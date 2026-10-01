Gérard Mestrallet လွန်ခဲ့သော နှစ်သုံးဆယ်အတွင်း ပြင်သစ်စွမ်းအင်ရှုခင်းကို အထင်ရှားဆုံးပုံဖော်ပေးခဲ့သော ခေါင်းဆောင်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ပါရီမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး Compagnie de Suez ကို စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Gaz de France နှင့် ပေါင်းစည်းမှုကို စီစဉ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Engie ဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သော GDF Suez ကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဤအတ္ထုပ္ပတ္တိသည် သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း၊ ၎င်းကို အမှတ်အသားပြုခဲ့သော အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သူလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သော အငြင်းပွားဖွယ်ရာများနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍကို လိုက်နာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် သူ၏အမွေအနှစ်သည် အဘယ်အရာကို အဓိပ္ပာယ်ရှိနေသေးသည်ကို ပြန်လည်ခြေရာခံသည်။
ပညာရေး- အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးနှင့် အကြီးတန်းအရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
Gérard Mestrallet သည် ပြင်သစ်အုပ်ချုပ်ရေးအထက်တန်းလွှာ၏ ပုံမှန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကို လိုက်နာခဲ့ပြီး သိပ္ပံပညာရပ်ကို အလေးထားခဲ့သည်။ သူသည် École Polytechnique (၁၉၆၈ ခုနှစ်တန်း) ၏ ကျောင်းသားဟောင်းတစ်ဦး၊ École Nationale de l'Aviation Civile (၁၉၇၁)၊ Institut d'Études Politiques de Toulouse (၁၉၇၃) မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ထို့နောက် ENA မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် "Pierre Mendès France" အတန်းဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
ENA (အမျိုးသားအုပ်ချုပ်ရေးကျောင်း) မှ ဘွဲ့ရပြီးနောက် သူသည် ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ ၁၉၈၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Jacques Delors ၏ရုံးခန်းတွင် စက်မှုရေးရာဆိုင်ရာ နည်းပညာအကြံပေးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Bercy (ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန) တွင် ဤအတွေ့အကြုံသည် အစိုးရနှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများအကြား ဆက်ဆံရေးကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နားလည်စေခဲ့ပြီး ၎င်း၏ နောက်ပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအဖြစ် သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။
စူးအက်ဇ်ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီမှ ဘယ်လ်ဂျီယံအထွေထွေအသင်းအထိ
၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် သူသည် Suez Financial Company တွင် ပရောဂျက်မန်နေဂျာအဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ကို လျင်မြန်စွာ တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်- ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် စက်မှုလုပ်ငန်းရေးရာ ဒုတိယအထွေထွေကိုယ်စားလှယ်၊ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် European Rights Company (Suez လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ) ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ ထို့နောက် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ဒုတိယမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ။ ထို့နောက်တွင် သူသည် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့် အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Société Générale de Belgiqueဥရောပရှိ ရှေးအကျဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်းဦးပိုင်ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို သူဦးဆောင်နေသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏ ဤအတွေ့အကြုံသည် အလွန်အရေးပါခဲ့သည်- စူးအက်ဇ်သည် ထိုနေရာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား (Electrabel)၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းတို့တွင် ရှယ်ယာများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ နောင်တွင် Engie ဖြစ်လာမည့် ဘယ်လ်ဂျီယံသည် ယနေ့တိုင် အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှုများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေရသည့် အကြောင်းရင်းကို ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
၁၉၉၅-၂၀၀၈: စူးအက်ဇ်မြို့ကို ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် Gérard Mestrallet သည် Compagnie de Suez ၏ အကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ သူ၏ မဟာဗျူဟာမှာ ရှင်းလင်းပါသည်- ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုကို အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သုံးခုတွင် ပြန်လည်အာရုံစိုက်ရန်။ စွမ်းအင်၊ ရေနှင့် သန့်ရှင်းမှုယင်းသို့ဖြစ်စေရန်အတွက် သူသည် Lyonnaise des Eaux နှင့် ပေါင်းစည်းမှုကို စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် Suez Lyonnaise des Eaux ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၎င်းတွင် သူသည် စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး Lyonnaise ၏ သမိုင်းဝင်အကြီးအကဲ Jérôme Monod က ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် အဖွဲ့သည် Suez အမည်သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Gérard Mestrallet သည် ၎င်း၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်လာသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်း Suez သည် ၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တဖြည်းဖြည်း ရောင်းချခဲ့ပြီး မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ရေ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း) တွင် ဥရောပကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် ၎င်းကိုယ်၎င်း နေရာယူခဲ့သည်။
၂၀၀၈: GDF ဆူးအက်ဇ် ပေါင်းစည်းမှု၊ နိုင်ငံတော် ထိမ်းမြားမှု
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အပြီးသတ်ခဲ့သော Gaz de France နှင့် Suez တို့၏ ပေါင်းစည်းမှုသည် သူ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတွင် အထင်ရှားဆုံးသော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် Suez အတွက် နိုင်ငံခြားမှ ဝယ်ယူရန် ခြိမ်းခြောက်မှုဖြင့် ကြေညာခဲ့ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် Gaz de France ရှိ ၎င်း၏ ရှယ်ယာကို အနည်းဆုံး ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည့် ပမာဏအောက် လျှော့ချခွင့်ပြုရန် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့သစ် GDF စူးအက်သည် ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Gérard Mestrallet သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလအထိ ၎င်း၏ CEO ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ စတော့အိတ်ချိန်းတွင် သီးခြားစာရင်းသွင်းထားသော ရေနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဌာနခွဲ Suez Environnement ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဤပေါင်းစည်းမှုသည် အဓိကအချက်တစ်ခုကို သရုပ်ပြသည်- ထိန်းကျောင်းထားသောကဏ္ဍများတွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏တန်ဖိုးသည် ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းဗျူဟာပေါ်တွင် မူတည်သကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်နှင့် ဆက်ဆံရေးပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။ ၎င်းသည် ယနေ့ခေတ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်...အင်ဂျီ လုပ်ဆောင်ချက်၎င်းတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် အဓိကရှယ်ယာရှင်အဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
၂၀၁၅: GDF Suez သည် Engie ဖြစ်လာသည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် GDF Suez သည် ၎င်း၏အမည်ကို ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး Engieပြန်လည်အမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းလဲခြင်းအပြင်၊ အဖွဲ့သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၊ စွမ်းအင်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ကျောက်မီးသွေးကို တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချခြင်းဆီသို့ ပြောင်းလဲမည်ဟု ကြေညာနေသည်။ သို့သော်၊ ဤပြောင်းလဲမှုသည် နောက်ကျနေကြောင်း စောင့်ကြည့်သူများစွာ၏ အဆိုအရ- ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်၊ သည် Le Monde ၎င်းက အဖွဲ့၏ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့သော "ဗျူဟာမြောက်အမှားများ" ကို ရည်ညွှန်းပြီး "အစိမ်းရောင်" အပြောင်းအလဲသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်မှ အမှန်တကယ်စတင်ခဲ့ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၃ ရက်နေ့တွင် Gérard Mestrallet သည် အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ အစ္စဘယ်လ် ကိုချာ နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် သူသည် ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည် Jean-Pierre Clamadieu၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ Catherine MacGregor သည် Engie ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာဖြစ်ခဲ့သည်။
အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ- လျော်ကြေးနှင့် ဖြည့်စွက်ပင်စင်အစီအစဉ်များ
သူ့မျိုးဆက်က CAC 40 CEO အများစုလိုပဲ Gérard Mestrallet ဟာ အမှုဆောင်လစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုတွေရဲ့ အဓိကအချက်အချာမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
- 2012 သူ၏ စုစုပေါင်း လုပ်ခလစာမှာ ယူရို ၃,၀၀၅,၀၇၉ အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ် လျော့ကျသွားခြင်း (-၂.၇%) ဖြစ်ပြီး CAC 40 တွင် နံပါတ် ၈ နေရာတွင် ရပ်တည်စေခဲ့သည် (စီးပွားရေး သတင်းစာများကို အခြေခံ၍ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ရယူထားသော ကိန်းဂဏန်းများ)။
- Octobre 2014 ယူရို ၂၁ သန်းခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး CGT မှ လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့သော သူ၏ ဖြည့်စွက်ပင်စင်ပမာဏသည် ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကြီးမားသော အရှုံးများကို မှတ်တမ်းတင်နေချိန်တွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ ဖြစ်ပေါ်စေနေပါသည်။ ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ကော်မတီက အဆိုပါအစီအစဉ်သည် Afep-Medef ကုဒ်နှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ယူဆပြီး ထိုစဉ်က စီးပွားရေးဝန်ကြီး အီမန်နျူရယ် မက်ခရွန်က အနာဂတ်တွင် ဤဆုံးဖြတ်ချက်အမျိုးအစားကို နိုင်ငံတော်က ကန့်ကွက်မဲပေးလိမ့်မည်ဟု ညွှန်ပြထားသည်။
- မေလ 2016 အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာပြီးနောက်၊ သူသည် Engie ကော်ပိုရိတ်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ပေးဆောင်သည့် သူ၏ ဥက္ကဋ္ဌ၏ လစာ (တစ်နှစ်လျှင် ယူရို ၃၅၀,၀၀၀) ကို စွန့်လွှတ်တော့မည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
ဤဖြစ်ရပ်များသည် ပြင်သစ်စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အုပ်ချုပ်မှုတွင် ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်- အမှုဆောင်လျော်ကြေးငွေအပေါ် ရှယ်ယာရှင်များ၏ မဲပေးခြင်း ("လစာအပေါ်ပြောပါ"၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် Sapin 2 ဥပဒေ) နှင့် ဖြည့်စွက်ပင်စင်များအပေါ် ပိုမိုတင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းများ။ တစ်ဦးချင်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးအတွက်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်း၏ "ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု" အပိုင်းကို ဖတ်ရှုခြင်းသည် ယခုအခါ မည်သည့်ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေးနက်သော။
ပါရီ ယူရိုပလေ့စ်၊ FACE နှင့် စီးပွားရေး သံတမန်ရေး
သူ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတာဝန်များအပြင်၊ Gérard Mestrallet သည် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် ပါရီ ယူရိုပလေ့စ်ပါရီမြို့ကို ငွေကြေးဗဟိုချက်အဖြစ် မြှင့်တင်ပေးသည့် အသင်းအဖွဲ့အပြင် ချန်လှပ်ထားမှု ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု ဖောင်ဒေးရှင်း (FACE) ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သူသည် “သင်ယူမှုဆိုင်ရာ သံတမန်” အဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် Ségolène Royal သည် COP21 ပြီးနောက် ဥရောပတွင် ကာဗွန်ဈေးနှုန်းဆိုင်ရာ မစ်ရှင်တစ်ခုအတွက် သူ့အား အပ်နှင်းခဲ့သည်။
Engie ပြီးနောက် သူသည် အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်အယ်လ်အူလာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပြင်သစ်အေဂျင်စီ (Afalula) သည် ဤအမွေအနှစ်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်သစ်-ဆော်ဒီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အီမန်နျူရယ် မက်ခရွန်က ၎င်းအား စီမံကိန်းအတွက် ပြင်သစ်၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ-အရှေ့အလယ်ပိုင်း-ဥရောပ စီးပွားရေးစင်္ကြံ (IMEC)။ သူသည် Société Générale၊ Siemens ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၊ European Round Table of Industrialists နှင့် တရုတ်နှင့် ဟောင်ကောင်ရှိ နိုင်ငံတကာ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့များစွာတွင်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
သူသည် Legion of Honour (၂၀၁၆) ၏ Commander နှင့် National Order of Merit ၏ Commander ဖြစ်သည်။
၂၀၂၆ ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့ခရီးက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကို ဘာသင်ပေးသလဲ။
Gérard Mestrallet ရဲ့ အလုပ်အကိုင်က စွမ်းအင်နဲ့ အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ တန်ဖိုးတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ လက်တွေ့အခြေအနေသုံးခုကို အလင်းပြပေးပါတယ်။
- ကြီးမားသော ပေါင်းစည်းမှုများသည် ရှယ်ယာတစ်ခု၏ သဘောသဘာဝကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် စူးအက်ဇ်ရှယ်ယာရှင်သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာဦးပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ရှယ်ယာရှင်သည် ပေါင်းစပ်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို အာရုံစိုက်သည့်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် ရှယ်ယာရှင်ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အယူအဆကို အဆင့်တိုင်းတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်သည်။
- လုပ်ဆောင်ချက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် တန်ဖိုးကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ Gérard Mestrallet မှ ရှည်လျားစွာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော Suez Environnement သည် ၂၀၂၀-၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် Veolia ၏ ဝယ်ယူမှုကြိုးပမ်းမှုတွင် အဓိကကျသော ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခြင်းမပြုမီ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။Veolia လုပ်ဆောင်ချက် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ ရေနှင့် အညစ်အကြေးကဏ္ဍကို ပြန်လည်ပုံဖော်ခဲ့သည့် ဤဖြစ်ရပ်နှင့် ၎င်းတို့ ကောင်းစွာ ရင်းနှီးကြသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးဟာ တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ လာတာပါ။ လုပ်ခလစာနှင့်ပတ်သက်သည့် အငြင်းပွားမှုများသည် Engie ၏ စတော့ဈေးကွက်လမ်းကြောင်းကို ၎င်းကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ရှယ်ယာရှင်များပါဝင်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးခဲ့သည်။
အဓိက ဥရောပစွမ်းအင်စတော့ရှယ်ယာများကို ထိတွေ့မှုရရှိရန်အတွက် တစ်ဦးချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာသည် အွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ဦးနှင့် ငွေချေးစာချုပ်အကောင့် သို့မဟုတ် PEA (ပြင်သစ်ရှယ်ယာငွေစုအစီအစဉ်) ကို အသုံးပြုကြသည်။ CFD များမှတစ်ဆင့် ဤစတော့ရှယ်ယာများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလိုသူများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Vantage ဤဆောင်းပါးသည် ဤပွဲစား၏ အခကြေးငွေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် (CFD များသည် leverage ကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ် မြင့်မားသည်)။ အမြဲတမ်းကဲ့သို့ပင်၊ ဤဆောင်းပါးသည် သတင်းအချက်အလက် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံဉာဏ်မဟုတ်ပါ။
အဓိကရက်စွဲများတွင် Gérard Mestrallet
|နှစ်
|အဆင့်
|1949
|ပါရီမှာ မွေးဖွားခဲ့တယ် (ဧပြီလ ၁ ရက်)
|1978
|ENA မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
|1982-1984
|စီးပွားရေးဝန်ကြီး Jacques Delors ၏ နည်းပညာအကြံပေး
|1984
|ဆူးအက်ဇ်ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း
|1995
|ဆူးအက်ဇ်ကုမ္ပဏီ၏ ဦးစီးမှုကို ခံယူသည်
|1997
|Suez Lyonnaise des Eaux မွေး
|2008
|GDF Suez ပေါင်းစည်းမှု၊ အဖွဲ့သစ်၏ CEO
|2015
|GDF Suez သည် Engie ဖြစ်လာသည်
|2016
|Isabelle Kocher သည် CEO ဖြစ်လာပြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်
|2018
|Engie ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် Jean-Pierre Clamadieu သည် သူ့နေရာကို ဆက်ခံခဲ့သည်။
|2024
|IMEC စင်္ကြံအတွက် ပြင်သစ်ကိုယ်စားလှယ်
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Engie ကို ဖန်တီးရာမှာ Gérard Mestrallet ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘာလဲ။
သူသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Gaz de France နှင့် Suez ပေါင်းစည်းမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ GDF Suez ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အဆိုပါအဖွဲ့သည် Engie အမည်ကို ရယူခဲ့သည်။
Engie မှာ Gérard Mestrallet ရဲ့နေရာကို ဘယ်သူဆက်ခံခဲ့လဲ။
၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလတွင် Isabelle Kocher သည် သူ့နေရာတွင် အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Jean-Pierre Clamadieu သည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
သူ့ရဲ့ ရွှေရောင်လေထီးက ဘာကြောင့် အငြင်းပွားစရာဖြစ်စေခဲ့တာလဲ။
၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် GDF Suez မှ စံချိန်တင် အရှုံးများကို ကြေညာပြီး ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချရေး အစီအစဉ်ကို ပြင်ဆင်နေစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသော ပမာဏ (ယူရို ၂၁ သန်း) ကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်သည် Afep-Medef ကုဒ်နှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ယူဆရသော်လည်း အမှုဆောင် လစာ ထိန်းညှိခြင်းဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုကို ပိုမို ပြင်းထန်စေခဲ့သည်။