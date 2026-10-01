आन्द्रे सिट्रोएन (१८७८-१९३५) फ्रान्सेली उद्योगका एक महान नाम हुन्। इकोल पोलिटेक्निकबाट स्नातक, उनले अटोमोबाइल आविष्कार गरेनन्, तर उनी युरोपमा यसलाई ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने, ठूलो बजार उत्पादनको रूपमा बेच्ने र मार्केटिङ उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए। उनको जीवन अर्थशास्त्रमा पनि एउटा पाठ हो: बढ्दो ऋणबाट वित्त पोषित एक शानदार औद्योगिक सफलता, जुन दिवालियापनमा समाप्त भयो र मिशेलिनले कम्पनीको अधिग्रहण गर्यो। २०२६ मा, प्यान्थियोनमा उनको अन्त्येष्टिको अभियानसँगै उनको नाम समाचारमा पुन: देखा पर्यो।
प्रारम्भिक जीवन: प्रविधिप्रति जोश भएका आप्रवासीहरूको छोरा
आन्द्रे सिट्रोएनको जन्म फेब्रुअरी ५, १८७८ मा पेरिसमा, ९ औं एरोन्डिसमेन्टको ४४ रु लाफिटमा भएको थियो। उनी १८७३ मा पेरिसमा बसोबास गर्ने डच यहूदी हीरा व्यापारी लेभी सिट्रोएन र मूल रूपमा वार्साकी अमालिया क्लेनम्यानका पाँचौं र अन्तिम सन्तान थिए। पारिवारिक नाम नेदरल्याण्ड्समा सिट्रस व्यापारी ("सिट्रोएन" को अर्थ डचमा कागती हो) का एक पुर्खाबाट आएको हो; यो आन्द्रेले "e" मा डायरेसिस अपनाए।
उनको बाल्यकाल त्रासदीले भरिएको थियो: १८८४ मा, दक्षिण अफ्रिकाको हीरा खानीमा विनाशकारी लगानी पछि उनका बुबाले आत्महत्या गरे। लाइसी कन्डोर्सेटका एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जुल्स भर्न र आइफिल टावरको निर्माणबाट मोहित, आन्द्रेले प्रवेश गरेइकोले पॉलीटेक्निक एन 1898।
हेरिङबोन गियरहरू: लोगोको जन्म
१९०० मा, पोल्याण्डको यात्राको क्रममा, उनले V-ग्रुभ गियरहरूको लागि उत्पादन प्रक्रिया पत्ता लगाए। यी गियरहरू, शान्त र उच्च शक्ति प्रसारण गर्न सक्षम, उच्च मेसिनिंग परिशुद्धता आवश्यक थियो। आन्द्रे सिट्रोएनले इजाजतपत्र किने र स्टील प्रयोग गरेर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया विकास गरे। १९०१ मा, उनले र दुई हाई स्कूलका साथीहरूले पेरिसको फाउबर्ग सेन्ट-डेनिस जिल्लामा गियर उत्पादन कम्पनी स्थापना गरे।
यो डबल शेभरन पछि कार ब्रान्डको प्रतीक बन्नेछ: विश्वव्यापी उद्योगमा सबैभन्दा चिनिने लोगोहरू मध्ये एक मेकानिकल भागबाट उत्पन्न भएको थियो।
मोर्स, अमेरिका, र ठूलो मात्रामा उत्पादनको खोज
१९०६ देखि, उनलाई कार निर्मातालाई सहयोग गर्न बोलाइएको थियो। मोर्स, जुन त्यतिबेला कठिनाइमा थियो। उनले यसको व्यवस्थापन र उत्पादन दायरालाई पुनर्गठन गरे: उत्पादन १९०८ मा ३०० कारबाट बढेर १९१३ मा ८०० पुग्यो। १९१२ मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्राले उनलाई गहिरो प्रभाव पार्यो: उनले फोर्ड कारखानाको भ्रमण गरे र एसेम्बली लाइन उत्पादन पत्ता लगाए। उनको महत्वाकांक्षा "युरोपेली हेनरी फोर्ड" बन्ने भयो।
१९१५-१९१८: क्वाई डे जाभेलमा रहेको शेल कारखाना
१९१४ मा तोपखाना अधिकारीको रूपमा परिचालन गरिएको, उनले गोला बारुदको अभाव देखे। जनवरी १९१५ मा, उनले युद्ध मन्त्रालयलाई केही महिना भित्रमा ७५ मिमी गोला अभूतपूर्व दरमा उत्पादन गर्न सक्षम कारखानाको निर्माणको प्रस्ताव राखे। को आधारमा जाभेल डकपेरिसमा, उनले १३,००० महिलाहरूलाई रोजगारी दिने एक अतिआधुनिक कारखाना निर्माण गरे। यसले कुल लगभग २ करोड ३० लाख शेल उत्पादन गर्यो। यो कारखाना यसको सामाजिक सेवाहरूको लागि पनि प्रख्यात छ, जुन त्यतिबेला दुर्लभ थिए: क्यान्टिन, अस्पताल र नर्सरी।
१९१९: टाइप ए र पहिलो ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिएको युरोपेली कार
युद्धविरामको तुरुन्तै पछि, कारखानाले आफ्नो सैन्य आदेश गुमायो। आन्द्रे सिट्रोएनले यो अनुमान गरेका थिए: उनले केही महिना भित्रै उक्त ठाउँलाई कार कारखानामा परिणत गरे। जनवरी १९१९ मा, उनले प्रेसलाई ७,२५० फ्र्याङ्क मूल्यको कारको घोषणा गरे, जुन बजारमा सबैभन्दा सस्तो कारको लगभग आधा मूल्य हो। अभियानले दुई हप्तामा १६,००० भन्दा बढी सोधपुछ उत्पन्न गर्यो।
La सिट्रोएन टाइप एइन्जिनियर जुल्स सालोमनद्वारा डिजाइन गरिएको सिट्रोएन २सीभी सोही वर्ष सार्वजनिक भएको थियो। यसलाई प्रतिदिन ३० कारको लक्ष्यसहित ठूलो शृङ्खलामा निर्मित पहिलो युरोपेली कारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। १९२९ मा, सिट्रोएनले १०२,८९१ अटोमोबाइलहरू उत्पादन गर्यो, जुन फ्रान्सेली उत्पादनको लगभग एक तिहाइ थियो, र जाभेल, सुरेस्नेस, क्लिची, सेन्ट-ओएन र ग्रेनेलमा रहेका आफ्ना कारखानाहरूमा लगभग ३२,००० कामदारहरूलाई रोजगारी दियो।
आफ्नो समय भन्दा अगाडिको मार्केटिंग प्रतिभा
आन्द्रे सिट्रोएनले अरूको अगाडि बुझे कि विज्ञापनले निम्न कुराहरू बिक्री गर्छ:
- अक्टोबर ४, १९२२ मा, मोटर शोको क्रममा आर्क डे ट्रायम्फ माथि एउटा हवाईजहाजले धुवाँयुक्त अक्षरहरूमा "सिट्रोएन" लेखेको थियो;
- १९२५ देखि १९३३ सम्म, बनेको एक विशाल प्रकाशित चिन्ह यात्रा एफिल एउटा विशाल विज्ञापन बिलबोर्ड;
- केग्रेस हाफ-ट्र्याक अभियानहरूले जनमतमा बलियो प्रभाव पारे: सहारा पार गर्ने (१९२२-१९२३), कालो क्रूज अफ्रिकामा (१९२४), पहेंलो क्रूज एसियामा (१९३१);
- यसले बिक्री पछिको क्षेत्रमा पनि नवीनता ल्याउँछ: चालकको म्यानुअल, डिलर नेटवर्क, ग्यारेन्टी गरिएको मौलिक स्पेयर पार्ट्स।
ट्र्याक्सन एभेन्ट र १९३४ को दिवालियापन
१९३३ मा, लुइस रेनो विरुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक रहन, आन्द्रे सिट्रोएनले केही महिनामै जाभल कारखाना पुनर्निर्माण गराए, यसलाई युरोपको सबैभन्दा आधुनिक कारखानाहरू मध्ये एकमा परिणत गरे। उनले इन्जिनियर आन्द्रे लेफेब्रेलाई काममा राखे, जसले एक वर्षमा... डिजाइन गरे। अगाडिको पाङ्ग्रा ड्राइभ, मार्च २४, १९३४ मा प्रस्तुत गरिएको। कार क्रान्तिकारी छ, तर कम्पनी आर्थिक रूपमा थकित छ: मे १९३४ मा प्रकाशित बैंक अफ फ्रान्सको एक प्रतिवेदनले २० करोड फ्र्याङ्कको घाटा रिपोर्ट गरेको छ।
बैंकहरूले उनलाई निरन्तर सहयोग गर्न अस्वीकार गर्छन्, र सरकार हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन। 21 डिसेम्बर 1934सिट्रोएन कम्पनीलाई न्यायिक परिसमापनमा राखिएको छ। मुख्य ऋणदाता, मिशेलिनउनले कम्पनीको जिम्मा लिए। जनवरी १९३५ मा, आन्द्रे सिट्रोएनले आफ्नो शेयर बेचे; जुलाईमा पियरे मिशेलिनले उनको स्थानमा अध्यक्षको रूपमा काम गरे। बिरामी, आन्द्रे सिट्रोएनको जुलाई ३, १९३५ मा ५७ वर्षको उमेरमा पेरिसमा मृत्यु भयो।
विरासत: मिशेलिन देखि स्टेलान्टिस सम्म
मिशेलिनको स्वामित्वमा यो ब्रान्ड टिक्यो र फस्टाउँदै गयो, जसमा २CV (१९४८) र DS (१९५५) जस्ता प्रतिष्ठित मोडेलहरू थिए। १९७६ मा, प्यूजोले सिट्रोएनलाई अधिग्रहण गर्यो, जसले गर्दा समूहको उदय भयो। PSA Peugeot Citroenजनवरी २०२१ मा, PSA र फिएट क्रिसलरको मर्जरले सिर्जना गर्यो स्टेलेन्टिसजसमध्ये सिट्रोएन चौध ब्रान्डहरू मध्ये एक हो।
पेरिसमा, १९५८ मा क्वाई डे जाभेलको नाम परिवर्तन गरी क्वाई आन्द्रे-सिट्रोएन राखियो, र पहिलेको कारखानालाई पार्क आन्द्रे-सिट्रोएनले प्रतिस्थापन गर्यो। धेरै वर्षदेखि, परिवार, विशेष गरी उनका नाति हेनरी-ज्याक्स सिट्रोएनले प्यान्थियोनमा उनको अन्त्येष्टिको लागि वकालत गर्दै आएका छन्। अगस्ट २६, २०२६ मा, मेडेफ (फ्रान्सेली व्यापार महासंघ) का अध्यक्ष प्याट्रिक मार्टिनले सार्वजनिक रूपमा संगठनको ग्रीष्मकालीन विद्यालयमा यो उम्मेदवारीलाई समर्थन गरे।
आन्द्रे सिट्रोएनको कथाले लगानीकर्तालाई के सिकाउँछ?
सिट्रोएनको मार्गचित्रले सूचीबद्ध कार निर्माताहरूको विश्लेषणको लागि अझै पनि सान्दर्भिक पाठहरू प्रदान गर्दछ:
- भोल्युम पर्याप्त छैन। सिट्रोएनले धेरै बिक्री गर्यो, तर बजार जित्न धेरै कम मूल्यमा। पर्याप्त मार्जिन बिना, ऋण-वित्त पोषित वृद्धि कमजोर भयो। शेयर बजारमा, तपाईंले बिक्री मात्र होइन, सञ्चालन मार्जिन र नगद प्रवाहलाई हेर्नुहुन्छ।
- अटोमोटिभ उद्योग धेरै पूँजी-गहन छ। कारखानाको पुनर्निर्माण वा क्रान्तिकारी मोडेल सुरु गर्न धेरै रकम खर्च हुन्छ। यो कुरा २०२६ मा विद्युतीय सवारी साधनमा संक्रमणको साथ सत्य हो, जसले सबै उत्पादकहरूको वित्तमा दबाब दिइरहेको छ।
- आर्थिक साझेदारको महत्व हुन्छ। मिशेलिन, ऋणदाता, मालिक बन्यो। निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरू बीचको सम्बन्ध नजिक रहन्छ; हाम्रो विश्लेषणमिशेलिन स्टक टायर निर्माताले त्यसबेलादेखि कसरी विविधीकरण गरेको छ भनेर देखाउँछ।
शेभ्रन ब्रान्डको हालको उत्तराधिकारीलाई पछ्याउन, हाम्रो प्रोफाइल हेर्नुहोस्स्टेलान्टिस स्टकर सिट्रोएनको महान ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वीसँग तुलना गर्न, जुनरेनो स्टकयी विश्लेषणहरू सूचनामूलक उद्देश्यका लागि मात्र हुन् र लगानी सल्लाह गठन गर्दैनन्।
मुख्य मितिहरूमा आन्द्रे सिट्रोएन
|वर्ष
|घटना
|1878
|पेरिसमा जन्म (फेब्रुअरी ५)
|1898
|इकोले पोलिटेक्निकमा प्रवेश
|1901
|हेरिङबोन गियर कम्पनीको स्थापना
|1906
|मोर्सको पुनर्स्थापनामा नेतृत्व लिन्छ
|1915
|जाभेल घाट शेल कारखानाको निर्माण
|1919
|सिट्रोएन टाइप ए को सुरुवात
|1924
|कालो क्रूज
|1934
|ट्र्याक्सन एभेन्ट (मार्च), न्यायिक परिसमापन (डिसेम्बर २१)
|1935
|मिशेलिनले आफ्नो कब्जामा लिए; जुलाई ३ मा मृत्यु भयो
|1976
|PSA Peugeot Citroën को जन्म
|2021
|सिट्रोएन स्टेलान्टिस ब्रान्ड बन्छ
सोधिने प्रश्न
सिट्रोएनको लोगोमा किन दुईवटा शेभरन हुन्छन्?
यो अटोमोबाइल उद्योगमा प्रवेश गर्नुअघि आन्द्रे सिट्रोएनले आफ्नो करियरको सुरुमा बनाएका V-आकारका (हेरिङबोन) गियरहरूको सम्झना दिलाउँछ।
१९३४ मा सिट्रोएन किन टाट पल्टियो?
कम्पनीले आफ्नो विकास, जाभेल कारखानाको पुनर्निर्माण र ट्र्याक्सन एभेन्टको विकासको लागि वित्तपोषण गर्न उल्लेखनीय ऋण लिएको थियो, जबकि यसको कम बिक्री मूल्यले यसको नाफा मार्जिनलाई सीमित गर्यो। बैंकहरूले यसलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरे, र यसलाई डिसेम्बर २१, १९३४ मा रिसीभरशिपमा राखियो।
आज सिट्रोएनको स्वामित्व कसको छ?
सिट्रोएन स्टेलान्टिस समूहको ब्रान्ड हो, जुन २०२१ मा PSA र फिएट क्रिसलर अटोमोबाइल्स बीचको मर्जरबाट सिर्जना गरिएको थियो।