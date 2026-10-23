Guillaume Faury, né le 22 février 1968 à Cherbourg, est ingénieur des corps de l’État devenu patron du plus grand avionneur mondial. Directeur général d’Airbus depuis avril 2019, il a traversé la crise du Covid, relancé la production de la famille A320 et engagé le groupe vers l’hydrogène. C’est aussi un patron « terrain » : pilote d’essais agrémenté, plus de 1 300 heures de vol.

Famille et formation : Polytechnique, Supaéro, EPNER

Fils d’un polytechnicien industriel qui dirigeait les Ateliers et chantiers du Havre et d’une mère élue locale centriste au Havre, Guillaume Faury passe par le lycée jésuite Sainte-Geneviève à Versailles, puis l’École polytechniek (promotion 1987) et l’ISAE-Supaéro. Il complète sa formation à l’EPNER d’Istres — l’école des pilotes d’essais et de réception de l’État — et par un DESS de gestion à l’IAE d’Aix-en-Provence. Cette double casquette d’ingénieur et de pilote d’essais façonnera toute sa carrière.

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Les débuts : DGA et Eurocopter (1993-2009)

En 1993, il entre à la délégation générale pour l’Armement au centre d’essais en vol d’Istres, comme ingénieur d’essais en vol hélicoptères. Il rejoint Eurocopter en 1998 : ingénieur en chef — responsable notamment des essais du lourd EC225 (futur H225) — puis directeur du centre d’affaires Hélicoptères commerciaux et membre du comité exécutif en 2008 comme directeur des programmes commerciaux et de la R&D.

L’intermède PSA (2009-2013)

En 2009, en désaccord avec la direction d’Eurocopter, il démissionne et rejoint le Groupe PSA : membre du directoire de PSA Peugeot Citroën à partir de juin 2009 comme directeur technique et industriel adjoint, puis directeur de la recherche et du développement à partir de septembre 2010. Ce passage de quatre ans dans l’automobile en pleine tourmente en fait l’un des rares patrons aéronautiques à avoir connu l’industrie automobile de l’intérieur.

Le retour : Airbus Helicopters, puis la tête du groupe

En 2013, Thomas Enders le rappelle pour prendre la présidence exécutive d’Eurocopter, devenu Airbus Helicopters. Il y gère la crise du crash d’un H225 en Norvège (2016), restructure le programme X4 qui donnera le H160, lance le RACER et le CityAirbus électrique. En février 2018, il prend la présidence d’Airbus Commercial Aircraft — numéro deux du groupe — puis le 10 avril 2019, il devient directeur général du groupe Airbus, succédant à Tom Enders. Réconfirmé par l’assemblée générale de 2022, il conduit le groupe à des records de livraisons et de commandes, gère la reprise post-Covid de la production et défend le programme d’avion à hydrogène. En juillet 2021, il ajoute la présidence du GIFAS, puis en juin 2023 celle de l’association européenne des industries aérospatiales (ASD). Il siège également au conseil d’administration d’AXA.

Distinctions et vie privée

Chevalier de l’ordre national du Mérite (2010), il est promu officier de la Légion d’honneur en juillet 2025. Marié, père de trois enfants, il parle français, anglais et allemand et apprend le chinois ; sportif accompli (marathon, trail, alpinisme, voile), il vit principalement à Paris malgré le siège blagnacais du groupe. Pour le volet financier de sa fonction, notre page dédiée à la rémunération de Guillaume Faury détaille le mécanisme de rémunération du dirigeant d’Airbus SE.

Wat te onthouden

Guillaume Faury incarne le profil du dirigeant-ingénieur : formation d’élite, terrain d’essais en vol, passages réussis par l’automobile et l’hélicoptère avant la direction du groupe européen emblématique de l’aéronautique. L’action du groupe qu’il dirige est analysée dans notre fiche Action Airbus (AIR.PA), et d’autres trajectoires de dirigeants du CAC 40 sont dans notre biografieënsectie.

Bronnen

Wikipédia « Guillaume Faury » (consulté le 23/10/2026), avec références primaires : communiqué Airbus du 8 octobre 2018 (désignation), Le Monde (10/04/2019), Challenges, Capital, Legifrance (décorations), AXA (conseil d’administration).