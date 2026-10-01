Jean-Louis Bffa သူသည် Saint-Gobain ကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် နိုက်စ်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး Corps des Mines အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းအဆင့်မြင့်များတွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း၏ မဟာဗျူဟာကျသော အခန်းကဏ္ဍကို ယုံကြည်သော ထိပ်တန်းပြင်သစ်စီးပွားရေးအမှုဆောင်အရာရှိမျိုးဆက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ Saint-Gobain အပြင်ဘက်တွင် သူသည် စက်မှုမူဝါဒဆိုင်ရာ သူ၏အစီရင်ခံစာများနှင့် စာအုပ်များမှတစ်ဆင့် အများပြည်သူဆွေးနွေးပွဲများကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ CAC 40 စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများ၏ ရွေးချယ်မှုများကို ဆက်လက်အသိပေးသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ပြန်ပြောင်းသုံးသပ်ခြင်း။
ပညာရေး: ပိုလီနည်းပညာ၊ သတ္တုတွင်းနှင့်သိပ္ပံပညာ
အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဆရာတစ်ဦး၏သားဖြစ်သူ Jean-Louis Beffa သည် Nice ရှိ Lycée Masséna တွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုစာမေးပွဲများအတွက် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး...tecole Polytechnique ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ သူဟာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မိုင်းတပ်ဖွဲ့ 1963 ခုနှစ်တွင် École nationale supérieure du pétrole et des moteurs တွင် လေ့လာခဲ့ပြီး Institut d'études politiques de Paris (1966, Economics-Finance section) မှ ဒီပလိုမာကို ရယူခဲ့သည်။
စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် စတင်ခြင်း
သူသည် Clermont-Ferrand တွင် သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာအဖြစ် သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၇ မှ ၁၉၇၄ အထိ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ လောင်စာဌာနတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး "သန့်စင်ခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်း" ဝန်ဆောင်မှု၏ အကြီးအကဲနှင့် ထို့နောက် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤအတွေ့အကြုံက သူ့အား စွမ်းအင်နှင့် နိုင်ငံတော်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအကြား ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ နက်ရှိုင်းသော အသိပညာကို ပေးစွမ်းခဲ့ပြီး၊ ထိုနှစ်ချက်သည် သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် အကျုံးဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။
၁၉၇၄-၁၉၈၆: စိန့်ဂိုဘိန်းတွင် ထွန်းကားလာခြင်း
၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် Jean-Louis Beffa သည် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Saint-Gobain စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ထို့နောက် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်း တာဝန်ယူခဲ့သည်။ Pont-a-Mousson၊ သံပိုက်များကို အထူးပြုသည့် လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၇၉ မှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်အထိ အုပ်စု၏ "ပိုက်များနှင့် စက်ပြင်" ဌာနခွဲကိုလည်း စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ Saint-Gobain ကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းသည့်နှစ်ဖြစ်သော ၁၉၈၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် သူသည် ၎င်း၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၈၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သူသည် Roger Fauroux ၏ နေရာကို ဆက်ခံခဲ့သည်။ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖရန်ဆွာ မစ်တာရန်း၏ သမ္မတသက်တမ်းအောက်တွင် ခန့်အပ်ခံရပြီး ထိုစဉ်က ဝန်ကြီးချုပ် ဂျက်ခ် ရှီရက်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ၁၉၈၆ ခုနှစ်ကုန်တွင် အတူနေထိုင်သည့် အစိုးရ၏ ပထမဆုံး အဓိက ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည့် Saint-Gobain ၏ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၆-၂၀၀၇: Saint-Gobain တွင် အနှစ် ၂၀ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်
သူ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် Saint-Gobain သည် ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ ဖန်ကို အာရုံစိုက်ခဲ့သော အဆိုပါအဖွဲ့သည် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေးတွင် ၎င်း၏တည်ရှိမှုကို တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်သို့ အလွန်အမင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်း အဓိကမှတ်တိုင်များတွင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Norton ကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး အဖွဲ့အား ပွတ်တိုက်ပစ္စည်းများတွင် ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်သူဖြစ်လာစေခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပလာစတာဘုတ်အထူးကုဖြစ်သော ဗြိတိန်ကုမ္ပဏီ BPB ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ဤဗျူဟာသည် Saint-Gobain ကို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအိမ်ရာနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်လာစေပြီး ၎င်း၏ဆက်ခံသူများသည် ထိုရာထူးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီး အားကောင်းစေခဲ့သည်။ Jean-Louis Beffa သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ CEO အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ထိုစဉ်က ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Pierre-André de Chalendar သည် ၎င်း၏နေရာတွင် CEO အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှစ၍ အဖွဲ့ကို Benoit Bazin မှ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် Beffa လက်အောက်ရှိ Saint-Gobain ၏ သမိုင်းကြောင်းက ရာစုနှစ်တစ်ခုရှိပြီဖြစ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဆက်တိုက်ဝယ်ယူမှုများမှတစ်ဆင့် မည်သို့ပြန်လည်တီထွင်နိုင်သည်ကို ပြသနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစိန့်-ဂိုဘိန်း ရှယ်ယာ ၎င်း၏ လက်ရှိပရိုဖိုင်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော တည်ဆောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်စွာ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကို အာရုံစိုက်သည်။
လစာနှင့် အက်စ်ဘက်စတော့စ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှု
သူ့မျိုးဆက်က အခြားအမှုဆောင်အရာရှိများကဲ့သို့ပင် Jean-Louis Beffa သည် ကဏ္ဍများစွာမှ ဝေဖန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် သူသည် လစာအများဆုံးရရှိသော ပြင်သစ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်များထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ထိုနှစ် သတင်းစာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအရ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ယူရို ၁၀.၂ သန်း လစာရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Pont-à-Mousson ၏ ဦးဆောင်မှုတွင် သူတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ဒုက္ခပေးနေသော အငြင်းပွားမှုများကြားတွင် asbestos အသုံးပြုမှုကို ဆန့်ကျင်သူများက ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြသည်။ asbestos ပြဿနာသည် အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အဖွဲ့၏ပုံရိပ်နှင့် ဥပဒေရေးရာရပ်တည်မှုကို ရေရှည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်။
စက်မှုမူဝါဒဆိုင်ရာ တွေးခေါ်ရှင်
Jean-Louis Beffa သည် ပြင်သစ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အနာဂတ်အပေါ် ဩဇာကြီးမားသော အသံတစ်ခုအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ တည်ထောင်ခဲ့သည်။
- ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Jacques Chirac သည် စက်မှုမူဝါဒကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သူ၏အစီရင်ခံစာတွင် စက်မှုမူဝါဒအသစ်ဆီသို့, ကို ဖန်တီးရန် ဦးဆောင်ခဲ့သည်စက်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုအေဂျင်စီသူသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှစ၍ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
- ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် သူသည် စီးပွားရေးပညာ နိုဘယ်ဆုရှင် Robert Solow နှင့်အတူ Saint-Gobain စီးပွားရေးသုတေသနဌာနကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ယင်းဌာနသည် Cournot ဌာန ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ထို့နောက် ၎င်းတို့ ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် Cournot Foundation (၂၀၁၀) ဖြစ်လာခဲ့သည်။
- သူသည် Seuil နှင့်အတူ အက်ဆေးများစွာကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်- ပြင်သစ်က ရွေးချယ်ရမယ် (2012), ပြင်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ် (2013), စွမ်းအားအတွက် သော့ချက်များ (2015) နှင့် အသွင်ပြောင်းမလား၊ သေဆုံးမလား- ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများနှင့် စတင်တည်ထောင်သည့်လုပ်ငန်းများ (2017) ။
သူ့ရဲ့ အဓိက အယူအဆကတော့ အမေရိကန်-တရုတ် နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဩဇာဟာ ပို့ကုန်လုပ်ငန်း၊ နည်းပညာ၊ စွမ်းအင်နဲ့ စစ်ရေးစွမ်းရည်တွေပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတော် ဦးဆောင်တဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်း မဟာဗျူဟာကို သူက ထောက်ခံအားပေးပြီး ပြင်သစ်ရဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖျက်သိမ်းရေးကို ဝေဖန်ပါတယ်။ ဒီအတွေးအခေါ်တွေထဲက တချို့ဟာ ကျန်းမာရေး အကျပ်အတည်းကတည်းက စက်မှုလုပ်ငန်း အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွေနဲ့အတူ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပဲ့တင်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
Lazard၊ Engie၊ Le Monde - ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဒုတိယအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
Saint-Gobain ပြီးနောက် Jean-Louis Beffa သည် ဘဏ်၏ အကြီးတန်းအကြံပေးဖြစ်လာခဲ့သည်။ Lazardသူသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ GDF Suez နှင့် ထို့နောက် Engie တို့၏ ဘုတ်အဖွဲ့များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် လစာပေးချေမှုကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ Siemens ၏ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (၂၀၀၈-၂၀၁၃)၊ Groupe Bruxelles Lambert (၂၀၀၁-၂၀၁၃) ၏ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Caisse des Dépôts (၂၀၁၄-၂၀၁၉) ၏ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် BNP Paribas နှင့် Gaz de France တို့၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှစ၍ အဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သည် Le Mondeသူသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ၎င်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Engie မှာ သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍက သူ့ကို အဓိကစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနဲ့ ပိုမိုနီးကပ်စေပါတယ်၊ ဒီကဏ္ဍကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အချက်အလက်စာရွက်မှာ အထူးသဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပါတယ်...အင်ဂျီ လုပ်ဆောင်ချက်.
ဘာသာဂုဏ်ထူး
Jean-Louis Beffa သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Grand Officer of the Legion of Honour ဘွဲ့၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Grand Cross of the National Order of Merit ဘွဲ့ နှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Commander of the Order of Arts and Letters ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် Order of the Rising Sun (ဂျပန်) အပါအဝင် နိုင်ငံခြားဆုများစွာ ရရှိခဲ့သည်။ အော်ပရာဝါသနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပါရီအမျိုးသားအော်ပရာကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အသင်းအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
သူ့ခရီးစဉ်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကို ဘာသင်ပေးသလဲ
- စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့များသည် အဆင့်ဆင့် ပြန်လည်တီထွင်နေကြသည်။ Saint-Gobain သည် ၎င်း၏အမည်ကို မပြောင်းလဲဘဲ ၎င်း၏ဆွဲငင်အားဗဟိုကို ပြောင်းလဲခဲ့သည်- ၎င်း၏တန်ဖိုးကို နားလည်ရန် လုပ်ငန်းလိုင်းအလိုက် ဝင်ငွေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို သင်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။
- အဓိကဝယ်ယူမှုများသည် လောင်းကစားများဖြစ်သည်။ ပေါင်းစည်းမှုအောင်မြင်ပါက ၎င်းတို့သည် တန်ဖိုးကို ဖန်တီးပေးသော်လည်း ရေတိုအကြွေးအပေါ် ချိန်ဆရသည်။
- နိုင်ငံရေးအခြေအနေက အရေးကြီးပါတယ်။ အမျိုးသားပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းမူဝါဒ- အများပြည်သူဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များသည် Saint-Gobain ၏ လမ်းကြောင်းကို နက်ရှိုင်းစွာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
Saint-Gobain နှင့် Engie တို့သည် အရည်အချင်းပြည့်မီသည် PEAပြင်သစ်ရှယ်ယာများတွင် ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အခွန်သက်သာခွင့်ရှိသော စံသတ်မှတ်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းလမ်း။ ဤဆောင်းပါးသည် သတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံဉာဏ်မဟုတ်ပါ။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Jean-Louis Beffa က Saint-Gobain ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဦးဆောင်ခဲ့လဲ။
သူသည် ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Jean-Louis Beffa က ဘယ်စာအုပ်တွေ ရေးသားခဲ့လဲ။
အထူးသဖြင့် ပြင်သစ်က ရွေးချယ်ရမယ် (2012), ပြင်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ် (2013), စွမ်းအားအတွက် သော့ချက်များ (2015) နှင့် အသွင်ပြောင်းပါ သို့မဟုတ် သေဆုံးပါ (၂၀၁၇)၊ Seil မှ ထုတ်ဝေသည်။
စက်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုအေဂျင်စီဆိုတာ ဘာလဲ။
အဓိက သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု စီမံကိန်းများကို ပံ့ပိုးရန် ရည်ရွယ်သည့် စက်မှုမူဝါဒဆိုင်ရာ သူ၏ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု။ သူသည် ၎င်း၏ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။