NFT : Le nombre d’acheteurs de BAYC chute de 90 % depuis son plus haut niveau historique

La rentabilité des NFT a chuté de manière spectaculaire au cours des derniers mois. En août, le Bored Ape Yacht Club a enregistré une baisse de 90 % du nombre d’acheteurs depuis son pic de mai 2021.

Temps durs pour BAYC

Bored Ape Yacht Club (BAYC) a détrôné CryptoPunks en tant que deuxième collection de NFT avec les ventes totales les plus élevées. Lancé en avril 2021, BAYC s’est hissé dans le top 3 en moins de deux ans. Le franchissement de cette étape est en grande partie dû au nombre croissant d’acheteurs convaincus par ce projet de Yuga Labs.

Cependant, le sentiment actuel du marché a un impact négatif sur les ventes et les acquisitions de NFT dans le monde, et même l’une des collections de NFT les plus populaires du moment n’est pas épargnée.

En août, BAYC n’a enregistré que 263 acheteurs, atteignant ainsi non seulement son plus bas niveau pour l’année 2022, mais aussi pour l’ensemble des 16 derniers mois.

Le Faible nombre d’acheteurs a un impact négatif sur le chiffre d’affaires

La demande pour certaines collections NFT résulte de la quantité d’acheteurs. Après que 141 acheteurs ont acheté des NFT de BAYC en avril dernier, le projet a atteint un nombre total de 3 550 acheteurs avec une augmentation de 2 418 % en mai. En conséquence, la réputation de BAYC en tant que nouvelle mine d’or du secteur des NFT s’est renforcée.

Parallèlement, plusieurs crypto-monnaies comme l’Ethereum et l’Internet Computer ont atteint de nouveaux sommets.

Il semble que cette hausse des prix ait favorisé le développement du projet NFT. Au cours du mois de lancement, le BAYC a enregistré un volume de vente relativement faible de 37 557 dollars US, qui a augmenté jusqu’à environ 17 millions de dollars US en mai 2022.

Alors que le nombre d’acheteurs est en corrélation avec les ventes, la relation entre la demande et le prix de vente moyen semble avoir changé. Le nombre d’acheteurs n’a jamais dépassé son record absolu de mai 2021, alors que le volume des ventes a affiché des valeurs plus élevées certains mois.

Un bon exemple est le mois de janvier 2022, lorsque Bored Apes a enregistré 937 acheteurs et 1 456 transactions.

La valeur moyenne des ventes pour cette période était de 238 140 dollars américains. Cela représentait une augmentation de 12,780 % par rapport aux 1.850 dollars américains de mai dernier.

En Août, les ventes ont à nouveau été en corrélation avec le nombre d’acheteurs.

Au cours des trois derniers mois, la faible demande a entraîné une baisse du volume des ventes. Le nombre d’acheteurs a chuté de 611 à 424 entre mai 2022 et juin 2022. Il en a résulté une baisse de 63 % du chiffre d’affaires, qui est passé de 223 millions de dollars à 82 millions de dollars.

La poursuite de la baisse du nombre d’acheteurs, qui est tombé à 290 en juillet et à 263 en août, a entraîné une chute du chiffre d’affaires en dessous de 60 millions de dollars au cours des deux derniers mois. En août 2022, le volume des ventes s’élevait à environ 58 millions de dollars US.

Le prix de l’APE chute avec le nombre d’acheteurs du projet NFT

L’ApeCoin (APE), le jeton natif du BAYC, a également continué à baisser depuis son pic de lancement, en mars 2022. En août, l’APE s’échangeait entre 4,61 dollars et 7,68 dollars.

Au total, l’APE a perdu 29 % de sa valeur marchande au cours de cette période.

BAYC reste dans le top 5 des NFT avec le plus grand chiffre d’affaires hebdomadaire.

Bored Ape Yacht Club a fait partie des projets NFT les plus rentables des sept derniers jours, avec environ 11 millions de dollars US. Seul Loot, une collection de 8 000 NFT présentés sous forme d’images avec du texte blanc sur fond noir, a réalisé un chiffre d’affaires plus élevé. Ethereum Name Service, Otherside et CloneX figurent également dans le classement.