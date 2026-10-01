André Citroen (၁၈၇၈-၁၉၃၅) သည် ပြင်သစ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ကြီးကျယ်သောအမည်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ École Polytechnique မှ ဘွဲ့ရရှိထားသော သူသည် မော်တော်ကားကို တီထွင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ဥရောပတွင် မော်တော်ကားကို အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ပြီး စျေးကွက်ထုတ်ကုန်အဖြစ် ရောင်းချကာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုသည့် ပထမဆုံးသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏ဘဝသည်လည်း စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်သည်- ကြွေးမြီများ တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရရှိခဲ့ပြီး ဒေဝါလီခံခြင်းနှင့် Michelin မှ ကုမ္ပဏီကို သိမ်းပိုက်ခြင်းတို့ဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့သော အံ့မခန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် Panthéon တွင် သူ့အား မြှုပ်နှံရန် လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ သူ့နာမည်သည် သတင်းများတွင် ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
ငယ်ဘဝ- နည်းပညာကို စိတ်အားထက်သန်သော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ သား
အန်ဒရေ စီထရိုën ကို ၁၈၇၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ပါရီမြို့၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ ၄၄ rue Laffitte တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် ၁၈၇၃ ခုနှစ်တွင် ပါရီတွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော ဒတ်ချ်ဂျူးစိန်ကုန်သည် Levie Citroen နှင့် မူလက ဝါဆောမြို့သူ Amalia Kleinmann တို့၏ ပဉ္စမမြောက်နှင့် နောက်ဆုံးသားဖြစ်သည်။ မျိုးရိုးအမည်သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ citrus ကုန်သည်တစ်ဦး၏ ဘိုးဘွားတစ်ဦးထံမှ ဆင်းသက်လာခြင်း ("citroen" သည် ဒတ်ချ်ဘာသာဖြင့် lemon ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်)၊ "e" တွင် diaeresis ကို မွေးစားခဲ့သူမှာ အန်ဒရေ ဖြစ်သည်။
သူ့ရဲ့ ငယ်ဘဝဟာ ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၈၄ ခုနှစ်မှာ သူ့အဖေဟာ တောင်အာဖရိကက စိန်တွင်းတစ်ခုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုးရွားစွာ ပြုလုပ်ပြီးနောက် မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ Lycée Condorcet မှာ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Jules Verne နဲ့ Eiffel Tower တည်ဆောက်ပုံကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ André ဟာ တက္ကသိုလ်ကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။tecole Polytechnique 1898 en ။
Herringbone ဂီယာများ- လိုဂိုတစ်ခု မွေးဖွားခြင်း
၁၉၀၀ ခုနှစ်တွင် ပိုလန်နိုင်ငံသို့ ခရီးထွက်စဉ် V-groove ဂီယာများအတွက် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤဂီယာများသည် ပိုမိုတိတ်ဆိတ်ပြီး မြင့်မားသောပါဝါကို ပို့လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် မြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတိကျမှု လိုအပ်ခဲ့သည်။ André Citroën သည် လိုင်စင်ကို ဝယ်ယူပြီး သံမဏိကို အသုံးပြု၍ စက်မှုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ၁၉၀၁ ခုနှစ်တွင် သူနှင့် အထက်တန်းကျောင်းနေ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးသည် ပါရီမြို့ Faubourg Saint-Denis ခရိုင်တွင် ဂီယာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဤနှစ်ထပ် chevron သည် နောက်ပိုင်းတွင် ကားအမှတ်တံဆိပ်၏ အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အမှတ်မိရဆုံး လိုဂိုများထဲမှ တစ်ခုမှာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မော့စ်၊ အမေရိကနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း
၁၉၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူကို ကူညီရန် ခေါ်ယူခံခဲ့ရသည်။ Morse ကထိုအချိန်က အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည်။ သူသည် ၎င်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကို ပြန်လည်စီစဉ်ခဲ့သည်- ၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင် ကား ၃၀၀ မှ ၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင် ၈၀၀ အထိ ထုတ်လုပ်မှု မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ခရီးစဉ်တစ်ခုသည် သူ့အား နက်ရှိုင်းစွာ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်- သူသည် Ford စက်ရုံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး တပ်ဆင်လိုင်းထုတ်လုပ်မှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ "ဥရောပ Henry Ford" ဖြစ်လာရန် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၁၅-၁၉၁၈: Quai de Javel ရှိ ခရုခွံစက်ရုံ
၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် အမြောက်တပ်အရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ကျည်ဆန်ရှားပါးမှုကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ ၁၉၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သူသည် စစ်ဝန်ကြီးဌာနအား ၇၅ မီလီမီတာ ကျည်ဆန်များကို မကြုံစဖူးနှုန်းဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် စက်ရုံတစ်ရုံကို လအနည်းငယ်အတွင်း တည်ဆောက်ရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။ ဂျာဗယ် ဆိပ်ကမ်းပါရီမြို့တွင် အမျိုးသမီး ၁၃၀၀၀ အထိ အလုပ်ခန့်ထားသည့် အလွန်ခေတ်မီသော စက်ရုံတစ်ရုံကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းမှ ခရုခွံ စုစုပေါင်း ၂၃ သန်းခန့် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုစက်ရုံသည် ထိုအချိန်က ရှားပါးသော လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လည်း ထင်ရှားသည်- စားသောက်ဆိုင်၊ ဆေးရုံနှင့် နေ့ကလေးထိန်းဌာန။
၁၉၁၉: Type A နှင့် ပထမဆုံး အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ခဲ့သော ဥရောပကား
စစ်ပြေငြိမ်းပြီးပြီးချင်း စက်ရုံသည် ၎င်း၏စစ်ရေးအမိန့်များကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ André Citroën သည် ဤအရာကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားခဲ့သည်။ သူသည် ထိုနေရာကို လအနည်းငယ်အတွင်း ကားစက်ရုံအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သူသည် သတင်းစာများအား ၇,၂၅၀ ဖရန့် ဈေးနှုန်းရှိသော ကားတစ်စီးကို ကြေညာခဲ့ပြီး ဈေးကွက်တွင် အသက်သာဆုံးကား၏ ထက်ဝက်ခန့်သာ ရှိသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည် နှစ်ပတ်အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းမှု ၁၆,၀၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့သည်။
La စီထရွန် အမျိုးအစား Aအင်ဂျင်နီယာ Jules Salomon မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော Citroën 2CV ကို ထိုနှစ်တွင်ပင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် တစ်နေ့လျှင် ကား ၃၀ စီး ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ကြီးမားသော စီးရီးများဖြင့် ထုတ်လုပ်သော ပထမဆုံး ဥရောပကားအဖြစ် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၉ ခုနှစ်တွင် Citroën သည် ပြင်သစ်ထုတ်လုပ်မှု၏ သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးဖြစ်သော မော်တော်ကား ၁၀၂,၈၉၁ စီးကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Javel၊ Suresnes၊ Clichy၊ Saint-Ouen နှင့် Grenelle ရှိ ၎င်း၏စက်ရုံများတွင် အလုပ်သမား ၃၂,၀၀၀ ခန့်ကို အလုပ်ခန့်ထားသည်။
သူ့ခေတ်ထက် သာလွန်တဲ့ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ပါရမီရှင်တစ်ယောက်
André Citroën က ကြော်ငြာတွေက ရောင်းကောင်းတယ်ဆိုတာကို တခြားသူတွေထက် အရင် နားလည်ခဲ့ပါတယ်-
- ၁၉၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် မော်တော်ကားပြပွဲအတွင်း Arc de Triomphe မျှော်စင်အထက်တွင် လေယာဉ်တစ်စင်းက မီးခိုးရောင်စာလုံးများဖြင့် "Citroën" ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
- ၁၉၂၅ မှ ၁၉၃၃ အထိ၊ ဧရာမ မီးထွန်းထားသော ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတစ်ခု အီဖယ်မျှော်စင် ဧရာမကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ကြီးတစ်ခု။
- Kégresse တစ်ဝက်လမ်း စူးစမ်းလေ့လာရေးခရီးစဉ်များသည် လူထု၏အမြင်တွင် ထင်ရှားစွာ ထင်ရှားခဲ့သည်- ဆဟာရကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း (၁၉၂၂-၁၉၂၃)၊ Black Cruise အာဖရိက (၁၉၂၄) တွင်၊ အဝါရောင် ခရုဇ်သင်္ဘော အာရှတိုက်တွင် (၁၉၃၁)၊
- ၎င်းသည် ရောင်းချပြီးနောက်- ယာဉ်မောင်းလက်စွဲ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကွန်ရက်၊ အာမခံထားသော မူရင်းအပိုပစ္စည်းများတွင်လည်း ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသည်။
Traction Avant နှင့် ၁၉၃၄ ခုနှစ် ဒေဝါလီခံမှု
၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် Louis Renault နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် André Citroën သည် Javel စက်ရုံကို လအနည်းငယ်အတွင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ဥရောပတွင် အခေတ်အမီဆုံးစက်ရုံများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူသည် တစ်နှစ်အတွင်း ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သော အင်ဂျင်နီယာ André Lefebvre ကို ငှားရမ်းခဲ့သည်။ ရှေ့ဘီးယက်၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် တင်ပြခဲ့သည်။ ကားသည် တော်လှန်ပြောင်းလဲသော ကားဖြစ်သော်လည်း ကုမ္ပဏီသည် ငွေကြေးအရ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီဖြစ်သည်- ၁၉၃၄ ခုနှစ် မေလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော ပြင်သစ်ဘဏ်မှ အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် ဖရန့်ငွေ သန်း ၂၀၀ အရှုံးပေါ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဘဏ်များက သူ့ကို ဆက်လက်ထောက်ပံ့ရန် ငြင်းဆိုကြပြီး အစိုးရကလည်း ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိုခြင်း မရှိပေ။ 21 décembre 1934Citroën ကုမ္ပဏီကို တရားရုံးတွင် ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ အဓိက ငွေရှင်၊ Michelinသူသည် ကုမ္ပဏီကို လွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် André Citroën သည် ၎င်း၏ ရှယ်ယာများကို ရောင်းချခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လတွင် Pierre Michelin သည် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် အစားထိုးခဲ့သည်။ André Citroën သည် ၁၉၃၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ပါရီမြို့၌ အသက် ၅၇ နှစ်အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
အမွေအနှစ်- Michelin မှ Stellantis အထိ
2CV (၁၉၄၈) နှင့် DS (၁၉၅၅) ကဲ့သို့သော အထင်ကရ မော်ဒယ်များဖြင့် Michelin ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအောက်တွင် အမှတ်တံဆိပ်သည် ရှင်သန်ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် Peugeot သည် Citroën ကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး အဖွဲ့ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ PSA Peugeot Citroen၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် PSA နှင့် Fiat Chrysler တို့၏ ပေါင်းစည်းမှုသည် ကြယ်စင်၎င်းအနက် Citroën သည် အမှတ်တံဆိပ် ၁၄ ခုအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပါရီတွင် Quai de Javel ကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် Quai André-Citroën ဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ယခင်စက်ရုံကို Parc André-Citroën ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မိသားစု၊ အထူးသဖြင့် သူ၏မြေး Henri-Jacques Citroën သည် သူ့အား Panthéon တွင် မြှုပ်နှံရန် ထောက်ခံအားပေးခဲ့သည်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် Medef (ပြင်သစ်စီးပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Patrick Martin သည် အဖွဲ့အစည်း၏ နွေရာသီကျောင်းတွင် ဤကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို လူသိရှင်ကြား ထောက်ခံခဲ့သည်။
André Citroën ရဲ့ ဇာတ်လမ်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကို ဘာသင်ပေးသလဲ။
Citroën ရဲ့ လမ်းကြောင်းက စာရင်းဝင် ကားထုတ်လုပ်သူတွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာမှာ သက်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ပေးစွမ်းပါတယ်-
- အသံအတိုးအကျယ် မလုံလောက်ပါ။ Citroën ဟာ ဈေးကွက်ကို သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက် အများကြီးရောင်းချခဲ့ပေမယ့် ဈေးနှုန်းအလွန်နိမ့်ကျခဲ့ပါတယ်။ လုံလောက်တဲ့ အမြတ်အစွန်းမရှိရင် အကြွေးနဲ့ ထောက်ပံ့ထားတဲ့ တိုးတက်မှုဟာ ပျက်စီးလွယ်လာပါတယ်။ စတော့ဈေးကွက်မှာ ရောင်းအားတစ်ခုတည်းကို မကြည့်ဘဲ လည်ပတ်မှုအမြတ်အစွန်းနဲ့ ငွေသားစီးဆင်းမှုကိုပဲ ကြည့်ပါတယ်။
- မော်တော်ကားလုပ်ငန်းသည် အရင်းအနှီးများစွာ အသုံးပြုရသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်ရုံတစ်ရုံကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် တော်လှန်ပြောင်းလဲသော မော်ဒယ်တစ်ခုကို စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းသည် ငွေအမြောက်အမြား ကုန်ကျပါသည်။ လျှပ်စစ်ကားများသို့ ကူးပြောင်းလာသည့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ၎င်းသည် မှန်ကန်ပြီး ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်သူအားလုံး၏ ဘဏ္ဍာရေးအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေပါသည်။
- ငွေကြေးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ငွေရှင် Michelin သည် ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပေးသွင်းသူများအကြား ဆက်နွယ်မှုများသည် နီးကပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်မီချီလင်စတော့ရှယ်ယာ တာယာထုတ်လုပ်သူသည် ထိုအချိန်မှစ၍ မည်သို့ကွဲပြားလာကြောင်း ပြသထားသည်။
chevron အမှတ်တံဆိပ်၏ လက်ရှိအမွေဆက်ခံသူကို လိုက်ကြည့်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်ကို ကြည့်ပါ။စတယ်လန်တစ်စ် ရှယ်ယာCitroën ရဲ့ သမိုင်းဝင်ပြိုင်ဘက်ကြီးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်Renault စတော့ရှယ်ယာဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများသည် သတင်းအချက်အလက် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံဉာဏ်ပေးချက်အဖြစ် မသတ်မှတ်ပါ။
အဓိကရက်စွဲများတွင် André Citroën
|နှစ်
|အဖြစ်အပျက်
|1878
|ပါရီမှာ မွေးဖွား (ဖေဖော်ဝါရီ ၅)
|1898
|École Polytechnique သို့ဝင်ခွင့်
|1901
|ငါးရိုးပုံသဏ္ဌာန် ဂီယာကုမ္ပဏီတစ်ခု တည်ထောင်ခြင်း
|1906
|မော့စ်အသင်းရဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာ ဦးဆောင်နေပါတယ်
|1915
|Javel quay shell စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း
|1919
|Citroën Type A ၏ မိတ်ဆက်ပွဲ
|1924
|Black Cruise
|1934
|Traction Avant (မတ်လ)၊ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းမှု (ဒီဇင်ဘာ ၂၁)
|1935
|Michelin မှ လွှဲပြောင်းယူခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်
|1976
|PSA Peugeot Citroën ၏ မွေးဖွားခြင်း
|2021
|Citroën သည် Stellantis အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာသည်
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Citroën လိုဂိုမှာ ဘာကြောင့် chevron နှစ်ခုပါတာလဲ။
၎င်းသည် André Citroën သည် မော်တော်ကားလုပ်ငန်းသို့ မဝင်ရောက်မီ သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအစတွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သော V-ပုံသဏ္ဍာန် (ငါးရိုးပုံသဏ္ဍာန်) ဂီယာများနှင့် ဆင်တူပါသည်။
Citroën ဘာကြောင့် ၁၉၃၄ ခုနှစ်မှာ ဒေဝါလီခံခဲ့ရတာလဲ။
ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏တိုးတက်မှု၊ Javel စက်ရုံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့် Traction Avant ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက် များပြားလှသောအကြွေးများကို ပေးဆပ်ခဲ့ရပြီး ၎င်း၏ရောင်းချမှုစျေးနှုန်းနည်းပါးခြင်းက ၎င်း၏အမြတ်အစွန်းကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ဘဏ်များက ၎င်းကိုထောက်ပံ့ရန် ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ၁၉၃၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အဖြစ် ထားရှိခဲ့သည်။
ဒီနေ့ Citroën ကို ဘယ်သူပိုင်လဲ။
Citroën သည် Stellantis အုပ်စု၏ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် PSA နှင့် Fiat Chrysler Automobiles တို့၏ ပေါင်းစည်းမှုမှ ဖန်တီးခဲ့သည်။