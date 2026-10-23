Kemm qala’ Jean-Michel Aulas matul is-36 sena tiegħu fit-tmexxija ta’ Olympique Lyonnais u OL Groupe? Filwaqt li s-salarju eżekuttiv annwali tiegħu qatt ma ġie żvelat kompletament fil-midja, tliet elementi kwantifikabbli u verifikabbli jistrutturaw il-kumpens tiegħu: is-salarju tas-CEO ta’ kumpanija nnegozjata pubblikament, il-pakkett ta’ kumpens tat-tkeċċija tiegħu tal-2023, u l-qligħ mill-bejgħ tal-ishma tiegħu. Niddettaljaw dawn l-elementi, flimkien mas-sorsi tagħhom.
CEO ta' kumpanija elenkata: remunerazzjoni ppubblikata u vvutata fil-laqgħa ġenerali
Mill-1999 sa Mejju 2023, Jean-Michel Aulas kien iċ-chairman u l-Kap Eżekuttiv ta'Grupp OLOL Groupe, kumpanija holding elenkata li timmaniġġja lil Olympique Lyonnais, ippubblikat il-kumpens tiegħu—fiss, varjabbli, u kwalunkwe bonus—fid-Dokument ta' Reġistrazzjoni Universali tal-grupp u soġġett għal vot tal-azzjonisti fil-Laqgħa Ġenerali Annwali, kif inhu l-każ għal kwalunkwe eżekuttiv ta' kumpanija elenkata. Dawn id-dokumenti uffiċjali, disponibbli fuq il-websajt tar-relazzjonijiet mal-investituri ta' OL Groupe, huma s-sors primarju għar-rikostruzzjoni tal-kumpens annwali tiegħu, li ma nirriproduċux hawn figura b'figura minħabba inċertezza għal kull sena fiskali.
2023: pagament ta' 10 miljun ewro bħala kumpens għat-tkeċċija
L-aktar aspett dokumentat tal-kumpens tiegħu jibqa' t-tluq tiegħu. Jean-Michel Aulas, li tneħħa fit-8 ta' Mejju 2023 mill-azzjonisti l-ġodda ta' Eagle Football, telaq mill-presidenza b' ħlas ta' tkeċċija ta' 10 miljun ewro, akkumpanjat minn pożizzjoni bħala president onorarju. Din il-kumpensazzjoni, żvelata mill-istampa tan-negozju waqt it-tluq mgħaġġel tliet snin qabel id-data tat-tmiem skedata fiż-żmien tal-akkwist, kebbset il-kontroversja dwar il-"bonus tal-ħruġ" tal-eżekuttivi għolja - anke jekk in-naħa sportiva tal-klabb kienet għaddejja minn perjodu diffiċli.
Il-bejgħ tal-ishma tagħha: 14,5 miljun ewro bi prezz ta’ 3 ewro
It-tieni aspett kwantifikat: ix-xiri mill-ġdid tas-sehem tal-kumpanija holding tal-familja tiegħu. Wara t-tluq tiegħu, Jean-Michel Aulas talab lill-Qorti Kummerċjali ta' Lyon biex tiffriża l- 14,5 miljun ewro fil-kontijiet tal-OL — ammont li jikkorrispondi għar-riakkwist ta' 4,826,540 ishma bi €3 kull wieħedFtehim li ntlaħaq fil-11 ta' Diċembru 2023 jifformalizza din l-akkwist qabel is-16 ta' Jannar 2024, bi skambju għall-waqfien tal-proċedimenti legali bejn iż-żewġ partijiet. Dan iċ-ċessjoni mill-kumpanija tikkonkludi l-kapitlu tas-suq tal-ishma tal-karriera tiegħu bħala president u sid, li nirrakkontaw fir-rapport tagħna. bijografija ta' Jean-Michel Aulas.
Fortuna stmata għal 450 miljun ewro
L-aktar ritratt li juri l-ġid tagħha jibqa’ l-klassifika tal-Isfidi 2025: 450 miljun ewro, it-309 l-aktar persuna għanja fi Franza. Il-biċċa l-kbira tal-ġid tiegħu ġejja mill-bejgħ ta’ Cegid lill-grupp Groupama fl-2007—il-kumpanija tas-softwer li waqqaf fl-1983—supplimentata mill-qligħ kapitali gradwali fuq l-ishma tiegħu tal-OL. Għal tqabbil ma’ eżekuttivi oħra tas-CAC 40 elenkati fil-borża, ara l- Is-salarju ta' Frédéric Oudéa jew dak ta' Xavier Huillard f'Vinci, il-grupp li bena l-Groupama Stadium ta' OL.
Ir-rwoli attwali tagħha: Il-Federazzjoni Franċiża tal-Futbol u l-Lega tan-Nisa
Minn Diċembru 2023, Jean-Michel Aulas ilu jokkupa l-kariga ta' Viċi President tal-Federazzjoni Franċiża tal-Futbol u, minn Lulju 2024, President tal-Lega Professjonali tal-Futbol tan-Nisa. Il-karigi federali tiegħu, inkluż kumpens potenzjali, bħalissa mhumiex pubbliċi. Fl-età ta' 77 sena, l-attività politika lokali tiegħu (l-Ewwel Viċi President taż-Żona Metropolitana ta' Lyon minn Marzu 2026) taqa' taħt il-kategorija ta' kariga elettiva, u l-kumpens tiegħu huwa dak ta' uffiċjali eletti metropolitani, kif stabbilit mir-regolamenti.
Fil-qosor
Kumpens annwali tas-CEO ppubblikat fid-dokumenti tal-OL Groupe (1999-2023) · Pakkett ta' indennizz ta' €10 miljun (2023) · xiri mill-ġdid tal-4,826,540 sehem tiegħu għal €14,5 miljun bi prezz ta' €3/sehem (ftehim ta' Diċembru 2023) · fortuna stmata ta' €450 miljun (Sfidi 2025). Għal investituri li jsegwu l-klabb, ara l-paġna Grupp OL (Grupp tal-Futbol tal-Ajkli) jiddettalja s-sitwazzjoni attwali tal-istokk.
Sorsi
Entrata tal-Wikipedija dwar Jean-Michel Aulas (aċċessata fit-23/10/2026) u referenzi primarji: ir-rivista Challenges (fortuni tal-2025), stqarrijiet għall-istampa tal-OL Groupe tat-8 ta' Mejju u l-11 ta' Diċembru 2023, l-istampa tan-negozju (Le Monde, Les Échos, Le Progrès). Id-dejta annwali uffiċjali hija disponibbli fid-dokumenti tar-reġistrazzjoni universali tal-OL Groupe.
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