NFT : la Liquidation en Masse du Bored Ape Yacht Club arrive ?

Il a été révélé que plusieurs propriétaires de NFT Bored Apes et Mutant Apes empruntaient des NFT sur le BendDAO contre Ethereum. Par conséquent, on craint de plus en plus une cascade de liquidations.

La nouvelle de la cascade de liquidation potentielle a éclaté lorsqu’un utilisateur de Twitter a partagé la capture d’écran d’un Bored Ape NFT mis aux enchères .

Le prix plancher (« prix minimum ») du Bored Ape BAYC #533 est actuellement de 72 ETH. Le NFT (Jeton Non Fongible)était auparavant utilisé comme garantie pour un prêt cryptographique de 66,95 ETH et est donc mis aux enchères.

gm.

As a result of the floor dropping to 72, the first BAYC liquidation auction on BendDAO has begun

Starting price of 68.4e…

Any takers or is this going to be the first bad-debt domino that falls for the platform? pic.twitter.com/7qxsIi661e

— Cirrus (@CirrusNFT) August 18, 2022