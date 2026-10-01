जीन लुइस बेफा उनले १९८६ देखि २००७ सम्म दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म सेन्ट-गोबेनको नेतृत्व गरे, त्यसपछि २०१० सम्म बोर्डको अध्यक्षको रूपमा सेवा गरे। अगस्ट ११, १९४१ मा नाइसमा जन्मेका, कोर्प्स डेस माइन्स इन्जिनियरिङ स्कूलबाट स्नातक, उनले निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा प्रशिक्षित र उद्योगको रणनीतिक भूमिकामा विश्वस्त अग्रणी फ्रान्सेली व्यापारिक कार्यकारीहरूको पुस्तालाई मूर्त रूप दिन्छन्। सेन्ट-गोबेनभन्दा बाहिर, उनले औद्योगिक नीतिमा आफ्ना रिपोर्टहरू र पुस्तकहरू मार्फत सार्वजनिक बहसलाई प्रभाव पारे। CAC ४० औद्योगिक समूहहरूको छनोटलाई सूचित गर्न जारी राख्ने करियरमा फर्केर हेर्दा।
शिक्षा: पोलिटेक्निक, खानी र विज्ञान पो.
एक इन्जिनियर र शिक्षकका छोरा, जीन-लुइस बेफाले नाइसको लाइसी मासेनामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गरे र ... मा भर्ना भए।इकोले पॉलीटेक्निक १९६० मा। उनी इन्जिनियर बने खानीहरूको कोर 1963 मा, उहाँले École Nationale supérieure du petrole et des moteurs मा पनि अध्ययन गर्नुभयो र Institut d'études politiques de Paris (1966, Economics-Finance section) बाट डिप्लोमा प्राप्त गर्नुभयो।
ऊर्जा प्रशासनमा सुरुवात
उनले क्लर्मोन्ट-फेरान्डमा खानी इन्जिनियरको रूपमा आफ्नो करियर सुरु गरे, त्यसपछि १९६७ देखि १९७४ सम्म उद्योग मन्त्रालयको इन्धन विभागमा सामेल भए, जहाँ उनी "प्रशोधन र उपयोग" सेवाको प्रमुख र त्यसपछि उपनिर्देशक बने। यो अनुभवले उनलाई ऊर्जा र राज्य र उद्योग बीचको सम्बन्धको गहन ज्ञान दियो, दुई विषयवस्तुहरू जुन उनको करियरभरि चल्नेछन्।
१९७४-१९८६: सेन्ट-गोबेनमा उदय
१९७४ मा, जीन-लुइस बेफा सामेल भए सेन्ट-गोबेन योजना निर्देशकको रूपमा। त्यसपछि उनले महानिर्देशकको रूपमा, त्यसपछि अध्यक्षको रूपमा कार्यभार सम्हाले। Pont-a-Mousson, कास्ट आइरन पाइपहरूमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने सहायक कम्पनी, जसले १९७९ देखि १९८२ सम्म समूहको "पाइप र मेकानिक्स" शाखाको व्यवस्थापन पनि गर्यो। मार्च १९८२ मा, सेन्ट-गोबेनको राष्ट्रियकरणको वर्ष, उनी यसको प्रबन्ध निर्देशक बने।
जनवरी १९८६ मा, उनले रोजर फौरोक्सको उत्तराधिकारीको रूपमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतफ्रान्कोइस मिटर्रान्डको अध्यक्षतामा नियुक्त र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ज्याक शिराकद्वारा पुष्टि गरिएको, उनले १९८६ को अन्त्यमा सह-बस्ती सरकारको पहिलो प्रमुख निजीकरण, सेन्ट-गोबेनको निजीकरणको नेतृत्व गरे।
१९८६-२००७: सेन्ट-गोबेनको टाउकोमा बीस वर्ष
उनको नेतृत्वमा, सेन्ट-गोबेनले गहिरो रूपान्तरण गरे। ऐतिहासिक रूपमा गिलासमा केन्द्रित यस समूहले निर्माण सामग्री र सामग्री वितरणमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्यो, र अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो। यस अवधिमा प्रमुख कोसेढुङ्गाहरूमा १९९० मा अमेरिकी कम्पनी नोर्टनको अधिग्रहण समावेश थियो, जसले समूहलाई घर्षणमा विश्व नेता बनायो, त्यसपछि २००५ मा प्लास्टरबोर्डमा विशेषज्ञ ब्रिटिश कम्पनी BPB को अधिग्रहण गरियो।
यो रणनीतिले सेन्ट-गोबेनलाई आवास र निर्माणमा विश्वको अग्रणी विशेषज्ञहरू मध्ये एक बनाएको छ, जुन स्थिति उनका उत्तराधिकारीहरूले निरन्तर र बलियो बनाएका छन्। जीन-लुइस बेफा जुन २००७ सम्म सीईओ रहे, त्यसपछि २०१० सम्म बोर्डका अध्यक्ष रहे; पियरे-आन्द्रे डे चालेन्डरले सीईओको रूपमा उनको उत्तराधिकारी भए। जुलाई २०२१ देखि, समूहको नेतृत्व बेनोइट बाजिनले गर्दै आएका छन्।
लगानीकर्ताहरूका लागि, बेफाको नेतृत्वमा सेन्ट-गोबेनको इतिहासले देखाउँछ कि कसरी एक शताब्दी पुरानो औद्योगिक कम्पनीले लगातार अधिग्रहणहरू मार्फत आफूलाई पुन: आविष्कार गर्न सक्छ। हाम्रो विश्लेषणसेन्ट-गोबेन स्टक दिगो निर्माण र ऊर्जा-कुशल नवीकरणमा केन्द्रित यसको हालको प्रोफाइलको विवरण दिन्छ।
तलब र एस्बेस्टोसको बहस
आफ्नो पुस्ताका अन्य कार्यकारीहरू जस्तै, जीन-लुइस बेफाले धेरै मोर्चाहरूमा आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो। २००७ मा, उनी सबैभन्दा धेरै तलब पाउने फ्रान्सेली सीईओहरू मध्ये एक थिए, त्यस वर्षको प्रेस रैंकिंग अनुसार अनुमानित €१०.२ मिलियन क्षतिपूर्तिको साथ। यसबाहेक, पोन्ट-ए-मुसनको नेतृत्वमा रहेको उनको कार्यकालमा, सम्पूर्ण सामग्री उद्योगलाई पिरोल्ने विवादहरूको बीचमा, उनी एस्बेस्टोस प्रयोगका विरोधीहरूद्वारा लक्षित थिए। एस्बेस्टोस मुद्दाले समूहको छवि र कानुनी स्थितिमा, विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा, स्थायी नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो।
औद्योगिक नीतिका एक विचारक
जीन-लुइस बेफाले फ्रान्सेली उद्योगको भविष्यमा आफूलाई प्रभावशाली आवाजको रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ:
- २००४ मा, ज्याक शिराकले उनलाई औद्योगिक नीतिलाई पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्य सुम्पिए। जनवरी २००५ को उनको प्रतिवेदन, नयाँ औद्योगिक नीति तर्फ, को सिर्जनाको नेतृत्व गर्योऔद्योगिक नवप्रवर्तन एजेन्सी, जसमध्ये उनले सेप्टेम्बर २००५ देखि पर्यवेक्षक बोर्डको अध्यक्षता गर्दै आएका छन्;
- २००२ मा, उनले अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता रोबर्ट सोलोसँग मिलेर सेन्ट-गोबेन अर्थशास्त्रमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरे, जुन कोर्नट केन्द्र बन्यो, त्यसपछि कोर्नट फाउन्डेसन (२०१०), जसको उनीहरूले सह-अध्यक्षता गरे;
- उनले सेउलसँग धेरै निबन्धहरू प्रकाशित गरे: फ्रान्सले रोज्नुपर्छ (2012), फ्रान्सले कारबाही गर्नुपर्छ (2013), शक्तिको कुञ्जीहरू (2015) र रूपान्तरण गर्नुहोस् वा मर्नुहोस्: ठूला निगमहरू बनाम स्टार्ट-अपहरू (2017)।
उनको केन्द्रीय थेसिस: अमेरिका-चीन जोडीको सामना गर्दै, कुनै पनि देशको शक्ति यसको निर्यात उद्योग, यसको प्रविधि, यसको ऊर्जा र यसको सैन्य क्षमताहरूमा निर्भर गर्दछ। उनी राज्यको नेतृत्वमा एक सुसंगत औद्योगिक रणनीतिको वकालत गर्छन् र फ्रान्सको औद्योगिकीकरणको आलोचना गर्छन्। यी मध्ये केही विचारहरू स्वास्थ्य संकटदेखि व्यापक रूपमा प्रतिध्वनित भएका छन्, औद्योगिक सार्वभौमिकता र पुनर्संरचनामा बहसहरू सहित।
Lazard, Engie, Le Monde: बोर्ड सदस्यको रूपमा दोस्रो क्यारियर
सेन्ट-गोबेन पछि, जीन-लुइस बेफा बैंकको वरिष्ठ सल्लाहकार बने। Lazardउनले २००८ देखि २०१५ सम्म GDF Suez र त्यसपछि Engie को बोर्डमा सेवा गरे, जहाँ उनले मनोनयन र पारिश्रमिक समितिको अध्यक्षता गरे, Siemens को पर्यवेक्षक बोर्डमा (२००८-२०१३), Groupe Bruxelles Lambert को बोर्डमा (२००१-२०१३), र Caisse des Dépôts को पर्यवेक्षक बोर्डमा (२०१४-२०१९)। उनले BNP Paribas र Gaz de France को निर्देशकको रूपमा पनि काम गरे। उनी १९९४ देखि समूहको पर्यवेक्षक बोर्डको सदस्य छन्। Le Mondeउनी अक्टोबर ५, २०१७ मा यसको अध्यक्ष बने।
एन्जीमा उनको भूमिकाले उनलाई प्रमुख ऊर्जा मुद्दाहरूको नजिक ल्याउँछ, जुन क्षेत्रलाई हामीले विशेष गरी हाम्रो तथ्य पत्रमा विश्लेषण गर्छौं...इन्जिन एक्सन.
distinctions
जीन-लुइस बेफा लिजन अफ अनर (२००७) का ग्रान्ड अफिसर, नेशनल अर्डर अफ मेरिटको ग्रान्ड क्रस (२०१६) र अर्डर अफ आर्ट्स एण्ड लेटर्सका कमाण्डर (२००५) हुन्। उनले अर्डर अफ द राइजिङ सन (जापान) सहित धेरै विदेशी सम्मानहरू प्राप्त गरेका छन्। एक ओपेरा उत्साही, उनले पेरिस राष्ट्रिय ओपेराको प्रवर्द्धनका लागि संघको अध्यक्षता गरे।
उनको यात्राले लगानीकर्तालाई के सिकाउँछ
- औद्योगिक समूहहरूले चरणबद्ध रूपमा आफूलाई पुन: आविष्कार गरिरहेका छन्। सेन्ट-गोबेनले आफ्नो नाम परिवर्तन नगरी आफ्नो गुरुत्वाकर्षण केन्द्र परिवर्तन गरेको छ: यसको मूल्य बुझ्नको लागि तपाईंले व्यापार लाइन अनुसार राजस्वको विभाजन हेर्नुपर्छ।
- प्रमुख अधिग्रहणहरू जुवा हुन्। एकीकरण सफल भएमा तिनीहरूले मूल्य सिर्जना गर्छन्, तर छोटो अवधिको ऋणमा भार पार्छन्।
- राजनीतिक सन्दर्भले महत्व राख्छ। राष्ट्रियकरण, निजीकरण, औद्योगिक नीति: सार्वजनिक निर्णयहरूले सेन्ट-गोबेनको मार्गमा गहिरो प्रभाव पारेको छ।
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सोधिने प्रश्न
जीन-लुइस बेफाले सेन्ट-गोबेनको नेतृत्व कति समयसम्म गरे?
उनी जनवरी १९८६ देखि जुन २००७ सम्म यसको अध्यक्ष र सीईओ थिए, त्यसपछि २०१० सम्म बोर्डको अध्यक्ष थिए।
जीन-लुइस बेफाले कुन-कुन पुस्तकहरू लेखे?
विशेष गरी फ्रान्सले रोज्नुपर्छ (2012), फ्रान्सले कारबाही गर्नुपर्छ (2013), शक्तिको कुञ्जीहरू (2015) र रूपान्तरण गर्नुहोस् वा मर्नुहोस् (२०१७), सबै सेउइल द्वारा प्रकाशित।
औद्योगिक नवप्रवर्तन एजेन्सी भनेको के हो?
औद्योगिक नीति सम्बन्धी उनको प्रतिवेदन पछि २००५ मा प्रमुख अनुसन्धान र नवप्रवर्तन परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले एउटा सार्वजनिक निकाय सिर्जना गरियो। उनले यसको पर्यवेक्षक बोर्डको अध्यक्षता गरे।