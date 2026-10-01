ဂျင်း-ဆိုင်ရယ် စပီနက်တာ သူသည် အဓိကကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ ဦးဆောင်မှုတွင် ဒုတိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာစတင်ခဲ့သော ပြင်သစ်အကြီးတန်းအရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် ပါရီမြို့၏ ၁၅ ခုမြောက်ခရိုင်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး Air Inter (ထိုစဉ်က Air France) ကို ၁၁ နှစ်ကျော် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် KLM နှင့် ပေါင်းစည်းခြင်းတို့ကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး Areva ၏ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရထားပို့ဆောင်ရေး၏ အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်သည့် "Spinetta Report" နှင့်အတူ သူ၏အမည်သည် သတင်းများတွင် ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သူ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်း၊ သူ၏ အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် လေကြောင်းကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ၎င်းတို့သည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသေးသည်ကို ဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
မူလအစနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း
Jean-Cyril Spinetta သည် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကို နက်ရှိုင်းစွာ စွဲကိုင်ထားသော မိသားစုတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ သူ၏အဘိုး Cyrille Spinetta သည် Arts et Métiers ကျောင်းမှ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ Albi Workers' Glassworks ကို စီမံခန့်ခွဲခဲ့ပြီး Jean Jaurès နှင့် ရင်းနှီးသည်။ သူ၏မိခင် Antoinette Brignoli သည် Corsica မှ မူလက ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ၏ဖခင် Adrien Spinetta သည် Jean-Cyril မွေးဖွားခဲ့သော ပါရီတွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
ဗာဆိုင်းရှိ Lycée Hoche တွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပါရီမြို့ရှိ ဥပဒေဌာနမှ အများပြည်သူ့ဥပဒေဘာသာရပ်ဖြင့် မဟာဘွဲ့ရရှိခဲ့ကာ ပါရီရှိ Sciences Po မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ထို့နောက် Charles de Gaulle အတန်းတွင် ENA (အမျိုးသားအုပ်ချုပ်ရေးကျောင်း) သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်အထိ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
အကြီးတန်းအရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း (၁၉၆၉-၁၉၉၀)
သူ၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းသည် ကျယ်ပြန့်ပြီး ကွဲပြားသည်။ သင်ကြားရေးလက်ထောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ပြီးနောက် အမျိုးသားပညာရေးဝန်ကြီးဌာန (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးရုံး အကြီးအကဲ၊ ထိုစဉ်က ကောလိပ်များ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး)၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီတွင် စာရင်းစစ်အဖြစ်၊ အစိုးရ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရုံးနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်၏ သတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုတို့တွင် ရာထူးများကို အဆက်မပြတ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် သူသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍနှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာခဲ့ပြီး မီရှဲလ် ဒယ်လီဘာရီ၏ ရုံးချုပ်အဖြစ် နှစ်ကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် မီရှဲလ် ဒယ်လီဘာရီသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ရေကြောင်းရေးရာဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဤအတွေ့အကြုံက သူ့အား အရပ်ဘက်လေကြောင်းနှင့် ၎င်း၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများအကြောင်း နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဗဟုသုတရရှိစေခဲ့သည်။
Air Inter ထို့နောက် Air France: မြို့တော်ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဖွင့်လှစ်ခြင်း
၁၉၉၀ မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ်အထိ သူသည် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်အဲယား အင်တာဥရောပလေပိုင်နက်ကို ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်အတွက် ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ပြင်သစ်ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သည်။ သမ္မတ ဖရန်ဆွာ မစ်တာရန်းနှင့်အတူ မစ်ရှင်တစ်ခုနှင့် ဥရောပကော်မရှင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် သူသည် အကြီးအကဲအဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။ပြင်သစ်လေကြောင်း အဆိုပါ 22 စက်တင်ဘာလ 1997 ။
သူ့ရဲ့ လမ်းပြမြေပုံမှာ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အရှုံးပေါ်ရာကနေ ပြန်လည်ဦးမော့လာတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ပြန်လည်ဦးမော့လာမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ ဈေးကွက်ထဲကို ဖွင့်လှစ်ဖို့ ပြင်ဆင်ဖို့ပါ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ သူဟာ Air France ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းကုမ္ပဏီ၏ ကနဦးအများပြည်သူ့ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူ။ ဤကာလအတွင်း Air France သည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် Delta၊ Aeromexico နှင့် Korean Air တို့နှင့်အတူ တည်ထောင်ခဲ့သော SkyTeam မဟာမိတ်အဖွဲ့တွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၄: Air France-KLM တည်ထောင်ခြင်း
သူ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတွင် အရေးအကြီးဆုံး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှာ ဒတ်ချ်ကုမ္ပဏီနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ KLM၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့သော ပေါင်းစည်းမှုသည် ဥရောပလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် ပထမဆုံးသော အဓိကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံသည် လေကြောင်းလိုင်းနှစ်ခုနှင့် အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုကို ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သော အများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအောက်တွင် ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီး အဓိကအချက်အချာနှစ်ခု (ပါရီ-ချားလ်စ်-ဒီ-ဂေါလ်နှင့် အမ်စတာဒမ်-ရှီဖိုးလ်) ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ ရှယ်ယာအများစု၏ ပမာဏအောက်သို့ ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်အတူ Air France ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်း ဦးတည်စေခဲ့သည်။
Jean-Cyril Spinetta သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ အဖွဲ့၏ CEO ရာထူးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ Air France-KLM နှင့် Air France တို့၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး Pierre-Henri Gourgeon က CEO အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် Gourgeon ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် Spinetta သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ CEO ရာထူးကို ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး Alexandre de Juniac က သူ့နေရာကို ဆက်ခံခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် တီထွင်ခဲ့သော နှစ်ထပ်ပုံစံကို အထူးသဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပါရီနှင့် သည်ဟိဂ်အကြား တင်းမာမှုများအတွင်း ဒတ်ချ်အစိုးရက ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာကို ဝယ်ယူခဲ့သည့်အချိန်အတွင်း မကြာခဏ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဤအမွေအနှစ်သည် အဖွဲ့၏တန်ဖိုးအပေါ် မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိနေသေးသည်ကို နားလည်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်Air France-KLM ရှယ်ယာ အရင်းအနှီးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရေယာဉ်စုပြဿနာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
Areva၊ Alcatel-Lucent၊ Saint-Gobain: စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦး လိုအပ်ပါသည်
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Jean-Cyril Spinetta သည် ဘုတ်အဖွဲ့များစွာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။ သူသည် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ Areva ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ EPR ဓာတ်ပေါင်းဖိုနှင့်ပတ်သက်သည့် အခက်အခဲများနှင့် နျူကလီးယားအဖွဲ့၏ မဟာဗျူဟာ (လောင်စာစက်ဝန်းအတွက် Orano ဖြစ်လာခဲ့သည်) ကို မေးခွန်းထုတ်ခြင်းတို့ဖြင့် မှတ်သားထားသည့်ကာလဖြစ်သည်။ သူသည် Alcatel-Lucent၊ Alitalia၊ La Poste၊ Saint-Gobain (၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍)၊ Unilever နှင့် GDF Suez တို့၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။
Saint-Gobain ဘုတ်အဖွဲ့တွင် သူရှိနေခြင်းကြောင့် Jean-Louis Beffa ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ သူ့အား နေရာပေးခဲ့သည်။ ပစ္စည်းအဖွဲ့ကို စိတ်ဝင်စားသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်ကို တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။စိန့်-ဂိုဘိန်း ရှယ်ယာ.
တရားစွဲဆိုမှုမရှိဘဲ တရားဥပဒေအရ အမှုပိတ်သိမ်းခြင်း။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Jean-Cyril Spinetta အား လေကြောင်းလုံခြုံရေးတွင် အထူးပြုသည့် Air France လက်အောက်ခံကန်ထရိုက်တာဟောင်းတစ်ဦးကို ပစ်မှတ်ထားသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် တရားရုံးများက ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူ့ကို အကူအညီပေးသော သက်သေတစ်ဦးအဖြစ် မေးမြန်းခဲ့ပြီး တရားဝင်စွဲချက်မတင်ခဲ့ပါ။ သူသည် ဤအမှုတွင် ၎င်း၏အပြစ်ကင်းစင်မှုကို အမြဲထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
၂၀၁၈: ရထားလမ်း၏ အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်သည့် Spinetta အစီရင်ခံစာ
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် သူသည် ဝန်ကြီးချုပ် အီဒွါ့ဒ် ဖိလစ်ထံ "ရထားပို့ဆောင်ရေး၏ အနာဂတ်" ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတစ်စောင် တင်သွင်းခဲ့သည်။ သူ၏ အဆွေးနွေးဆုံး အကြံပြုချက်များမှာ ရထားဝန်ထမ်းအဆင့်အတန်းဖြင့် ဝန်ထမ်းအသစ်များ ခန့်အပ်ခြင်းအလေ့အထကို အဆုံးသတ်ခြင်း၊ SNCF ကို အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရထားလမ်းကွန်ရက်ကို ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ရထားလမ်းခွဲအရေအတွက်ကို လျှော့ချခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဤအဆိုပြုချက်အချို့ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရှည်လျားသော သပိတ်မှောက်မှုတစ်ခုအပြီးတွင် အတည်ပြုခဲ့သော ရထားလမ်းသဘောတူညီချက်အသစ်အတွက် ဥပဒေတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
သူသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှစ၍ ကျောင်းများနှင့် စီးပွားရေးလောကကို ပိုမိုနီးကပ်စေရန် တာဝန်ပေးအပ်ခံရသည့် အမျိုးသားပညာရေး-စီးပွားရေးကောင်စီကိုလည်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။
ဘာသာဂုဏ်ထူး
Jean-Cyril Spinetta သည် Legion of Honour နှင့် National Order of Merit ၏ Commander တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Academic Palms ၏ Officer တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူသည် မှ "တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးမန်နေဂျာ" အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ စီးပွားရေးပညာရှင်သစ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Professional Aeronautics and Space Journalists မှ Icare Prize ကို ရရှိခဲ့သည်။
သူ့ခရီးစဉ်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကို ဘာသင်ပေးသလဲ
လေကြောင်းလိုင်းကဏ္ဍသည် စတော့ဈေးကွက်တွင် အလှည့်အပြောင်းအများဆုံးကဏ္ဍများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Jean-Cyril Spinetta ၏ အလုပ်အကိုင်သည် အောက်ပါအချက်များစွာကို သရုပ်ပြသည်-
- ပေါင်းစည်းခြင်းသည် တန်ဖိုးဖန်တီးမှု၏ အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ Air France-KLM၊ ထို့နောက် IAG (British Airways-Iberia) နှင့် Lufthansa Group တို့ကို ပေါင်းစည်းမှုများမှတစ်ဆင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဈေးကွက်တန်ဖိုးများသည် ၎င်းတို့၏ကွန်ရက်များကို ချောမွေ့အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော အုပ်စုများဖြစ်သည်။
- နိုင်ငံတော်၏ ရှိနေခြင်းက အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ပြင်သစ်နှင့် ဒတ်ချ်နိုင်ငံများသည် Air France-KLM ၏ ရှယ်ယာရှင်များအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကဲ့သို့သော အကျပ်အတည်းကာလများတွင် ပံ့ပိုးမှုပေးသော်လည်း မဟာဗျူဟာမြောက် လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်း ကန့်သတ်ထားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး ကျဆင်းမှုများဆီသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်။
- ကုမ္ပဏီတွေက ထုတ်လုပ်သူတွေအပေါ် မှီခိုနေရတယ်။ ပို့ဆောင်မှုနှောင့်နှေးမှုများနှင့် အင်ဂျင်ရရှိနိုင်မှုတို့သည် စွမ်းရည်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် ပြသထားသည့်အတိုင်း ထုတ်လုပ်သူများမှတစ်ဆင့် ဤကဏ္ဍသို့ ထိတွေ့မှုရရှိရန် နှစ်သက်ကြသည်...အဲဘတ်စ် ရှယ်ယာ.
Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre သုံးသပ်ချက် Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
အဓိကရက်စွဲများတွင် Jean-Cyril Spinetta ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်
|နှစ်
|အဆင့်
|1943
|ပါရီမှာ မွေးဖွား (အောက်တိုဘာ ၄ ရက်)
|1990-1993
|အဲယား အင်တာရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
|1997
|Air France ၏ CEO ရာထူးကို ခန့်အပ်ခြင်း (စက်တင်ဘာ ၂၂)
|1999
|Air France ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စာရင်းဝင်စေခြင်း
|2004
|KLM နှင့် ပိုမိုနီးကပ်သော ဆက်ဆံရေး၊ Air France-KLM ၏ မွေးဖွားခြင်း
|2009
|Air France-KLM ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် Areva ၏ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့
|2011-2013
|သူသည် Air France-KLM ၏ CEO အဖြစ် ပြန်လည်တာဝန်ယူခဲ့သည်။
|2018
|ရထားပို့ဆောင်ရေး၏ အနာဂတ်အစီရင်ခံစာ
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Jean-Cyril Spinetta က Air France မှာ ဘာလုပ်ခဲ့လဲ။
သူသည် ၁၉၉၇ မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ Air France ကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် KLM နှင့် ပေါင်းစည်းမှုကို စီစဉ်ခဲ့ပြီး Air France-KLM အုပ်စုကို မွေးဖွားပေးခဲ့သည်။
Spinetta အစီရင်ခံစာက ဘာလဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အစိုးရထံ တင်သွင်းခဲ့သော ရထားပို့ဆောင်ရေး၏ အနာဂတ်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်သည် ထိုနှစ်တွင်ပင် အတည်ပြုခဲ့သော SNCF ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
Jean-Cyril Spinetta က Areva ကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တာလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ သူသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ Areva ၏ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။