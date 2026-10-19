Kemm qala’? Pierre-André de Chalendar Fit-tmun ta' Saint-Gobain? Għall-kuntrarju ta' ħafna CEOs tas-CAC 40, it-tweġiba hija notevolment ċara: wara s-separazzjoni tar-rwoli ta' president u CEO fl-2021, il-kumpens tiegħu sar esklussivament fiss, mingħajr ebda komponent varjabbli. Iċ-ċifri hawn taħt huma meħuda mid-deċiżjonijiet tal-bord tad-diretturi ta’ Saint-Gobain u mid-dokumenti tal-laqgħa ġenerali.
Min hu Pierre-André de Chalendar?
Imwieled fit-12 ta' April 1958 f'Vichy, Pierre-André de Chalendar huwa ggradwat mill-ESSEC u l-ENA, eks spettur tal-finanzi.
Ingħaqad mal-Kumpanija ta' Saint-Gobain fl-1989, sar deputat direttur maniġerjali fl-2005, direttur fl-2006, imbagħad maniġer ġenerali f'Ġunju 2007Huwa msemmi President u CEO fit-3 ta' Ġunju, 2010wara Jean-Louis Beffa.
l 1er F'Lulju 2021, huwa għadda l-maniġment ġenerali lid-deputat tiegħu. Benoit Bazin u ssir president mhux eżekuttivHuwa se jħalli l-bord tad-diretturi fi tmiem il-laqgħa ġenerali fis-6 ta' Ġunju 2024, wara li jkun eżerċita d-drittijiet tiegħu għall-irtirar.
Huwa wkoll il-president tal-Istitut tal-Intrapriża Huwa ilu direttur ta' BNP Paribas mill-2023. F'Ottubru 2025, ingħaqad mal-grupp Altice France bħala direttur mhux eżekuttiv.
Is-salarju ta’ Pierre-André de Chalendar f’Saint-Gobain
L-ammonti t'hawn taħt huma derivati mid-deċiżjonijiet tal-bord tad-diretturi tad-29 ta' Frar 2024 (sena fiskali 2023) u tas-27 ta' Frar 2025 (sena fiskali 2024), ippubblikati minn Saint-Gobain.
|eżerċizzju
|fonction
|Rimunerazzjoni fissa
|Varjabbli
|Benefiċċju in natura
|2022
|President tal-kunsill
|450 000 €
|ebda
|€3,301 (karozza)
|2023
|President tal-kunsill
|450 000 €
|ebda
|€3,301 (karozza)
|2024
|President tal-kunsill (1 ta' Jannar – 6 ta' Ġunju)
|€194,262 (pro rata)
|ebda
|karozza tal-kumpanija
Il-kliem tad-deċiżjoni tal-kunsill mhuwiex ambigwu: "Ir-remunerazzjoni tas-Sur Pierre-André de Chalendar hija kostitwita esklussivament porzjon fiss li jammonta għal €450,000 u ma jibbenefikax minnl-ebda kumpens varjabbli annwali ".
L-irtirar u dak li għandek bżonn tifhem dwaru
Pierre-André de Chalendar talab il-benefiċċji tal-irtirar tiegħu taħt l-iskema ta' pensjoni supplimentari b'benefiċċji definiti "SGPM", li minnha bbenefika fil-kapaċità tiegħu bħala President u CEO. sa 1er lulju 2021.
Saint-Gobain tispeċifika li tagħha Il-pensjoni grossa annwali ammontat għal madwar €417,942. għas-sena finanzjarja 2023, u għal 188 308 € għall-perjodu mill-1er Jannar sas-6 ta’ Ġunju, 2024 (pro rata temporis).
Din l-iskema, magħrufa komunement bħala "pensjoni supplimentari," ilha soġġetta għal regolamenti stretti minn mindu bdew ir-regoli ta' governanza tal-AFEP-MEDEF: hija disponibbli biss għall-eżekuttivi attwali u ma tistax tittejjeb wara t-tluq tagħhom. Hija wkoll magħluqa għal eżekuttivi ġodda mill-2019.
Is-separazzjoni taċ-chairman u s-CEO: il-każ Saint-Gobain
Fl-2021, Saint-Gobain isseparat ir-rwoli "sabiex tiżgura tranżizzjoni bla xkiel u ta' suċċess fil-proċess ta' suċċessjoni" ta' Pierre-André de Chalendar minn Benoît Bazin. Dan huwa eżempju perfett ta' governanza tajba: l-eżekuttiv li se jħalli l-kariga jibqa' f'postu bħala president mhux eżekuttiv waqt li s-suċċessur tiegħu joqgħod fil-kariga.
Bħala tfakkira, ir-remunerazzjoni ta' Benoît Bazin bħala direttur maniġerjali kienet €1,000,000 salarju fiss u €1,700,000 salarju varjabbli (jiġifieri, €2,700,000 fi flus kontanti) matul is-snin finanzjarji 2022 u 2023, qabel ma ngħaddu għal €1,300,000 fissi effettiv mis-7 ta' Ġunju 2024, id-data li fiha se jkollu r-rwol doppju ta' President u CEO.
Dak li azzjonist jista' jieħu minn dan
President mhux eżekuttiv imħallas b'salarju fiss huwa konsistenti. Ma jibqax jimmaniġġja l-operazzjonijiet: m'hemm l-ebda raġuni biex jiġi assenjat varjabbli marbuta mal-prestazzjoni operattiva.
Il-kwistjoni vera hija l-ispiża tat-tluq. Pjan ta’ pensjoni supplimentari ta’ madwar €400,000 fis-sena jirrappreżenta impenn fit-tul għall-kumpanija. Dan huwa punt li għandu jiġi mmonitorjat fir-rapport dwar il-governanza korporattiva.
Is-separazzjoni tas-setgħat tnaqqas il-kunflitt ta' interess. Din hija t-tagħlima ewlenija tat-tranżizzjoni ta' Saint-Gobain tal-2021.
FAQ
X'kien is-salarju ta' Pierre-André de Chalendar f'Saint-Gobain?
Bħala president tal-bord, huwa rċieva salarju fiss ta’ €450,000 fis-sena, mingħajr kumpens varjabbli, supplimentat b’benefiċċju ta’ karozza tal-kumpanija ta’ madwar €3,300.
Pierre-André de Chalendar għandu paraxut tad-deheb?
Iva. Huwa sostna d-drittijiet tiegħu għall-iskema SGPM fl-1 ta'er Lulju 2021; Saint-Gobain tindika pensjoni grossa annwali ta’ madwar €417,942 għas-sena finanzjarja 2023.
Min ħa post Pierre-André de Chalendar f'Saint-Gobain?
Benoît Bazin, CEO minn Ġunju 2021, ħa l-kariga ta’ CEO fl-1 ta’er Lulju 2021 u mbagħad il-funzjonijiet ta' president u uffiċjal kap eżekuttiv mis-7 ta' Ġunju 2024.
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