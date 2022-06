NFT : Binance & Cristiano Ronaldo signe un partenariat pour de futurs NFT

En pleine crise majeure sur le marché des crypto monnaies et des NFT, Binance signe un partenariat d’envergure. Ce nouveau contrat pourrait bien donner tort à ceux qui nous prédisent la fin des NFT depuis maintenant plusieurs mois !

Binance ravive l’espoir autour des NFT et ramènent les mauvaises langues sur Terre en signant l’un des sportifs les plus connus de la planète : Cristiano Ronaldo #CR7.

Bonne nouvelle pour le premier exchange mondial, et indirectement pour son token le BNB. Avec un contrat de cette envergure, Binance confirme son statut de leader mondial incontesté des plateformes crypto monnaies, tout en relançant potentiellement le marché des NFT.

Proud to be partnering with @binance

Together we’ll give you the opportunity to own an iconic piece of sports history.

I’m excited to take this journey with all of you. Let’s change the NFT game with #Binance. pic.twitter.com/SNSCMHggct

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 23, 2022