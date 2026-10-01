उसले कति कमायो? इमानुएल फेबर डेनोनको नेतृत्वमा? यो प्रश्न बारम्बार उठ्छ, किनकि खाद्य समूहका पूर्व प्रमुखले धेरै सार्वजनिक सहुलियतहरू मार्फत आफ्ना CAC 40 साथीहरूबाट आफूलाई अलग गरे: पूरक पेन्सन, विच्छेद प्याकेज, र कोभिड-१९ संकटको समयमा आफ्नो निश्चित तलबमा स्वैच्छिक कटौती। यो पृष्ठले उपलब्ध तथ्याङ्कहरू संकलन गर्दछ, सधैं वर्ष र स्रोत सहित, उनको करियरको सन्दर्भमा उनको क्षतिपूर्ति राख्छ, र २०२६ मा शेयरधारकले यसबाट के लिन सक्छ भनेर व्याख्या गर्दछ।
इमानुएल फेबर को हुन्?
जनवरी २२, १९६४ मा ग्रेनोबलमा जन्मेका इमानुएल फेबरले एचईसी पेरिसबाट स्नातक गरे (१९८६)। उनले बेन एण्ड कम्पनीबाट सुरुवात गरे, बेरिङ्स बैंकमा सरे, त्यसपछि १९९३ मा लेग्रिस इन्डस्ट्रिजमा प्रशासनिक र वित्तीय निर्देशकको रूपमा सामेल भए, त्यसपछि १९९६ मा यसको प्रबन्ध निर्देशक बन्नु अघि।
उनी १९९७ मा वित्त, रणनीति र सूचना प्रणाली निर्देशकको रूपमा डेनोनमा सामेल भए, २००० मा प्रमुख वित्तीय अधिकृत र कार्यकारी समितिको सदस्य बने, त्यसपछि २००५ मा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको उपाध्यक्ष बने। २००८ देखि सेप्टेम्बर २०१४ सम्म, उनी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए, त्यसपछि फ्रान्क रिबाउडको उत्तराधिकारी बने। महाप्रबन्धक अक्टोबर २०१४ मा। २०१७ मा, उनले धेरै पदहरू सम्हाले र बने अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतउनले मार्च २०२१ मा समूह छोडे।
उनको करियर सामाजिक अर्थतन्त्रसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ: उनले मुहम्मद युनुस (२००६) सँग बंगलादेशमा ग्रामीण डेनोन फूड्स संयुक्त उद्यम सुरु गरे, डेनोन कम्युनिटीज लगानी कोषको सिर्जनाको निरीक्षण गरे, र २०२० मा, डेनोनलाई सामाजिक उद्यमको स्थिति अपनाउने नेतृत्व गरे।मिसन-संचालित कम्पनी९९% भन्दा बढी शेयरधारकहरू द्वारा अनुमोदित।
इमानुएल फेबरको तलब: वर्ष अनुसार तथ्याङ्क
तलका तथ्याङ्कहरू ड्यानोनको साधारण सभाहरूमा प्रकाशित जानकारीबाट लिइएका हुन् र व्यापार प्रेस र विकिपिडियाद्वारा रिपोर्ट गरिएका हुन्। आधिकारिक विवरणहरू (निश्चित तलब, वार्षिक परिवर्तनशील तलब, कार्यसम्पादन शेयर) को लागि, कृपया सम्बन्धित वर्षको लागि ड्यानोनको विश्वव्यापी दर्ता कागजात हेर्नुहोस्।
|व्यायाम
|समारोह
|रिपोर्ट गरिएको पारिश्रमिक
|मुहान
|2016
|महाप्रबन्धक
|€४.८२ मिलियन (समूहका कर्मचारीहरूको औसत तलबको लगभग १७० गुणा)
|आर्थिक प्रेस, विकिपिडिया द्वारा उद्धृत
|2018
|पीडीजी
|€२.८ मिलियन, अप्रिल २५, २०१९ मा भएको वार्षिक साधारण सभाको ९८% ले अनुमोदन गरेको
|डेनोन महासभा २०१९
|2020
|पीडीजी
|उनको अनुरोधमा वर्षको बाँकी समयको लागि स्थिर दर ३०% ले घटाइयो
|सञ्चालक समितिको निर्णय, मे २०२०
दुई बुँदाहरू ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, एक वर्षदेखि अर्को वर्षसम्मको रकम प्रत्यक्ष रूपमा तुलना गर्न सकिँदैन: परिवर्तनशील घटक र प्रदर्शन शेयरहरूको मूल्याङ्कन परिणाम र शेयर बजारमा निर्भर गर्दछ। दोस्रो, २०१६ र २०१८ बीचको कमीले आधार तलबमा कमीलाई संकेत गर्दैन, बरु परिवर्तनशील र दीर्घकालीन तत्वहरूमा परिवर्तनलाई जनाउँछ।
हलचल मच्चाउने त्यागहरू
पूरक पेन्सन र विच्छेदन तलब (२०१९)
अप्रिल २५, २०१९ मा भएको साधारण सभामा, इमानुएल फेबरले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे। जबरजस्ती प्रस्थान क्षतिपूर्ति र उहाँलाई परिभाषित लाभ पूरक पेन्सनयो पूरक पेन्सन, जुन प्रति वर्ष €१.२ मिलियन अनुमान गरिएको छ, एक महत्वपूर्ण लाभ हो। उनले संकेत गरेका छन् कि उनी समूह कर्मचारीहरूको लागि मानक पेन्सन योजना मात्र प्राप्त गर्न चाहन्छन्। यो कदम एकै समयमा अन्य CAC ४० कार्यकारीहरू वरपरका विवादहरूसँग तीव्र रूपमा भिन्न छ।
स्वास्थ्य संकटको समयमा स्थिर लागतमा ३०% कटौती (२०२०)
मे २०२० मा, सञ्चालक समितिले कर्मचारीहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै र ड्यानोनले लकडाउनको प्रभाव भोगिरहेको सन्दर्भमा, विशेष गरी घर बाहिर बेचिने खनिज पानीमा, बाँकी वर्षको लागि उनको निश्चित पारिश्रमिक ३०% ले घटाउने उनको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्यो।
मार्च २०२१ को प्रस्थान: जब शेयर बजारले मिसन पूरा गर्छ
२०२० को अन्त्यमा, कार्यकर्ता कोष ब्लूबेल क्यापिटल कम्पनीमा हिस्सेदारी प्राप्त गर्छ र समूहको "निराशाजनक" शेयर बजार प्रदर्शनको आलोचना गर्छ। फेब्रुअरी २०२१ मा, कारीगर साझेदारहरूलगभग ३% पूँजी भएको तेस्रो ठूलो शेयरधारकले पनि सीईओको राजीनामाको लागि आह्वान गरिरहेको छ। तथ्याङ्कले बहसलाई बढावा दिइरहेको छ: डिसेम्बर १, २०१७ र डिसेम्बर ३१, २०२० को बीचमा, डेनोनको शेयर मूल्य लगभग २३% ले घट्यो, जबकि CAC ४० सूचकांक सोही अवधिमा ४.५% ले बढ्यो। यसको विपरीत, उनका समर्थकहरूले सेप्टेम्बर २०१९ मा स्टक अहिलेसम्मकै उच्चमा पुगेको औंल्याए, २०१४ मा सीईओको रूपमा नियुक्त भएदेखि ५८% ले वृद्धि भयो।
मार्च १, २०२१ मा, बोर्डले अध्यक्ष र सीईओको भूमिका अलग गर्ने निर्णय गर्यो। मार्च १४, २०२१ मा, यसले तत्काल प्रभावबाट इमानुएल फेबरको रोजगारी समाप्त गर्यो। लेग्रान्डका पूर्व सीईओ गिल्स स्नेपले अध्यक्ष पद ग्रहण गरे; एन्टोइन डे सेन्ट-अफ्रिक सेप्टेम्बर २०२१ मा सीईओ बने। दुई वर्ष अघि आफ्नो विच्छेद तलब माफ गरेपछि, इमानुएल फेबरले आफ्नो प्रस्थानमा "गोल्डेन प्यारासुट" प्राप्त गरेनन्।
यो घटना व्यापारिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गरिएको उदाहरण बनेको छ: यसले देखाउँछ कि एक नेतालाई उनीहरूको सामाजिक र वातावरणीय दृष्टिकोणको लागि प्रशंसा गर्न सकिन्छ, जबकि नेस्ले वा युनिलिभर जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा मूल्य सिर्जना अपर्याप्त ठान्ने शेयरधारकहरूद्वारा दण्डित गरिन्छ। यी प्रक्षेपणहरू तुलना गर्न, तपाईंले हाम्रो तथ्य पानाहरू ... मा परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।Danone कार्य र मानेस्ले स्टक.
डेनोन पछि: उद्यम पूँजी र अतिरिक्त-वित्तीय मापदण्डहरू
अक्टोबर २०२१ मा, इमानुएल फेबर युरोपको लागि साझेदार बनेAstanor Ventures, कृषि र खाद्यमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने उद्यम पूँजी कोष। डिसेम्बर २०२१ मा, उहाँलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियोISSB विश्वव्यापी दिगोपन रिपोर्टिङ मापदण्डहरू परिभाषित गर्न IFRS फाउन्डेसनद्वारा सिर्जना गरिएको निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय दिगोपन मानक बोर्ड (ISSB) ले जुन २०२३ मा आफ्नो पहिलो दुई मापदण्डहरू, IFRS S1 र IFRS S2 (जलवायु) प्रकाशित गर्यो। यी मापदण्डहरूले धेरै क्षेत्राधिकारहरूको लागि बेन्चमार्कको रूपमा काम गर्छन्।
लगानीकर्ताको लागि, यो सानो विवरण होइन: यी मापदण्डहरूले सूचीबद्ध कम्पनीहरूद्वारा प्रकाशित ESG डेटाको गुणस्तर निर्धारण गर्छन्, र त्यसैले अतिरिक्त-वित्तीय मापदण्डहरूमा कम्पनीहरूको तुलना गर्ने क्षमता।
जब तपाईं शेयरधारक हुनुहुन्छ भने कार्यकारीको क्षतिपूर्ति कसरी व्याख्या गर्ने
फेबर केसले कुनै पनि CAC 40 कम्पनीमा लागू हुने उपयोगी विश्लेषणात्मक रूपरेखा प्रदान गर्दछ:
- स्थिर, परिवर्तनशील र दीर्घकालीन बीचको भिन्नता छुट्याउनुहोस्। निश्चित रकमले थोरै मात्र भन्छ; यो परिवर्तनशील मापदण्ड (वृद्धि, मार्जिन, नगद प्रवाह, ESG मापदण्ड) हो जसले बोर्डको प्राथमिकताहरू प्रकट गर्दछ।
- इक्विटी अनुपात हेर्नुहोस्। २०१९ को प्याक्टे कानूनदेखि, सूचीबद्ध कम्पनीहरूले प्रबन्धकको पारिश्रमिक र कर्मचारीहरूको औसत र औसत पारिश्रमिक बीचको अनुपात प्रकाशित गर्दै आएका छन्।
- सभामा भएको मतलाई पछ्याउनुहोस्। ८०% भन्दा कम "तलबमा भन्नुहोस्" मत अविश्वासको संकेत हो जसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। २०१९ मा, इमानुएल फेबरको क्षतिपूर्ति ९८% ले अनुमोदन गरिएको थियो, जसले दुई वर्ष पछि उनको प्रस्थानलाई रोक्न सकेन: तलबमा सहमतिले रणनीतिमा सहमतिको ग्यारेन्टी गर्दैन।
- स्थगित प्रतिबद्धताहरू पहिचान गर्नुहोस्। पूरक पेन्सन, बिदाइ प्याकेज र प्रतिस्पर्धा नगर्ने धाराहरू वार्षिक तलबभन्दा बढी तौलका हुन सक्छन्।
यी मुद्दाहरूलाई नजिकबाट पछ्याउन र साधारण सभामा मतदान गर्न, तपाईंले सिधै शेयर धारण गर्नु आवश्यक छ। मटर reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre मा राय Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
सोधिने प्रश्न
डेनोनमा इमानुएल फेबरको तलब कति थियो?
उनको कुल रिपोर्ट गरिएको क्षतिपूर्ति २०१६ को लागि €४.८२ मिलियन र २०१८ को लागि €२.८ मिलियन थियो (अप्रिल २०१९ मा भएको वार्षिक साधारण सभामा ९८% शेयरधारकहरूले अनुमोदन गरेको रकम)। यी रकमहरूमा स्थिर, परिवर्तनशील र दीर्घकालीन घटकहरू समावेश छन्।
के इमानुएल फेबरले विच्छेद भुक्तानी प्राप्त गरे?
अहँ, उनले अप्रिल २०१९ मा आफ्नो जबरजस्ती प्रस्थान क्षतिपूर्ति र प्रति वर्ष अनुमानित €१.२ मिलियन पूरक पेन्सन माफ गरेका थिए।
इमानुएल फेबरले किन डेनोन छोडे?
शेयर बजारको कार्यसम्पादनलाई अपर्याप्त ठान्ने कार्यकर्ता कोषहरू (ब्लूबेल क्यापिटल, आर्टिसन पार्टनर्स) को दबाबमा, निर्देशक बोर्डले मार्च १४, २०२१ मा उनको प्रस्थानको निर्णय गर्यो।
इमानुएल फेबर आज के गर्दै हुनुहुन्छ?
डेनोन पछि, उनी एस्टानोर भेन्चर्स कोष (२०२१) मा सामेल भए र डिसेम्बर २०२१ मा ISSB को अध्यक्ष नियुक्त भए, जुन संस्थाले दिगोपन रिपोर्टिङको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू विकास गर्दछ।