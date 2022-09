NFT : Monkeyleague Annonce une vente aux enchères de l’AC Milan NFT

Le jeu esports Web3 MonkeyLeague a annoncé une vente aux enchères de NFT de MonkeyPlayer du Milan AC le 6 octobre 2022. La vente aux enchères aura lieu sur la place de marché MagicEden et comprendra des NFT de MonkeyPlayer inspirés de l’AC Milan.

Monkeyleague NFT : Partenariat avec le légendaire AC Milan

Le jeu blockchain MonkeyLeague, basé sur Solana, a récemment annoncé son partenariat avec les ” Rossoneri “, l’un des clubs de football les plus titrés au monde.

Dans la vente aux enchères à venir, il y aura 16 NFTs Retro Monkey AC Milan en édition limitée qui rendent hommage aux équipes 1993/94 et 1995/96 de l’AC Milan.

Comme vous pouvez vous y attendre, ces Retro MonkeyPlayers auront une utilité exceptionnelle dans le jeu, avec des compétences et des avantages éblouissants, ainsi que des apparitions très rares.

De plus, quelques uns de ces NFTs du Milan AC seront accompagnés de maillots de joueurs signés et de billets VIP pour un match à domicile du Milan AC

MonkeyLeague est un jeu NFT qui permet aux joueurs de jouer, de concourir et de gagner. Basé sur la blockchain Solana, MonkeyLeague combine des qualités de production élevées, des jeux multijoueurs, des NFT et des finances décentralisées.

Dans le jeu, qui est la première sortie d’une franchise de jeux esports par UnCaged, les joueurs s’engagent dans un match de football basé sur la stratégie avec des NFTs de Monkey occupant les différentes positions sur le terrain.

MonkeyFans! #ACMilan Fans! The first of @acmilan NFT game assets are coming! Celebrating a few of their EPIC teams! 🚀🔥 16 Exclusive LE Retro AC Milan NFTs – a few come w/ surprises! 👀🤯 Oct 6th – 2-6 PM UTC Live on @MagicEden Check: https://t.co/XSZCzGwCNM

$MBS pic.twitter.com/CdMQVL1Qmk — MonkeyLeague 🐵⚽♟️ (@TheMonkeyLeague) September 29, 2022

En outre, MonkeyLeague peut être joué dans quatre modes différents, qui sont PvE, PvP, TeamvTeam et le mode Tournoi.

Ce dernier mode permet à un joueur individuel de rejoindre des tournois et de s’affronter pour gagner des prix importants.

NFT de l’AC Milan : une expérience légendaire

Il n’est pas nécessaire d’être un fan de football pour connaître l’histoire illustre de l’AC Milan. Avec ses 19 titres de champion et ses 7 trophées de la Ligue des champions, le club se place dans une catégorie de réussite unique. La prochaine collection MonkeyPlayer NFT rendra hommage aux exploits de l’équipe de l’AC Milan de 1993-94, qui a remporté trois trophées.

Au cours de cette saison historique, l’équipe a remporté son troisième titre consécutif en Serie A, la Supercoppa Italiana et la Ligue des champions de l’UEFA. Sans oublier que l’équipe a également été finaliste de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe intercontinentale.

Lors de la saison 1995-96, de grands joueurs comme Ambrosini, Coco et Locatelli ont fait leurs débuts dans l’équipe première de l’AC Milan. Cette année-là, l’AC Milan a remporté la Serie A dans une course au titre passionnante contre la Juventus, et la prochaine collection MonkeyPlayer NFT rendra également hommage à ce moment spécial pour le club. Une fois de plus, la collection MonkeyPlayer NFT du Milan AC sera disponible le 6 octobre 2022 sur la place de marché Magic Eden.