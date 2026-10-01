ဖိလစ် ခရိုဇက် ဘုတ်အဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် Vallourec၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ ချောမွေ့သောပြွန်များဆိုင်ရာ ပြင်သစ်ကျွမ်းကျင်သူ။ ၁၉၅၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် Neuilly-sur-Seine တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ENA (အမျိုးသားအုပ်ချုပ်ရေးကျောင်း) မှ ၎င်း၏အတန်းတွင် အကောင်းဆုံးဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်ကောင်စီတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကာ Saint-Gobain တွင် နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ရေနံဈေးကွက် အထွတ်အထိပ်တွင် Vallourec ကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့၏သမိုင်းတွင် အဆိုးရွားဆုံးအကျပ်အတည်းများထဲမှ တစ်ခုကို ကျော်လွှားခဲ့သည်။ သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းသည် စက်ဝန်းစတော့ရှယ်ယာများနှင့် အကြွေးနှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များကို နားလည်ရန် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်နမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပညာရေး- Sciences Po၊ ENA နှင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ
Neuilly-sur-Seine ရှိ Lycée Pasteur တွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သူ Philippe Crouzet သည် ပါရီရှိ Sciences Po မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည် (၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုဌာန)။ ထို့နောက် သူသည်အမျိုးသားအုပ်ချုပ်ရေးကျောင်းသူပေါ်လာတဲ့နေရာကနေ သူ့အတန်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင်။ သူသည် သူ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့သည် ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့စာရင်းစစ်တစ်ဦးအဖြစ် ထို့နောက် တောင်းဆိုမှုများ၏ ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် သူသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ သမ္မတ ဖရန်ဆွာ ဟော်လန်၏ ရုံးအဖွဲ့မှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အကြီးတန်း အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်း ဆယ်လ်ဗီ ဟူဘက်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။
Saint-Gobain မှာ ၂၂ နှစ်တာ (၁၉၈၆-၂၀၀၈)
၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် Philippe Crouzet သည် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Saint-Gobainထို့နောက် Jean-Louis Beffa မှ အစီအစဉ်၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် ထိုနေရာတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရာထူးအမျိုးမျိုးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်-
- 1989-1992 Condat စက္ကူစက်ရုံများ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ။
- 1992-1996 စပိန်နှင့် ပေါ်တူဂီအတွက် အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်။
- 1996 ထံမှ စက်မှုကြွေထည်ဌာနခွဲ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး။
- 2000 ထံမှ : ဘဏ္ဍာရေး၊ ဝယ်ယူရေးနှင့် IT ဆိုင်ရာ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ၊ ထိုစဉ်က အဆောက်အဦဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲ၏ တာဝန်ယူထားသည်။
ဤအလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းသည် သူ့အား ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများဖြစ်သည့် စက်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်မှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးတို့တွင် ပြည့်စုံသောအတွေ့အကြုံများ ပေးခဲ့သည်။ သူ့ကို လေ့ကျင့်ပေးခဲ့သော ကုမ္ပဏီကို ပိုမိုနားလည်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ကြည့်ပါ...စိန့်-ဂိုဘိန်း ရှယ်ယာ.
၂၀၀၉: Vallourec မှာ ရာထူးတစ်ခု ရယူခြင်း
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် Philippe Crouzet သည် Vallourec ၏ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင် 2009သူ့ကို ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် သူ၏သက်တမ်းကို လေးနှစ်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ EDF ဒါရိုက်တာအဖြစ် ငါးနှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နျူကလီးယားကတိကဝတ်များကို စောင့်ကြည့်သည့်ကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Vallourec သည် ထိုအချိန်က ၎င်း၏ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိနေခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် အဓိကအားဖြင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ခြင်း (OCTG ပြွန်များဟုခေါ်သည်) အတွက်သာမက ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လည်း အသုံးပြုသည့် ချောမွေ့သောသံမဏိပြွန်များကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ရေနံဈေးနှုန်းများသည် အဆက်မပြတ်မြင့်မားနေခြင်းကြောင့် ဝယ်လိုအားမှာ အားကောင်းခဲ့ပြီး ရှယ်ယာများသည် ပါရီစတော့အိတ်ချိန်းတွင် ဦးဆောင်ရှယ်ယာများထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၉-၂၀၁၄: တိုးတက်မှုအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
ဤကာလအတွက် မဟာဗျူဟာမှာ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု အားကောင်းသည့်နေရာများတွင် Vallourec ၏ ရှိနေခြင်းကို အားကောင်းစေရန်ဖြစ်သည်- ဘရာဇီး (ဂျပန်နိုင်ငံမှ Sumitomo နှင့် ပူးပေါင်း၍ သံမဏိစက်ရုံအသစ်နှင့် လှိမ့်စက်တစ်ခု တည်ဆောက်ထားသည်)၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (ရှေးလ်ဓာတ်ငွေ့နှင့် ရေနံတိုးတက်မှုသည် ဝယ်လိုအားကို ပံ့ပိုးပေးနေသည့်နေရာ) နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း။ ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ဝယ်လိုအား ဆက်လက်ခိုင်မာနေမည်ဟူသော ယူဆချက်အပေါ် အခြေခံ၍ အုပ်စု၏ စွမ်းရည်နှင့် အကြွေးကို တိုးမြှင့်ပေးနေသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် သူ၏လစာကို ယူရို ၂.၇၃ သန်းဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ထိုစဉ်က မီဒီယာများ၏ အဆိုအရ မဟာဗျူဟာသည် အလွန်အမင်း ရည်မှန်းချက်ကြီးလွန်းသည်ဟု ယူဆသော ရှယ်ယာရှင်အချို့က ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၄-၂၀၂၀: ရေနံအကျပ်အတည်းနှင့် စတော့ဈေးကွက် ငရဲသို့ ကျဆင်းခြင်း
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်မှ ရေနံဈေးနှုန်းများ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားခြင်းက အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ရေနံကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ တူးဖော်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို သိသိသာသာ လျှော့ချခဲ့ပြီး ပိုက်လိုင်းပမာဏနှင့် ဈေးနှုန်းများ ထိုးကျသွားခဲ့ပြီး Vallourec သည် ပုံသေကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အကြွေးများဖြင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေကာ အရှုံးများစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် အထူးသဖြင့် ဥရောပတွင် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့် စွမ်းရည်လျှော့ချခြင်း အစီအစဉ်များကို စတင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Vallourec သည် Nippon Steel & Sumitomo Metal တို့ ဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့် အများပြည်သူရှယ်ယာရှင် Bpifrance ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ယူရိုတစ်ဘီလီယံခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် လက်ရှိရှယ်ယာရှင်များအတွက် သိသာထင်ရှားသော ရှယ်ယာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုဖြင့် ကုမ္ပဏီအား ၎င်း၏စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်စေခဲ့သည်။
ထိုကာလကို သံမဏိစက်ရုံအမှုဖြင့်လည်း ထင်ရှားစေခဲ့သည်။အက်စ်ကိုဗယ်Vallourec သည် ရှယ်ယာရှင်နှင့် ဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Saint-Saulve (Nord) တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုနေရာကို သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် အဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီး အထူးသဖြင့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် ဖြစ်သည်။ သံမဏိအတွက် တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ Ascoval Éric Guéret ရေးသားသည်။
Philippe Crouzet ဘုတ်အဖွဲ့မှ ထွက်ခွာသည် 2020သူ့နေရာကို Édouard Guinotte က ဆက်ခံခဲ့သည်။
Crouzet ပြီးနောက်- ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အစပြုခြင်း
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Vallourec သည် အဓိကဘဏ္ဍာရေးပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုကို ခံယူခဲ့သည်- ၎င်း၏ကြွေးမြီအများစုကို ရှယ်ယာအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး Apollo ရန်ပုံငွေအပါအဝင် ငွေချေးသူများသည် အများစုရှယ်ယာရှင်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ လက်ရှိရှယ်ယာရှင်များ၏ ရှယ်ယာများသည် သိသိသာသာလျော့ကျသွားခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ခန့်အပ်ခံရသော Philippe Guillemot ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် အဖွဲ့သည် ၎င်း၏ဂျာမန်စက်ရုံများကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး အကျိုးအမြတ်အများဆုံးနေရာများ (ဘရာဇီး၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) ကို ပြန်လည်အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ကြွေးမြီကို သိသိသာသာလျှော့ချခဲ့သည်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ArcelorMittal သည် Apollo ပိုင်ဆိုင်သော ၂၈% ခန့်ရှိသော ရှယ်ယာကို ဝယ်ယူကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။
အဖွဲ့ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ၊ ရလဒ်တွေနဲ့ အလားအလာကို လိုက်နာဖို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ကြည့်ပါ။Vallourec စတော့ရှယ်ယာ.
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် သင်ခန်းစာများ
Philippe Crouzet ရာထူးသက်တမ်းအတွင်း Vallourec ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် ပါရီစတော့အိတ်ချိန်းတွင် အလေ့လာခံရဆုံး ဥပမာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကအချက်လေးချက်မှာ-
- သံသရာရှယ်ယာတစ်ခုကို သံသရာတစ်ခုလုံးအပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်သည်။ ዑደብትတစ်ခု၏ အထွတ်အထိပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်အမြတ်အစွန်းများသည် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Vallourec ကဲ့သို့သော အုပ်စုတစ်ခုကို ၎င်း၏ ၂၀၀၈ သို့မဟုတ် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းသည် ရေနံဈေးနှုန်း ကျဆင်းနိုင်သည်ကို မေ့လျော့ခြင်းဖြစ်သည်။
- အကြွေးဟာ အရာအားလုံးကို ပိုမိုကြီးထွားစေပါတယ်။ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအဆင့်တွင် ၎င်းသည် တိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်တွင် ရှင်သန်မှုကို ခြိမ်းခြောက်သည်။ အတိုး၊ အခွန်၊ တန်ဖိုးလျော့ခြင်းနှင့် ပေးဆပ်ခြင်းမပြုမီ ဝင်ငွေနှင့် အသားတင်အကြွေး (EBITDA) အချိုးသည် စောင့်ကြည့်ရမည့် အဓိကညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
- အရင်းအနှီးတိုးလာခြင်းနှင့် အကြွေးပြောင်းလဲမှုများ လျော့ပါးလာခြင်း။ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ ရှယ်ယာများကို ထိန်းသိမ်းထားသော ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးသည် ကုမ္ပဏီသည် ရှင်သန်နေသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများစုကို ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ။ မြို့တော်တွင် အများပြည်သူရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးပါဝင်သည့် ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ ထိန်းချုပ်ထားသော စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့သည် မဟာဗျူဟာအမှားများမှ ကာကွယ်ပေးခြင်းမရှိပါ။
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre သုံးသပ်ချက် Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
အဓိကရက်စွဲများတွင် Philippe Crouzet
|နှစ်
|အဆင့်
|1956
|Neuilly-sur-Seine မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ် (အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်)
|1981
|ENA မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး အတန်းထဲတွင် ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်ကောင်စီတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
|1986
|Saint-Gobain အသင်းကို ရောက်ရှိလာခြင်း
|2000
|Saint-Gobain ၏ ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
|2008
|Vallourec ၏ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်
|2009
|Vallourec ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ EDF ၏ ဒါရိုက်တာ
|2012
|လေးနှစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်
|2016
|Nippon Steel နှင့် Bpifrance တို့နှင့်အတူ အရင်းအနှီးတိုးမြှင့်ခြင်း
|2020
|သူဟာ ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေ နုတ်ထွက်တော့မှာပါ
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Philippe Crouzet က Vallourec ကို ဘယ်တုန်းက ကိုင်တွယ်ခဲ့တာလဲ။
သူသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ Vallourec ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Vallourec ရဲ့ ရာထူးသက်တမ်းအတွင်းမှာ ဘာကြောင့် ရှယ်ယာဈေးနှုန်း ကျဆင်းသွားခဲ့တာလဲ။
အဓိကအားဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ရေနံဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ တူးဖော်ရေးပိုက်များအတွက် ဝယ်လိုအား လျော့နည်းသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ အဖွဲ့သည် ၎င်း၏ ကြီးထွားလာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြီးနောက် အကြွေးများစွာ တင်နေခဲ့သည်။
Vallourec မတိုင်ခင် Philippe Crouzet ရဲ့ ကစားသမားဘဝက ဘယ်လိုလဲ။
၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ENA မှ ၎င်း၏အတန်းတွင် ထိပ်ဆုံးမှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးနောက် Saint-Gobain တွင် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ဒုတိယမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။