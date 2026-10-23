Il-kumpens ta’ Bruno Lafont huwa wieħed mill-aqwa dokumentati fl-indiċi SBF 120 għas-snin 2010, preċiżament għax kien tant kontroversjali: €2,9 miljun riċevuti fl-2012, żieda ta’ 81% sena wara sena, fi żmien meta Lafarge kienet qed tnaqqas id-dejn u l-forza tax-xogħol tagħha. Ejja nagħtu ħarsa lejn iċ-ċifri verifikabbli u l-kuntest madwar dan il-kumpens tas-CEO.
2,9 miljun ewro fl-2012: iċ-ċifra ta' referenza
Fl-2012, is-sena tal-integrazzjoni ta' Orascom Cement u l-bejgħ tal-assi biex jitnaqqas id-dejn tal-grupp, Bruno Lafont perċepixxa 2,9 miljun ewro f'kumpens totali, żieda ta' 81,1% meta mqabbla mal-2011. Dan il-livell poġġieha f' Il-11-il post fil-kumpens eżekuttiv għall-kumpaniji tal-SBF 120, skont il-klassifika stabbilita dak iż-żmien mill-Journal du Net. Din iċ-ċifra — elementi fissi, varjabbli u relatati mal-prestazzjoni — tibqa’ l-aktar dejta pubblika kkwotata dwar il-kumpensazzjoni tiegħu bħala CEO.
Il-kuntest: CEO ppremjat għall-ġestjoni tad-dejn
Din iż-żieda kienet dovuta għall-komponent varjabbli marbut mal-miri tal-prestazzjoni: wara l-akkwist ta' Orascom b'dejn kbir (€8,8 biljun fi tmiem l-2007), il-prijorità tal-grupp kienet it-tnaqqis tad-dejn u ċ-ċessjonijiet (partikolarment id-diviżjoni tas-Soqfa). Il-kumpens varjabbli tas-CEO kien indiċjat ma' dawn l-objettivi finanzjarji—mekkaniżmu standard, iżda wieħed li huwa viżibbli ħafna fost il-kumpaniji tas-CAC 40 matul perjodi ta' awsterità. Id-dettalji għal kull sena fiskali huma disponibbli fir-rapporti finanzjarji annwali ta' Lafarge, ippubblikati għall-perjodu 2006-2014.
Il-perjodu LafargeHolcim (2015-2017)
Bruno Lafont, ko-CEO nominali tal-grupp LafargeHolcim li ngħaqad fl-2015, irriżenja mill-ko-presidenza f'April 2017 bħala parti mir-ristrutturar tal-azzjonisti wara l-għaqda. Il-kumpens tiegħu għal dawn il-perjodi huwa inkluż fir-rapporti ta' kumpens tal-grupp Żvizzeru, ippubblikati skont l-istandards Żvizzeri (blokk ta' kumpens ġenerali, mingħajr l-istess livell ta' tqassim individwali bħal fi Franza). Minħabba n-nuqqas ta' ċifri verifikati mis-sorsi tagħna, m'aħniex qed ninkludu ammont għal dan il-perjodu.
Ħlasijiet tal-attendenza: Membru tal-bord tal-EDF u ArcelorMittal
Sakemm ġew sospiżi l-mandati tiegħu, Bruno Lafont kien membru tal-bordijiet tad-diretturi ta'EDF uArcelorMittal, żewġ kumpaniji li jippubblikaw ir-remunerazzjoni tad-diretturi tagħhom (ħlasijiet għall-attendenza u allowances tal-kumitati) fid-dokumenti ta’ reġistrazzjoni universali tagħhom. Dawn id-direttorati indipendenti jikkostitwixxu t-tieni livell ta’ kumpens għall-eżekuttivi Franċiżi ewlenin — mekkaniżmu dettaljat ukoll fil- Is-salarju ta' Frédéric Oudéa mill-presidenza ta' Sanofi.
Wara April 2026: sitwazzjoni bla preċedent
Il-kundanna tat-13 ta' April 2026—sitt snin ħabs, multa ta' €225,000, b'eżekuzzjoni immedjata, pendenti l-appell—u l-inkarċerazzjoni sussegwenti intrinsikament ibiddlu kwalunkwe prospett ta' qligħ futur: mandati sospiżi, reputazzjoni legali mħassra. It-trajettorja sħiħa tiegħu hija rrakkuntata fil-ġurnal tagħna. bijografija ta' Bruno Lafont, minn HEC sal-kap tal-mexxejja dinjija fil-materjali tal-kostruzzjoni.
Fil-qosor
Kumpens tal-2012: €2,9 miljun (+81,1% vs. 2011), il-11-il post fl-SBF 120 · Eżekuttiv elenkat mill-2006 sal-2017 (Lafarge imbagħad LafargeHolcim) · Pożizzjonijiet ta' membru tal-Bord f'EDF u ArcelorMittal · Proċeduri legali pendenti l-appell minn April 2026. Għal dettalji oħra dwar il-kumpens tas-CEO tas-CAC 40, ara l- ir-remunerazzjoni ta' Xavier Huillard (Vinci) jew tagħna sezzjoni tas-salarju.
Sorsi
Wikipedija “Bruno Lafont” (aċċessata fit-23/10/2026), b’referenza: Journal du Net, “Salari tal-kapijiet SBF 120” (25/06/2013); rapporti annwali ta' Lafarge u LafargeHolcim; Le Monde (2025-2026) għall-aspett legali.
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