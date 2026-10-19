Kemm qala’? Xavier Huillard Fit-tmexxija ta' Vinci? Il-mistoqsija titfaċċa spiss, meta wieħed iqis kemm il-kap tal-grupp tal-kostruzzjoni, l-awtostradi, u l-konċessjonijiet tal-ajruporti sawwar għoxrin sena ta' kapitaliżmu Franċiż. Iċ-ċifri hawn taħt ġejjin minn dokumenti uffiċjali ta' Vinci: komunikazzjonijiet ta' wara l-laqgħa tal-bord, il-paġna tal-governanza tal-grupp, u avviżi tal-laqgħat tal-azzjonisti. Dawn huma pprovduti bis-sena u s-sors tagħhom, kif inhi l-prattika standard għal dan it-tip ta' dejta.
Min hu Xavier Huillard?
Imwieled fl-1954, Xavier Huillard huwa inġinier gradwat minnÉcole polytechnique u l-Skola Nazzjonali tal-Pontijiet u t-ToroqHuwa beda l-karriera tiegħu f'Sogea fl-1996, fejn sar id-direttur maniġerjali tagħha fl-1998, u mbagħad ippresieda VINCI Construction mill-2000 sal-2002.
Jissieħeb fil-kumitat eżekuttiv ta' VINCI u jsir id-direttur maniġerjali tal-grupp fl-2006Imbagħad President u CEO fl-2010Matul il-mandat tiegħu, VINCI diversifikat bil-kbir f'konċessjonijiet ta' awtostradi u ajruporti, enerġija u servizzi, u rat is-sehem tal-fatturat tagħha ġġenerat fi Franza jonqos minn 66% għal madwar 42%.
Fis-17 ta' April 2025, il-laqgħa ġenerali ta' VINCI approvat Separazzjoni tar-rwoli ta' president u uffiċjal kap eżekuttiv, effettiva mill-1 ta' Mejju 2025 Xavier Huillard isir president tal-bord tad-diretturi, filwaqt li Pierre Anjolras, uffiċjal kap operattiv minn Mejju 2024, isir uffiċjal kap eżekuttiv għal mandat ta' erba' snin.
Is-salarju ta' Xavier Huillard: ċifri skont is-sena
It-tabella t’hawn taħt turi l-ammonti ppubblikati minn VINCI. Din tiddistingwi bejn ir-remunerazzjoni allokati għall-eżerċizzju (Deċiżjoni tal-Bord) dwar ir-remunerazzjoni fil-fatt imħallas matul is-senali mhix l-istess ħaġa.
|eżerċizzju
|fonction
|Remunerazzjoni għall-eżerċizzju
|sors
|2023
|CEO
|3 € 303 580 €
|VINCI, governanza
|2024
|CEO
|3 € 302 605 €
|VINCI, governanza
|2024
|Pjan ta' inċentiv fit-tul (9 ta' April, 2024)
|3 € 379 994 €
|VINCI, governanza
|2024
|Total inkluż il-qsim tal-profitti
|6 € 682 599 €
|VINCI, governanza
|2023
|Total inkluż il-qsim tal-profitti
|6 € 683 568 €
|VINCI, governanza
La salarju gross fiss annwali jammonta għal 1 € 300 000 € għall-2024, ammont stabbilit mill-bord tad-diretturi fit-3 ta' Frar 2022 għall-mandat li beda f'April 2022. Baqa' l-istess fl-2023 u l-2024.
X'tinkludi r-remunerazzjoni ta' Xavier Huillard – u x'ma tinkludix
Il-folja ta' informazzjoni ppubblikata minn VINCI tispeċifika li Xavier Huillard ma jirrapportax mhux kuntratt ta' impjieg mal-grupp, li minnu jibbenefika, madankollu, a pjan ta' pensjoni supplimentari u li hu ma jipperċepixxix la ħlas ta' tkeċċija u lanqas kumpens għal nuqqas ta' kompetizzjoni.
Il-pjan tal-pensjoni b'benefiċċji definiti tiegħu, implimentat f'Marzu 2010 għall-eżekuttivi, huwa soġġett għal limitu ta' kontribuzzjoni ugwali għal tmien darbiet il-limitu massimu annwali tas-sigurtà soċjali : din hija t-traduzzjoni Franċiża tal-limiti imposti fuq il-paraxuts tad-deheb.
Fi tmiem il-mandat tiegħu bħala CEO fl-2025, mhux se jirċievi l-ebda kumpens varjabbli fit-tul għall-2025.
It-tluq tal-maniġment ġenerali, April-Mejju 2025
Il-bord tad-diretturi, fil-laqgħa tiegħu tas-17 ta' April 2025, iddeċieda li jissepara ż-żewġ rwoli b'effett mill-1 ta' Mejju 2025. VINCI tenfasizza li d-deċiżjoni hija "r-riżultat ta' tranżizzjoni ppjanata bir-reqqa." Pierre Anjolras, ta' 59 sena dak iż-żmien, gradwat mill-École Polytechnique u l-École des Ponts et Chaussées, kien diġà jmexxi lil VINCI Construction u kien inħatar Uffiċjal Kap Operattiv f'Mejju 2024 biex jissorvelja t-tranżizzjoni flimkien ma' Xavier Huillard.
Il-laqgħa ġenerali approvat il-ħatra tiegħu fil-bord tad-diretturi b'99,35% tal-voti. Xavier Huillard se jibqa' president tal-grupp, għall-inqas sal-laqgħa ġenerali tal-2026.
Fit-tabella tat-titoli miżmuma mill-eżekuttivi, VINCI tindika wkoll li Xavier Huillard biegħ 41,999 ishma ta' VINCI matul il-perjodu inkwistjoni.
Kif tinterpreta l-kumpens ta' eżekuttiv meta tkun azzjonist
Tliet riflessi japplikaw għal VINCI bħal għal kwalunkwe grupp kbir ieħor elenkat.
Issepara l-fiss mill-varjabbli. Hawnhekk, is-salarju fiss ta’ €1,3 miljun huwa modest meta mqabbel ma’ grupp ta’ dan id-daqs; huwa l-komponent varjabbli u speċjalment l-inċentiv fit-tul li jġib it-total ’il fuq minn €6,6 miljun.
Dejjem ħares lejn it-total fuq sentejn. Il-pjanijiet ta’ inċentiv huma mifruxa fuq tlieta sa ħames snin: sena waħda tista’ tkun żbaljata, fil-quċċata jew fil-qiegħ.
Qabbel mar-rendiment. Il-kumpens jagħmel sens biss meta jitqies f'relazzjoni mal-valur maħluq għall-azzjonist matul l-istess perjodu. Dak hu l-kriterju reali, mhux l-ammont gross iżolat.
FAQ
X'kien is-salarju ta' Xavier Huillard f'Vinci?
Ir-remunerazzjoni grossa fissa annwali tiegħu kienet ta’ €1,300,000. Din kienet issupplimentata b’komponent varjabbli u inċentiv fit-tul: ir-remunerazzjoni għas-sena finanzjarja 2024 tammonta għal €3,302,605, u għal €6,682,599 inkluż il-valur tal-ishma allokati taħt il-pjan ta’ inċentiv.
Xavier Huillard għadu l-Kap Eżekuttiv ta' Vinci?
Le. Mill-1 ta' Mejju 2025, huwa president tal-bord u Pierre Anjolras huwa s-CEO tal-grupp.
Xavier Huillard irċieva pagament ta' tkeċċija?
Informazzjoni ppubblikata minn VINCI tindika li ma jirċievi l-ebda ħlas ta’ tkeċċija jew kumpens għal nuqqas ta’ kompetizzjoni.
[bouton_vantage subtitle="Forex, indiċi, komoditajiet u kripto fis-CFDs"]