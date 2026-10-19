EduBourse » EduBourse Nieuws » Biographie de Bernard Michel, du Crédit Agricole à la présidence de Gecina

Bernard Michel est l’un de ces dirigeants dont le nom circule peu mais dont les mandats jalonnent la finance et l’immobilier coté français pendant plus de trente ans. Administrateur de Geciná, la foncière cotée du quartier de la Défense, il en préside le conseil d’administration de 2010 à 2018 et en assure lui-même la direction générale par intérim d’octobre 2011 à juin 2013. Il préside également Viparis, exploitant de palais des congrès. Cet article retrace son parcours, ses mandats et les leçons qu’un actionnaire peut en tirer.

Qui est Bernard Michel ?

Né le 25 février 1948 à Metz, Bernard Michel est un dirigeant d’entreprise français, président du conseil d’administration de Gecina de 2010 à 2018, puis président de Viparis et de Real Estate Europe. Il est fait Commandeur de l’ordre national du Mérite en 2019.

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Originaire de Lorraine, il est titulaire d’une licence ès sciences économiques et diplômé de l’École nationale des impôts. Cette double formation économique et administrative marque toute la première partie de sa carrière, très ancrée dans les fonctions de contrôle et de régulation avant sa bascule vers le secteur privé.

Formation : l’École nationale des impôts et l’inspection des finances

Bernard Michel commence sa carrière à la Direction générale des impôts, où il exerce de 1970 à 1983 comme inspecteur des impôts. Il rejoint ensuite le ministère de l’économie et des finances comme inspecteur général des finances de 1983 à 1987, période au cours de laquelle il assure des missions d’audit et de contrôle.

Ce profil d’inspecteur est un classique de la haute fonction publique française : il conduit ensuite naturellement vers des postes de direction générale au sein de grands groupes, bancaires notamment, qui recherchent une expertise fiscale et financière solide.

Du GAN au Crédit Agricole

En 1987, Bernard Michel intègre le groupe GAN, dont il devient directeur général délégué Assurances France.

Il rejoint ensuite le groupe Crédit Agricole en 1996 en tant que membre du comité exécutif de Crédit Agricole SA. Il y occupe successivement plusieurs fonctions de premier plan :

directeur général adjoint ;

directeur des systèmes opérationnels dès 1999, avec la création de la société PROGICA (PROgiciels Crédit Agricole) chargée de la détention patrimoniale des progiciels du groupe ;

(PROgiciels Crédit Agricole) chargée de la détention patrimoniale des progiciels du groupe ; president van Credit Agricole Immobilier ;

; algemeen directeur van predicaat , la société de capitalisation du groupe ;

, la société de capitalisation du groupe ; algemeen directeur van Crédit Agricole Assurance.

Il est également administrateur de Sopra Group (devenu Sopra Steria Group) à partir de fin 2003. On lui doit notamment le pilotage de la remise en ordre de la caisse régionale du Crédit Agricole en Corse.

Cette expérience de l’assurance-vie et de la gestion d’actifs n’est pas anodine pour un lecteur d’Edubourse : elle donne à son regard sur les produits financiers de détail une perspective d’initié.

Gecina : de la direction à la présidence (2010-2018)

Bernard Michel rejoint Geciná en 2010 comme président du conseil d’administration. Gecina est une société d’investissement immobilier cotée (SIIC) introduite en bourse sur Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier tertiaire en Île-de-France.

D’octobre 2011 à juin 2013, à la suite du départ de Christophe Clamageran et dans l’attente de l’arrivée de Philippe Depoux, il cumule les fonctions de president en CEO. Il est confirmé président du conseil d’administration en 2013, son mandat d’administrateur est renouvelé en avril 2014 et il est reconduit à la présidence de Gecina, qu’il exercera jusqu’en 2018.

Autres mandats : Viparis, MEDEF Paris et la CCI

En dehors de Gecina, Bernard Michel préside Viparis, l’un des principaux exploitants de palais des congrès de France, et occupe des responsabilités consulaire et patronales : président du conseil d’administration du MEDEF Paris à partir de 2015, administrateur de Real Estate Europe, puis délégué du président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France pour les foires, salons et tourisme d’affaires, et président de PROMOSALONS.

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Le parcours de Bernard Michel illustre trois points utiles quand on suit une valeur immobilière ou financière :

La gouvernance est un signal. Un président de foncière qui vient de l’assurance et du contrôle interne apporte une culture du risque et de la solvabilité, des sujets déterminants dans un secteur aussi levier que l’immobilier coté.

Les fonctions mixtes sont courantes mais à surveiller. Cumuler présidence et direction générale pendant près de deux ans (2011-2013) simplifie la décision mais retire le contre-pouvoir du président non exécutif. La séparation des rôles est désormais la norme recommandée par les codes de gouvernance.

La connaissance des produits financiers de détail compte. Un parcours au sein de Predica et de Crédit Agricole Assurance donne une lecture concrète de ce que supportent réellement les épargnants.

Jaar Evenement 1948 Naissance le 25 février à Metz 1970-1983 Inspecteur des impôts à la Direction générale des impôts 1983-1987 Inspecteur général des finances 1987 Entrée au GAN, directeur général délégué Assurances France 1996 Membre du comité exécutif de Crédit Agricole SA 2008 Président de Viparis 2010 Président du conseil d’administration de Gecina 2011-2013 Président-directeur général de Gecina par intérim 2015 Président du conseil d’administration du MEDEF Paris 2018 Fin de la présidence de Gecina 2019 Commandeur de l’ordre national du Mérite

FAQ

Qui est Bernard Michel dans le monde de la bourse ?

Bernard Michel est un dirigeant d’entreprise français, président du conseil d’administration de la foncière cotée Gecina de 2010 à 2018, après une carrière à la Direction générale des impôts, au GAN et au Crédit Agricole. Il préside Viparis.

Bernard Michel a-t-il dirigé Gecina ?

Oui, temporairement. De septembre/octobre 2011 à juin 2013, il a exercé les fonctions de président-directeur général de Gecina, tout en restant président du conseil d’administration jusqu’en 2018.

Quel est le lien entre Bernard Michel et le Crédit Agricole ?

Il a rejoint le groupe en 1996 en tant que membre du comité exécutif de Crédit Agricole SA et y a occupé plusieurs directions générales, dont Predica et Crédit Agricole Assurance.