Kemm qala’? Frederic Oudea Fit-tmexxija ta' Société Générale? L-eks Ispettur Ġenerali tal-Finanzi mexxa l-bank mill-2009 sal-2023, perjodu li jkopri mill-kriżi finanzjarja saż-żieda fir-rati tal-imgħax. Iċ-ċifri hawn taħt huma meħuda mill-komunikazzjonijiet uffiċjali ta' wara l-laqgħa tal-bord ta' Société Générale u r-rapporti tal-laqgħat tal-azzjonisti, flimkien ma' ċifra reċenti mid-dokument ta' riżoluzzjoni ta' Sanofi.
Min hu Frédéric Oudéa?
Imwieled fit-3 ta' Lulju 1963 f'Pariġi, Frédéric Oudéa ggradwa minnÉcole polytechnique u l-ENAHuwa ngħaqad mal-Ispettorat Ġenerali tal-Finanzi mill-1987 sal-1995 qabel ma ngħaqad ma' Société Générale fl-1995.
Huwa sar l-uffiċjal finanzjarju ewlieni hemmhekk, imbagħad maniġer ġenerali fl-2008, lejlet il-kriżi. F'Mejju 2009, inħatar president u CEOF'Mejju 2015, ir-rwoli ta' president u CEO ġew separati: huwa baqa' CEO, filwaqt li nħatar president mhux eżekuttiv.
Huwa jitlaq mill-bank 23 mai 2023Fi tmiem il-mandat tiegħu, Slawomir Krupa ħa postu. Illum huwa president tal-bord tad-diretturi ta' Sanofi.
Il-kumpens ta' Frédéric Oudéa f'Société Générale: iċ-ċifri
|eżerċizzju
|Element
|Ammont
|sors
|2011
|Kumpens varjabbli annwali
|€682,770 (-43% meta mqabbel mal-2010)
|Dokument ta' referenza, sottomess lill-AMF
|2012
|Kumpens varjabbli annwali
|≈ €1,400,000 (+75%)
|Dokument ta' referenza aġġornat, Mejju 2013
|2013
|Kumpens varjabbli annwali
|≈ €1,400,000 (+18%)
|Dokument ta' referenza, Marzu 2014
|2023
|Kumpens varjabbli annwali (pro rata mill-1 ta' Jannar sat-23 ta' Mejju)
|542 088 €
|Komunikazzjoni ta' wara l-Laqgħa tal-Bord tas-7 ta' Frar 2024
Is-salarju fiss: €1,300,000, l-istess mill-2011 sal-2023
L-aktar karatteristika notevoli tal-kumpens ta' Frédéric Oudéa hija l-istabbiltà tas-salarju fiss tiegħu. Dan jammonta għal €1,300,000 gross fis-sena, ammont determinat mill-bord tad-diretturi fid-19 ta' Mejju 2015 u approvat mil-laqgħa ġenerali fit-18 ta' Mejju 2016, iżda li fir-realtà kien baqa' l-istess mill-2011 'l hawn.
Fit-8 ta' Marzu 2023, il-bord tad-diretturi ddeċieda espliċitament li jżommha f'dan il-livell għall-2023, billi kkwota tliet argumenti: il-livell tar-remunerazzjoni fissa medjana tal-eżekuttiv numru 1 tas-CAC 40 (€2,5 miljun għal banek Ewropej komparabbli fl-2022), il-medjana tas-suq, u r-rakkomandazzjoni tal-kodiċi AFEP-MEDEF li skontha r-remunerazzjoni fissa għandha tiġi riveduta biss f'intervalli relattivament twal.
Il-varjabbli: limitata u b'piż kbir fuq il-prestazzjoni
Il-kumpens varjabbli annwali huwa bbażat fuq 60% tal-kriterji huma kwantitattivi. et 40% tal-kriterji huma kwalitattivi.L-indikaturi finanzjarji huma l-profitt gross operattiv, il-qligħ għal kull sehem u l-proporzjon tal-ispiża għad-dħul, f'partijiet ugwali.
Mill-1er Minn Settembru 2014, l-ammont tiegħu huwa limitat għal 135% tar-remunerazzjoni fissa għall-CEO. Il-ħlasijiet ta' inċentiv fit-tul tnaqqsu wkoll għal 100% tas-salarju fiss. Il-mira ta' kumpens varjabbli ġiet stabbilita għal 120% tas-salarju fiss għas-sena fiskali 2023.
Bħala punt ta' referenza, matul il-kriżi, Frédéric Oudéa kellu irrinunzja għall-kumpens varjabbli tiegħu għas-snin fiskali 2008 u 2009.
Kundizzjonijiet tat-tluq: l-ebda ħlas ta' tkeċċija, l-ebda pensjoni supplimentari
Dan huwa l-aktar punt informattiv għal azzjonist. Ir-rapport mill-bord tad-diretturi għal-laqgħa ġenerali tat-22 ta' Mejju 2024 huwa inekwivoku: It-tmiem tal-mandat ta' Frédéric Oudéa bħala direttur maniġerjali ma rriżulta f'ebda kumpens ta' tmiem il-mandat., u hu ma jibbenefika minn ebda drittijiet ta' pensjoni supplimentari mingħand Société Générale.
L-uniku kumpens: skont il-klawżola ta’ non-kompetizzjoni tiegħu, huwa rċieva s-salarju fiss ta’ kull xahar għat-tul ta’ żmien tal-applikazzjoni tagħha, jiġifieri sitt xhurL-ishma ta' inċentiv fit-tul tiegħu li għadhom ma ġewx vestiti ġew vestiti pro rata għaż-żmien li għadda bejn l-għotja u t-23 ta' Mejju 2023, soġġetti għaż-żamma ta' kundizzjonijiet oħra ta' prestazzjoni.
Wara l-banek: il-presidenza ta’ Sanofi
Frédéric Oudéa huwa l-President tal-Bord tad-Diretturi ta' Sanofi. Skont id-dokument tar-riżoluzzjonijiet għall-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-2026, il-kumpens tiegħu għall-2025 ġie stabbilit għal Salarju gross fiss ta' €880,000, li miegħu żdied benefiċċju in natura ta' 4 836 € (karozza tal-kumpanija b'xufier), jiġifieri total ta' €884,836Ma jirċievi l-ebda kumpens varjabbli, l-ebda kumpens ibbażat fuq l-ishma, l-ebda ħlas ta' tkeċċija, u l-ebda drittijiet għal pensjoni supplimentari.
Dak li azzjonist jista' jieħu minn dan
Rota b'gerijiet fiss ċatti mhijiex sinjal ta' dgħufija. Iż-żamma ta' €1,3 miljun għal tnax-il sena tirrifletti dixxiplina ta' governanza, mhux ekonomija.
L-ispiża vera ta' tluq tista' tinstab fl-appendiċi. In-nuqqas ta' kumpens u benefiċċji tal-pensjoni supplimentari jgħid ħafna aktar miċ-ċifra tas-salarju fiss.
Oqgħod attent meta tqabbel is-snin. L-ammonti tal-2023 huma proratati fuq mandat ta' inqas minn ħames xhur: ma jagħmilx sens li jitqabblu ma' sena sħiħa.
FAQ
X'kien is-salarju ta' Frédéric Oudéa f'Société Générale?
Is-salarju fiss annwali tiegħu kien ta’ €1,300,000 gross, l-istess mill-2011 sal-2023, flimkien ma’ komponent varjabbli limitat. Il-komponent varjabbli mogħti għall-2023, proratat sat-23 ta’ Mejju, jammonta għal €542,088.
Frédéric Oudéa rċieva pagament ta' tkeċċija?
Le. Il-laqgħa ġenerali f'Mejju 2024 ikkonfermat li t-tmiem tal-mandat tiegħu ma wassal għal ebda kumpens u li ma jibbenefika minn ebda drittijiet ta' pensjoni supplimentari.
X'qed jagħmel Frédéric Oudéa llum?
Huwa ċ-chairman tal-bord tad-diretturi ta’ Sanofi, pożizzjoni li jokkupa b’salarju fiss ta’ €880,000 fl-2025 u mingħajr komponent varjabbli.
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