollari
It-tabella t'hawn taħt issegwi s-simbolu OANDA:XAUUSD. Ibdel il-perjodu ta' żmien kif meħtieġ: il-veduta ta' kuljum turi l-movimenti tas-sessjoni, filwaqt li l-veduta ta' sena jew ħames snin tpoġġi l-prezz fix-xejra fit-tul tiegħu. L-aħħar prezz jiddependi fuq il-fornitur tad-dejta u l-ħin tat-tagħbija tal-paġna: dejjem iċċekkja t-timestamp qabel ma tuża kwotazzjoni f'kalkolu.
Xi tfisser XAU/USD?
Fl-istandard ISO 4217, li jassenja kodiċi lil kull munita, XAU jindika uqija troy ta' deheb: l-"X" hija riservata għal unitajiet li mhumiex dipendenti fuq stat, u "AU" ġejja minnaurum, l-isem Latin għad-deheb. L-istess prinċipju jagħti XAG għall-fidda u XPT għall-platinu.
Għalhekk, XAU/USD jinqara bħal par ta' muniti: id-deheb huwa l-"munita bażi" u d-dollaru l-"munita tal-kwotazzjoni". Pereżempju, prezz ta' 4,000 ikun ifisser li uqija waħda ta' deheb tiswa $4,000. Meta l-prezz jogħla, id-deheb japprezza kontra d-dollaru; meta jinżel, ikun l-oppost.
A uqija troy Jiżen 31,1035 grammi, ftit aktar mill-uqija ordinarja (28,35 g). Biex tikseb il-prezz ta' gramma waħda ta' deheb f'dollari, sempliċement aqsam ir-rata tal-kambju XAU/USD bi 31,1035. Biex tikseb il-prezz tal-uqija f'ewro, aqsam ir-rata tal-kambju XAU/USD bir-rata tal-kambju. EUR / USD : huwa l-par XAU/EUR.
Il-prezz ta' riferiment: il-Prezz tad-Deheb tal-LBMA
Is-suq tad-deheb jopera kontinwament, iżda hemm prezz ta’ referenza uffiċjali: il- Prezz tad-Deheb tal-LBMAIl-prezz tal-XAU/USD jiġi stabbilit darbtejn kuljum f'Londra (10:30 AM u 15:00 PM ħin ta' Londra) waqt irkant elettroniku amministrat mill-ICE Benchmark Administration. Dan il-prezz iservi bħala l-bażi għal bosta kuntratti, il-valutazzjoni tar-riżervi tal-banek ċentrali, u fondi tal-indiċi sostnuti mid-deheb. Madankollu, ir-rata XAU/USD murija mill-brokers hija prezz "spot" li jvarja kull sekonda.
X'jagħmel il-prezz tad-deheb ivarja?
Id-deheb ma jħallasx dividendi jew imgħax. Għalhekk il-prezz tiegħu jiddependi inqas fuq il-prestazzjoni tal-kumpanija milli fuq l-ambjent monetarju u s-sentiment tal-investituri. Hemm ħames fatturi li jiddominaw.
1. Rati ta' Imgħax Reali tal-Istati Uniti
Dan huwa l-fattur l-aktar osservat mill-qrib. Ir-rati tal-imgħax reali huma rati tal-imgħax aġġustati għall-inflazzjoni mistennija. Meta jogħlew, iż-żamma tad-deheb, li ma jagħti xejn, issir aktar għalja minħabba r-redditu mitluf: id-domanda tonqos. Meta jonqsu, id-deheb jerġa’ jsir attraenti. Id-deċiżjonijiet u d-dikjarazzjonijiet tal-Federal Reserve tal-Istati Uniti (Fed) għalhekk għandhom effett dirett fuq ir-rata tal-kambju XAU/USD.
2. Id-dollaru
Peress li d-deheb huwa pprezzat f'dollari, dollaru b'saħħtu jagħmilha aktar għalja għax-xerrejja barranin u għandu t-tendenza li jpoġġi pressjoni 'l isfel fuq il-prezz tiegħu. Bil-maqlub, dollaru dgħajjef isostni l-prezz. Din ir-relazzjoni inversa mhijiex awtomatika: matul perjodi ta' kriżi, id-deheb u d-dollaru jistgħu jogħlew flimkien, it-tnejn jaġixxu bħala assi sikuri.
3. Xiri minn bank ċentrali
Mill-2022 'l hawn, il-banek ċentrali, partikolarment dawk ta' pajjiżi emerġenti bħaċ-Ċina, il-Polonja, it-Turkija, u l-Indja, ilhom jixtru d-deheb b'rata bla preċedent f'għexieren ta' snin, u qabżu l-1,000 tunnellata fis-sena għal diversi snin konsekuttivi. Din id-domanda strutturali, relattivament insensittiva għall-varjazzjonijiet fil-prezzijiet, tispjega parzjalment ir-reżiljenza tad-deheb minkejja rati ta' imgħax għoljin.
4. Ir-riskju ġeopolitiku u t-tfittxija għal kenn sigur
Kunflitti, tensjonijiet kummerċjali, kriżijiet bankarji: fi żminijiet ta’ inċertezza, l-investituri jduru lejn id-deheb. Dawn il-movimenti spiss ikunu rapidi u jistgħu jipproduċu varjazzjonijiet sinifikanti fil-prezzijiet fi ftit sigħat.
5. L-inflazzjoni u d-domanda fiżika
Id-deheb storikament kien meqjus bħala mezz ta’ protezzjoni kontra l-erożjoni monetarja. Ma’ dan jiżdiedu d-domanda qawwija ħafna għall-ġojjellerija fl-Indja u ċ-Ċina, u l-flussi ta’ fondi nnegozjati fil-borża (ETFs) sostnuti mid-deheb, li x-xiri u l-bejgħ tagħhom jiġu ppubblikati kuljum.
Ħinijiet tal-Kummerċ XAU/USD
L-XAU/USD jinnegozja kważi 24 siegħa kuljum, mill-Ħadd filgħaxija sal-Ġimgħa filgħaxija (ħin ta' Pariġi), b'pawża qasira ta' kuljum li l-ħin tagħha jiddependi fuq il-broker. Mhux il-ħinijiet kollha tal-kummerċ huma maħluqa bl-istess mod:
|Séance
|Skeda (ħin ta' Pariġi)
|Attività ta' kummerċ tad-deheb
|Asja (Tokyo, Shanghai, Singapor)
|madwar is-0pm – l-9pm
|Volumi moderati, movimenti spiss imrażżna
|Londra
|madwar is-9pm – il-17:30pm
|Likwidità għolja, iffissar tal-LBMA ta' filgħodu
|Londra – New York li tissieħeb
|madwar is-14pm – il-17:30pm
|L-aktar perjodu attiv, pubblikazzjonijiet ekonomiċi Amerikani
|NY
|madwar is-14pm – l-22pm
|Volatilità għolja fil-bidu tas-sessjoni, kalma fi tmiem il-ġurnata
Id-dejta ekonomika tal-Istati Uniti li tinħareġ fis-14:30 PM (ħin ta' Pariġi), bħar-rapport tal-Pagi Mhux Agrikoli u l-Indiċi tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (CPI), flimkien mad-deċiżjonijiet ta' politika tal-Fed, imħabbra għall-ħabta tat-20 PM, regolarment iqanqlu l-aktar movimenti qawwija tas-suq tal-ġimgħa. Ikkonsulta kalendarju ekonomiku qabel ma tieħu pożizzjoni.
Volatilità tad-deheb: x'għandek tistenna?
Id-deheb huwa ferm aktar volatili mill-pari ewlenin tal-muniti. Filwaqt li l-EUR/USD spiss ivarja b'inqas minn 0,5% f'ġurnata waħda, varjazzjonijiet ta' 1% sa 2% fl-XAU/USD mhumiex mhux tas-soltu, u l-ġranet ewlenin tar-rilaxx tal-qligħ jistgħu jaqbżu dan il-livell. F'termini assoluti, dan jirrappreżenta diversi għexieren ta' dollari kull uqija.
Konsegwenza prattika: stop-loss imqiegħed qrib wisq tal-prezz tad-dħul ħafna drabi jiġi attivat minn "storbju" sempliċi tas-suq. Ħafna negozjanti jikkalibraw id-distanza tal-stop-loss tagħhom abbażi tal-...RSĠ (Average True Range), li tkejjel il-medda medja riċenti ta' movimenti, u tnaqqas id-daqs tal-pożizzjoni tagħhom skont dan.
Kif tinnegozja XAU/USD?
Għal investitur individwali, l-XAU/USD huwa nnegozjat primarjament fil-forma ta' CFD ma' sensar Forex. Is-CFDs jippermettulek tieħu pożizzjonijiet twal (xiri) jew qosra (bejgħ) mingħajr ma jkollok deheb fiżiku. Hawn huma ftit kunċetti li għandek tifhem qabel ma tiftaħ pożizzjoni:
- Daqs tal-kuntratt Fil-biċċa l-kbira tal-brokers, lott standard jikkorrispondi għal 100 uqija. Għalhekk, moviment tal-prezz ta' $1 jirrappreżenta qligħ jew telf ta' $100 għal kull lott. Mini lottijiet (0,1) u mikro lottijiet (0,01) inaqqsu din l-espożizzjoni.
- It-tixrid : id-differenza bejn il-prezzijiet tax-xiri u tal-bejgħ, usa' milli fuq l-EUR/USD u li tikber waqt pubblikazzjonijiet ekonomiċi u fil-ftuħ tas-sessjoni Asjatika.
- It-tpartit : tariffi ta' finanzjament (jew kreditu) applikati kull lejl għal pożizzjoni li tibqa' miftuħa.
- "Lingranaġġ Dan jimmultiplika kemm il-qligħ kif ukoll it-telf. Fuq assi volatili daqs id-deheb, ingranaġġ għoli jista' jħassar kont fi ftit sessjonijiet ta' kummerċ biss.
Qabel ma tibda, ipprattika fuq kont demo bl-istess daqsijiet ta' pożizzjonijiet li qed tippjana li tinnegozja b'flus reali.
Tliet approċċi komuni
Traċċar tax-xejriet. Id-deheb isegwi xejriet fit-tul, immexxija mir-rati tal-imgħax reali u x-xiri mill-banek ċentrali. In-negozjanti tax-xejriet jużaw medji mobbli (50 u 200 perjodu) biex jixtru biss 'il fuq mill-medja fit-tul u jistennew li jidħlu pullbacks. Il-gwida tagħna għal...analiżi teknika dettalji dwar dawn l-għodod.
Il-waqfa tal-firxa. Matul is-sessjoni Asjatika, id-deheb spiss jinnegozja f'medda dejqa. Tkissir minn din il-medda fil-ftuħ ta' Londra jista' jqanqal il-moviment tal-ġurnata. Dan l-approċċ jirrikjedi regoli ċari rigward breakouts foloz.
Avviżi makroekonomiċi dwar il-kummerċ. Diskrepanzi bejn iċ-ċifri ppubblikati u l-aspettattivi jqanqlu movimenti qawwija fil-prezzijiet. Dan huwa l-aktar approċċ riskjuż: firxiet wesgħin, żliq fil-prezz fl-eżekuzzjoni, u treġġigħ lura rapidu. Mhuwiex rakkomandat għal dawk li jibdew.
Il-ġestjoni tar-riskju l-ewwel u qabel kollox
Fid-deheb aktar minn kullimkien ieħor, ir-regola bażika hija li jiġi stabbilit minn qabel it-telf massimu aċċettabbli għal kull pożizzjoni, ħafna drabi 1% tal-kapital, u li jiġi dedott id-daqs tal-pożizzjoni mid-distanza tal-stop-loss. Pereżempju: b'€5,000 f'kapital u riskju ta' 1%, inti lest li titlef €50; jekk l-stop-loss tiegħek huwa $30 mill-prezz tad-dħul, id-daqs tal-pożizzjoni għandu jkun ta' madwar 0,02 lottijiet (2 uqija × $30 = $60, jew madwar €50), u mhux lott sħiħ.
Kummerċ tad-deheb jew investiment fid-deheb: żewġ approċċi differenti
Il-kummerċ tal-XAU/USD permezz tas-CFDs għandu l-għan li jipprofitta mill-varjazzjonijiet fil-prezzijiet fuq perjodi ta' żmien qosra, minn ftit minuti sa ftit ġimgħat. L-investiment fid-deheb huwa strateġija fit-tul għall-ġestjoni tal-ġid: diversifikazzjoni, protezzjoni kontra l-inflazzjoni u l-kriżijiet. Għalhekk, il-vetturi ta' investiment huma differenti:
- "ldeheb fiżiku (ingotti, muniti bħan-Napuljun jew il-Krugerrand), bi ħlasijiet għall-ħażna u tassazzjoni speċifika;
- les ETFs u ETCs sostnut mid-deheb, elenkat fil-borża u aċċessibbli minn kont ta’ titoli;
- les ishma tal-kumpanija tal-minjierili l-prezz tiegħu spiss jamplifika dak tad-deheb, kemm 'il fuq kif ukoll 'l isfel;
- les futuri (futures) fuq id-deheb, riservati għal investituri sofistikati.
Għall-proċess ta' investiment, ikkonsulta l-gwida tagħna. jinvestu fid-deheb u l-paġna tagħna dwar materja prima.
Korrelazzjonijiet utli għat-traċċar tal-XAU/USD
- XAU/USD u EUR/USD : korrelazzjoni spiss pożittiva, it-tnejn jibbenefikaw minn dollaru dgħajjef.
- XAU/USD u l-indiċi tad-dollaru (DXY) : il-korrelazzjoni ġeneralment hija negattiva.
- XAU/USD u rati ta' imgħax reali tal-Istati Uniti fuq 10 snin : korrelazzjoni storikament negattiva, għalkemm iddgħajfet minn meta l-banek ċentrali bdew jixtru bil-kbir.
- Deheb u fidda (XAG/USD) : żviluppi simili, bil-fidda tkun aktar volatili għax hija aktar marbuta mad-domanda industrijali.
Dawn ir-relazzjonijiet ivarjaw maż-żmien: iċċekkjahom fuq perjodu reċenti qabel ma tinkorporahom fi strateġija.
Mistoqsijiet Frekwenti: XAU/USD
Xi tfisser XAU/USD?
XAU/USD huwa l-prezz ta' uqija troy waħda ta' deheb (31,1035 g) espress f'dollari Amerikani. XAU huwa l-kodiċi ISO għad-deheb, USD huwa l-kodiċi ISO għad-dollaru.
Kif nikkonverti r-rata tal-kambju XAU/USD fil-prezz għal kull gramma?
Aqsam ir-rata XAU/USD bi 31,1035 biex tikseb il-prezz ta' gramma waħda f'dollari, imbagħad aqsam ir-riżultat bir-rata EUR/USD biex tiksbu f'ewro.
X'inhu l-aħjar ħin biex tinnegozja XAU/USD?
Is-sovrappożizzjoni tas-sessjonijiet ta’ Londra u New York, bejn is-14pm u l-17:30pm ħin ta’ Pariġi, tikkonċentra l-aktar likwidità u movimenti, partikolarment madwar il-pubblikazzjonijiet Amerikani fis-14:30pm.
X'inhu l-valur ta' pip fuq XAU/USD?
Id-definizzjoni tvarja skont is-sensar. Ħafna drabi, b'lott standard ta' 100 uqija, bidla fil-prezz ta' $0,01 tiswa $1, u bidla ta' $1 tiswa $100. Iċċekkja l-iskeda tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sensar tiegħek.
Għaliex id-deheb jogħla meta d-dollaru jinżel?
Minħabba li d-deheb huwa pprezzat f'dollari: dollaru aktar dgħajjef jagħmel id-deheb irħas għax-xerrejja li jużaw muniti oħra, u dan jappoġġja d-domanda u għalhekk il-prezz.
Il-kummerċ tal-XAU/USD huwa riskjuż?
Iva. Id-deheb huwa volatili u s-CFDs jużaw l-ingranaġġ: it-telf jista' jkun rapidu u jaqbeż l-aspettattivi tiegħek. Investi biss ammonti li tista' taffordja li titlef u ssettja l-ordni stop-loss tiegħek qabel ma tidħol f'pożizzjoni.
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