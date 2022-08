NFT : Sotheby’s vend sa première bague dans le Metaverse

Les bijoux dits “phygitaux” semblent être la prochaine grande évolution pour les amateurs de NFT. Une collection de bijoux sera mise aux enchères lors d’une prochaine vente conduite par Sotheby’s. Cela inclut une bague qui peut être portée à la fois dans le metaverse et dans la vraie vie. La bague sera proposée aux côtés d’œuvres de grands noms tels que Picasso et Salvador Dalí.

Sotheby’s à la conquête du Metaverse

La vente Art as Jewelry as Art aura lieu en septembre. L’anneau phygital (reliant la réalité physique au metaverse) est une création de Francine Ballard de Metagolden. Une bague NFT et la vraie bague seront proposées lors de la vente aux enchères.

#NFT enthusiasts are looking for the next big thing in phygital sparkly items. An upcoming auction, hosted by #Sotheby’s, is hawking a collection which includes a ring that can be worn in both the #metaverse and in real life. #cryptocurrency pic.twitter.com/xcJHVj69Q1 — W3B Portfolio News (@W3B_news) August 23, 2022

Il existe de nombreuses nouvelles opportunités d’investissement. Et pour les passionnés de NFT (jetons non fongibles), posséder un article physique et numérique en même temps peut être plus attrayant que de simplement avoir un NFT. Ballard a expliqué :

« Pour les consommateurs de moins de 30 ans, les actifs numériques sont devenus aussi importants que les actifs physiques. Le secteur du luxe en prend maintenant conscience. Et c’est exactement là que se situe notre marque. “

Aucun prix cible n’a encore été publié pour l’anneau, baptisé Ethereum Expedition. L’œuvre est faite d’émeraudes et d’or 18 carats. L’acheteur possédera le bijou à la fois dans le métaverse et dans le monde physique. Cependant, l’acheteur peut ultérieurement vendre le NFT ou l’anneau physique en tant que pièces distinctes.

L’anneau Ethereum ressemble à un dôme géodésique miniature. Selon le créateur, la pièce “(…) s’inspire des lancements de fusées intercontinentales, qui durent généralement plus de seize heures”. Or, le temps nécessaire pour cela “(…) a été réduit à une trentaine de minutes par des programmes spatiaux comme SpaceX d’Elon Musk”.

Bijoux Metaverse et objet NFT

Metagolden est une plateforme qui vend des bijoux liés aux NFT. L’objectif de l’entreprise est de « (…) connecter les gens à une nouvelle expérience d’achat où la classification est définie par la rareté et l’unicité ». De plus, “(…) la valeur devrait être déterminée par le retour sur investissement.”

La mission de Metagolden est de « (…) démystifier le Web3 et rendre tangible l’immatériel, tout en transformant les consommateurs en investisseurs. ”

Metagolden vend déjà des bibelots Metaverse liés aux NFT. Par exemple, l’entreprise a son propre magasin à Decentraland. Vous pouvez également acheter les articles de l’entreprise au magasin ARTCADE @Fred Segal et CashLabs Gallery Crypto Valley. De plus, il y a aussi quelques joyaux aux enchères sur OpenSea.

Étant donné que la collecte d’objets attrayants peut être une voie vers la liberté financière, investir dans des bijoux phygitaux pourrait valoir la peine. La vente aux enchères chez Sotheby’s se déroule du 24 septembre 2022 au 4 octobre 2022.