အဲရစ်ထရာပီယာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ Dassault Aviation ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်တွင် အဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဦးစီးမှုမခံယူမီ ၎င်း၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအများစုကို ပို့ကုန်အတွက် တိုက်လေယာဉ်များ ရောင်းချခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ သူ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် သီပြင်သစ်နိုင်ငံပြင်ပတွင် ရောင်းချ၍မရဟု ကြာမြင့်စွာ ယူဆခံထားရသည့် ၎င်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သူသည် Marcel Dassault Industrial Group (GIMD) ၏ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုလည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကာကွယ်ရေးတန်ဖိုးများကို ထိန်းသိမ်းသူအားလုံးအတွက် အရေးပါသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို သတိကြီးကြီးထားတတ်သော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ ပုံတူ။
လေ့ကျင့်မှုနှင့် စတင်မှုများ
Éric Trappier သည် Télécom SudParis မှ ဘွဲ့ရအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၈၃ နှင့် ၁၉၈၄ ခုနှစ်များတွင် ပြင်သစ်ရေတပ်တွင် အရာရှိတစ်ဦးအဖြစ် စစ်မှုထမ်းပြီးနောက် ... Dassault Aviation မှ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်။ ယခုအခါ သူသည် အရန်ရေတပ် ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ကလေးသုံးယောက်၏ ဖခင်ဖြစ်သည်။
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွင် သုံးဆယ်နှစ်တာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သူ
Dassault Aviation မှာ သူ့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်သက်တမ်းဟာ နိုင်ငံတကာရေးရာတွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။
- 1984-1987 ဒီဇိုင်းရုံးနှင့် လက်နက်စနစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု။
- 1987-1991 တောင်ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ချီလီနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံတို့နှင့် ဆွေးနွေးမှုများအတွက် တာဝန်ရှိသော နိုင်ငံတကာ နည်းပညာစီမံခန့်ခွဲမှု။ သူသည် အတ္တလန္တိတ် ရေကြောင်းကင်းလှည့်လေယာဉ် ရောင်းချမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်။
- 1991-1995 အိန္ဒိယနှင့် Mirage စာချုပ်အပါအဝင် အာရှတွင် ရောင်းချမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
- 1995-2000 အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွင် အရောင်းအတွက် တာဝန်ရှိပြီး ထိုနေရာတွင် သူသည် Mirage 2000-9 စာချုပ်ကို စီမံခန့်ခွဲသည်။
- 2000-2005 အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိကဒေသများ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ထို့နောက် စစ်ဘက်ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး။
- 2006 : နိုင်ငံတကာ အထွေထွေမန်နေဂျာ။
သူသည် တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းသရုပ်ပြသူအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များကိုလည်း ညှိနှိုင်းသည်။ nEUROnDassault Aviation မှ ဦးဆောင်သော Saab (ဆွီဒင်)၊ Alenia (အီတလီ)၊ RUAG (ဆွစ်ဇာလန်)၊ HAI (ဂရိ) နှင့် EADS (စပိန်) တို့ဖြစ်သည်။ ဤဥရောပအစီအစဉ်သည် ခိုးဝှက်ပျံသန်းမှုနှင့် အလိုအလျောက်လေယာဉ်မှူးနည်းပညာများအတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၃: Dassault Aviation ၏ သမိုင်းတွင် အသက်အငယ်ဆုံး CEO
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် တွဲဖက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော Éric Trappier သည် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။ ဇန်နဝါရီလ 8 2013Charles Edelstenne ၏နေရာကို ဆက်ခံသူ။ အသက် ၅၂ နှစ်တွင် ၁၉၂၉ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ကုမ္ပဏီ၏ ပဉ္စမမြောက် CEO ဖြစ်လာပြီး ဤရာထူးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် အသက်အငယ်ဆုံး CEO ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူသည် ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေတစ်ခုကို အမွေဆက်ခံခဲ့သည်- Rafale ကို နည်းပညာအရ အသိအမှတ်ပြုထားသော်လည်း နိုင်ငံခြားဖောက်သည်တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ၎င်းကို မဝယ်ယူရသေးဘဲ လေယာဉ်ကို ပြင်သစ်အစိုးရ၏ မှာယူမှုများဖြင့်သာ ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဆယ်စုနှစ်၏စိန်ခေါ်မှုမှာ အမျိုးသားအစီအစဉ်တစ်ခုကို ပို့ကုန်အောင်မြင်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။
သူ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် Rafale တိုက်လေယာဉ်များ၏ အဓိကရောင်းချမှု
နောက်ဆယ်စုနှစ်က သူ့စကားမှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ အဓိကစာချုပ်တွေကတော့ -
|နှစ်
|ချေ
|အမိန့်
|2015
|အဲဂုတ္တုပြည်၌
|ရာဖေးလ် ၂၄ စင်း (ပထမဆုံး ပြည်ပတင်ပို့သည့် ဖောက်သည်)၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအမှာစာဖြင့် ဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။
|2015
|ကာတာနိုင်ငံ
|ရာဖေးလ် ၂၄ စင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် ၃၆ စင်းအထိ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်
|2016
|အိန္ဒိယ
|ပြင်သစ်လေတပ်အတွက် ရာဖေးလ်လေယာဉ် ၃၆ စင်း
|2021
|Grèce
|Rafale လေယာဉ်အသစ်နှင့် အသုံးပြုပြီးသား
|2021
|Croatie
|အသုံးပြုပြီးသား Rafale ၁၂ စင်း
|2021
|အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု
|ရာဖေးလ်လေယာဉ် ၈၀ စင်းသည် အစီအစဉ်၏သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံးတင်ပို့မှုမှာယူမှုဖြစ်သည်။
|2022
|အင်ဒိုနီးရှား
|ရာဖေးလ်လေယာဉ် ၄၂ စင်း၊ အသုတ်များစွာဖြင့်
|2024
|ဆားဘီးယား
|၁၆၄ ရာဖေးလ်
|2025
|အိန္ဒိယ
|အိန္ဒိယရေတပ်အတွက် ရာဖေးလ်ရေတပ်လေယာဉ် ၂၆ စင်း
ဤအောင်မြင်မှုများသည် Dassault Aviation ၏ မျက်နှာစာကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်- နှစ်ရှည်မှာယူမှုစာအုပ်၊ ထုတ်လုပ်မှုတွင် မြှင့်တင်မှုနှင့် စစ်ဘက်ကဏ္ဍတွင် မကြုံစဖူး မြင်သာမှု။ ၎င်းတို့သည် အစီအစဉ်၏ အဓိကမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းအတွက် Thales နှင့် M88 အင်ဂျင်များအတွက် Safran တို့အတွက်လည်း အကျိုးရှိစေပါသည်။ ဤတန်ဖိုးကွင်းဆက်ကို စိတ်ဝင်စားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်...Dassault လေကြောင်းကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာများက TheThales လုပ်ဆောင်ချက် et de L 'Safran စတော့ရှယ်ယာ.
အရေးကြီးသောဖိုင်များ- SCAF နှင့် Falcon
ဒါတွေအားလုံးက ဒီလောက်ရိုးရှင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥရောပရဲ့ အစီအစဉ်က အနာဂတ်တိုက်ခိုက်ရေးလေကြောင်းစနစ် (FCAS)ဂျာမနီနှင့် စပိန်နိုင်ငံတို့နှင့်အတူ စတင်ခဲ့သော စီမံကိန်းတွင် Dassault Aviation နှင့် Airbus အကြား လုပ်ငန်းတာဝန်များ ခွဲဝေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Éric Trappier သည် တိုက်လေယာဉ်အတွက် ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသော အဓိကကန်ထရိုက်တာတစ်ဦး လိုအပ်ကြောင်း လူသိရှင်ကြား ကာကွယ်ခဲ့ပြီး၊ ယင်းရာထူးသည် မိတ်ဖက်များနှင့် တင်းမာမှုများကို ပုံမှန်ဖြစ်စေခဲ့သည်။
အရပ်ဘက်ဘက်တွင်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ဂျက်လေယာဉ်များ၏ အကွာအဝေး သိမ်းငှက် Falcon 6X သည် ဝန်ဆောင်မှုစတင်ခြင်းမပြုမီ အထူးသဖြင့် အင်ဂျင်များနှင့်ဆက်စပ်၍ နှောင့်နှေးမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး Falcon 10X ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ Falcon လုပ်ငန်းသည် စစ်ရေးလုပ်ငန်းထက် စီးပွားရေးအခြေအနေများကို ပိုမိုထိခိုက်လွယ်နေဆဲဖြစ်သည်။
GIMD ၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်များတွင် ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် Éric Trappier သည် Charles Edelstenne ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် အစားထိုးခဲ့သည်။ မာဆယ် ဒက်ဆော့ စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စု (GIMD)Dassault Aviation ကို အထူးသဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး Dassault Systèmes တွင် သိသာထင်ရှားသော ရှယ်ယာများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော Dassault မိသားစု ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်က Thales ၏ အများစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်သည်။ သူသည် Dassault Aviation ၏ CEO အဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။
သူသည် ကိုယ်စားလှယ်ရာထူးများစွာကိုလည်း ထမ်းဆောင်ထားသည်-
- ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလတွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသော ဥရောပ အာကာသနှင့် ကာကွယ်ရေး စက်မှုလုပ်ငန်းများအသင်း (ASD) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ။
- ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသော GIFAS (ပြင်သစ် အာကာသ စက်မှုလုပ်ငန်းများအသင်း) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ။
- ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ CIDEF (ပြင်သစ်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကောင်စီ) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ။
- ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသော UIMM (သတ္တုဗေဒစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂ) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ။
သူသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ Legion of Honour ၏ Commander ရာထူးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး Aeronautics Medal (၂၀၂၃) ကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ဥရောပကာကွယ်ရေး- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအတွက် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
၂၀၂၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဥရောပတွင် စစ်ရေးဘတ်ဂျက်များ မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ကာကွယ်ရေးစတော့ရှယ်ယာများသည် စတော့ဈေးကွက်တွင် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခံရဆုံး အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင် အချက်များစွာကို အာရုံစိုက်သင့်သည်-
- အော်ဒါစာအုပ် : ၎င်းသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ မြင်သာမှုကို ပေးစွမ်းသော်လည်း အကျိုးအမြတ်သည် အချိန်မီ ပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ် မူတည်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဆပ်ကန်ထရိုက်တာ ကွင်းဆက်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။
- ထိန်းချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံ Dassault Aviation ကို GIMD မှ အများစုပိုင်ဆိုင်ပြီး Airbus မှာ သိသာထင်ရှားသော အနည်းစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ခွင့်မှာ အကန့်အသတ်ရှိပြီး ရှယ်ယာဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကို ပိုမိုပြင်းထန်စေနိုင်သည်။
- ပို့ကုန်စာချုပ်များ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ရန်ပုံငွေနှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် နည်းပညာလွှဲပြောင်းမှုများအပေါ် မှီခိုနေရပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှုအချိန်ဇယားသည် မကြာခဏ မသေချာမရေရာမှုများရှိသည်။
- ESG စံနှုန်းများ : အချို့သောရန်ပုံငွေများသည် လက်နက်များကို ချန်လှပ်ထားပြီး အချို့မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှစ၍ ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ပေါင်းစည်းထားသည်။ ၎င်းသည် ဤငွေချေးစာချုပ်များအတွက် ဝယ်လိုအားကို လွှမ်းမိုးသည်။
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre သုံးသပ်ချက် Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Eric Trappier က Dassault Aviation ကို ဘယ်အချိန်ကတည်းက တာဝန်ယူခဲ့တာလဲ။
သူသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှစ၍ Dassault Aviation ၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Rafale တိုက်လေယာဉ်တွေ ရောင်းချရာမှာ Eric Trappier ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘာလဲ။
နိုင်ငံတကာ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးစာချုပ်များ (၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အီဂျစ်နှင့် ကာတာ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယ) ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည့် ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှ စံချိန်တင် Rafale ၈၀ စင်း မှာယူခဲ့သည်။
Éric Trappier ဦးဆောင်တဲ့ GIMD က ဘာလဲ။
Marcel Dassault Industrial Group သည် Dassault Aviation ကို ထိန်းချုပ်သော မိသားစုဦးပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Éric Trappier သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် ၎င်း၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဲရစ် ထရပ်ပီယာက UIMM ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ သူသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် သတ္တုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။