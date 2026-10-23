Kemm jaqla’ l-kap tal-akbar manifattur tal-ajruplani fid-dinja? Il-kumpens ta’ Guillaume Faury, is-CEO ta’ Airbus minn April 2019, jiġi ppubblikat kull sena fir-rapport tal-kumpens eżekuttiv tal-grupp—iżda rarament jiġi rrappurtat fid-dettall f’sorsi miftuħa. Din il-paġna tispjega l-mekkaniżmu eżatt tal-kumpens tiegħu, fejn issib iċ-ċifri uffiċjali, u l-kuntest tal-karriera tiegħu.
Direttur maniġerjali ta' kumpanija Olandiża
Airbus SE hija kumpanija inkorporata skont il-liġi Olandiża: is-CEO tagħha mhuwiex impjegat iżda rappreżentant (direttur statutorju). Fil-prattika, ir-remunerazzjoni tagħhom hija stabbilita mill-bord tad-diretturi fuq ir-rakkomandazzjoni tal-kumitat tar-remunerazzjoni, fil-qafas tal-politika ta' remunerazzjoni approvata mil-laqgħa ġenerali tal-azzjonisti—il-famuża "say on pay", soġġetta għal vot konsultattiv tal-azzjonisti. Din l-istruttura hija komuni għal gruppi Ewropej kbar elenkati, kif iddettaljat ukoll fil- ir-remunerazzjoni ta' Xavier Huillard (Vinci).
L-istruttura: fissa, varjabbli annwali, pjan fit-tul
Ir-remunerazzjoni ta' Guillaume Faury hija bbażata fuq tliet livelli klassiċi: wieħed salarju fiss ; a bonus varjabbli annwali indiċjat mal-objettivi finanzjarji u extra-finanzjarji tal-grupp (kunsinni, profittabbiltà, dekarbonizzazzjoni); u pjanijiet ta' inċentivi fit-tul fil-forma ta' ishma, kondizzjonali fuq il-prestazzjoni fuq diversi snin finanzjarji. Ir-rapporti annwali tal-grupp jispeċifikaw il-piż rispettiv ta' kull komponent kif ukoll il-kriterji użati għal kull sena finanzjarja.
Fejn issib l-ammonti uffiċjali
L-ammonti eżatti, sena b'sena, huma murija fil- rapport dwar ir-remunerazzjoni tal-aġenti Ippubblikat kull sena fir-rapport annwali tal-grupp, disponibbli fit-taqsima tal-investituri tal-websajt tal-Airbus (airbus.com), u sottomess għal vot fil-laqgħa ġenerali, dan huwa s-sors definittiv: minflok ma nirriproduċu ċifra waħda mill-memorja—bir-riskju ta' żball jew sena qarrieqa—nirreferu lill-qarrej għal dan id-dokument uffiċjali, li jiddettalja l-kumpens fiss u varjabbli, l-ishma mogħtija, u l-kundizzjonijiet tal-prestazzjoni għal kull wieħed mid-diretturi tal-grupp.
It-triq qabel Airbus: Eurocopter u PSA
Qabel ma sar CEO tal-grupp, Guillaume Faury mexxa lil Airbus Helicopters (2013-2018) — wara erba’ snin fil-bord ta’ PSA Peugeot Citroën bħala direttur tar-Riċerka u l-Iżvilupp — u ppresieda lil Airbus Commercial Aircraft. Il-kumpens tiegħu għal dawn il-perjodi huwa ppubblikat fid-dokumenti rilevanti (rapporti annwali ta’ EADS/Airbus Group u Groupe PSA). Il-karriera sħiħa tiegħu, minn EPNER sal-kap tal-grupp, hija rrakkontata fir-rapporti tagħna. bijografija ta' Guillaume Faury.
Il-mandat u l-funzjonijiet istituzzjonali ta' AXA
Bħala membru tal-bord tad-diretturi ta' AXA, Guillaume Faury jirċievi l-miżati tal-attendenza stipulati mill-grupp tal-assigurazzjoni, kif ippubblikat fid-dokument ta' reġistrazzjoni universali tiegħu. Il-presidenzi tiegħu ta' organizzazzjonijiet professjonali—GIFAS mill-2021 u ASD mill-2023—huma kkunsidrati bħala mandati ta' rappreżentanza tal-industrija. Id-direttorat huwa forma standard ta' kumpens supplimentari għal eżekuttiv tas-CAC 40, kif inhu għal Pierre-André de Chalendar f'Saint-Gobain.
Fil-qosor
Mekkaniżmu: Direttur ta' Airbus SE, kumpens fiss + varjabbli + LTI li dwaru ttieħed vot fl-AGM, ippubblikat kull sena fir-Rapport dwar il-Kumpens tad-Diretturi (sors uffiċjali: airbus.com/investors) · Karigi ta' Direttorat: Membru tal-bord tal-AXA · Perkors tal-karriera: Airbus Helicopters, PSA. Għal analiżi tal-istokk li jidderieġi, ara l-iskeda informattiva tagħna Stokk tal-Airbus (AIR.PA) u sezzjoni tas-salarju.
Sorsi
Wikipedia "Guillaume Faury" (aċċessata fit-23/10/2026); Airbus SE, stqarrija għall-istampa tat-8 ta' Ottubru 2018 u rapporti annwali (taqsima dwar il-kumpens tad-diretturi); AXA, bord tad-diretturi. L-ebda ammont annwali mhu riprodott hawn mingħajr sors primarju verifikat.
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