जेरार्ड मेस्ट्रालेट विगत तीस वर्षमा फ्रान्सेली ऊर्जा परिदृश्यलाई सबैभन्दा धेरै आकार दिने नेताहरू मध्ये एक हुन्। अप्रिल १, १९४९ मा पेरिसमा जन्मेका उनले कम्प्याग्नी डे सुएजलाई औद्योगिक समूहमा रूपान्तरणको नेतृत्व गरे, २००८ मा गाज डे फ्रान्ससँग विलयको आयोजना गरे, र त्यसपछि GDF सुएजको अध्यक्षता गरे, जसको २०१५ मा नाम परिवर्तन गरी एन्जी राखियो। यो जीवनीले उनको करियर, यसलाई चिन्हित गर्ने प्रमुख निर्णयहरू, उनले उठाएका विवादहरू, र ऊर्जा क्षेत्रलाई पछ्याउने लगानीकर्ताहरूका लागि २०२६ मा उनको विरासतको अर्थ के हो भनेर पुन: पत्ता लगाउँछ।
शिक्षा: एक इन्जिनियर र वरिष्ठ निजामती कर्मचारी प्रोफाइल
जेरार्ड मेस्ट्रालेटले फ्रान्सेली प्रशासनिक अभिजात वर्गको विशिष्ट करियर मार्ग पछ्याए, जसमा बलियो वैज्ञानिक ध्यान केन्द्रित थियो। उनी इकोले पोलिटेक्निक (१९६८ को कक्षा), इकोले नेशनल डे ल'एभिएसन सिभिल (१९७१), इन्स्टिच्युट डी'एट्यूड्स पोलिटिक्स डे टुलुज (१९७३), र त्यसपछि ENA का स्नातक हुन्, जहाँबाट उनले १९७८ मा "पियरे मेन्डेस फ्रान्स" कक्षाको साथ स्नातक गरे।
ENA (नेशनल स्कूल अफ एडमिनिस्ट्रेशन) बाट स्नातक गरेपछि, उनी ट्रेजरी विभागमा नागरिक प्रशासकको रूपमा सामेल भए। सेप्टेम्बर १९८२ देखि जुलाई १९८४ सम्म, उनले तत्कालीन अर्थतन्त्र र वित्त मन्त्री ज्याक डेलोर्सको कार्यालयमा औद्योगिक मामिलामा प्राविधिक सल्लाहकारको रूपमा काम गरे। बर्सी (अर्थ मन्त्रालय) मा यो अनुभवले उनलाई सरकार र ठूला निगमहरू बीचको सम्बन्धको गहिरो बुझाइ प्रदान गर्यो, जुन उनको पछिल्ला करियरभरि अमूल्य साबित हुनेछ।
सुएज फाइनान्सियल कम्पनीदेखि बेल्जियमको जनरल सोसाइटीसम्म
१९८४ मा, उनी स्वेज फाइनान्सियल कम्पनीमा परियोजना प्रबन्धकको रूपमा सामेल भए। उनी छिट्टै पदहरूमा उक्लिए: १९८६ मा औद्योगिक मामिलाका लागि उपमहाप्रतिनिधि, १९८७ मा युरोपेली अधिकार कम्पनी (स्वेजको सहायक कम्पनी) को प्रबन्ध निर्देशक, १९९१ मा कम्पनीको उपप्रबन्ध निर्देशक। त्यसपछि, उनी कार्यकारी समितिको प्रबन्ध निर्देशक र अध्यक्ष बने। Société Générale de Belgique, युरोपको सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक होल्डिंग कम्पनीहरू मध्ये एक, जसको विकासको नेतृत्व उनी गरिरहेका छन्।
यो बेल्जियमको अनुभव महत्वपूर्ण थियो: सुएजले त्यहाँ बिजुली (इलेक्ट्राबेल), वित्त र उद्योगमा हिस्सेदारी राखेको थियो। यसले किन बेल्जियम आजसम्म पनि समूहको गतिविधिहरूको आधारशिला बनेको छ भनेर बताउँछ, जुन पछि एन्जी बन्यो।
१९९५-२००८: सुएजलाई सेवा समूहमा रूपान्तरण
१९९५ मा, जेरार्ड मेस्ट्रालेटले कम्प्याग्नी डे सुएजको प्रमुखको रूपमा कार्यभार सम्हाले। उनको रणनीति स्पष्ट थियो: तीन मुख्य व्यवसायहरूमा वित्तीय समूहलाई पुन: केन्द्रित गर्ने, ऊर्जा, पानी र सरसफाइयो हासिल गर्न, उनले लियोनेस डेस इउक्ससँग विलयको सुरुवात गरे। १९९७ मा, सुएज लियोनेस डेस इउक्स सिर्जना गरिएको थियो, जसको उनले व्यवस्थापन बोर्डको अध्यक्षता गरे, जबकि लियोनेसका ऐतिहासिक प्रमुख जेरोम मोनोडले पर्यवेक्षक बोर्डको अध्यक्षता गरे।
त्यसपछि समूहले सुएज नाम राख्यो। २००३ मा, यसले निर्देशक बोर्डको शासन संरचना अपनायो, जसमा जेरार्ड मेस्ट्रालेट यसको अध्यक्ष र सीईओ बने। यस अवधिमा, सुएजले बिस्तारै आफ्नो वित्तीय गतिविधिहरू विनियोजन गर्यो र उपयोगिताहरू, अर्थात् आवश्यक सेवाहरू (बिजुली, ग्यास, पानी, फोहोर) मा युरोपेली खेलाडीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्यो।
२००८: GDF सुएज विलय, एक राज्य विवाह
जुलाई २००८ मा अन्तिम रूप दिइएको गाज डे फ्रान्स र सुएज बीचको विलय उनको करियरको सबैभन्दा प्रतीकात्मक कार्य हो। सुएजको लागि विदेशी अधिग्रहण बोलीको खतराको सन्दर्भमा २००६ को सुरुमा घोषणा गरिएको, फ्रान्सेली राज्यलाई गाज डे फ्रान्समा आफ्नो हिस्सेदारी कायम राख्न आवश्यक न्यूनतम सीमाभन्दा कम गर्न अनुमति दिन कानून आवश्यक थियो। नयाँ समूह, GDF सुएज, विश्वको अग्रणी ऊर्जा कम्पनीहरू मध्ये एक बन्छ। जेरार्ड मेस्ट्रालेट जुलाई २००८ देखि मे २०१६ सम्म यसको सीईओ थिए, जबकि स्टक एक्सचेन्जमा छुट्टै सूचीबद्ध पानी र फोहोर शाखा, सुएज वातावरणको निर्देशक बोर्डको अध्यक्ष थिए।
लगानीकर्ताहरूका लागि, यो मर्जरले एउटा मुख्य बुँदालाई चित्रण गर्दछ: नियमन गरिएका क्षेत्रहरूमा, कम्पनीको मूल्य यसको औद्योगिक रणनीतिमा जत्तिकै निर्भर गर्दछ जति राज्यसँगको शेयरधारकको रूपमा यसको सम्बन्धमा। आजको विश्लेषण गर्दा यो विचार गर्नुपर्ने मापदण्ड हो...इन्जिन एक्सनजसमध्ये फ्रान्सेली राज्य एक प्रमुख शेयरधारक बनेको छ।
२०१५: GDF सुएज इन्जी बन्छ
२०१५ मा, GDF सुएजले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्यो र बन्यो Engieपुन: ब्रान्डिङभन्दा बाहिर, समूहले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सेवाहरू, र कोइलाको क्रमिक रूपमा चरण-आउट तर्फ परिवर्तनको घोषणा गरिरहेको छ। यद्यपि, धेरै पर्यवेक्षकहरूका अनुसार यो परिवर्तन ढिलो हुँदैछ: फेब्रुअरी २०२० को एक लेखमा, Le Monde यसले समूहको संक्रमणमा बाधा पुर्याउने "रणनीतिक त्रुटिहरू" लाई उल्लेख गर्यो, र "हरियो" परिवर्तन वास्तवमै २०१३ मा मात्र सुरु भएको उल्लेख गर्यो।
मे ३, २०१६ मा, जेरार्ड मेस्ट्रालेटले सामान्य व्यवस्थापन त्यागे इसाबेल कोचर र सञ्चालक समितिको अध्यक्षता कायम राख्छन्। २०१८ मा, उहाँले अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ Jean-Pierre Clamadieu२०२१ देखि, क्याथरिन म्याकग्रेगर एन्जीको महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ।
विवादहरू: क्षतिपूर्ति र पूरक पेन्सन योजनाहरू
आफ्नो पुस्ताका धेरै CAC 40 का सीईओहरू जस्तै, जेरार्ड मेस्ट्रालेट कार्यकारी क्षतिपूर्तिको बहसको केन्द्रबिन्दुमा रहेका छन्:
- 2012 : उनको कुल पारिश्रमिक €३,००५,०७९ पुग्यो, २०११ को तुलनामा थोरै कमी (-२.७%), जसले उनलाई CAC ४० मा ८ औं स्थानमा राख्यो (आर्थिक प्रेसको आधारमा विकिपिडियाबाट लिइएका तथ्याङ्कहरू)।
- Octobre 2014 उनको पूरक पेन्सनको रकम, अनुमानित २१ मिलियन युरो र CGT द्वारा सार्वजनिक गरिएको, यस्तो समयमा विवाद निम्त्याउँदैछ जब समूहले २०१३ आर्थिक वर्षको लागि भारी घाटा रेकर्ड गरिरहेको छ। कर्पोरेट शासन सम्बन्धी उच्च समितिले यो योजनालाई Afep-Medef कोडको अनुपालनमा रहेको मान्दछ; तत्कालीन अर्थमन्त्री इमानुएल म्याक्रोनले भविष्यमा राज्यले यस प्रकारको प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्ने संकेत गर्छन्।
- 2016 सक्छ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष बनेपछि, उनले आफ्नो अध्यक्षको तलब (प्रति वर्ष €३५०,०००) त्याग्ने घोषणा गर्छन्, जुन एन्जी कर्पोरेट फाउन्डेसनलाई भुक्तानी गरिन्छ।
यी घटनाहरूले फ्रान्सेली सूचीबद्ध कम्पनीहरूको शासनमा परिवर्तन ल्याउन योगदान पुर्याएका छन्: कार्यकारी क्षतिपूर्तिमा शेयरधारकहरूको मत बाध्यकारी ("भुक्तानीमा भन्नुहोस्," २०१६ को Sapin 2 कानून), र पूरक पेन्सनमा कडा नियमहरू। व्यक्तिगत शेयरधारकको लागि, विश्वव्यापी दर्ता कागजातको "कर्पोरेट शासन" खण्ड पढ्नु अब कुनै पनि कर्पोरेट शासन समीक्षाको अंश हो। आधारभूत विश्लेषण गम्भीर।
पेरिस युरोपेली, अनुहार र आर्थिक कूटनीति
आफ्नो सञ्चालन कर्तव्यहरूको अतिरिक्त, जेरार्ड मेस्ट्रालेटले अध्यक्षता गरे पेरिस युरोपेली, पेरिसलाई वित्तीय केन्द्रको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने संघ, साथै बहिष्करण विरुद्धको कार्यको लागि फाउन्डेसन (FACE) २००७ देखि २०२० सम्म। २०१५ मा, उहाँलाई "सिकाइका लागि राजदूत" नियुक्त गरियो; अप्रिल २०१६ मा, सेगोलेन रोयलले COP21 पछि युरोपमा कार्बनको मूल्यमा एक मिसनको जिम्मा उनलाई सुम्पिए।
एन्जी पछि, उनी कार्यकारी अध्यक्ष बनेअलउला विकासका लागि फ्रान्सेली एजेन्सी (अफालुला), यस सम्पदा स्थल वरिपरि फ्रान्को-साउदी सहयोगको लागि जिम्मेवार। फेब्रुअरी २०२४ मा, इमानुएल म्याक्रोनले उनलाई परियोजनाको लागि फ्रान्सको प्रतिनिधि नियुक्त गरे। भारत–मध्य पूर्व–युरोप आर्थिक करिडोर (IMEC)। उहाँले धेरै बोर्डहरूमा पनि सेवा गर्नुभएको छ: सोसाइटी जेनेरेल, सिमेन्स सुपरिवेक्षण बोर्ड, युरोपेली राउन्ड टेबल अफ इन्डस्ट्रिलिस्ट, र चीन र हङकङमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार बोर्डहरू।
उहाँ लिजन अफ अनर (२०१६) का कमाण्डर र नेशनल अर्डर अफ मेरिटका कमाण्डर हुनुहुन्छ।
२०२६ मा उनको यात्राले लगानीकर्तालाई के सिकाउँछ
जेरार्ड मेस्ट्रालेटको करियरले ऊर्जा र सार्वजनिक सेवाहरूको मूल्यमा लगानी गर्ने जो कोहीको लागि उपयोगी तीन वास्तविकताहरूमा प्रकाश पार्छ:
- ठूला मर्जरले स्टकको प्रकृति परिवर्तन गर्छ। १९९५ मा सुएजका शेयरधारकसँग एउटा वित्तीय होल्डिङ कम्पनी थियो; २००८ का शेयरधारकसँग एउटा एकीकृत ऊर्जा कम्पनी थियो; र २०२६ का शेयरधारकसँग एउटा समूह थियो, जुन नवीकरणीय ऊर्जा र पूर्वाधारमा केन्द्रित थियो। लगानी थेसिस प्रत्येक चरणमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ।
- गतिविधिहरूलाई विभाजन गर्दा कहिलेकाहीं मूल्य सिर्जना हुन्छ। लामो समयदेखि जेरार्ड मेस्ट्रालेटको अध्यक्षतामा रहेको सुएज वातावरण, २००८ मा सार्वजनिक भयो र २०२०-२०२२ मा भेओलियाको अधिग्रहण बोलीको केन्द्रबिन्दु बन्यो। पछ्याउनेहरूVeolia कार्य उनीहरू यस प्रकरणसँग राम्ररी परिचित छन्, जसले फ्रान्सको पानी र फोहोर क्षेत्रलाई नयाँ आकार दियो।
- शासनको मूल्य चुकाउनु पर्छ। पारिश्रमिक सम्बन्धी विवादहरूले एन्जीको शेयर बजारको गतिलाई आफैंमा परिवर्तन गरेनन्, तर बोर्ड निर्णयहरूमा शेयरधारकहरूको संलग्नतालाई तीव्र बनाए।
प्रमुख युरोपेली ऊर्जा स्टकहरूमा एक्सपोजर प्राप्त गर्न, धेरै व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले अनलाइन ब्रोकरसँग धितोपत्र खाता वा PEA (फ्रान्सेली इक्विटी बचत योजना) प्रयोग गर्छन्; CFD मार्फत यी स्टकहरूको चाल व्यापार गर्न रुचाउनेहरूका लागि, हाम्रो विस्तृत समीक्षा Vantage यस लेखमा यस ब्रोकरको शुल्क, नियमन र सीमितताहरूको विवरण दिइएको छ (CFD हरूमा लिभरेजको कारणले हुने नोक्सानको उच्च जोखिम हुन्छ)। सधैं जस्तै, यो लेख जानकारीमूलक उद्देश्यका लागि मात्र हो र यसले लगानी सल्लाह गठन गर्दैन।
प्रमुख मितिहरूमा जेरार्ड मेस्ट्रालेट
|वर्ष
|चरण
|1949
|पेरिसमा जन्म (अप्रिल १)
|1978
|ENA बाट स्नातक गरे, ट्रेजरी विभागमा सामेल भए
|1982-1984
|अर्थमन्त्री ज्याक डेलर्सका प्राविधिक सल्लाहकार
|1984
|सुएज फाइनान्सियल कम्पनीमा सामेल हुँदै
|1995
|स्वेज कम्पनीको नेतृत्व लिन्छन्
|1997
|Suez Lyonnaise des Eaux को जन्म
|2008
|GDF सुएज मर्जर, नयाँ समूहको सीईओ
|2015
|GDF सुएज इन्जी बन्छ
|2016
|इसाबेल कोचर सीईओ बनिन्; उनी अध्यक्ष नै रहनेछन्
|2018
|उनको स्थानमा जीन-पियरे क्लामाडियुले एन्जीको अध्यक्षको रूपमा काम गर्नेछन्।
|2024
|IMEC कोरिडोरका लागि फ्रान्सका प्रतिनिधि
सोधिने प्रश्न
एन्जीको सिर्जनामा जेरार्ड मेस्ट्रालेटको भूमिका के थियो?
उनले २००८ मा गाज डे फ्रान्स र सुएज बीचको विलयको नेतृत्व गरे, त्यसपछि २०१६ सम्म GDF सुएजको नेतृत्व गरे। उनको अध्यक्षतामा २०१५ मा समूहले एन्जी नाम धारण गर्यो।
एन्जीमा जेरार्ड मेस्ट्रालेटको उत्तराधिकारी को भए?
मे २०१६ मा इसाबेल कोचरले महाप्रबन्धकको रूपमा उनको उत्तराधिकारी बनेकी थिइन् र २०१८ मा जीन-पियरे क्लामाडियुले निर्देशक बोर्डको अध्यक्षको रूपमा काम गरेकी थिइन्।
उनको सुनौलो प्यारासुटले किन विवाद निम्त्यायो?
अक्टोबर २०१४ मा, GDF सुएजले रेकर्ड घाटा पोस्ट गर्दै लागत कटौती योजना तयार गरिरहेको बेला उल्लेख गरिएको संख्या (€२१ मिलियन) सार्वजनिक गरिएको थियो। यो व्यवस्थालाई Afep-Medef कोड अनुरूप मानिएको थियो, तर यसले कार्यकारी क्षतिपूर्ति नियमन गर्ने बहसलाई बढावा दियो।