एरिक ट्र्यापियर जनवरी २०१३ देखि ड्यासल्ट एभिएसनको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। जुन १, १९६० मा जन्मिएका उनी २४ वर्षको उमेरमा समूहमा सामेल भए र नेतृत्व सम्हाल्नु अघि आफ्नो करियरको अधिकांश समय निर्यातका लागि लडाकु जेट बेच्दै बिताए। उनको नेतृत्वमा, उत्तेजनालामो समयदेखि फ्रान्स बाहिर बिक्री नहुने मानिने यो कार विश्वव्यापी व्यावसायिक सफलता बनेको छ। जनवरी २०२५ मा, उनले मार्सेल ड्यासोल्ट औद्योगिक समूह (GIMD) को अध्यक्षता पनि ग्रहण गरे। एक विवेकी नेताको चित्र जसको निर्णयहरू रक्षा मूल्यहरूलाई समर्थन गर्ने सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।
प्रशिक्षण र सुरुवात
एरिक ट्र्यापियर टेलिकम सुडपेरिसका स्नातक इन्जिनियर हुन्। उनले १९८३ र १९८४ मा फ्रान्सेली नौसेनामा अधिकारीको रूपमा आफ्नो सैन्य सेवा पूरा गरे, त्यसपछि सामेल भए Dassault विमानन १९८४ मा। उनी अहिले रिजर्भ नौसेना कप्तान हुन्। १९८३ मा विवाह गरेका उनी तीन सन्तानका पिता हुन्।
निर्यात सेवामा तीस वर्ष
ड्यासल्ट एभिएसनमा उनको करियर लगभग पूर्णतया अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा केन्द्रित रहेको छ:
- 1984-1987 : डिजाइन कार्यालय र हतियार प्रणाली व्यवस्थापन।
- 1987-1991 : अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक व्यवस्थापन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, साउदी अरेबिया, चिली र जर्मनीसँग वार्ताको लागि जिम्मेवार। उनी एट्लान्टिक समुद्री गस्ती विमानको बिक्रीमा संलग्न छन्।
- 1991-1995 : भारतसँगको मिराज सम्झौता सहित एशियामा बिक्रीको लागि जिम्मेवार।
- 1995-2000 : संयुक्त अरब इमिरेट्समा बिक्रीको लागि जिम्मेवार, जहाँ उनी मिराज २०००-९ सम्झौताको व्यवस्थापन गर्छन्।
- 2000-2005 : मध्य पूर्व र अफ्रिका क्षेत्रका निर्देशक, त्यसपछि सैन्य निर्यात निर्देशक।
- 2006 : अन्तर्राष्ट्रिय महाप्रबन्धक।
उनी लडाई ड्रोन प्रदर्शनकर्ताको लागि औद्योगिक सम्झौताहरूमा पनि वार्ता गर्छन्। न्यूरोनDassault Aviation को नेतृत्वमा Saab (स्वीडेन), Alenia (इटाली), RUAG (स्विजरल्याण्ड), HAI (ग्रीस) र EADS (स्पेन) सँग मिलेर काम गरेको थियो। यो युरोपेली कार्यक्रमले स्टिल्थ र स्वायत्त पाइलटिंग प्रविधिहरूको लागि प्रयोगशालाको रूपमा काम गर्यो।
२०१३: ड्यासल्ट एभिएसनको इतिहासमा सबैभन्दा कान्छो सीईओ
डिसेम्बर १८, २०१२ मा निर्देशकको रूपमा सह-अप्ट गरिएको, एरिक ट्र्यापियरलाई अध्यक्ष र सीईओ नियुक्त गरिएको थियो जनवरी 8 2013चार्ल्स एडेलस्टेनको उत्तराधिकारी। ५२ वर्षको उमेरमा, उनी १९२९ मा कम्पनीको स्थापना भएदेखि नै कम्पनीको पाँचौं सीईओ बन्छन्, र यो पद सम्हाल्ने सबैभन्दा कान्छो व्यक्ति बन्छन्।
उनले विरासतमा एउटा विरोधाभासी परिस्थिति पाए: राफेललाई प्राविधिक रूपमा मान्यता दिइएको थियो, तर कुनै पनि विदेशी ग्राहकले यसलाई अहिलेसम्म खरिद गरेका थिएनन्, र विमानलाई फ्रान्सेली सरकारको आदेशले मात्र समर्थन गरिएको थियो। त्यसकारण दशकको चुनौती भनेको राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई निर्यात सफलतामा रूपान्तरण गर्नु थियो।
उनको नेतृत्वमा राफेलको प्रमुख बिक्री
त्यसपछिको दशकले उनलाई सही साबित गर्यो। २०१५ पछि हस्ताक्षर गरिएका प्रमुख सम्झौताहरू:
|वर्ष
|देश
|अर्डर
|2015
|मिश्र
|२४ राफेल (पहिलो निर्यात ग्राहक), २०२१ मा दोस्रो अर्डरद्वारा पूरक
|2015
|कतार
|२४ राफेल, पछि बढाएर ३६ पुर्याइयो
|2016
|Inde
|फ्रान्सेली वायुसेनाको लागि ३६ राफेल विमान
|2021
|Grèce
|नयाँ र प्रयोग गरिएको राफेल विमान
|2021
|Croatie
|१२ प्रयोग गरिएको राफेल
|2021
|संयुक्त अरब अमीरात
|८० राफेल विमान, कार्यक्रमको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो निर्यात अर्डर
|2022
|इन्डोनेशिया
|४२ राफेल विमान, धेरै ब्याचहरूमा
|2024
|सर्बिया
|१२ राफेल
|2025
|Inde
|भारतीय नौसेनाका लागि २६ राफेल मरीन विमान
यी सफलताहरूले Dassault Aviation को अनुहारमा गहिरो परिवर्तन ल्याएको छ: बहु-वर्षीय अर्डर बुक, उत्पादनमा वृद्धि, र सैन्य क्षेत्रमा अभूतपूर्व दृश्यता। यसले कार्यक्रमका प्रमुख साझेदारहरू, इलेक्ट्रोनिक्सका लागि थेल्स र M88 इन्जिनका लागि Safran लाई पनि फाइदा पुर्याउँछ। यस मूल्य श्रृंखलामा रुचि राख्ने लगानीकर्ताहरूले हाम्रो विश्लेषणहरू हेर्न सक्छन्...Dassault Aviation को स्टक, को'थेल्सको कार्य एट डे एल 'सफ्रान स्टक.
संवेदनशील फाइलहरू: SCAF र Falcon
यो सबै त्यति सजिलो छैन। युरोपेली कार्यक्रम भविष्यको लडाई वायु प्रणाली (FCAS)जर्मनी र स्पेनसँग सुरु गरिएको यो परियोजना, ड्यासल्ट एभिएसन र एयरबस बीचको कार्य विभाजनमा बारम्बार औद्योगिक असहमतिबाट चिन्हित भएको थियो। एरिक ट्र्यापियरले सार्वजनिक रूपमा लडाकु जेटको लागि स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएको प्रमुख ठेकेदारको आवश्यकताको बचाउ गरे, जुन स्थितिले साझेदारहरूसँग नियमित रूपमा तनाव बढायो।
नागरिक पक्षमा, व्यावसायिक जेटहरूको दायरा Falcon फाल्कन ६एक्सले सेवामा प्रवेश गर्नुअघि ढिलाइ अनुभव गर्यो, विशेष गरी इन्जिनसँग सम्बन्धित, र फाल्कन १०एक्स विकास गरिएको थियो। फाल्कन व्यवसाय सैन्य व्यवसाय भन्दा आर्थिक अवस्थाप्रति बढी संवेदनशील रहन्छ।
GIMD का अध्यक्ष र औद्योगिक रोजगारदाताहरूको एक अग्रणी व्यक्तित्व
जनवरी ९, २०२५ मा, एरिक ट्र्यापियरले चार्ल्स एडेलस्टेनको उत्तराधिकारीको रूपमा अध्यक्षको रूपमा काम गरे। मार्सेल ड्यासल्ट इन्डस्ट्रियल ग्रुप (GIMD)Dassault परिवारको होल्डिंग कम्पनी, जसले Dassault Aviation लाई विशेष रूपमा नियन्त्रण गर्दछ र Dassault Systèmes मा महत्वपूर्ण हिस्सेदारी राख्छ, आफैं Thales को बहुमत शेयरधारक हो। उहाँ Dassault Aviation को CEO रहनुहुन्छ।
उहाँसँग धेरै प्रतिनिधि पदहरू पनि छन्:
- मे २०१७ मा निर्वाचित युरोपेली एयरोस्पेस र रक्षा उद्योग संघ (ASD) का अध्यक्ष;
- जुन ८, २०१७ मा निर्वाचित GIFAS (फ्रान्सेली एयरोस्पेस उद्योग संघ) का अध्यक्ष;
- मार्च २०२१ देखि जनवरी २०२३ सम्म CIDEF (फ्रान्सेली रक्षा उद्योग परिषद्) का अध्यक्ष;
- अप्रिल १५, २०२१ मा निर्वाचित UIMM (धातुकर्म उद्योग तथा व्यापार संघ) का अध्यक्ष।
उहाँ जनवरी २०२५ देखि लिजन अफ अनरको कमाण्डर हुनुहुन्छ र एरोनटिक्स पदक (२०२३) प्राप्तकर्ता हुनुहुन्छ।
२०२६ मा युरोपेली रक्षा: लगानीकर्ताका लागि यसको भूमिका किन महत्त्वपूर्ण छ
२०२२ देखि, युरोपमा सैन्य बजेटमा भएको वृद्धिले रक्षा स्टकहरूलाई स्टक बजारमा सबैभन्दा नजिकबाट हेरिएको विषयवस्तु बनाएको छ। यस सन्दर्भमा, धेरै बुँदाहरूमा ध्यान दिन योग्य छन्:
- अर्डर बुक : यसले धेरै वर्षसम्म दृश्यता प्रदान गर्दछ, तर नाफा समयमै डेलिभर गर्ने क्षमतामा निर्भर गर्दछ, त्यसैले उप-ठेक्का श्रृंखलामा।
- नियन्त्रण संरचना Dassault Aviation मा GIMD को बहुमत स्वामित्व छ, जसमा Airbus एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक शेयरधारक हो। त्यसैले फ्री फ्लोट सीमित छ, जसले शेयर मूल्यको आन्दोलनलाई बढाउन सक्छ।
- निर्यात सम्झौताहरू : तिनीहरू राजनीतिक निर्णय, कोष र कहिलेकाहीं प्रविधि हस्तान्तरणमा निर्भर हुन्छन्, जसको कार्यान्वयन तालिका प्रायः अनिश्चित हुन्छ।
- ESG मापदण्ड : केही कोषहरूले हतियारहरू समावेश गर्दैनन्, अरूले २०२२ देखि तिनीहरूलाई पुन: एकीकृत गरेका छन्। यसले यी धितोपत्रहरूको मागलाई असर गर्छ।
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सोधिने प्रश्न
एरिक ट्र्यापियर कहिलेदेखि डसल्ट एभिएसनको जिम्मेवारीमा छन्?
उनी जनवरी ८, २०१३ देखि डसल्ट एभिएसनको अध्यक्ष र सीईओ हुनुहुन्छ।
राफेलको बिक्रीमा एरिक ट्र्यापियरको भूमिका के थियो?
पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध निर्देशक, उनले निर्यात रणनीतिको नेतृत्व गरे जसले पहिलो सम्झौताहरू (२०१५ मा इजिप्ट र कतार, २०१६ मा भारत), त्यसपछि २०२१ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सद्वारा ८० राफेलको रेकर्ड अर्डरलाई सक्षम बनायो।
एरिक ट्र्यापियरको अध्यक्षतामा रहेको GIMD के हो?
मार्सेल ड्यासोल्ट इन्डस्ट्रियल ग्रुप ड्यासोल्ट एभिएसनलाई नियन्त्रण गर्ने पारिवारिक होल्डिंग कम्पनी हो। एरिक ट्र्यापियर जनवरी ९, २०२५ मा यसको अध्यक्ष बने।
के एरिक ट्र्यापियर UIMM का अध्यक्ष हुन्?
हो, उहाँ अप्रिल १५, २०२१ मा धातुकर्म उद्योग तथा व्यापार संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो।