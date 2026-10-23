Grégoire Olivier, gradwat mill-École Polytechnique u inġinier tal-minjieri mwieled f'Algiers fl-1960, qatta' ħmistax-il sena fil-bord ta' PSA Peugeot Citroën—sitt minnhom fl-Asja—wara li mexxa lil Sagem u għal żmien qasir lil Faurecia. Il-kumpens tiegħu bħala membru tal-bord ta' kumpanija elenkata huwa pubbliku: €1,362,820 għall-2010 u €929,172 għall-2012. Dettalji tal-karriera u ċ-ċifri tiegħu, bis-sorsi tagħhom, jinsabu hawn taħt.
Iċ-ċifri verifikati: €1,36 miljun (2010) u €929,172 (2012)
Bħala membru tal-bord tad-diretturi tal-PSA Peugeot Citroën, Grégoire Olivier kien fost l-uffiċjali eżekuttivi li l-kumpens tagħhom jiġi ppubblikat kull sena fid-dokument ta' referenza tal-grupp, li jiġi sottomess għal vot fil-laqgħa tal-azzjonisti. Sentejn huma dokumentati pubblikament: €1,362,820 għas-sena finanzjarja 2010 (dokument ta' referenza tal-PSA 2010) u €929,172 f'kumpens totali għas-sena finanzjarja 2012Din kienet sena mmarkata mid-diffikultajiet tal-grupp tal-karozzi u l-wasla ta' Carlos Tavares. It-tnaqqis bejn iż-żewġ snin fiskali juri l-komponent varjabbli ta' dawn il-kumpensi, li huwa indiċjat mar-riżultati tal-grupp.
Min hu Grégoire Olivier?
Daħal fl-École Polytechnique fl-aqwa tal-klassi tiegħu fl-1979, fejn iggradwa fit-tielet post fl-1982, wara li ggradwa mill-École des Mines de Paris u kellu MBA mill-Università ta' Chicago, beda l-karriera tiegħu fil-Ministeru tal-Industrija u mbagħad serva bħala konsulent tekniku għal Michel Rocard f'Matignon (1990-1991). Reklutat minn Jean-Martin Folz f' PechineyHuwa mexxa Aluminium de Grèce, imbagħad mar Memphis bħala foreman għal American National Can, u eventwalment sar viċi president tal-istrateġija. Fl-1998, ħa f'idejh it-tmexxija ta' Saft, id-diviżjoni tal-batteriji ta' Alcatel.
Sagem, Safran, Faurecia: il-mandati tal-maniġment
Fl-2001, il-bord superviżorju ta' Sagem Huwa nħatar president tal-bord biex jieħu post Pierre Faurre, li kien miet ħesrem. Huwa reġa’ ffoka l-grupp (biegħ in-negozju tal-karozzi lil Johnson Controls) u żied id-dħul minn €2,6 biljun għal €3,18 biljun bejn l-2001 u l-2003. Sagem ingħaqdet ma’ Safran fl-2005: huwa ngħaqad mal-bord tal-grupp, li telaq minnu f’Awwissu 2006. F’Settembru 2006, Jean-Martin Folz ġabu lura biex jieħu f’idejh ir-rwol ta’ president ta’ Faurecia (il-Forvia attwali), li s-CEO tagħha kien għadu kif irriżenja fi skandlu ta’ tixħim — kien se jibqa’ hemm biss għal sitt xhur.
PSA imbagħad Stellantis: programmi, iċ-Ċina, is-segretarjat ġenerali
Fi Frar 2007, ingħaqad mal-bord ta' PSA Peugeot Citroën bħala Direttur tal-Programmi. F'Ġunju 2010, sar l-ewwel membru permanenti tal-bord li ġie ssekondat b'mod permanenti fiċ-Ċina, bħala Direttur tal-Operazzjonijiet Asjatiċi—pożizzjoni ewlenija fi żmien meta l-grupp kien qed jibni l-impriżi konġunti tiegħu ma' Dongfeng u Changan. F'Lulju 2016, telaq mill-bord biex jieħu f'idejh ir-rwol ta' Direttur tas-Servizzi tal-Mobilità, imbagħad sar Segretarju Ġenerali tal-Grupp PSA fi Frar 2018Wara l-għaqda li ħolqot Stellantis fl-2021, inħatar Uffiċjal Kap Operattiv fiċ-Ċina għall-grupp il-ġdid. Din il-karriera taqsam ma’ dik ta’ eżekuttiv prominenti ieħor li qabel kien jaħdem ma’ PSA, kronoloġikament fil-karriera tagħna... bijografija ta' Guillaume Faury (Membru tal-bord tal-PSA 2009-2013, issa kap ta' Airbus).
X'inhi l-kompożizzjoni tar-remunerazzjoni ta' membru tal-bord elenkat?
Bħal kull uffiċjal eżekuttiv ta’ kumpanija Franċiża elenkata fil-borża, il-kumpens jinkludi salarju fiss, komponent varjabbli annwali marbut ma’ objettivi finanzjarji u operattivi, u pjanijiet ta’ azzjoni fit-tul—kollha dettaljati sena b’sena fid-dokument ta’ reġistrazzjoni u sottomessi għall-vot tal-azzjonisti. Għal eżempji oħra dokumentati permezz ta’ figura, ara l- Is-salarju ta’ Bruno Lafont (Lafarge). jew dak ta' Xavier Huillard (Vinci), u tagħna sezzjoni tas-salarju.
Premjijiet
Grégoire Olivier huwa Kavallier tal-Leġjun tal-Unur (2010) u Kavallier tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu (2002). Huwa rċieva l-premju Eurostar "Mexxej tas-Suq Emerġenti" fl-2014 għax-xogħol tiegħu fl-Asja.
Sorsi
Entrata tal-Wikipedija għal "Grégoire Olivier" (aċċessata fit-23/10/2026), b'referenzi primarji: Dokument ta' referenza PSA Peugeot Citroën 2010 (kumpens €1,362,820), Les Échos (10/06/2010), Le Point (07/10/2004), Stqarrija għall-istampa tal-Groupe PSA tat-28/07/2016, Legifrance (dekorazzjonijiet). L-ammonti għal snin fiskali oħra huma elenkati fid-dokumenti ta' referenza annwali tal-PSA.
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