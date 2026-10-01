जीन-सिरिल स्पिनेटा उनी ठूला निगमहरूको नेतृत्वमा दोस्रो करियर सफलतापूर्वक सुरु गर्ने केही फ्रान्सेली वरिष्ठ निजामती कर्मचारीहरूमध्ये एक हुन्। अक्टोबर ४, १९४३ मा पेरिसको १५ औं एरोन्डिसमेन्टमा जन्मेका उनले एघार वर्षभन्दा बढी समयसम्म एयर इन्टर, त्यसपछि एयर फ्रान्सको अध्यक्षता गरे, २००४ मा कम्पनीको आंशिक निजीकरण र केएलएमसँग यसको विलयको नेतृत्व गरे, त्यसपछि अरेभाको पर्यवेक्षक बोर्डको अध्यक्षता गरे। २०१८ मा, रेल यातायातको भविष्यमा "स्पिनेटा रिपोर्ट" मार्फत उनको नाम समाचारमा पुन: देखा पर्यो। यहाँ उनको करियर मार्ग, उनका प्रमुख निर्णयहरू, र उड्डयन क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको लागि अझै पनि तिनीहरूको अर्थ के हो भन्ने कुरा छ।
उत्पत्ति र गठन
जीन-सिरिल स्पिनेटा समाजवादप्रति गहिरो प्रतिबद्ध परिवारमा हुर्केका थिए। उनका हजुरबुबा, सिरिल स्पिनेटा, आर्ट्स एट मेटियर्स स्कूलका इन्जिनियर, १९११ देखि अल्बी वर्कर्स ग्लासवर्क्सको व्यवस्थापन गर्थे र जीन जौरेससँग नजिक थिए। उनकी आमा, एन्टोइनेट ब्रिग्नोली, मूल रूपमा कोर्सिकाकी एक स्कूल शिक्षिका, र उनका बुबा, एड्रियन स्पिनेटा, एक सिभिल इन्जिनियर, पेरिसमा बसोबास गरे, जहाँ जीन-सिरिलको जन्म भएको थियो।
भर्साइल्सको लाइसी होचेका विद्यार्थी, उनले पेरिसको कानून संकायबाट सार्वजनिक कानूनमा स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गरे, साइन्स पो पेरिसबाट स्नातक गरे, र त्यसपछि चार्ल्स डे गौल कक्षामा ENA (नेशनल स्कूल अफ एडमिनिस्ट्रेशन) मा प्रवेश गरे। उनी १९७७ सम्म समाजवादी पार्टीका सदस्य थिए।
वरिष्ठ निजामती कर्मचारीको रूपमा करियर (१९६९-१९९०)
उनको प्रशासनिक करियर व्यापक र विविध छ। शिक्षण सहायकको रूपमा काम गरेपछि, उनले राष्ट्रिय शिक्षा मन्त्रालय (लगानी र योजना कार्यालयको प्रमुख, त्यसपछि कलेजहरूको निर्देशक), राज्य परिषद्मा लेखा परीक्षकको रूपमा, सरकारको महासचिवालयमा र प्रधानमन्त्रीको सूचना सेवामा क्रमिक रूपमा पदहरू सम्हाले।
त्यसपछि उनी यातायात क्षेत्रको नजिक गए, दुई पटक मिशेल डेलेबारेको प्रमुख कर्मचारी बने, विशेष गरी जब मिशेल डेलेबार यातायात तथा समुद्री मामिला मन्त्री थिए, र पछि पूर्वाधार मन्त्री थिए। यो अनुभवले उनलाई नागरिक उड्डयन र यसका नियामक चुनौतीहरूको बारेमा गहिरो ज्ञान दियो।
एयर इन्टर त्यसपछि एयर फ्रान्स: पुनर्संरचना र राजधानी खोल्ने
१९९० देखि १९९३ सम्म, उनी अध्यक्ष र सीईओ थिएएयर इन्टरफ्रान्सेली घरेलु एयरलाइन, जुन समयमा युरोपेली हवाई क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाको लागि खोल्ने तयारी भइरहेको थियो। राष्ट्रपति फ्रान्कोइस मिटर्रान्डसँगको मिसन र युरोपेली आयोगमा एक कार्यकाल पछि, उनलाई प्रमुख नियुक्त गरिएको थियोएयर फ्रान्स 22 सेप्टेम्बर 1997।
उनको रोडम्याप दुई पक्षीय थियो: वर्षौंको घाटाको सामना गर्दै कम्पनीको पुनरुत्थानलाई निरन्तरता दिनु र बजारमा यसको उद्घाटनको तयारी गर्नु। १९९९ मा, उनले नेतृत्व गरे एयर फ्रान्सको आंशिक निजीकरणकम्पनीको प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावसँगै। यस अवधिमा, एयर फ्रान्सले २००० मा डेल्टा, एरोमेक्सिको र कोरियन एयरसँग स्थापित स्काईटीम गठबन्धनमा पनि सामेल भयो।
२००४: एयर फ्रान्स-केएलएमको सिर्जना
उनको करियरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य डच कम्पनीसँगको मर्जर थियो। KLM२००४ मा सम्पन्न भएको यो विलय युरोपेली हवाई यातायातमा पहिलो प्रमुख सीमापार विलय थियो। छनोट गरिएको संरचनाले दुई एयरलाइन्स र दुई ब्रान्डहरू, दुई हबहरू (पेरिस-चार्ल्स-डे-गौले र एम्स्टर्डम-शिफोल) लाई संयुक्त रूपमा आयोजित, सार्वजनिक रूपमा व्यापार गरिएको कम्पनी अन्तर्गत सुरक्षित गर्यो। यो अपरेशनले एयर फ्रान्सको निजीकरण पनि गर्यो, जसमा फ्रान्सेली राज्यको हिस्सेदारी बहुमत सीमाभन्दा तल झर्यो।
जीन-सिरिल स्पिनेटा डिसेम्बर ३१, २००८ सम्म समूहको सीईओ रहे, त्यसपछि जनवरी १, २००९ बाट एयर फ्रान्स-केएलएम र एयर फ्रान्सको निर्देशक बोर्डको अध्यक्ष बने, पियरे-हेनरी गोर्जनले सीईओको पदभार ग्रहण गरे। अक्टोबर १७, २०११ मा, गोर्जनको प्रस्थान पछि, स्पिनेटाले २०१३ सम्म सीईओको भूमिका पुनः सुरु गरे, जबसम्म अलेक्जान्ड्रे डे जुनियाक उनको उत्तराधिकारी भएनन्।
२००४ मा परिकल्पना गरिएको दोहोरो-मुखी मोडेलको बारेमा प्रायः छलफल गरिएको छ, विशेष गरी २०१९ मा पेरिस र हेग बीचको तनावको समयमा, जब डच राज्यले कम्पनीमा हिस्सेदारी प्राप्त गर्यो। यो विरासतले अझै पनि समूहको मूल्याङ्कनमा कसरी प्रभाव पार्छ भनेर बुझ्नको लागि, हाम्रो विश्लेषणएयर फ्रान्स-केएलएम स्टक पूँजी संरचना र फ्लीट मुद्दाहरूको समीक्षा गर्दछ।
अरेभा, अल्काटेल-लुसेन्ट, सेन्ट-गोबेन: एक प्रशासक चाहियो
समानान्तरमा, जीन-सिरिल स्पिनेटा धेरै बोर्डहरूमा बस्छन्। उनी अध्यक्षता गर्छन् अरेवा सुपरिवेक्षण बोर्ड अप्रिल २००९ देखि जुन २०१३ सम्म, EPR रिएक्टरमा कठिनाइहरू र आणविक समूहको रणनीति (जुन इन्धन चक्रको लागि ओरानो बन्यो) माथि प्रश्न उठेको अवधि। उनी अल्काटेल-लुसेन्ट, अलिटालिया, ला पोस्टे, सेन्ट-गोबेन (२००५ देखि), युनिलिभर र GDF सुएजको निर्देशकको रूपमा पनि काम गर्छन्।
सेन्ट-गोबेन बोर्डमा उनको उपस्थितिले उनलाई जीन-लुइस बेफा जस्ता व्यक्तित्वहरूसँग राख्यो; सामग्री समूहमा रुचि राख्नेहरूले हाम्रो प्रोफाइल हेर्न सक्छन्सेन्ट-गोबेन स्टक.
अभियोजन बिना नै कानुनी मुद्दा बन्द भयो।
जुलाई २००६ मा, उड्डयन सुरक्षामा विशेषज्ञता हासिल गरेका एक पूर्व एयर फ्रान्स उपठेकेदारलाई लक्षित अनुसन्धानको एक भागको रूपमा अदालतले जीन-सिरिल स्पिनेटालाई बोलाएको थियो। अन्ततः उनलाई सहायक साक्षीको रूपमा सोधपुछ गरिएको थियो र औपचारिक रूपमा आरोप लगाइएको थिएन। उनले यस मुद्दामा सधैं आफ्नो निर्दोषता कायम राखेका छन्।
२०१८: रेलको भविष्यको बारेमा स्पिनेटा रिपोर्ट
फेब्रुअरी १५, २०१८ मा, उनले प्रधानमन्त्री एडुअर्ड फिलिपलाई "रेल यातायातको भविष्य" सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाए। उनका सबैभन्दा चर्चा गरिएका सिफारिसहरू रेलवे कर्मचारीको हैसियतमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने, SNCF लाई सार्वजनिक सीमित कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने, प्रतिस्पर्धाको लागि रेल नेटवर्क खोल्ने तयारी गर्ने र शाखा लाइनहरूको संख्या घटाउने जस्ता थिए। यी मध्ये केही प्रस्तावहरू लामो हडताल आन्दोलन पछि २०१८ मा अपनाइएको नयाँ रेल सम्झौताको लागि कानूनमा समावेश गरिएको थियो।
उनले अक्टोबर २०१३ देखि राष्ट्रिय शिक्षा-अर्थतन्त्र परिषद्को अध्यक्षता पनि गरे, जसलाई विद्यालय र व्यावसायिक जगतलाई नजिक ल्याउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
distinctions
जीन-सिरिल स्पिनेटा लिजन अफ अनर र नेशनल अर्डर अफ मेरिटका कमाण्डर र एकेडेमिक पाम्सका अधिकारी हुन्। उनलाई "वर्षको प्रबन्धक" चुनिएको थियो। द न्यु इकोनोमिस्ट २००३ मा र २००४ मा व्यावसायिक वैमानिकी र अन्तरिक्ष पत्रकार संघबाट आइकेयर पुरस्कार प्राप्त गरे।
उनको यात्राले लगानीकर्तालाई के सिकाउँछ
शेयर बजारमा वायुसेवा क्षेत्र सबैभन्दा चक्रीय क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। जीन-सिरिल स्पिनेटाको करियरले यी धेरै कारकहरूलाई चित्रण गर्दछ:
- समेकन मूल्य सिर्जनाको प्राथमिक स्रोत हो। एयर फ्रान्स-केएलएम, त्यसपछि आईएजी (ब्रिटिश एयरवेज-आइबेरिया) र लुफ्थान्सा समूह मर्जर मार्फत निर्माण गरिएका थिए। बजारले आफ्नो नेटवर्कलाई सुव्यवस्थित गर्न सक्षम समूहहरूलाई मूल्याङ्कन गर्छ।
- राज्यको उपस्थितिले सबै कुरा परिवर्तन गर्छ। फ्रान्सेली र डच राज्यहरू एयर फ्रान्स-केएलएमका शेयरधारकहरू नै रहेका छन्; यसले २०२० जस्ता संकटको समयमा सहयोग प्रदान गर्दछ, तर रणनीतिक स्वतन्त्रतालाई पनि सीमित गर्दछ र पुन: पूँजीकरणको समयमा कमजोरी निम्त्याउन सक्छ।
- कम्पनीहरू निर्माताहरूमा निर्भर छन्। डेलिभरीमा ढिलाइ र इन्जिन उपलब्धताले क्षमतालाई असर गरिरहेको छ। धेरै लगानीकर्ताहरूले निर्माताहरू मार्फत यस क्षेत्रमा एक्सपोजर प्राप्त गर्न रुचाउँछन्, जुन हाम्रो विश्लेषणमा देखाइएको छ...एयरबस स्टक.
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जीन-सिरिल स्पिनेटा प्रमुख मितिहरूमा
|वर्ष
|चरण
|1943
|पेरिसमा जन्म (अक्टोबर ४)
|1990-1993
|एयर इन्टरका सीईओ
|1997
|एयर फ्रान्सको सीईओ नियुक्त (सेप्टेम्बर २२)
|1999
|एयर फ्रान्सको आंशिक निजीकरण र सूचीकरण
|2004
|KLM सँग घनिष्ठ सम्बन्ध, एयर फ्रान्स-KLM को जन्म
|2009
|एयर फ्रान्स-केएलएम बोर्ड र अरेभाको सुपरिवेक्षण बोर्डका अध्यक्ष
|2011-2013
|उनले एयर फ्रान्स-केएलएमको सीईओको रूपमा आफ्नो कर्तव्य पुनः सुरु गरे
|2018
|रेल यातायातको भविष्यको बारेमा रिपोर्ट
सोधिने प्रश्न
जीन-सिरिल स्पिनेटाले एयर फ्रान्समा के गर्थे?
उनले १९९७ देखि २००८ सम्म एयर फ्रान्सको नेतृत्व गरे, १९९९ मा यसको आंशिक निजीकरण गरे र २००४ मा KLM सँग विलयको आयोजना गरे, जसले एयर फ्रान्स-KLM समूहलाई जन्म दियो।
स्पिनेटा रिपोर्ट के हो?
रेल यातायातको भविष्यको बारेमा फेब्रुअरी २०१८ मा सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन, जसले सोही वर्ष अपनाइएको SNCF सुधारलाई प्रेरित गर्यो।
के जीन-सिरिल स्पिनेटाले अरेभाको अध्यक्षता गरे?
हो, उनले अप्रिल २००९ देखि जुन २०१३ सम्म अरेभाको सुपरिवेक्षण बोर्डको अध्यक्षता गरे।