NFT : Un Cryptopunk vendu pour 4,5 Millions de Dollars !

Pendant la période de hype du NFT, les gens avaient l’habitude de dépenser des millions pour acquérir des JPEG. Avec les conditions du marché qui restent agitées ces derniers temps, il semble que les choses se soient calmées. Cependant, cela n’a pas empêché un utilisateur particulier d’acheter un CryptoPunk NFT pour 3300 Ethereum.

Dans ce qui est le dernier développement qui attire l’attention, le CryptoPunk 2924 a été vendu pour environ 4,45 millions de dollars. Notamment, il s’agit de l’une des plus grandes ventes de l’histoire des NFT.

This #cryptopunks just sold for 3300 ETH, which is nearly 4.5 million dollars 🤯 #nftsnotdead #NFTs pic.twitter.com/RHxx36ZNLo

Le NFT CryptoPunk a été vendu par le collecteur de NFT ‘seedphrase’. Les données sur la chaîne révèlent que ce NFT a été vendu en novembre 2020 pour 150 ETH [d’une valeur de 71 403 $ à l’époque].

Le CryptoPunk le plus cher jamais vendu est le punk #5822. Ce punk de style extraterrestre a été vendu à Deepak Thapliyal, PDG de Chain, pour environ 23 millions de dollars en février de cette année. Ce montant représente plus du double du prix du deuxième punk le plus vendu. La transaction a failli être le NFT le plus vendu au moment de la vente, mais elle a manqué la cible de quelques millions seulement.

Les ventes globales de CryptoPunk , l’un des meilleurs projets NFT ont enregistré une hausse d’environ 348 % au cours de la dernière journée. Par conséquent, il s’agissait de la première collection en termes de volume de ventes au moment de la mise sous presse. Sorare était le suivant et était suivi de Mutant Ape Yacht Club. Ces deux collections ont enregistré une hausse des ventes d’environ 51 % et 74 % respectivement.

Malgré la reprise des ventes constatée au cours de la journée écoulée, le marché NFT reste dans une phase de marasme. S’appuyant sur les données de Dune Analytics, les volumes d’échange de NFT ont chuté de 97 % par rapport aux sommets enregistrés en janvier de cette année.

Has the bubble burst?NFT monthly trading volume down 97% from peak earlier in the year .The once-hot NFT has seen its trading volume shrink by $466 million in September, a 97% decline from its peak earlier in the year, according to Dune Analytics data. #NFT #ETH #Crypto pic.twitter.com/lyWXS3yraD

